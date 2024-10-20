  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Веллингтон Феникс
1:0
Перерыв
Вестерн Юнайтед
0'
45' Желтая карточка
Паскуали Себастьян
1:0
45' Гол
Барбарусес Костас
1
Олувайеми
Джош
27
Шеридан
Мэттью
4
Вуттон
Скотт
15
Хьюз
Исаак
6
Пейн
Тим
5
Кончи
Фин
14
Руфер
Алекс
41
Nathan
Walker
9
Исигэ
Хидэки
7
Барбарусес
Костас
25
Нагасава
Казуки
33
Саттон
Мэттью
13
Расселл
Тэйт
6
Имаи
Томоки
4
Доначи
Джеймс
29
Charbel
Shamoon
77
Дандзаки
Рику
32
Тергейт
Ангус
21
Паскуали
Себастьян
10
Matthew
Grimaldi
9
Ибусуки
Хироси
5
Oli
Lavale
Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

14 матчей

71.4%
7.1%
21.5%
10 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

2:0
0:1
0:3
2:3
1:0
1:4
2:1
КФ
0:1
3:0
1:1
3:2
2:0
1:3
0:1

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

2
1.86

Среднее время на гол

45
48

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.57
1

Среднее время на гол

157
90

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.29
1.43

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

70
63

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паскуали Себастьян 1 0

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Саус Мельбурн - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:0
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вестерн Юнайтед - Джордж Кросс 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:4
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Мельбурн Сити
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ФК Сидней
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Веллингтон Феникс
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Мельбурн Виктори
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Вестерн Юнайтед
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Веллингтон Феникс
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Брисбен Роар
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Вестерн Юнайтед
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ФК Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мельбурн Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Сидней
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Мельбурн Сити
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Мельбурн Виктори
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Централ Кост Маринерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Веллингтон Феникс
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Окленд ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вестерн Юнайтед
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
ФК Сидней Климала Патрик 1 (1)
ФК Сидней Лолли Джо 1
Окленд ФК Роджерсон Логан 1
Мельбурн Сити Тилио Марко 1
Вестерн Сидней Уондерерс Aydan Hammond 1
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1
Мельбурн Сити Джегго Джеймс 1
ФК Сидней Берджесс Макс 1
ФК Сидней Коста Дуглас 1
ФК Сидней Грант Райан 1
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Хьюз Исаак сделал результативную передачу.
  • 47'
    Г О О О О Л - Барбарусес Костас бьет в цель!
  • 46'
    Паскуали Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Веллингтон Феникс
Ничья
Вестерн Юнайтед
2.00
Реклама, pari.ru
3.75
Реклама, fon.bet
3.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Веллингтон Феникс 1:0 Вестерн Юнайтед онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный