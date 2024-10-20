Тур: 27.
3:4
Конец матча
0'
1:0
1' ГолБергмарк-Виберг Адам
2:0
30' ГолЛюнг Даниэль
50' Желтая карточкаYusuff Abdulazeez
2:1
51' ГолАльфонси Диего
61' Желтая карточкаКричак Иван
2:2
62' ПенальтиКурочкин Антон
2:3
76' ПенальтиIsak Bjerkebo
79' Желтая карточкаТранберг Робин
84' Желтая карточкаВарманен Тату
3:3
89' ГолMartin Hoel Andersen
3:4
90' ГолЭдлунд Олле
90'+8
Ход матча
1'
30'
2:0
51'
2:1
61'
62'
2:2
76'
2:3
79'
84'
89'
90'
3:4
15
Кричак
Иван
18
Люнг
Даниэль
20
Алиев
Алибек
22
Янссон
Лео
23
Токич
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
-
20 Алиев АлибекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Martin Foyston
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Токич МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Эдлунд ОллеНападающий
-
20 Aulon Bitiqi
-
28 Erion Sadiku
-
Главный тренер: Roar Hansen
История личных встреч
Эстер
Варберг БоИС
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
16 матчей
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
2.29
2
Среднее время на гол
39
45
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.22
1.14
Среднее время на гол
73
78
Всего голов
27
26
Голов в среднем за матч
1.69
1.63
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
53
55
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергмарк-Виберг Адам
|10
|0.37
|Алиев Алибек
|10
|0.37
|Люнг Даниэль
|7
|0.26
|Родич Владимир
|5
|0.19
|Мёрфельт Альбин
|4
|0.15
|Сегер Давид
|3
|0.11
|Lukas Bergqvist
|2
|0.07
|Кричак Иван
|2
|0.07
|Martin Hoel Andersen
|1
|0.04
|Кусу Манассе
|1
|0.04
|Theodor Johansson
|1
|0.04
|Thorri Thorisson
|0
|0
|Kevin Jansson
|0
|0
|Сёдерберг Никлас
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Isak Bjerkebo
|10 (1)
|0.37
|Aulon Bitiqi
|5 (1)
|0.19
|Йоханссон Александр II
|5
|0.19
|Курочкин Антон
|3 (2)
|0.11
|Эдлунд Олле
|3
|0.11
|Yusuff Abdulazeez
|3
|0.11
|Монтиль Диего II
|2 (1)
|0.07
|Токич Марк
|2
|0.07
|Кустович Кевин
|2
|0.07
|Транберг Робин
|1
|0.04
|Броман Густав
|1
|0.04
|Дальстрём Никлас
|1
|0.04
|Янссон Лео
|1
|0.04
|Альфонси Диего
|1
|0.04
|Сверриссон Оскар
|0
|0
|Видьеског Исак
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|7
|0
|Алиев Алибек
|5
|1
|Адольфссон Маттис
|5
|1
|Кусу Манассе
|5
|0
|Мёрфельт Альбин
|4
|0
|Варманен Тату
|3
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|Lukas Bergqvist
|3
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Хедлунд Себастьян
|2
|0
|Люнг Даниэль
|2
|0
|Сегер Давид
|2
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Thorri Thorisson
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Транберг Робин
|6
|1
|Закриссон Хампус
|5
|0
|Сверриссон Оскар
|3
|1
|Токич Марк
|4
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|4
|0
|Курочкин Антон
|4
|0
|Aulon Bitiqi
|4
|0
|Эдлунд Олле
|3
|0
|Броман Густав
|3
|0
|Yusuff Abdulazeez
|2
|0
|Кустович Кевин
|2
|0
|Дальстрём Никлас
|2
|0
|Liam Olausson
|2
|0
|Видьеског Исак
|2
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Ольссон Давид
|1
|0
|Монтиль Диего II
|1
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|0
|Хеллман Эмиль
|1
|0
|Янссон Лео
|1
|0
|Isak Bjerkebo
|1
|0
|Альфонси Диего
|1
|0
|Roar Hansen
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Варберг БоИС
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
7
12
Эстер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Варберг БоИС
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
13
16
Эстер
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (11)
44% (12)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Варберг БоИС
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
14
Упущенные победы
20
28
Голы по времени матча
Забито
30
25
15 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
4
13%
2
8%
1-15
7
23%
0
0%
16-30
4
13%
4
16%
31-45
3
10%
9
36%
46-60
2
7%
4
16%
61-75
10
33%
6
24%
76-90
Пропущено
14
24
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
1
7%
3
13%
1-15
2
14%
5
21%
16-30
2
14%
2
8%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
3
21%
3
13%
61-75
5
36%
7
29%
29%
76-90
Забито
16
18
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
4
25%
2
11%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
6
38%
6
33%
76-90
Пропущено
15
19
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
13%
3
16%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
2
13%
6
32%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
3
20%
4
21%
61-75
2
13%
2
11%
76-90
Забито
46
43
21 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 31
13 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
5
11%
2
5%
1-15
8
17%
4
9%
16-30
8
17%
6
14%
31-45
5
11%
12
28%
46-60
4
9%
7
16%
61-75
16
35%
12
28%
76-90
Пропущено
29
43
12 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 23
3
10%
6
14%
1-15
5
17%
7
16%
16-30
4
14%
8
19%
31-45
4
14%
6
14%
46-60
6
21%
7
16%
61-75
7
24%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Оддевольд - Эстер 1:1 Эстер - Утсиктенс 5:2 Сундсвалль - Эстер 0:2 Эстер - Треллеборг 4:1
Ландскруна - Эстер 0:0 Эстер - Сандвикен 2:2 Гефле - Эстер 2:1 Гётахольмс БК - Эстер 1:3 Эстер - Эргрюте 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эстер - Браге 0:2 Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1
Варберг БоИС
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Варберг БоИС - Эребру 1:1 Эргрюте - Варберг БоИС 3:3 Варберг БоИС - Браге 0:1 Сковде АИК - Варберг БоИС 2:2
Оддевольд - Варберг БоИС 3:2 Варберг БоИС - Утсиктенс 1:1 Ландскруна - Варберг БоИС 1:4 ИФК Симрисхамн - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Гефле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Варберг БоИС - Твакер 3:4 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1
Результаты матчей
Эстер
Варберг БоИС
Точный счет
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
6 раз 43%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 33%
0
6 раз 22%
1
6 раз 22%
4
3 раза 11%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
4
4 раза 15%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Эстер
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
103
95
58
59
211
311
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
122
67
68
112
410
112
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
225
1512
1116
621
621
423
423
126
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|13 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|13 (1)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|12 (6)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Утсиктенс
|Пекальски Иво
|9
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7