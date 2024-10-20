Тур: 1. Стадион: Sky Stadium.
1:0
Перерыв
Ход матча
45'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
15
Хьюз
Исаак
6
Пейн
Тим
14
Руфер
Алекс
13
Расселл
Тэйт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хьюз ИсаакЗащитник
-
6 Пейн ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Болл ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
39 Jayden Smith
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
19 Noah Botic
-
20 Abel Walatee
-
-
37 Luke Vickery
-
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
14 матчей
71.4%
7.1%
21.5%
10 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
2
1.86
Среднее время на гол
45
48
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.57
1
Среднее время на гол
157
90
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.29
1.43
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
70
63
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паскуали Себастьян
|1
|0
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Саус Мельбурн - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:0
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вестерн Юнайтед - Джордж Кросс 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:4
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|ФК Сидней
|Климала Патрик
|1 (1)
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|1
|Окленд ФК
|Роджерсон Логан
|1
|Мельбурн Сити
|Тилио Марко
|1
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Aydan Hammond
|1
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1
|Мельбурн Сити
|Джегго Джеймс
|1
|ФК Сидней
|Берджесс Макс
|1
|ФК Сидней
|Коста Дуглас
|1
|ФК Сидней
|Грант Райан
|1