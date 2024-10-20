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  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Веллингтон Феникс
1:1
Конец матча
Вестерн Юнайтед
0'
45' Желтая карточка
Паскуали Себастьян
1:0
45' Гол
Барбарусес Костас
1:1
76' Гол
Тергейт Ангус
90' Желтая карточка
Тергейт Ангус
90'+5
1
Олувайеми
Джош
27
Шеридан
Мэттью
4
Вуттон
Скотт
15
Хьюз
Исаак
14
Руфер
Алекс
6
Пейн
Тим
5
Кончи
Фин
25
Нагасава
Казуки
41
Nathan
Walker
7
Барбарусес
Костас
9
Исигэ
Хидэки
33
Саттон
Мэттью
13
Расселл
Тэйт
6
Имаи
Томоки
4
Доначи
Джеймс
29
Charbel
Shamoon
77
Дандзаки
Рику
32
Тергейт
Ангус
21
Паскуали
Себастьян
10
Matthew
Grimaldi
9
Ибусуки
Хироси
5
Oli
Lavale
Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

14 матчей

71.4%
7.1%
21.5%
10 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

2:0
0:1
0:3
2:3
1:0
1:4
2:1
КФ
0:1
3:0
1:1
3:2
2:0
1:3
0:1

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

2
1.86

Среднее время на гол

45
48

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.57
1

Среднее время на гол

157
90

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.29
1.43

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

70
63

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбарусес Костас 1 1
Хьюз Исаак 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тергейт Ангус 1 1
Noah Botic 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паскуали Себастьян 1 0
Тергейт Ангус 1 0

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вестерн Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Веллингтон Феникс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вестерн Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Саус Мельбурн - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:0
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вестерн Юнайтед - Джордж Кросс 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:4
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Макартур
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Мельбурн Сити
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
ФК Сидней
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Мельбурн Виктори
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Вестерн Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Перт Глори
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Макартур
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Перт Глори
 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брисбен Роар
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ФК Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мельбурн Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Сидней
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Мельбурн Сити
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Вестерн Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Мельбурн Виктори
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Централ Кост Маринерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Окленд ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Макартур
 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Перт Глори
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
ФК Сидней Климала Патрик 1 (1)
Макартур Jed Drew 1 (1)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 1
ФК Сидней Лолли Джо 1
Окленд ФК Роджерсон Логан 1
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1
Мельбурн Сити Джегго Джеймс 1
ФК Сидней Берджесс Макс 1
ФК Сидней Коста Дуглас 1
ФК Сидней Грант Райан 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Хьюз Исаак сделал результативную передачу.
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