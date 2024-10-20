  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 27.
Эстер
2:3
Второй тайм: 85'
Варберг БоИС
0'
1:0
1' Гол
Бергмарк-Виберг Адам
2:0
30' Гол
Люнг Даниэль
50' Желтая карточка
Yusuff Abdulazeez
2:1
51' Гол
Альфонси Диего
61' Желтая карточка
Кричак Иван
2:2
62' Пенальти
Курочкин Антон
2:3
76' Пенальти
Isak Bjerkebo
79' Желтая карточка
Транберг Робин
13
Уоллиндер
Робин
33
Варманен
Тату
5
Адольфссон
Маттис
15
Кричак
Иван
21
Lukas
Bergqvist
9
Сёдерберг
Никлас
7
Сегер
Давид
18
Люнг
Даниэль
19
Бергмарк-Виберг
Адам
20
Алиев
Алибек
11
Hannes
Bladh
Pijaca
29
Андерссон
Фредрик
22
Янссон
Лео
2
Броман
Густав
3
Закриссон
Хампус
12
Кустович
Кевин
24
Хеллман
Эмиль
9
Курочкин
Антон
14
Альфонси
Диего
23
Токич
Марк
11
Isak
Bjerkebo
25
Yusuff
Abdulazeez
Эстер
4-3-3
Варберг БоИС
5-4-1

История личных встреч

Эстер
Варберг БоИС

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

16 матчей

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

С
1:2
К
1:4
А
2:1
А
1:2
ТМК
1:0
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
1:2
К
2:1
С
1:3
С
5:2
С
5:1
С
2:2
С
2:4
С
1:0

Голы

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

2.29
2

Среднее время на гол

39
45

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.22
1.14

Среднее время на гол

73
78

Всего голов

27
26

Голов в среднем за матч

1.69
1.63

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

53
55

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергмарк-Виберг Адам 10 0.37
Алиев Алибек 10 0.37
Люнг Даниэль 7 0.26
Родич Владимир 5 0.19
Мёрфельт Альбин 4 0.15
Сегер Давид 3 0.11
Lukas Bergqvist 2 0.07
Кричак Иван 2 0.07
Кусу Манассе 1 0.04
Theodor Johansson 1 0.04
Martin Hoel Andersen 0 0
Thorri Thorisson 0 0
Kevin Jansson 0 0
Сёдерберг Никлас 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Isak Bjerkebo 10 (1) 0.37
Aulon Bitiqi 5 (1) 0.19
Йоханссон Александр II 5 0.19
Курочкин Антон 3 (2) 0.11
Yusuff Abdulazeez 3 0.11
Монтиль Диего II 2 (1) 0.07
Эдлунд Олле 2 0.07
Токич Марк 2 0.07
Кустович Кевин 2 0.07
Транберг Робин 1 0.04
Броман Густав 1 0.04
Дальстрём Никлас 1 0.04
Янссон Лео 1 0.04
Альфонси Диего 1 0.04
Сверриссон Оскар 0 0
Видьеског Исак 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 7 0
Алиев Алибек 5 1
Адольфссон Маттис 5 1
Кусу Манассе 5 0
Мёрфельт Альбин 4 0
Kevin Jansson 3 0
Сёдерберг Никлас 3 0
Lukas Bergqvist 3 0
Родич Владимир 2 0
Хедлунд Себастьян 2 0
Варманен Тату 2 0
Люнг Даниэль 2 0
Сегер Давид 2 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Thorri Thorisson 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 6 1
Закриссон Хампус 5 0
Сверриссон Оскар 3 1
Токич Марк 4 0
Kevin Appiah Nyarko 4 0
Курочкин Антон 4 0
Aulon Bitiqi 4 0
Эдлунд Олле 3 0
Броман Густав 3 0
Yusuff Abdulazeez 2 0
Кустович Кевин 2 0
Дальстрём Никлас 2 0
Liam Olausson 2 0
Видьеског Исак 2 0
Альфонси Оливер 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Ольссон Давид 1 0
Монтиль Диего II 1 0
Erion Sadiku 1 0
Йоханссон Александр II 1 0
Хеллман Эмиль 1 0
Янссон Лео 1 0
Isak Bjerkebo 1 0
Альфонси Диего 1 0
Roar Hansen 1 0

Результаты матчей

Эстер
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Варберг БоИС
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
12
Эстер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Варберг БоИС
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

13
16
Эстер
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
Варберг БоИС
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

17
28

Голы по времени матча

Забито

27
21
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
3
11%
2
10%
1-15
6
22%
0
0%
16-30
4
15%
4
19%
31-45
3
11%
8
38%
46-60
2
7%
3
14%
61-75
9
33%
4
19%
76-90

Пропущено

10
21
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
10%
2
10%
1-15
2
20%
4
19%
16-30
2
20%
2
10%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
2
20%
3
14%
61-75
3
30%
6
29%
76-90

Забито

16
18
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
4
25%
2
11%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
6
38%
6
33%
76-90

Пропущено

15
19
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
13%
3
16%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
2
13%
6
32%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
3
20%
4
21%
61-75
2
13%
2
11%
76-90

Забито

43
39
19 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
4
9%
2
5%
1-15
7
16%
4
10%
16-30
8
19%
6
15%
31-45
5
12%
11
28%
46-60
4
9%
6
15%
61-75
15
35%
10
26%
76-90

Пропущено

25
40
12 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 22
3
12%
5
13%
1-15
5
20%
6
15%
16-30
4
16%
8
20%
31-45
3
12%
6
15%
46-60
5
20%
7
18%
61-75
5
20%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Оддевольд - Эстер 1:1 Эстер - Утсиктенс 5:2 Сундсвалль - Эстер 0:2 Эстер - Треллеборг 4:1
Ландскруна - Эстер 0:0 Эстер - Сандвикен 2:2 Гефле - Эстер 2:1 Гётахольмс БК - Эстер 1:3 Эстер - Эргрюте 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эстер - Браге 0:2 Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1
Варберг БоИС
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Варберг БоИС - Эребру 1:1 Эргрюте - Варберг БоИС 3:3 Варберг БоИС - Браге 0:1 Сковде АИК - Варберг БоИС 2:2
Оддевольд - Варберг БоИС 3:2 Варберг БоИС - Утсиктенс 1:1 Ландскруна - Варберг БоИС 1:4 ИФК Симрисхамн - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Гефле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Варберг БоИС - Твакер 3:4 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1

Результаты матчей

Эстер
Варберг БоИС

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 35%
0
6 раз 23%
1
6 раз 23%
4
3 раза 12%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
4
3 раза 12%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Эстер
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
8
5
1.5
5
8
4
9
2.5
2
11
3
10
3.5
1
12
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
5
8
1
12
2.5
3
10
1
12
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
21
5
14
12
1.5
10
16
5
21
2.5
5
21
4
22
3.5
3
23
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 26 15 8 3 47 - 23 53
2.
Ландскруна
 27 13 6 8 42 - 30 45
3.
Эстер
 2:3 27 12 9 6 46 - 27 45
4.
Хельсинборг
 26 12 7 7 35 - 27 43
5.
Сандвикен
 27 12 6 9 45 - 35 42
6.
Браге
 27 11 7 9 29 - 23 40
7.
Эргрюте
 27 10 7 10 45 - 40 37
8.
Треллеборг
 27 10 6 11 29 - 37 36
9.
Утсиктенс
 27 9 8 10 33 - 35 35
10.
Эребру
 26 8 8 10 31 - 31 32
11.
Варберг БоИС
 3:2 27 8 8 11 42 - 42 32
12.
Оддевольд
 27 7 11 9 30 - 41 32
13.
Эстерсунд
 27 8 7 12 27 - 38 31
14.
Гефле
 27 7 8 12 35 - 50 29
15.
Сундсвалль
 26 7 6 13 22 - 36 27
16.
Сковде АИК
 27 5 8 14 20 - 43 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 13 9 3 1 27 - 11 30
2.
Сандвикен
 13 9 1 3 27 - 10 28
3.
Эстер
 2:3 14 8 4 2 29 - 13 28
4.
Эребру
 13 7 4 2 20 - 10 25
5.
Эстерсунд
 14 7 4 3 18 - 16 25
6.
Ландскруна
 13 7 3 3 22 - 15 24
7.
Браге
 14 7 3 4 18 - 12 24
8.
Треллеборг
 13 6 4 3 16 - 16 22
9.
Утсиктенс
 13 6 3 4 19 - 15 21
10.
Эргрюте
 14 6 3 5 28 - 22 21
11.
Гефле
 14 5 5 4 22 - 22 20
12.
Сундсвалль
 13 5 3 5 15 - 16 18
13.
Хельсинборг
 13 4 6 3 14 - 12 18
14.
Оддевольд
 13 4 6 3 14 - 17 18
15.
Варберг БоИС
 3:2 13 4 4 5 18 - 19 16
16.
Сковде АИК
 14 3 4 7 8 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 13 8 1 4 21 - 15 25
2.
Дегерфорс
 13 6 5 2 20 - 12 23
3.
Ландскруна
 14 6 3 5 20 - 15 21
4.
Эстер
 2:3 13 4 5 4 17 - 14 17
5.
Браге
 13 4 4 5 11 - 11 16
6.
Эргрюте
 13 4 4 5 17 - 18 16
7.
Варберг БоИС
 3:2 14 4 4 6 24 - 23 16
8.
Треллеборг
 14 4 2 8 13 - 21 14
9.
Утсиктенс
 14 3 5 6 14 - 20 14
10.
Сандвикен
 14 3 5 6 18 - 25 14
11.
Оддевольд
 14 3 5 6 16 - 24 14
12.
Сковде АИК
 13 2 4 7 12 - 26 10
13.
Сундсвалль
 13 2 3 8 7 - 20 9
14.
Гефле
 13 2 3 8 13 - 28 9
15.
Эребру
 13 1 4 8 11 - 21 7
16.
Эстерсунд
 13 1 3 9 9 - 22 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (5)
Браге Ieltsin Camoes 13 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 13 (1)
Дегерфорс Линдгрен Густав 12 (6)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
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Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 10
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Утсиктенс Пекальски Иво 9
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 9
Эребру Маккью Эрик 1 7
Весь список
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