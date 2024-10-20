Первый тайм

7' ГОЛ! 1:0! ЙОРГЕН ЛАРСЕН!

6' Правый полуфланг атаки у "Сити" был перегружен соперниками, поэтому постепенно гости перевели мяч в левую зону атаки, откуда прострел Жереми Доку был заблокирован. Где-то через полминуты Доку обыгрался с Гюндоганом, нанёс достаточно сильный удар с шестнадцати метров и не попал в створ.

5' Савио подал угловой с правого фланга, мяч немного побыл в штрафной площади хозяев, а потом Нелсон Семеду, которого уже третий раз за пять минут упоминаем, совершил вынос.

4' Раян Аит-Нури последним коснулся мяча, прежде чем тот покинул пределы поля. Это угловой в пользу "Манчестер Сити".

3' Савио вошёл справа в чужую штрафную площадь и прострелил к ближней штанге в руки Жозе Са.

3' Нелсона Семеду хозяева запускали по правому флангу, однако Йошко Гвардиол удачно в подкате скинул мяч назад Эдерсону Мораесу.