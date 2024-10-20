Тур: 27. Стадион: Гамла Уллеви.
Ход матча
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
10
Селик
Мерван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
-
13 Симс КесВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Amin Boudri
-
-
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Samuel KottoЗащитник
- Защитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ле Ру ЛюкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Полузащитник
-
19 Бастос МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ferran Sibila
История личных встреч
ГАИС
Вернаму
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
112.5%
37.5%
9 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.88
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1.13
1.5
Среднее время на гол
80
60
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0.33
|Axel Henriksson
|7
|0.26
|Лав Джек Купер
|4
|0.15
|Gustav Lundgren
|3
|0.11
|Линдберг Йонас
|2
|0.07
|Милованович Вилльям
|2
|0.07
|Filip Beckman
|1
|0.04
|Норен Аксель
|1
|0.04
|Amin Boudri
|1
|0.04
|Robin Wendin Thomasson
|0
|0
|Селик Мерван
|0
|0
|Вангберг Август
|0
|0
|Chovanie Amatkarijo
|0
|0
|Ибрагим Харун
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johnbosco Samuel Kalu
|7
|0.26
|Зелькович Айдин
|7 (3)
|0.26
|Энгвалль Густав
|3
|0.11
|Берг Виктор
|2
|0.07
|Терн Симон
|2
|0.07
|Ларссон Виктор
|2
|0.07
|Юханссон Карл
|1
|0.04
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.04
|Hampus Naesstroem
|1
|0.04
|Ле Ру Люк
|1
|0.04
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0.04
|Frank Junior Adjei
|0
|0
|Перссон Йоэль
|0
|0
|Аль-Салхади Мохаммад
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Axel Henriksson
|11
|0
|Ибрагим Харун
|7
|0
|Милованович Вилльям
|6
|0
|Линдберг Йонас
|4
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0
|Оберг Йоаким
|4
|0
|Amin Boudri
|4
|0
|Красники Мергим
|3
|0
|Норен Аксель
|3
|0
|Filip Beckman
|3
|0
|Вангберг Август
|2
|0
|Lucas Hedlund
|2
|0
|Robin Frej
|2
|0
|Gustav Lundgren
|2
|0
|Симс Кес
|0
|1
|Селик Мерван
|1
|0
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
|Густафссон Филип
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Robin Wendin Thomasson
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Вендерсон
|6
|0
|Frank Junior Adjei
|6
|0
|Энгвалль Густав
|4
|0
|Samuel Kotto
|4
|0
|Albin Lohikangas
|3
|0
|Хасич Эмин
|3
|0
|Винст Фредди
|2
|0
|Бастос Марко
|2
|0
|Зелькович Айдин
|2
|0
|Штайнвендер Михаэль
|2
|0
|Hampus Naesstroem
|2
|0
|Johnbosco Samuel Kalu
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Грозданич Эмин
|1
|0
|Ле Ру Люк
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Аль-Салхади Мохаммад
|1
|0
Результаты матчей
ГАИС
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Вернаму
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
6
ГАИС
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Вернаму
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
21
Упущенные победы
9
9
ГАИС
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
42% (11)
12% (3)
Вернаму
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (13)
23% (6)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Сухие победы
10
7
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
19
22
Упущенные победы
11
15
Голы по времени матча
Забито
20
15
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
4
20%
3
20%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
3
15%
4
27%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
6
30%
2
13%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
11%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
2
22%
1
8%
76-90
Забито
12
14
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 17
3
25%
1
7%
1-15
4
33%
1
7%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
2
17%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
8%
2
14%
76-90
Пропущено
20
24
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
10%
8
33%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
4
20%
5
21%
31-45
5
25%
1
4%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
5
25%
5
21%
76-90
Забито
32
29
20 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 9
10 Не забивали 8
7
22%
4
14%
1-15
8
25%
1
3%
16-30
5
16%
5
17%
31-45
5
16%
8
28%
46-60
0
0%
7
24%
61-75
7
22%
4
14%
76-90
Пропущено
29
37
11 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 20
3
10%
10
27%
1-15
1
3%
6
16%
16-30
7
24%
6
16%
31-45
7
24%
2
5%
46-60
4
14%
7
19%
61-75
7
24%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Броммапойкарна - ГАИС 2:0 Гётеборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Юргорден 3:0 ГАИС - Мальмё 0:0
Вестерос - ГАИС 2:3 ГАИС - Кальмар 1:1 Хаммарбю - ГАИС 0:0 Тролльхеттан - ГАИС 2:4 ГАИС - Хальмстад 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Сириус - ГАИС 3:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1
Вернаму
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Мальмё - Вернаму 1:1 Вернаму - Юргорден 1:1 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Вестерос 2:0
Кальмар - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 0:1 Хеккен - Вернаму 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 1:2 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Гётеборг - Вернаму 0:0 Вернаму - Сириус 2:4 Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2
Результаты матчей
ГАИС
Вернаму
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 42%
2
6 раз 23%
3
5 раз 19%
1
4 раза 15%
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ГАИС
Вернаму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
85
49
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
94
310
49
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
188
1115
818
521
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|17
|7
|3
|61 - 21
|58
|2.
|26
|14
|5
|7
|43 - 22
|47
|3.
|26
|14
|5
|7
|40 - 32
|47
|4.
|26
|14
|3
|9
|37 - 37
|45
|5.
|27
|13
|6
|8
|41 - 33
|45
|6.
|27
|12
|6
|9
|53 - 47
|42
|7.
|27
|12
|5
|10
|50 - 42
|41
|8.
|0:0
|27
|12
|5
|10
|31 - 31
|41
|9.
|27
|12
|4
|11
|45 - 40
|40
|10.
|26
|8
|9
|9
|43 - 47
|33
|11.
|26
|7
|9
|10
|30 - 37
|30
|12.
|26
|7
|6
|13
|31 - 52
|27
|13.
|27
|8
|3
|16
|29 - 45
|27
|14.
|0:0
|27
|6
|9
|12
|28 - 38
|27
|15.
|27
|6
|5
|16
|34 - 56
|23
|16.
|27
|5
|5
|17
|24 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|34 - 5
|34
|2.
|13
|8
|4
|1
|26 - 15
|28
|3.
|0:0
|14
|8
|4
|2
|20 - 10
|28
|4.
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|5.
|14
|8
|3
|3
|31 - 16
|27
|6.
|13
|8
|1
|4
|22 - 13
|25
|7.
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|30 - 22
|21
|9.
|13
|6
|2
|5
|26 - 18
|20
|10.
|14
|6
|2
|6
|18 - 14
|20
|11.
|13
|4
|5
|4
|19 - 24
|17
|12.
|13
|5
|1
|7
|17 - 26
|16
|13.
|13
|3
|5
|5
|12 - 17
|14
|14.
|14
|3
|3
|8
|14 - 21
|12
|15.
|14
|3
|2
|9
|18 - 29
|11
|16.
|0:0
|13
|2
|3
|8
|13 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|1
|4
|24 - 19
|25
|2.
|14
|6
|6
|2
|27 - 16
|24
|3.
|14
|6
|3
|5
|23 - 25
|21
|4.
|13
|6
|2
|5
|17 - 12
|20
|5.
|13
|6
|2
|5
|15 - 24
|20
|6.
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|7.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|15 - 13
|18
|8.
|14
|5
|2
|7
|15 - 18
|17
|9.
|13
|4
|4
|5
|24 - 23
|16
|10.
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|11.
|13
|4
|2
|7
|19 - 26
|14
|12.
|0:0
|13
|4
|1
|8
|11 - 21
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|16 - 27
|12
|14.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|15.
|13
|2
|2
|9
|10 - 19
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|11 - 31
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|12 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|11 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|АИК
|Тюкосен Мадс
|2 4