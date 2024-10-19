Тур: 12. Стадион: Анжи-Арена.
0:0
Первый тайм: 17'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Волк
Давид
71
Джапо
Ян
78
Дивеев
Игорь
10
Обляков
Иван
- Основной состав
-
27 Волк ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Джапо ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
82 Котин НикитаЗащитник
-
54 Кирш ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Биджиев Хасанби
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Защитник
-
4 ВиллианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Боков ДанилаВратарь
- Вратарь
-
77 Агапов ИльяЗащитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
- Полузащитник
-
14 Ушаков ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Койта СекуНападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шумахов Идар
|1
|0.09
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|1
|0.09
|Агаларов Гамид
|1
|0.09
|Гаджиев Абакар
|1
|0.09
|Магомедов Ражаб
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусаев Тамерлан
|5
|0.45
|Обляков Иван
|4 (1)
|0.36
|Дивеев Игорь
|4
|0.36
|Мойзес Роберто
|2
|0.18
|Келлвен Дуглас
|2
|0.18
|Файзуллаев Аббосбек
|2
|0.18
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0.09
|Круговой Данил
|0
|0
|Зделар Саша
|0
|0
|Виллиан Роша
|0
|0
Карточки
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алибеков Муталип
|1
|2
|Сундуков Темиркан
|4
|0
|Гаджиев Абакар
|3
|0
|Юсупов Залимхан
|2
|0
|Табидзе Джемал
|2
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0
|Зинович Кирилл
|2
|0
|Пальцев Валентин
|2
|0
|Касинтура Эгаш
|2
|0
|Мрезиг Хуссем
|0
|1
|Кагермазов Сослан
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Агаларов Гамид
|1
|0
|Сандрачук Александр
|1
|0
|Крачковский Антон
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мойзес Роберто
|2
|0
|Мусаев Тамерлан
|2
|0
|Кисляк Матвей
|2
|0
|Гайич Милан III
|2
|0
|Круговой Данил
|1
|0
|Зделар Саша
|1
|0
|Койта Секу
|1
|0
|Обляков Иван
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Келлвен Дуглас
|1
|0
|Виллиан Роша
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ЦСКА Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
2
Динамо Махачкала
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
ЦСКА Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
11
Динамо Махачкала
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
ЦСКА Москва
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
3
13
Голы по времени матча
Забито
1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
100%
2
22%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
3
11
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
27%
16-30
2
67%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
20
3 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 3
0
0%
2
10%
1-15
1
25%
4
20%
16-30
2
50%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
1
25%
4
20%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Махачкала
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Факел - Динамо Махачкала 1:1 Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Ростов - Динамо Махачкала 0:0
Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 2:2 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Ростов - Динамо Махачкала 3:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0
Рубин - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
ЦСКА Москва
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Динамо Махачкала
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
83
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|25 - 5
|30
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|28 - 4
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|26 - 16
|27
|4.
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 7
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 21
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 25
|12
|10.
|0:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|5 - 9
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 20
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 20
|10
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 20
|7
|16.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|9 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 8
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|6.
|0:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 3
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|2 - 3
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 3
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 3
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 8
|12
|4.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 17
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|7 (6)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|6 (4)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|6 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
|Акрон
|Савичев Константин
|1 4
|Факел
|Дзиов Макс
|1 4
|Факел
|Квеквескири Ираклий
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Махачкала 0:0 ЦСКА Москва
Исход игры
Динамо Махачкала
10.9% (17)
Ничья
14.7% (23)
ЦСКА Москва
74.4% (116)
Тотал 2.5
Больше
43.75% (49)
Меньше
56.25% (63)
Обе команды забьют
Да
57.14% (64)
Нет
42.86% (48)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
28.8% (45)
0:1 ЦСКА Москва
17.9% (28)
0:2 ЦСКА Москва
10.9% (17)
1:1 Ничья
9.6% (15)
0:0 Ничья
1.9% (3)
1:4 ЦСКА Москва
1.3% (2)
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