Тур: 27.
2:3
Второй тайм: 85'
0'
1:0
1' ГолБергмарк-Виберг Адам
2:0
30' ГолЛюнг Даниэль
50' Желтая карточкаYusuff Abdulazeez
2:1
51' ГолАльфонси Диего
61' Желтая карточкаКричак Иван
2:2
62' ПенальтиКурочкин Антон
2:3
76' ПенальтиIsak Bjerkebo
79' Желтая карточкаТранберг Робин
Ход матча
1'
30'
2:0
51'
2:1
61'
62'
2:2
76'
2:3
79'
15
Кричак
Иван
18
Люнг
Даниэль
20
Алиев
Алибек
22
Янссон
Лео
23
Токич
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
-
20 Алиев АлибекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Martin Foyston
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Токич МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Эдлунд ОллеНападающий
-
20 Aulon Bitiqi
-
28 Erion Sadiku
-
Главный тренер: Roar Hansen
История личных встреч
Эстер
Варберг БоИС
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
16 матчей
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
2.29
2
Среднее время на гол
39
45
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.22
1.14
Среднее время на гол
73
78
Всего голов
27
26
Голов в среднем за матч
1.69
1.63
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
53
55
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергмарк-Виберг Адам
|10
|0.37
|Алиев Алибек
|10
|0.37
|Люнг Даниэль
|7
|0.26
|Родич Владимир
|5
|0.19
|Мёрфельт Альбин
|4
|0.15
|Сегер Давид
|3
|0.11
|Lukas Bergqvist
|2
|0.07
|Кричак Иван
|2
|0.07
|Кусу Манассе
|1
|0.04
|Theodor Johansson
|1
|0.04
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
|Thorri Thorisson
|0
|0
|Kevin Jansson
|0
|0
|Сёдерберг Никлас
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Isak Bjerkebo
|10 (1)
|0.37
|Aulon Bitiqi
|5 (1)
|0.19
|Йоханссон Александр II
|5
|0.19
|Курочкин Антон
|3 (2)
|0.11
|Yusuff Abdulazeez
|3
|0.11
|Монтиль Диего II
|2 (1)
|0.07
|Эдлунд Олле
|2
|0.07
|Токич Марк
|2
|0.07
|Кустович Кевин
|2
|0.07
|Транберг Робин
|1
|0.04
|Броман Густав
|1
|0.04
|Дальстрём Никлас
|1
|0.04
|Янссон Лео
|1
|0.04
|Альфонси Диего
|1
|0.04
|Сверриссон Оскар
|0
|0
|Видьеског Исак
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|7
|0
|Алиев Алибек
|5
|1
|Адольфссон Маттис
|5
|1
|Кусу Манассе
|5
|0
|Мёрфельт Альбин
|4
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|Lukas Bergqvist
|3
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Хедлунд Себастьян
|2
|0
|Варманен Тату
|2
|0
|Люнг Даниэль
|2
|0
|Сегер Давид
|2
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Thorri Thorisson
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Транберг Робин
|6
|1
|Закриссон Хампус
|5
|0
|Сверриссон Оскар
|3
|1
|Токич Марк
|4
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|4
|0
|Курочкин Антон
|4
|0
|Aulon Bitiqi
|4
|0
|Эдлунд Олле
|3
|0
|Броман Густав
|3
|0
|Yusuff Abdulazeez
|2
|0
|Кустович Кевин
|2
|0
|Дальстрём Никлас
|2
|0
|Liam Olausson
|2
|0
|Видьеског Исак
|2
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Ольссон Давид
|1
|0
|Монтиль Диего II
|1
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|0
|Хеллман Эмиль
|1
|0
|Янссон Лео
|1
|0
|Isak Bjerkebo
|1
|0
|Альфонси Диего
|1
|0
|Roar Hansen
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Варберг БоИС
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
12
Эстер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Варберг БоИС
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
13
16
Эстер
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
Варберг БоИС
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
17
28
Голы по времени матча
Забито
27
21
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
3
11%
2
10%
1-15
6
22%
0
0%
16-30
4
15%
4
19%
31-45
3
11%
8
38%
46-60
2
7%
3
14%
61-75
9
33%
4
19%
76-90
Пропущено
10
21
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
10%
2
10%
1-15
2
20%
4
19%
16-30
2
20%
2
10%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
2
20%
3
14%
61-75
3
30%
6
29%
76-90
Забито
16
18
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
4
25%
2
11%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
6
38%
6
33%
76-90
Пропущено
15
19
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
13%
3
16%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
2
13%
6
32%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
3
20%
4
21%
61-75
2
13%
2
11%
76-90
Забито
43
39
19 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
4
9%
2
5%
1-15
7
16%
4
10%
16-30
8
19%
6
15%
31-45
5
12%
11
28%
46-60
4
9%
6
15%
61-75
15
35%
10
26%
76-90
Пропущено
25
40
12 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 22
3
12%
5
13%
1-15
5
20%
6
15%
16-30
4
16%
8
20%
31-45
3
12%
6
15%
46-60
5
20%
7
18%
61-75
5
20%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Оддевольд - Эстер 1:1 Эстер - Утсиктенс 5:2 Сундсвалль - Эстер 0:2 Эстер - Треллеборг 4:1
Ландскруна - Эстер 0:0 Эстер - Сандвикен 2:2 Гефле - Эстер 2:1 Гётахольмс БК - Эстер 1:3 Эстер - Эргрюте 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эстер - Браге 0:2 Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1
Варберг БоИС
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Варберг БоИС - Эребру 1:1 Эргрюте - Варберг БоИС 3:3 Варберг БоИС - Браге 0:1 Сковде АИК - Варберг БоИС 2:2
Оддевольд - Варберг БоИС 3:2 Варберг БоИС - Утсиктенс 1:1 Ландскруна - Варберг БоИС 1:4 ИФК Симрисхамн - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Гефле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Варберг БоИС - Твакер 3:4 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1
Результаты матчей
Эстер
Варберг БоИС
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 35%
0
6 раз 23%
1
6 раз 23%
4
3 раза 12%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
4
3 раза 12%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Эстер
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
85
58
49
211
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
67
58
112
310
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
215
1412
1016
521
521
422
323
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|8
|3
|47 - 23
|53
|2.
|27
|13
|6
|8
|42 - 30
|45
|3.
|2:3
|27
|12
|9
|6
|46 - 27
|45
|4.
|26
|12
|7
|7
|35 - 27
|43
|5.
|27
|12
|6
|9
|45 - 35
|42
|6.
|27
|11
|7
|9
|29 - 23
|40
|7.
|27
|10
|7
|10
|45 - 40
|37
|8.
|27
|10
|6
|11
|29 - 37
|36
|9.
|27
|9
|8
|10
|33 - 35
|35
|10.
|26
|8
|8
|10
|31 - 31
|32
|11.
|3:2
|27
|8
|8
|11
|42 - 42
|32
|12.
|27
|7
|11
|9
|30 - 41
|32
|13.
|27
|8
|7
|12
|27 - 38
|31
|14.
|27
|7
|8
|12
|35 - 50
|29
|15.
|26
|7
|6
|13
|22 - 36
|27
|16.
|27
|5
|8
|14
|20 - 43
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|27 - 11
|30
|2.
|13
|9
|1
|3
|27 - 10
|28
|3.
|2:3
|14
|8
|4
|2
|29 - 13
|28
|4.
|13
|7
|4
|2
|20 - 10
|25
|5.
|14
|7
|4
|3
|18 - 16
|25
|6.
|13
|7
|3
|3
|22 - 15
|24
|7.
|14
|7
|3
|4
|18 - 12
|24
|8.
|13
|6
|4
|3
|16 - 16
|22
|9.
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|10.
|14
|6
|3
|5
|28 - 22
|21
|11.
|14
|5
|5
|4
|22 - 22
|20
|12.
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|13.
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|14.
|13
|4
|6
|3
|14 - 17
|18
|15.
|3:2
|13
|4
|4
|5
|18 - 19
|16
|16.
|14
|3
|4
|7
|8 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|1
|4
|21 - 15
|25
|2.
|13
|6
|5
|2
|20 - 12
|23
|3.
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|4.
|2:3
|13
|4
|5
|4
|17 - 14
|17
|5.
|13
|4
|4
|5
|11 - 11
|16
|6.
|13
|4
|4
|5
|17 - 18
|16
|7.
|3:2
|14
|4
|4
|6
|24 - 23
|16
|8.
|14
|4
|2
|8
|13 - 21
|14
|9.
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|10.
|14
|3
|5
|6
|18 - 25
|14
|11.
|14
|3
|5
|6
|16 - 24
|14
|12.
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|7 - 20
|9
|14.
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|15.
|13
|1
|4
|8
|11 - 21
|7
|16.
|13
|1
|3
|9
|9 - 22
|6
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|13 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|13 (1)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|12 (6)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Утсиктенс
|Пекальски Иво
|9
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7