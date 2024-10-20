Тур: 27. Стадион: Гульдфогельн Арена.
0'
6' Желтая карточкаРомариньо Перейра
0:1
25' ГолБергстрем Якоб
0:2
45' ГолElliot Stroud
50' Желтая карточкаAbdoulie Manneh
0:3
63' ГолAbdoulie Manneh
80' Красная карточкаРомариньо Перейра
90'+6
Ход матча
25'
0:1
45'
50'
63'
0:3
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
39
Саетра
Ларс
10
Скрабб
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Юлятупа СакуПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Янссон РониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стефан Ларссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
Кальмар
Мьельбю
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
76.9%
8 побед 10 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 8 побед
31 матч
35.5%
22.6%
41.9%
11 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
22.6%
45.2%
32.2%
7 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
25.8%
48.4%
25.8%
8 побед 15 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.29
0.93
Среднее время на гол
69
96
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
1.29
1.35
Среднее время на гол
70
66
Всего голов
40
36
Голов в среднем за матч
1.29
1.16
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
Среднее время на гол
69
77
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исламович Дино
|10
|0.37
|Скрабб Симон
|6 (1)
|0.22
|Тренсков Якоб
|5
|0.19
|Ринг Джонатан
|4
|0.15
|Хальберг Мелькер
|2
|0.07
|Йенсен Кевин
|2
|0.07
|Саетра Ларс
|2
|0.07
|Магаши Абдуссалам
|1
|0.04
|Гояни Роберт
|1
|0.04
|Vince Osuji
|1
|0.04
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Герсбах Алекс
|0
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|8
|0.3
|Elliot Stroud
|6
|0.22
|Йоханссон Херман
|5
|0.19
|Густафссон Виктор
|3
|0.11
|Seedy Jagne
|3
|0.11
|Рёйкьер Никлас
|3
|0.11
|Штоль Адам
|2 (2)
|0.07
|Петтерссон Том
|2
|0.07
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0.07
|Брорссон Арвид
|1
|0.04
|Ставицки Тимо
|1
|0.04
|Йоханссон Александр
|1
|0.04
|Silas Nwankwo
|1
|0.04
|Викстрём Расмус
|1
|0.04
|Abdoulie Manneh
|1
|0.04
|Рослер Колин
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скрабб Симон
|5
|0
|Гояни Роберт
|5
|0
|Vince Osuji
|5
|0
|Ромариньо Перейра
|3
|1
|Саетра Ларс
|4
|0
|Исламович Дино
|4
|0
|Ринг Джонатан
|3
|0
|Шёстедт Расмус
|3
|0
|Магаши Абдуссалам
|3
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Янссон Рони
|2
|0
|Ларссон Стефан
|1
|0
|Карлссон Йохан
|1
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Юлятупа Саку
|1
|0
|Ivan Inzoudine
|1
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густавссон Йеспер
|4
|0
|Йоханссон Херман
|4
|0
|Abdoulie Manneh
|4
|0
|Брорссон Арвид
|3
|0
|Рослер Колин
|3
|0
|Густафссон Виктор
|3
|0
|Бергстрем Якоб
|3
|0
|Seedy Jagne
|3
|0
|Штоль Адам
|2
|0
|Рёйкьер Никлас
|2
|0
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0
|Викстрём Расмус
|2
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
|Silas Nwankwo
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Elliot Stroud
|1
|0
Результаты матчей
Кальмар
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)
Мьельбю
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
9
4
Кальмар
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Мьельбю
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
20
3
Упущенные победы
10
25
Кальмар
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
41% (11)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
19% (5)
33% (9)
Мьельбю
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (3)
41% (11)
48% (13)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
24
6
Упущенные победы
19
29
Голы по времени матча
Забито
19
15
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
3
16%
4
27%
1-15
1
5%
4
27%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
7
37%
3
20%
61-75
4
21%
1
7%
76-90
Пропущено
28
18
10 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
2
7%
1
6%
1-15
5
18%
1
6%
16-30
3
11%
4
22%
31-45
6
21%
4
22%
46-60
5
18%
3
17%
61-75
7
25%
5
28%
76-90
Забито
17
26
14 В 1-м тайме 15
3 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
1
6%
4
15%
1-15
4
24%
7
27%
16-30
9
53%
4
15%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
1
6%
4
15%
76-90
Пропущено
26
15
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
5
19%
2
13%
1-15
2
8%
4
27%
16-30
4
15%
2
13%
31-45
8
31%
3
20%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
3
12%
3
20%
76-90
Забито
36
41
20 В 1-м тайме 26
16 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 15
7 Не забивали 6
4
11%
8
20%
1-15
5
14%
11
27%
16-30
11
31%
7
17%
31-45
3
8%
4
10%
46-60
8
22%
6
15%
61-75
5
14%
5
12%
76-90
Пропущено
54
33
21 В 1-м тайме 14
33 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 21
7
13%
3
9%
1-15
7
13%
5
15%
16-30
7
13%
6
18%
31-45
14
26%
7
21%
46-60
9
17%
4
12%
61-75
10
19%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Юргорден - Кальмар 1:1 Кальмар - Эльфсборг 1:3 Хальмстад - Кальмар 2:2 Кальмар - АИК 0:1
Кальмар - Вернаму 3:1 ГАИС - Кальмар 1:1 Кальмар - Мальмё 2:2 Энгельхолмс - Кальмар 0:4 Вестерос - Кальмар 2:1 Сириус - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 1:4 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Мальмё - Кальмар 5:0 Вернаму - Кальмар 0:2
Мьельбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мьельбю - Вестерос 2:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Броммапойкарна - Мьельбю 0:0
Юргорден - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хальмстад 3:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 ИФК Хесслехольм - Мьельбю 1:5 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 АИК - Мьельбю 1:0 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0
Результаты матчей
Кальмар
Мьельбю
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 38%
3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
Точный счет
3:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
3:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
2
8 раз 30%
0
7 раз 26%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 37%
3
7 раз 26%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
Тоталы голов в матче
Кальмар
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
59
85
212
58
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
95
58
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
225
1017
1215
225
720
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|17
|7
|3
|61 - 21
|58
|2.
|26
|14
|5
|7
|43 - 22
|47
|3.
|26
|14
|5
|7
|40 - 32
|47
|4.
|26
|14
|3
|9
|37 - 37
|45
|5.
|27
|13
|6
|8
|41 - 33
|45
|6.
|27
|12
|6
|9
|53 - 47
|42
|7.
|27
|12
|5
|10
|50 - 42
|41
|8.
|0:0
|27
|12
|5
|10
|31 - 31
|41
|9.
|27
|12
|4
|11
|45 - 40
|40
|10.
|26
|8
|9
|9
|43 - 47
|33
|11.
|26
|7
|9
|10
|30 - 37
|30
|12.
|26
|7
|6
|13
|31 - 52
|27
|13.
|27
|8
|3
|16
|29 - 45
|27
|14.
|0:0
|27
|6
|9
|12
|28 - 38
|27
|15.
|27
|6
|5
|16
|34 - 56
|23
|16.
|27
|5
|5
|17
|24 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|34 - 5
|34
|2.
|13
|8
|4
|1
|26 - 15
|28
|3.
|0:0
|14
|8
|4
|2
|20 - 10
|28
|4.
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|5.
|14
|8
|3
|3
|31 - 16
|27
|6.
|13
|8
|1
|4
|22 - 13
|25
|7.
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|30 - 22
|21
|9.
|13
|6
|2
|5
|26 - 18
|20
|10.
|14
|6
|2
|6
|18 - 14
|20
|11.
|13
|4
|5
|4
|19 - 24
|17
|12.
|13
|5
|1
|7
|17 - 26
|16
|13.
|13
|3
|5
|5
|12 - 17
|14
|14.
|14
|3
|3
|8
|14 - 21
|12
|15.
|14
|3
|2
|9
|18 - 29
|11
|16.
|0:0
|13
|2
|3
|8
|13 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|1
|4
|24 - 19
|25
|2.
|14
|6
|6
|2
|27 - 16
|24
|3.
|14
|6
|3
|5
|23 - 25
|21
|4.
|13
|6
|2
|5
|17 - 12
|20
|5.
|13
|6
|2
|5
|15 - 24
|20
|6.
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|7.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|15 - 13
|18
|8.
|14
|5
|2
|7
|15 - 18
|17
|9.
|13
|4
|4
|5
|24 - 23
|16
|10.
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|11.
|13
|4
|2
|7
|19 - 26
|14
|12.
|0:0
|13
|4
|1
|8
|11 - 21
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|16 - 27
|12
|14.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|15.
|13
|2
|2
|9
|10 - 19
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|11 - 31
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|12 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|11 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|АИК
|Тюкосен Мадс
|2 4