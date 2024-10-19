Тур: 10. Стадион: Центральный городской стадион.
0:0
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаAndrii Spivakov
54' Желтая карточкаШаповал Владислав
64' Желтая карточкаКрушиньский Борис
67' Желтая карточкаТаллиш Энрике
70' Желтая карточкаСарапий Эдуард
90'+5
Ход матча
57'
67'
70'
17
Ivan
Kogut
6
Sidnney
96
Синица
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
70 Jerry Yoka
-
-
34 Vialle
-
-
-
90 Caua Paixao
-
36 Artem Korzh
-
Главный тренер: Imad Ashur
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ivan KogutПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 SidnneyПолузащитник
- Нападающий
-
96 Синица ОлегНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Mykola Kogut
-
-
26 Taras Galas
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Pervak
История личных встреч
Полесье
ФК Левый Берег
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Назаренко Александр
|7 (2)
|0.78
|Гуцуляк Алексей
|5
|0.56
|Крушиньский Борис
|1
|0.11
|Чоботенко Сергей
|1
|0.11
|Леднeв Богдан
|1
|0.11
|Эрнандес Луйфер
|1
|0.11
|Artem Smolyakov
|1
|0.11
|Caua Paixao
|1
|0.11
|Бабенко Руслан
|0
|0
|Майсурадзе Георгий
|0
|0
|Мустафаев Эмиль
|0
|0
ФК Левый Берег
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Taras Galas
|2
|0.2
|Якимив Андрей
|1
|0.1
|Ruslan Dedukh
|1 (1)
|0.1
|Синица Олег
|0
|0
|Klim Prykhodko
|0
|0
Карточки
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Таллиш Энрике
|2
|0
|Гуцуляк Алексей
|2
|0
|Vialle
|2
|0
|Бабенко Руслан
|1
|0
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|Михайличенко Богдан
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Сарапий Эдуард
|1
|0
|Caua Paixao
|1
|0
ФК Левый Берег
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сухоручко Даниил
|3
|1
|Банада Евгений
|4
|0
|Якимив Андрей
|3
|0
|Ruslan Dedukh
|3
|0
|Самар Валерий
|1
|1
|Соколов Олег
|2
|0
|Семёнов Дмитрий II
|2
|0
|Синица Олег
|1
|0
|Шаповал Владислав
|1
|0
|Andrii Spivakov
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
Результаты матчей
Полесье
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
ФК Левый Берег
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
0
Полесье
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
ФК Левый Берег
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
8
1
Полесье
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
ФК Левый Берег
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
10
1
Голы по времени матча
Забито
10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
1
10%
2
67%
76-90
Пропущено
4
4
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
8
1
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
100%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
18
4
11 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 8
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
1
25%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
1
25%
61-75
2
11%
2
50%
76-90
Пропущено
6
12
6 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
17%
2
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Полесье
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Полесье - Верес 0:0 Полесье - Ворскла 2:1 Карпаты - Полесье 1:3 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1
Полесье - Верес 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:4 Полесье - Оболонь 4:0 Полесье - Ингулец 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 - Полесье 3:3 Кривбасс - Полесье 0:1 Полесье - Заря 1:1 Полесье - Ворскла 1:0 Динамо Киев - Полесье 3:0
ФК Левый Берег
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Колос Ковалёвка - ФК Левый Берег 0:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Александрия - ФК Левый Берег 2:0 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1
Верес - ФК Левый Берег 1:3 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ФК Левый Берег - Шахтёр Дн (до 19 лет) 2:0 ФК Левый Берег - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФК Левый Берег - ФК Прикарпатье 1981 1:1 Агробизнес - ФК Левый Берег 0:2 ФК Левый Берег - Нива Бузова 1:2 Эпицентр Дунаевцы - ФК Левый Берег 1:1 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 ФК Прикарпатье 1981 - ФК Левый Берег 0:1 ФК Левый Берег - Агробизнес 3:0
Результаты матчей
Полесье
ФК Левый Берег
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
0:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
8 раз 80%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Полесье
ФК Левый Берег
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
14
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
14
21
14
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
28
54
19
36
19
27
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (3)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|5 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|5
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|4
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 2