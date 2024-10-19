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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Динамо Махачкала
0:0
Первый тайм: 17'
ЦСКА Москва
0'
Прогнозы 151
Динамо Махачкала 11.3% (17)
X 14.6% (22)
ЦСКА Москва 74.2% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Динамо Махачкала
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Волк
Давид
5
Табидзе
Джемал
4
Шумахов
Идар
70
Пальцев
Валентин
71
Джапо
Ян
13
Кагермазов
Сослан
47
Глушков
Никита
Сергеевич
16
Мрезиг
Хуссем
25
Агаларов
Гамид
11
Касинтура
Эгаш
7
Гаджиев
Абакар
35
Акинфеев
Игорь
78
Дивеев
Игорь
27
Мойзес
Роберто
4
Виллиан
Роша
3
Круговой
Данил
13
Келлвен
Дуглас
10
Обляков
Иван
31
Кисляк
Матвей
5
Зделар
Саша
21
Файзуллаев
Аббосбек
11
Мусаев
Тамерлан
Динамо Махачкала
4-3-3
ЦСКА Москва
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шумахов Идар 1 0.09
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 1 0.09
Агаларов Гамид 1 0.09
Гаджиев Абакар 1 0.09
Магомедов Ражаб 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусаев Тамерлан 5 0.45
Обляков Иван 4 (1) 0.36
Дивеев Игорь 4 0.36
Мойзес Роберто 2 0.18
Келлвен Дуглас 2 0.18
Файзуллаев Аббосбек 2 0.18
Жемалетдинов Рифат 1 0.09
Круговой Данил 0 0
Зделар Саша 0 0
Виллиан Роша 0 0

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибеков Муталип 1 2
Сундуков Темиркан 4 0
Гаджиев Абакар 3 0
Юсупов Залимхан 2 0
Табидзе Джемал 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Зинович Кирилл 2 0
Пальцев Валентин 2 0
Касинтура Эгаш 2 0
Мрезиг Хуссем 0 1
Кагермазов Сослан 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Сандрачук Александр 1 0
Крачковский Антон 1 0
Волк Давид 1 0
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойзес Роберто 2 0
Мусаев Тамерлан 2 0
Кисляк Матвей 2 0
Гайич Милан III 2 0
Круговой Данил 1 0
Зделар Саша 1 0
Койта Секу 1 0
Обляков Иван 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Николич Марко 1 0
Келлвен Дуглас 1 0
Виллиан Роша 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ЦСКА Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2
Динамо Махачкала
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
ЦСКА Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
11
Динамо Махачкала
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
ЦСКА Москва
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
13

Голы по времени матча

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
100%
2
22%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

3
11
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
27%
16-30
2
67%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
20
3 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 3
0
0%
2
10%
1-15
1
25%
4
20%
16-30
2
50%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
1
25%
4
20%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Факел - Динамо Махачкала 1:1 Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Ростов - Динамо Махачкала 0:0
Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 2:2 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Ростов - Динамо Махачкала 3:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0
Рубин - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
ЦСКА Москва

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
8
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 9 3 0 25 - 5 30
2.
Зенит
 Заявка 12 9 2 1 28 - 4 29
3.
Локомотив Москва
 Заявка 12 9 0 3 26 - 16 27
4.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 12 6 3 3 21 - 7 21
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 5 4 3 17 - 12 19
7.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
8.
Ростов
 Заявка 12 3 4 5 14 - 21 13
9.
Акрон
 Заявка 12 3 3 6 16 - 25 12
10.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 12 2 6 4 5 - 9 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 3 6 12 - 22 12
12.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
13.
Химки
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
14.
Факел
 Заявка 12 2 4 6 8 - 20 10
15.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 12 - 20 7
16.
Ахмат
 Заявка 12 0 6 6 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 12 - 8 15
3.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Рубин
 Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
11.
Оренбург
 Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
12.
Химки
 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
13.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
14.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 8 - 16 4
15.
Пари НН
 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
16.
Ахмат
 Заявка 6 0 4 2 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
2.
Краснодар
 Заявка 6 4 2 0 13 - 3 14
3.
Локомотив Москва
 Заявка 6 4 0 2 14 - 8 12
4.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 7 3 3 1 9 - 4 12
5.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8.
Акрон
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 7 1 4 2 3 - 6 7
10.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Химки
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
12.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Ростов
 Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
14.
Факел
 Заявка 6 1 0 5 6 - 17 3
15.
Ахмат
 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
16.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (4)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Акрон Савичев Константин 1 4
Факел Дзиов Макс 1 4
Факел Квеквескири Ираклий 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Анонс
    17'
    В середине ближайшей рабочей недели всем командам Премьер-лиги предстоят матчи в групповом этапе Кубка России. Там будет последний - шестой - тур. Потом можно будет выдохнуть.
  • Фол, нарушение
    16'
    Ян Джапо заработал штрафной удар для махачкалинского "Динамо" близко к левому флангу на чужой половине поля. Абакар Гаджиев выполнил подачу со стандарта. Опасного моменте не возникло. Мяч ушёл вправо в аут от Хуссема Мрезига. 
  • 15'
    На последних минутах махачкалинское "Динамо" владеет инициативой. Играет дома у себя команда Хасанби Биджиева и не прочь забить быстрый гол.
  • 14'
    Сослан Кагермазов пробил издали по чужим воротам. Не удалось попасть в створ футболисту махачкалинского "Динамо".
  • 13'
    Ян Джапо выкрутил длинный навес с левого фланга в район дальней штанги - мяч приземлился в перчатки Игоря Акинфеева.
  • Фол, нарушение
    12'
    Никита Глушков выполнил подачу с правого фланга, а Гамид Агаларов неточно пробил головой, сфолив в единоборстве против Игоря Дивеева.
  • 11'
    Что касается махачкалинского "Динамо", то уже четыре туря подряд в рамках Премьер-лиги не выигрывала эта команда.
  • 10'
    Марко Николич с фингалом под глазом. Говорят, один из игроков ЦСКА на тренировке так припечатал мячом главному тренеру.
  • 9'
    ЦСКА должен быть настроен на победу в плане борьбы за медали - есть шанс у "армейского" клуба приблизиться в таблице к проигравшему сегодня "Локомотиву".
  • 8'
    Поднимается гул на трибунах - возможен опасный момент в атаке у махачкалинского "Динамо"... Нет, не оказывается на ударной позиции Гамид Агаларов. Мяч достаётся Игорю Акинфееву.
  • 7'
    Довели "армейцы" дело до удара по чужим воротам. Наносился он с правого полуфланга. Мяч двинулся низом в створ, и его забрал Давид Волк.
  • 6'
    Заброс осуществлён у команды хозяев к левому флангу в расчёте на Гамида Агаларова, однако мяч обрёл там Виллиан Роша.
  • Фол, нарушение
    5'
    Ян Джапо нарушил правила на фланге в центральной трети поля. Легионер хозяев уронил на газон легионера гостей Дугласа Келлвена.
  • Фол, нарушение
    4'
    Абакар Гаджиев заработал для махачкалинского "Динамо" штрафной удар на правом фланге. Сфолил Роберто Мойзес. После розыгрыша стандарта у хозяев последовал безадресный заброс за лицевую линию.
  • 3'
    Тамерлан Мусаев с правого фланга доставлял мяч в центр чужой штрафной площади, но там некому из "армейцев" было за мяч цепляться.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      "Динамо" Махачкала играет в синей форме, тогда как у ЦСКА применена белая экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • Первый тайм
    • Судья начинает матч
    • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Махачкала 0:0 ЦСКА Москва

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    10.9% (17)
    Ничья
    14.7% (23)
    ЦСКА Москва
    74.4% (116)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.75% (49)
    Меньше
    56.25% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (64)
    Нет
    42.86% (48)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    28.8% (45)
    0:1 ЦСКА Москва
    17.9% (28)
    0:2 ЦСКА Москва
    10.9% (17)
    1:1 Ничья
    9.6% (15)
    0:0 Ничья
    1.9% (3)
    1:4 ЦСКА Москва
    1.3% (2)
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