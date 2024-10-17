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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Динамо Махачкала
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 68
Динамо Махачкала 14.7% (10)
X 16.2% (11)
ЦСКА Москва 69.1% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Махачкала
Ничья
ЦСКА Москва
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5.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шумахов Идар 1 0.09
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 1 0.09
Агаларов Гамид 1 0.09
Гаджиев Абакар 1 0.09
Магомедов Ражаб 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусаев Тамерлан 5 0.45
Обляков Иван 4 (1) 0.36
Дивеев Игорь 4 0.36
Мойзес Роберто 2 0.18
Келлвен Дуглас 2 0.18
Файзуллаев Аббосбек 2 0.18
Жемалетдинов Рифат 1 0.09
Круговой Данил 0 0
Зделар Саша 0 0
Виллиан Роша 0 0

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибеков Муталип 1 2
Сундуков Темиркан 4 0
Гаджиев Абакар 3 0
Юсупов Залимхан 2 0
Табидзе Джемал 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Зинович Кирилл 2 0
Пальцев Валентин 2 0
Касинтура Эгаш 2 0
Мрезиг Хуссем 0 1
Кагермазов Сослан 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Сандрачук Александр 1 0
Крачковский Антон 1 0
Волк Давид 1 0
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойзес Роберто 2 0
Мусаев Тамерлан 2 0
Кисляк Матвей 2 0
Гайич Милан III 2 0
Круговой Данил 1 0
Зделар Саша 1 0
Койта Секу 1 0
Обляков Иван 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Николич Марко 1 0
Келлвен Дуглас 1 0
Виллиан Роша 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ЦСКА Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2
Динамо Махачкала
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
ЦСКА Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
11
Динамо Махачкала
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
ЦСКА Москва
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
13

Голы по времени матча

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
100%
2
22%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

3
11
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
27%
16-30
2
67%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
20
3 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 3
0
0%
2
10%
1-15
1
25%
4
20%
16-30
2
50%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
1
25%
4
20%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Факел - Динамо Махачкала 1:1 Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Ростов - Динамо Махачкала 0:0
Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 2:2 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Ростов - Динамо Махачкала 3:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0
Рубин - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
ЦСКА Москва

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
8
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 11 8 3 0 22 - 5 27
2.
Локомотив Москва
 Заявка 11 9 0 2 26 - 14 27
3.
Зенит
 Заявка 11 8 2 1 23 - 4 26
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 6 2 3 21 - 7 20
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
6.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 4 2 17 - 9 19
7.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
8.
Акрон
 Заявка 11 3 3 5 16 - 20 12
9.
Ростов
 Заявка 11 3 3 5 13 - 20 12
10.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 2 5 4 5 - 9 11
12.
Пари НН
 Заявка 11 3 2 6 11 - 21 11
13.
Химки
 Заявка 11 1 5 5 9 - 20 8
14.
Факел
 Заявка 11 1 4 6 5 - 18 7
15.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 12 - 20 7
16.
Ахмат
 Заявка 11 0 6 5 7 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 12 - 8 15
3.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
4.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Рубин
 Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
11.
Оренбург
 Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Акрон
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
14.
Ахмат
 Заявка 5 0 4 1 5 - 10 4
15.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Химки
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 6 4 1 1 13 - 3 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
5.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8.
Акрон
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 1 4 2 3 - 6 7
10.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Химки
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
12.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Ростов
 Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
14.
Ахмат
 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
15.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Факел
 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (4)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Весь список

Топ нарушителей
Химки Фаринья Эдгардо 6
Ахмат Гандри Надер 5
Спартак Москва Денисов Даниил 5
Оренбург Башич Иван 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Махачкала - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 октября 2024, осталось 2 дня 8 часов 44 минуты.



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  • 26 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 68
    Динамо Махачкала 14.7% (10)
    X 16.2% (11)
    ЦСКА Москва 69.1% (47)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Махачкала
    Ничья
    ЦСКА Москва
    5.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Махачкала - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    14.7% (10)
    Ничья
    16.2% (11)
    ЦСКА Москва
    69.1% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.94% (23)
    Меньше
    53.06% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    63.27% (31)
    Нет
    36.73% (18)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    29.4% (20)
    0:2 ЦСКА Москва
    14.7% (10)
    1:1 Ничья
    11.8% (8)
    0:1 ЦСКА Москва
    11.8% (8)
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    Динамо Махачкала
    ЦСКА Москва
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