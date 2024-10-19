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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Полесье
0:0
Конец матча
ФК Левый Берег
0'
4' Желтая карточка
Andrii Spivakov
54' Желтая карточка
Шаповал Владислав
64' Желтая карточка
Крушиньский Борис
67' Желтая карточка
Таллиш Энрике
70' Желтая карточка
Сарапий Эдуард
90'+5
23
Волынец
Евгений
19
Шастал
Дмитрий
44
Чоботенко
Сергей
5
Сарапий
Эдуард
15
Михайличенко
Богдан
77
Кушниренко
Богдан
37
Таллиш
Энрике
55
Крушиньский
Борис
30
Леднeв
Богдан
9
Эрнандес
Луйфер
7
Назаренко
Александр
1
Maksym
Mekhaniv
2
Соколов
Олег
50
Семёнов
Дмитрий
II
97
Якимив
Андрей
22
Шаповал
Владислав
17
Ivan
Kogut
14
Andrii
Spivakov
18
Ruslan
Dedukh
6
Sidnney
21
Сухоручко
Даниил
96
Синица
Олег
Полесье
ФК Левый Берег

История личных встреч

Полесье
ФК Левый Берег

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Назаренко Александр 7 (2) 0.78
Гуцуляк Алексей 5 0.56
Крушиньский Борис 1 0.11
Чоботенко Сергей 1 0.11
Леднeв Богдан 1 0.11
Эрнандес Луйфер 1 0.11
Artem Smolyakov 1 0.11
Caua Paixao 1 0.11
Бабенко Руслан 0 0
Майсурадзе Георгий 0 0
Мустафаев Эмиль 0 0
ФК Левый Берег
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Taras Galas 2 0.2
Якимив Андрей 1 0.1
Ruslan Dedukh 1 (1) 0.1
Синица Олег 0 0
Klim Prykhodko 0 0

Карточки

Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крушиньский Борис 3 0
Таллиш Энрике 2 0
Гуцуляк Алексей 2 0
Vialle 2 0
Бабенко Руслан 1 0
Чоботенко Сергей 1 0
Михайличенко Богдан 1 0
Леднeв Богдан 1 0
Волынец Евгений 1 0
Макуана Бени 1 0
Сарапий Эдуард 1 0
Caua Paixao 1 0
ФК Левый Берег
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сухоручко Даниил 3 1
Банада Евгений 4 0
Якимив Андрей 3 0
Ruslan Dedukh 3 0
Самар Валерий 1 1
Соколов Олег 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Синица Олег 1 0
Шаповал Владислав 1 0
Andrii Spivakov 1 0
Klim Prykhodko 1 0

Результаты матчей

Полесье
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
ФК Левый Берег
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
0
Полесье
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
ФК Левый Берег
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

8
1
Полесье
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
ФК Левый Берег
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

10
1

Голы по времени матча

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
1
10%
2
67%
76-90

Пропущено

4
4
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
1
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
100%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

18
4
11 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 8
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
1
25%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
1
25%
61-75
2
11%
2
50%
76-90

Пропущено

6
12
6 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
17%
2
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Полесье
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Полесье - Верес 0:0 Полесье - Ворскла 2:1 Карпаты - Полесье 1:3 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1
Полесье - Верес 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:4 Полесье - Оболонь 4:0 Полесье - Ингулец 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 - Полесье 3:3 Кривбасс - Полесье 0:1 Полесье - Заря 1:1 Полесье - Ворскла 1:0 Динамо Киев - Полесье 3:0
ФК Левый Берег
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Колос Ковалёвка - ФК Левый Берег 0:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Александрия - ФК Левый Берег 2:0 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1
Верес - ФК Левый Берег 1:3 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ФК Левый Берег - Шахтёр Дн (до 19 лет) 2:0 ФК Левый Берег - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФК Левый Берег - ФК Прикарпатье 1981 1:1 Агробизнес - ФК Левый Берег 0:2 ФК Левый Берег - Нива Бузова 1:2 Эпицентр Дунаевцы - ФК Левый Берег 1:1 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 ФК Прикарпатье 1981 - ФК Левый Берег 0:1 ФК Левый Берег - Агробизнес 3:0

Результаты матчей

Полесье
ФК Левый Берег

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
0:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
8 раз 80%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Полесье
ФК Левый Берег

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
4
3
3
1.5
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2
1
2.5
1
4
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
2
8
5
4
1.5
1
9
3
6
2.5
1
9
2
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 9 8 1 0 21 - 5 25
2.
Александрия
 9 7 2 0 15 - 6 23
3.
Полесье
 9 6 3 0 18 - 6 21
4.
Шахтёр Донецк
 9 6 1 2 26 - 9 19
5.
Рух Львов
 8 3 4 1 14 - 4 13
6.
Заря
 9 4 0 5 9 - 11 12
7.
ЛНЗ Черкасcы
 9 3 3 3 10 - 13 12
8.
Кривбасс
 8 3 2 3 7 - 9 11
9.
Черноморец Од
 9 3 1 5 5 - 9 10
10.
Карпаты
 9 2 3 4 10 - 14 9
11.
Верес
 9 2 3 4 9 - 13 9
12.
Ворскла
 10 2 3 5 9 - 15 9
13.
ФК Левый Берег
 10 2 2 6 4 - 12 8
14.
Колос Ковалёвка
 10 1 5 4 5 - 8 8
15.
Ингулец
 9 0 5 4 6 - 14 5
16.
Оболонь
 10 1 2 7 5 - 25 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Полесье
 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Динамо Киев
 4 3 1 0 6 - 2 10
4.
ЛНЗ Черкасcы
 5 3 1 1 7 - 5 10
5.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 14 - 4 9
6.
Черноморец Од
 6 3 0 3 4 - 6 9
7.
Рух Львов
 3 2 1 0 8 - 0 7
8.
Заря
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 2 - 3 6
10.
Верес
 7 1 3 3 7 - 11 6
11.
Кривбасс
 4 1 2 1 3 - 4 5
12.
Карпаты
 5 1 2 2 6 - 7 5
13.
Оболонь
 6 1 2 3 5 - 14 5
14.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
15.
ФК Левый Берег
 5 1 0 4 1 - 8 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Шахтёр Донецк
 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Полесье
 3 3 0 0 8 - 2 9
5.
Кривбасс
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Заря
 5 2 0 3 4 - 6 6
7.
Рух Львов
 5 1 3 1 6 - 4 6
8.
ФК Левый Берег
 5 1 2 2 3 - 4 5
9.
Ворскла
 7 1 2 4 7 - 10 5
10.
Ингулец
 9 0 5 4 6 - 14 5
11.
Карпаты
 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Верес
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Колос Ковалёвка
 4 0 2 2 3 - 5 2
14.
ЛНЗ Черкасcы
 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Черноморец Од
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 4 0 0 4 0 - 11 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (3)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 5 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
ФК Левый Берег Банада Евгений 4
Кривбасс Бизимана Джихад 4
Ворскла Скляр Александр 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 4'
    Andrii Spivakov получил желтую карточку от судьи
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    • Судья начинает матч
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