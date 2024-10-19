Что касается махачкалинского "Динамо", то уже четыре туря подряд в рамках Премьер-лиги не выигрывала эта команда.

Никита Глушков выполнил подачу с правого фланга, а Гамид Агаларов неточно пробил головой, сфолив в единоборстве против Игоря Дивеева.

Ян Джапо выкрутил длинный навес с левого фланга в район дальней штанги - мяч приземлился в перчатки Игоря Акинфеева.

Сослан Кагермазов пробил издали по чужим воротам. Не удалось попасть в створ футболисту махачкалинского "Динамо".

На последних минутах махачкалинское "Динамо" владеет инициативой. Играет дома у себя команда Хасанби Биджиева и не прочь забить быстрый гол.

Ян Джапо заработал штрафной удар для махачкалинского "Динамо" близко к левому флангу на чужой половине поля. Абакар Гаджиев выполнил подачу со стандарта. Опасного моменте не возникло. Мяч ушёл вправо в аут от Хуссема Мрезига.

В середине ближайшей рабочей недели всем командам Премьер-лиги предстоят матчи в групповом этапе Кубка России. Там будет последний - шестой - тур. Потом можно будет выдохнуть.

10' Марко Николич с фингалом под глазом. Говорят, один из игроков ЦСКА на тренировке так припечатал мячом главному тренеру.

9' ЦСКА должен быть настроен на победу в плане борьбы за медали - есть шанс у "армейского" клуба приблизиться в таблице к проигравшему сегодня "Локомотиву".

8' Поднимается гул на трибунах - возможен опасный момент в атаке у махачкалинского "Динамо"... Нет, не оказывается на ударной позиции Гамид Агаларов. Мяч достаётся Игорю Акинфееву.

7' Довели "армейцы" дело до удара по чужим воротам. Наносился он с правого полуфланга. Мяч двинулся низом в створ, и его забрал Давид Волк.

6' Заброс осуществлён у команды хозяев к левому флангу в расчёте на Гамида Агаларова, однако мяч обрёл там Виллиан Роша.

5' Ян Джапо нарушил правила на фланге в центральной трети поля. Легионер хозяев уронил на газон легионера гостей Дугласа Келлвена.

4' Абакар Гаджиев заработал для махачкалинского "Динамо" штрафной удар на правом фланге. Сфолил Роберто Мойзес. После розыгрыша стандарта у хозяев последовал безадресный заброс за лицевую линию.