  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 27. Стадион: .
Кальмар
0:3
Конец матча
Мьельбю
0'
6' Желтая карточка
Ромариньо Перейра
0:1
25' Гол
Бергстрем Якоб
0:2
45' Гол
Elliot Stroud
50' Желтая карточка
Abdoulie Manneh
0:3
63' Гол
Abdoulie Manneh
80' Красная карточка
Ромариньо Перейра
90'+6
1
Бролин
Самуэль
13
Карлссон
Йохан
39
Саетра
Ларс
4
Vince
Osuji
3
Герсбах
Алекс
29
Ромариньо
Перейра
5
Хальберг
Мелькер
11
Ринг
Джонатан
10
Скрабб
Симон
28
Свенссон
Макс
9
Исламович
Дино
1
Тернквист
Ноэль
4
Викстрём
Расмус
3
Брорссон
Арвид
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
10
Рёйкьер
Никлас
22
Густавссон
Йеспер
17
Elliot
Stroud
7
Густафссон
Виктор
18
Бергстрем
Якоб
19
Abdoulie
Manneh
Кальмар
4-2-3-1
Мьельбю
3-4-3

История личных встреч

Кальмар
Мьельбю

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
76.9%
8 побед 10 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 8 побед

31 матч

35.5%
22.6%
41.9%
11 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

22.6%
45.2%
32.2%
7 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

25.8%
48.4%
25.8%
8 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

А
3:2
А
0:2
А
1:1
К
0:0
ТМК
4:1
А
1:2
А
1:1
ТМК
3:1
А
4:0
А
1:0
ТМК
0:2
А
1:4
А
2:2
ТМК
0:1
ТМК
2:0
ТМК
1:0
ТМС
2:1
ТМК
2:1
А
0:2
А
2:1
А
2:1
А
0:2
А
1:0
А
1:2
ТМС
1:1
А
0:3
А
1:0
ТМС
0:0
А
1:1
А
0:0
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.29
0.93

Среднее время на гол

69
96

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.29
1.35

Среднее время на гол

70
66

Всего голов

40
36

Голов в среднем за матч

1.29
1.16

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
27

Среднее время на гол

69
77

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исламович Дино 10 0.37
Скрабб Симон 6 (1) 0.22
Тренсков Якоб 5 0.19
Ринг Джонатан 4 0.15
Хальберг Мелькер 2 0.07
Йенсен Кевин 2 0.07
Саетра Ларс 2 0.07
Магаши Абдуссалам 1 0.04
Гояни Роберт 1 0.04
Vince Osuji 1 0.04
Карлссон Йохан 0 0
Ромариньо Перейра 0 0
Герсбах Алекс 0 0
Мотарархебжафарпур Араш 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 8 0.3
Elliot Stroud 6 0.22
Йоханссон Херман 5 0.19
Густафссон Виктор 3 0.11
Seedy Jagne 3 0.11
Рёйкьер Никлас 3 0.11
Штоль Адам 2 (2) 0.07
Петтерссон Том 2 0.07
Jakob Kiilerich Rask 2 0.07
Брорссон Арвид 1 0.04
Ставицки Тимо 1 0.04
Йоханссон Александр 1 0.04
Silas Nwankwo 1 0.04
Викстрём Расмус 1 0.04
Abdoulie Manneh 1 0.04
Рослер Колин 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скрабб Симон 5 0
Гояни Роберт 5 0
Vince Osuji 5 0
Ромариньо Перейра 3 1
Саетра Ларс 4 0
Исламович Дино 4 0
Ринг Джонатан 3 0
Шёстедт Расмус 3 0
Магаши Абдуссалам 3 0
Мотарархебжафарпур Араш 2 0
Янссон Рони 2 0
Ларссон Стефан 1 0
Карлссон Йохан 1 0
Хальберг Мелькер 1 0
Юлятупа Саку 1 0
Ivan Inzoudine 1 0
Йенсен Кевин 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густавссон Йеспер 4 0
Йоханссон Херман 4 0
Abdoulie Manneh 4 0
Брорссон Арвид 3 0
Рослер Колин 3 0
Густафссон Виктор 3 0
Бергстрем Якоб 3 0
Seedy Jagne 3 0
Штоль Адам 2 0
Рёйкьер Никлас 2 0
Jakob Kiilerich Rask 2 0
Викстрём Расмус 2 0
Кусу Манассе 1 0
Silas Nwankwo 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Elliot Stroud 1 0

Результаты матчей

Кальмар
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)
Мьельбю
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

9
4
Кальмар
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Мьельбю
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

10
25
Кальмар
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
41% (11)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
19% (5)
33% (9)
Мьельбю
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (3)
41% (11)
48% (13)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

24
6

Упущенные победы

19
29

Голы по времени матча

Забито

19
15
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
3
16%
4
27%
1-15
1
5%
4
27%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
7
37%
3
20%
61-75
4
21%
1
7%
76-90

Пропущено

28
18
10 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
2
7%
1
6%
1-15
5
18%
1
6%
16-30
3
11%
4
22%
31-45
6
21%
4
22%
46-60
5
18%
3
17%
61-75
7
25%
5
28%
76-90

Забито

17
26
14 В 1-м тайме 15
3 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
1
6%
4
15%
1-15
4
24%
7
27%
16-30
9
53%
4
15%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
1
6%
4
15%
76-90

Пропущено

26
15
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
5
19%
2
13%
1-15
2
8%
4
27%
16-30
4
15%
2
13%
31-45
8
31%
3
20%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
3
12%
3
20%
76-90

Забито

36
41
20 В 1-м тайме 26
16 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 15
7 Не забивали 6
4
11%
8
20%
1-15
5
14%
11
27%
16-30
11
31%
7
17%
31-45
3
8%
4
10%
46-60
8
22%
6
15%
61-75
5
14%
5
12%
76-90

Пропущено

54
33
21 В 1-м тайме 14
33 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 21
7
13%
3
9%
1-15
7
13%
5
15%
16-30
7
13%
6
18%
31-45
14
26%
7
21%
46-60
9
17%
4
12%
61-75
10
19%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Юргорден - Кальмар 1:1 Кальмар - Эльфсборг 1:3 Хальмстад - Кальмар 2:2 Кальмар - АИК 0:1
Кальмар - Вернаму 3:1 ГАИС - Кальмар 1:1 Кальмар - Мальмё 2:2 Энгельхолмс - Кальмар 0:4 Вестерос - Кальмар 2:1 Сириус - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 1:4 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Мальмё - Кальмар 5:0 Вернаму - Кальмар 0:2
Мьельбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мьельбю - Вестерос 2:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Броммапойкарна - Мьельбю 0:0
Юргорден - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хальмстад 3:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 ИФК Хесслехольм - Мьельбю 1:5 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 АИК - Мьельбю 1:0 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0

Результаты матчей

Кальмар
Мьельбю

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 38%
3
5 раз 38%
2
3 раза 23%

Точный счет

3:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

3:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
2
8 раз 30%
0
7 раз 26%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 37%
3
7 раз 26%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%

Тоталы голов в матче

Кальмар
Мьельбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
5
9
1.5
8
5
2
12
2.5
5
8
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
5
5
8
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
22
5
10
17
1.5
12
15
2
25
2.5
7
20
1
26
3.5
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 27 17 7 3 61 - 21 58
2.
Хаммарбю
 26 14 5 7 43 - 22 47
3.
Юргорден
 26 14 5 7 40 - 32 47
4.
АИК
 26 14 3 9 37 - 37 45
5.
Мьельбю
 27 13 6 8 41 - 33 45
6.
Хеккен
 27 12 6 9 53 - 47 42
7.
Эльфсборг
 27 12 5 10 50 - 42 41
8.
ГАИС
 0:0 27 12 5 10 31 - 31 41
9.
Сириус
 27 12 4 11 45 - 40 40
10.
Броммапойкарна
 26 8 9 9 43 - 47 33
11.
Гётеборг
 26 7 9 10 30 - 37 30
12.
ИФК Норрчепинг
 26 7 6 13 31 - 52 27
13.
Хальмстад
 27 8 3 16 29 - 45 27
14.
Вернаму
 0:0 27 6 9 12 28 - 38 27
15.
Кальмар
 27 6 5 16 34 - 56 23
16.
Вестерос
 27 5 5 17 24 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 11 1 1 34 - 5 34
2.
Мьельбю
 13 8 4 1 26 - 15 28
3.
ГАИС
 0:0 14 8 4 2 20 - 10 28
4.
Хаммарбю
 13 8 3 2 26 - 10 27
5.
Эльфсборг
 14 8 3 3 31 - 16 27
6.
АИК
 13 8 1 4 22 - 13 25
7.
Юргорден
 13 6 4 3 16 - 13 22
8.
Хеккен
 13 6 3 4 30 - 22 21
9.
Сириус
 13 6 2 5 26 - 18 20
10.
Хальмстад
 14 6 2 6 18 - 14 20
11.
Броммапойкарна
 13 4 5 4 19 - 24 17
12.
ИФК Норрчепинг
 13 5 1 7 17 - 26 16
13.
Гётеборг
 13 3 5 5 12 - 17 14
14.
Вестерос
 14 3 3 8 14 - 21 12
15.
Кальмар
 14 3 2 9 18 - 29 11
16.
Вернаму
 0:0 13 2 3 8 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 13 8 1 4 24 - 19 25
2.
Мальмё
 14 6 6 2 27 - 16 24
3.
Хеккен
 14 6 3 5 23 - 25 21
4.
Хаммарбю
 13 6 2 5 17 - 12 20
5.
АИК
 13 6 2 5 15 - 24 20
6.
Сириус
 14 6 2 6 19 - 22 20
7.
Вернаму
 0:0 14 4 6 4 15 - 13 18
8.
Мьельбю
 14 5 2 7 15 - 18 17
9.
Броммапойкарна
 13 4 4 5 24 - 23 16
10.
Гётеборг
 13 4 4 5 18 - 20 16
11.
Эльфсборг
 13 4 2 7 19 - 26 14
12.
ГАИС
 0:0 13 4 1 8 11 - 21 13
13.
Кальмар
 13 3 3 7 16 - 27 12
14.
ИФК Норрчепинг
 13 2 5 6 14 - 26 11
15.
Вестерос
 13 2 2 9 10 - 19 8
16.
Хальмстад
 13 2 1 10 11 - 31 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (4)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 12 (6)
Юргорден Хуммет Денис 11 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
АИК Тюкосен Мадс 2 4
Весь список
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