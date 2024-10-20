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  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Макартур
3:0
Первый тайм: 26'
Перт Глори
0'
1:0
7' Гол
Jed Drew
2:0
10' Гол
Jake Hollman
3:0
21' Гол
Ускок Томислав
12
Курто
Филип
20
Kealey
Adamson
6
Ускок
Томислав
5
Юрман
Мэттью
13
Вуйица
Иван
26
Брэттан
Люк
22
Liam
Rose
11
Jed
Drew
8
Jake
Hollman
44
Яколиш
Марин
98
Жермен
Валер
1
Сэил
Оливер
28
Kaelan
Majekodunmi
33
Luis
Canga
24
Andriano
Lebib
11
Hiroaki
Aoyama
15
Zach
Lisolajski
12
Гомулка
Тарас
6
О'Нилл
Брэндон
4
Luke
Bodnar
22
Таггарт
Адам
21
Abdelelah
Faisal
Макартур
Перт Глори

История личных встреч

Макартур
Перт Глори

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

2:2
3:2
К
0:4
2:1
1:0
4:2
0:1
1:1
0:0
2:0

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
69

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jed Drew 1 1
Jake Hollman 1 1
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Саус Мельбурн - Макартур 0:1 Оаклей Каннонс - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 3:4
О'Коннор Найтс - Макартур 1:2 ФК Сидней - Макартур 4:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:0 Макартур - ФК Сидней 1:0 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Брисбен Роар - Макартур 1:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Макартур - Сабах 3:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3
Перт Глори
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Моретон Бэй Юнайтед - Перт Глори 3:2 Сорренто - Перт Глори 0:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 5:4 Брисбен Роар - Перт Глори 2:4
Армадале - Перт Глори 2:4 ФК Сидней - Перт Глори 7:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:4 Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Макартур - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Макартур
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Мельбурн Сити
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
ФК Сидней
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Мельбурн Виктори
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Вестерн Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Перт Глори
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Макартур
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Перт Глори
 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брисбен Роар
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ФК Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мельбурн Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Сидней
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Мельбурн Сити
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Вестерн Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Мельбурн Виктори
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Централ Кост Маринерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Окленд ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Макартур
 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Перт Глори
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
ФК Сидней Климала Патрик 1 (1)
Макартур Jed Drew 1 (1)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 1
ФК Сидней Лолли Джо 1
Окленд ФК Роджерсон Логан 1
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1
Мельбурн Сити Джегго Джеймс 1
ФК Сидней Берджесс Макс 1
ФК Сидней Коста Дуглас 1
ФК Сидней Грант Райан 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Г О О О О Л - Ускок Томислав бьет в цель!
  • 10'
    Jed Drew сделал результативную передачу.
  • 10'
    Г О О О О Л - Jake Hollman бьет в цель!
  • 7'
    Г О О О О Л - Jed Drew бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Макартур
Ничья
Перт Глори
2.02
9.50
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8.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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