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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 27. Стадион: .
Хаммарбю
 
Прерван
Юргорден

Ход матча

12'
Бесара Нахир
(Хаммар Фредрик)
1:0
30'
Бесара Нахир
(Пинас Шакилль)
2:0
37'
 
Сабович Бесард
53'
 
Приске Аугуст
59'
 
Гулликсен Тобиас
Викхейм Густав
59'
 
Хуммет Денис
Ларссон Якоб
59'
 
Нгуэн Токмак
Хаарала Сантери
70'
Фофана Ибрахима
Jusef Erabi
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
Юргорден
3.40
3.45
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58.00
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Все Коэффициенты
1
Хан
Уорнер
2
Hampus
Skoglund
6
Вагич
Павле
4
Эрикссон
Виктор
30
Пинас
Шакилль
8
Хаммар
Фредрик
5
Теки
Тесфальдет
11
Йоханссон
Оскар
20
Бесара
Нахир
28
Bazoumana
Toure
9
Jusef
Erabi
35
Ринне
Якоб
5
Тенхо
Миро
3
Даниэльссон
Маркус
4
Ларссон
Якоб
18
Штоль
Адам
14
Сабович
Бесард
6
Шуллер
Расмус
27
Косуги
Кейта
29
Хаарала
Сантери
26
Приске
Аугуст
23
Викхейм
Густав
Хаммарбю
4-2-3-1
Юргорден
3-4-3

История личных встреч

Хаммарбю
Юргорден

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.9%
10.5%
31.6%
11 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 8 побед

26 матчей

61.5%
23.1%
15.4%
16 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

46.2%
34.6%
19.2%
12 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.3%
26.9%
30.8%
11 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

А
0:3
А
0:0
А
4:3
А
0:0
А
1:0
А
4:1
А
2:2
К
0:1
А
1:1
А
1:2
А
1:2
А
2:1
К
0:0
А
1:3
А
1:2
А
1:1
А
3:1
А
4:2
А
1:3
К
1:3
А
2:2
А
2:1
А
0:1
А
3:1
А
3:0
А
0:2

Голы

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

2.27
1.53

Среднее время на гол

39
58

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

0.87
1.36

Среднее время на гол

103
66

Всего голов

38
38

Голов в среднем за матч

1.46
1.46

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

61
61

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 9 (1) 0.35
Bazoumana Toure 7 0.27
Jusef Erabi 7 0.27
Пинас Шакилль 4 0.15
Йоханссон Оскар 4 (1) 0.15
Теки Тесфальдет 3 0.12
Гюль Дениз 3 0.12
Джуканович Виктор 2 0.08
Куртулус Эдвин 1 0.04
Саиди Абдельрахман 1 0.04
Marc Llinares 1 0.04
Hampus Skoglund 0 0
Маркус Карлссон 0 0
Маджед Монтадер 0 0
Фофана Ибрахима 0 0
Вагич Павле 0 0
Хаммар Фредрик 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 11 (1) 0.42
Гулликсен Тобиас 5 0.19
Нгуэн Токмак 5 0.19
Бергвалль Лукас 3 0.12
Сабович Бесард 3 0.12
Фаллениус Оскар 2 0.08
Samuel Holm 2 0.08
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.08
Викхейм Густав 1 0.04
Штоль Адам 1 0.04
Хаарала Сантери 1 0.04
Косуги Кейта 1 0.04
Тенхо Миро 1 0.04
Даль Самуэль 0 0
Радетинац Харис 0 0
Юханссон Петр 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинас Шакилль 6 0
Хаммар Фредрик 4 0
Странд Симон 2 1
Теки Тесфальдет 3 0
Эрикссон Виктор 3 0
Bazoumana Toure 3 0
Вагич Павле 2 0
Куртулус Эдвин 2 0
Гюль Дениз 2 0
Hampus Skoglund 2 0
Маркус Карлссон 1 0
Йоханссон Оскар 1 0
Фофана Ибрахима 1 0
Саиди Абдельрахман 1 0
Jusef Erabi 1 0
Kim Hellberg 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 9 0
Ларссон Якоб 5 0
Викхейм Густав 4 0
Гулликсен Тобиас 4 0
Samuel Holm 3 0
Приске Аугуст 3 0
Экдаль Альбин 2 0
Шуллер Расмус 2 0
Ринне Якоб 2 0
Даниэльссон Маркус 2 0
Бергвалль Лукас 2 0
Нгуэн Токмак 0 1
Kim Bergstrand 0 1
Радетинац Харис 1 0
Эрикссон Магнус 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Юханссон Петр 1 0
Штоль Адам 1 0
Фаллениус Оскар 1 0
Теркильдсен Петер 1 0
Даль Самуэль 1 0
Берг Виктор 1 0
Theo Bergvall 1 0
Косуги Кейта 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Юргорден
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

6
3
Хаммарбю
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Юргорден
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

15
16
Хаммарбю
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Юргорден
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

21
19

Голы по времени матча

Забито

24
25
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
15 Не забивали 15
3
13%
3
12%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
3
13%
4
16%
31-45
8
33%
5
20%
46-60
3
13%
4
16%
61-75
4
17%
6
24%
76-90

Пропущено

10
16
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
3
30%
3
19%
61-75
2
20%
4
25%
76-90

Забито

17
16
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
2
12%
1
6%
1-15
4
24%
4
25%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
6
35%
2
13%
61-75
4
24%
5
31%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
4
33%
2
15%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
3
25%
2
15%
76-90

Забито

41
41
15 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 16
7 Не забивали 5
5
12%
4
10%
1-15
7
17%
7
17%
16-30
3
7%
5
12%
31-45
9
22%
8
20%
46-60
9
22%
6
15%
61-75
8
20%
11
27%
76-90

Пропущено

22
29
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 18
0
0%
2
7%
1-15
5
23%
5
17%
16-30
4
18%
4
14%
31-45
4
18%
6
21%
46-60
4
18%
6
21%
61-75
5
23%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хаммарбю - Сандвикен 2:3 Хаммарбю - Хальмстад 1:0 АИК - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:0
Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Стоксунд - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - ГАИС 0:0 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Кальмар - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Сириус 3:0
Юргорден
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ФК Ярфалла - Юргорден 1:6 Юргорден - Кальмар 1:1 ЛАСК - Юргорден 2:2 Вернаму - Юргорден 1:1
Юргорден - Броммапойкарна 2:1 ГАИС - Юргорден 3:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Юргорден - Мьельбю 1:1 Мальмё - Юргорден 4:0 Марибор - Юргорден 0:1 Сириус - Юргорден 0:1 Юргорден - Марибор 1:0 Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1

Результаты матчей

Хаммарбю
Юргорден

Точный счет

3:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

3:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 27%
3
7 раз 27%
1
6 раз 23%
2
5 раз 19%
4
1 раз 4%
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
8
5
1.5
5
8
5
8
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
7
6
3
10
2.5
4
9
1
12
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
20
6
13
13
1.5
12
14
8
18
2.5
5
21
1
25
3.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 27 17 7 3 61 - 21 58
2.
Хаммарбю
 26 14 5 7 43 - 22 47
3.
Юргорден
 26 14 5 7 40 - 32 47
4.
АИК
 26 14 3 9 37 - 37 45
5.
Мьельбю
 27 13 6 8 41 - 33 45
6.
Хеккен
 27 12 6 9 53 - 47 42
7.
Эльфсборг
 27 12 5 10 50 - 42 41
8.
ГАИС
 0:0 27 12 5 10 31 - 31 41
9.
Сириус
 27 12 4 11 45 - 40 40
10.
Броммапойкарна
 26 8 9 9 43 - 47 33
11.
Гётеборг
 26 7 9 10 30 - 37 30
12.
ИФК Норрчепинг
 26 7 6 13 31 - 52 27
13.
Хальмстад
 27 8 3 16 29 - 45 27
14.
Вернаму
 0:0 27 6 9 12 28 - 38 27
15.
Кальмар
 27 6 5 16 34 - 56 23
16.
Вестерос
 27 5 5 17 24 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 11 1 1 34 - 5 34
2.
Мьельбю
 13 8 4 1 26 - 15 28
3.
ГАИС
 0:0 14 8 4 2 20 - 10 28
4.
Хаммарбю
 13 8 3 2 26 - 10 27
5.
Эльфсборг
 14 8 3 3 31 - 16 27
6.
АИК
 13 8 1 4 22 - 13 25
7.
Юргорден
 13 6 4 3 16 - 13 22
8.
Хеккен
 13 6 3 4 30 - 22 21
9.
Сириус
 13 6 2 5 26 - 18 20
10.
Хальмстад
 14 6 2 6 18 - 14 20
11.
Броммапойкарна
 13 4 5 4 19 - 24 17
12.
ИФК Норрчепинг
 13 5 1 7 17 - 26 16
13.
Гётеборг
 13 3 5 5 12 - 17 14
14.
Вестерос
 14 3 3 8 14 - 21 12
15.
Кальмар
 14 3 2 9 18 - 29 11
16.
Вернаму
 0:0 13 2 3 8 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 13 8 1 4 24 - 19 25
2.
Мальмё
 14 6 6 2 27 - 16 24
3.
Хеккен
 14 6 3 5 23 - 25 21
4.
Хаммарбю
 13 6 2 5 17 - 12 20
5.
АИК
 13 6 2 5 15 - 24 20
6.
Сириус
 14 6 2 6 19 - 22 20
7.
Вернаму
 0:0 14 4 6 4 15 - 13 18
8.
Мьельбю
 14 5 2 7 15 - 18 17
9.
Броммапойкарна
 13 4 4 5 24 - 23 16
10.
Гётеборг
 13 4 4 5 18 - 20 16
11.
Эльфсборг
 13 4 2 7 19 - 26 14
12.
ГАИС
 0:0 13 4 1 8 11 - 21 13
13.
Кальмар
 13 3 3 7 16 - 27 12
14.
ИФК Норрчепинг
 13 2 5 6 14 - 26 11
15.
Вестерос
 13 2 2 9 10 - 19 8
16.
Хальмстад
 13 2 1 10 11 - 31 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (4)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 12 (6)
Юргорден Хуммет Денис 11 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
АИК Тюкосен Мадс 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
Юргорден
3.40
3.45
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58.00
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Хаммарбю
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