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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 27. Стадион: .
ГАИС
0:0
Второй тайм: 86'
Вернаму
0'
60' Желтая карточка
Милованович Вилльям
68' Желтая карточка
Оливейра Вендерсон

Ход матча

59'
Бечирович Эдвин
Селик Мерван
 
59'
Ибрагим Харун
Фрайди Ричард
 
60'
Милованович Вилльям
 
64'
 
Энгвалль Густав
Johnbosco Samuel Kalu
64'
 
Бастос Марко
Зелькович Айдин
68'
 
Оливейра Вендерсон
72'
Lucas Hedlund
Хольмстрём Александр Аль
 
72'
Линдберг Йонас
Оберг Йоаким
 
78'
 
Юханссон Карл
Терн Симон
78'
 
Перссон Йоэль
Frank Junior Adjei

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
ГАИС
Ничья
Вернаму
3.55
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Все Коэффициенты
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
22
Anes
Cardaklija
5
Robin
Wendin
Thomasson
9
Gustav
Lundgren
7
Оберг
Йоаким
8
Милованович
Вилльям
19
Фрайди
Ричард
18
Хольмстрём
Александр
Аль
10
Селик
Мерван
39
Андерссон
Виктор
5
Ларссон
Виктор
15
Штайнвендер
Михаэль
23
Samuel
Kotto
24
Грозданич
Эмин
22
Терн
Симон
11
Оливейра
Вендерсон
21
Ле
Ру
Люк
10
Зелькович
Айдин
9
Johnbosco
Samuel
Kalu
28
Frank
Junior
Adjei
ГАИС
4-3-3
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

ГАИС
Вернаму

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

112.5%
37.5%
9 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

История матчей

А
1:2
К
3:1
С
1:2
С
1:0
С
1:2
С
1:2
С
2:0
С
2:1
С
3:1
С
1:1
С
1:3
С
1:0
С
2:2
С
1:1
С
2:0
С
1:2

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.88
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.13
1.5

Среднее время на гол

80
60

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
4
Больше 25%
Меньше 75%
12

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 9 0.33
Axel Henriksson 7 0.26
Лав Джек Купер 4 0.15
Gustav Lundgren 3 0.11
Линдберг Йонас 2 0.07
Милованович Вилльям 2 0.07
Filip Beckman 1 0.04
Норен Аксель 1 0.04
Amin Boudri 1 0.04
Robin Wendin Thomasson 0 0
Селик Мерван 0 0
Вангберг Август 0 0
Chovanie Amatkarijo 0 0
Ибрагим Харун 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johnbosco Samuel Kalu 7 0.26
Зелькович Айдин 7 (3) 0.26
Энгвалль Густав 3 0.11
Берг Виктор 2 0.07
Терн Симон 2 0.07
Ларссон Виктор 2 0.07
Юханссон Карл 1 0.04
Оливейра Вендерсон 1 0.04
Hampus Naesstroem 1 0.04
Ле Ру Люк 1 0.04
Штайнвендер Михаэль 1 0.04
Frank Junior Adjei 0 0
Перссон Йоэль 0 0
Аль-Салхади Мохаммад 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Axel Henriksson 11 0
Ибрагим Харун 7 0
Милованович Вилльям 6 0
Линдберг Йонас 4 0
Хольмстрём Александр Аль 4 0
Оберг Йоаким 4 0
Amin Boudri 4 0
Красники Мергим 3 0
Норен Аксель 3 0
Filip Beckman 3 0
Вангберг Август 2 0
Lucas Hedlund 2 0
Robin Frej 2 0
Gustav Lundgren 2 0
Симс Кес 0 1
Селик Мерван 1 0
Chovanie Amatkarijo 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Густафссон Филип 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Вендерсон 6 0
Frank Junior Adjei 6 0
Энгвалль Густав 4 0
Samuel Kotto 4 0
Albin Lohikangas 3 0
Хасич Эмин 3 0
Винст Фредди 2 0
Бастос Марко 2 0
Зелькович Айдин 2 0
Штайнвендер Михаэль 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Johnbosco Samuel Kalu 2 0
Терн Симон 1 0
Грозданич Эмин 1 0
Ле Ру Люк 1 0
Рапп Йохан 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Берг Виктор 1 0
Аль-Салхади Мохаммад 1 0

Результаты матчей

ГАИС
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Вернаму
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
6
ГАИС
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Вернаму
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
21

Упущенные победы

9
9
ГАИС
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
42% (11)
12% (3)
Вернаму
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (13)
23% (6)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)

Сухие победы

10
7

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

19
22

Упущенные победы

11
15

Голы по времени матча

Забито

20
15
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
4
20%
3
20%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
3
15%
4
27%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
6
30%
2
13%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
11%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Забито

12
14
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 17
3
25%
1
7%
1-15
4
33%
1
7%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
2
17%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
8%
2
14%
76-90

Пропущено

20
24
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
10%
8
33%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
4
20%
5
21%
31-45
5
25%
1
4%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
5
25%
5
21%
76-90

Забито

32
29
20 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 9
10 Не забивали 8
7
22%
4
14%
1-15
8
25%
1
3%
16-30
5
16%
5
17%
31-45
5
16%
8
28%
46-60
0
0%
7
24%
61-75
7
22%
4
14%
76-90

Пропущено

29
37
11 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 20
3
10%
10
27%
1-15
1
3%
6
16%
16-30
7
24%
6
16%
31-45
7
24%
2
5%
46-60
4
14%
7
19%
61-75
7
24%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Броммапойкарна - ГАИС 2:0 Гётеборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Юргорден 3:0 ГАИС - Мальмё 0:0
Вестерос - ГАИС 2:3 ГАИС - Кальмар 1:1 Хаммарбю - ГАИС 0:0 Тролльхеттан - ГАИС 2:4 ГАИС - Хальмстад 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Сириус - ГАИС 3:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1
Вернаму
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Мальмё - Вернаму 1:1 Вернаму - Юргорден 1:1 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Вестерос 2:0
Кальмар - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 0:1 Хеккен - Вернаму 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 1:2 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Гётеборг - Вернаму 0:0 Вернаму - Сириус 2:4 Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2

Результаты матчей

ГАИС
Вернаму

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
2
6 раз 23%
3
5 раз 19%
1
4 раза 15%
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ГАИС
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
8
5
1.5
4
9
3
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
4
9
2
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
18
8
11
15
1.5
8
18
5
21
2.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 27 17 7 3 61 - 21 58
2.
Хаммарбю
 26 14 5 7 43 - 22 47
3.
Юргорден
 26 14 5 7 40 - 32 47
4.
АИК
 26 14 3 9 37 - 37 45
5.
Мьельбю
 27 13 6 8 41 - 33 45
6.
Хеккен
 27 12 6 9 53 - 47 42
7.
Эльфсборг
 27 12 5 10 50 - 42 41
8.
ГАИС
 0:0 27 12 5 10 31 - 31 41
9.
Сириус
 27 12 4 11 45 - 40 40
10.
Броммапойкарна
 26 8 9 9 43 - 47 33
11.
Гётеборг
 26 7 9 10 30 - 37 30
12.
ИФК Норрчепинг
 26 7 6 13 31 - 52 27
13.
Хальмстад
 27 8 3 16 29 - 45 27
14.
Вернаму
 0:0 27 6 9 12 28 - 38 27
15.
Кальмар
 27 6 5 16 34 - 56 23
16.
Вестерос
 27 5 5 17 24 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 11 1 1 34 - 5 34
2.
Мьельбю
 13 8 4 1 26 - 15 28
3.
ГАИС
 0:0 14 8 4 2 20 - 10 28
4.
Хаммарбю
 13 8 3 2 26 - 10 27
5.
Эльфсборг
 14 8 3 3 31 - 16 27
6.
АИК
 13 8 1 4 22 - 13 25
7.
Юргорден
 13 6 4 3 16 - 13 22
8.
Хеккен
 13 6 3 4 30 - 22 21
9.
Сириус
 13 6 2 5 26 - 18 20
10.
Хальмстад
 14 6 2 6 18 - 14 20
11.
Броммапойкарна
 13 4 5 4 19 - 24 17
12.
ИФК Норрчепинг
 13 5 1 7 17 - 26 16
13.
Гётеборг
 13 3 5 5 12 - 17 14
14.
Вестерос
 14 3 3 8 14 - 21 12
15.
Кальмар
 14 3 2 9 18 - 29 11
16.
Вернаму
 0:0 13 2 3 8 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 13 8 1 4 24 - 19 25
2.
Мальмё
 14 6 6 2 27 - 16 24
3.
Хеккен
 14 6 3 5 23 - 25 21
4.
Хаммарбю
 13 6 2 5 17 - 12 20
5.
АИК
 13 6 2 5 15 - 24 20
6.
Сириус
 14 6 2 6 19 - 22 20
7.
Вернаму
 0:0 14 4 6 4 15 - 13 18
8.
Мьельбю
 14 5 2 7 15 - 18 17
9.
Броммапойкарна
 13 4 4 5 24 - 23 16
10.
Гётеборг
 13 4 4 5 18 - 20 16
11.
Эльфсборг
 13 4 2 7 19 - 26 14
12.
ГАИС
 0:0 13 4 1 8 11 - 21 13
13.
Кальмар
 13 3 3 7 16 - 27 12
14.
ИФК Норрчепинг
 13 2 5 6 14 - 26 11
15.
Вестерос
 13 2 2 9 10 - 19 8
16.
Хальмстад
 13 2 1 10 11 - 31 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (4)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 12 (6)
Юргорден Хуммет Денис 11 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
АИК Тюкосен Мадс 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ГАИС
Ничья
Вернаму
3.55
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3.60
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3.50
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