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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Вулверхэмптон
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 51
Вулверхэмптон 2% (1)
X 0% (0)
Манчестер Сити 98% (50)
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Манчестер Сити

История личных встреч

Вулверхэмптон
Манчестер Сити

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

21 матч

23.8%
4.8%
71.4%
5 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

4.8%
38.1%
57.1%
1 победа 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
3 победы 6 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
5:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:5
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
КЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
КC
2:5
ПЛ
4:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.09
0.8

Среднее время на гол

82
112

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

2.4
2.36

Среднее время на гол

37
38

Всего голов

36
34

Голов в среднем за матч

1.71
1.62

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

52
55

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кунья Матеус 3 0.43
Аит-Нури Раян 2 0.29
Ларсен Йорген 2 0.29
Лемина Марио 1 0.14
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.14
Семеду Нелсон 0 0
Гомеш Тоти 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 10 (1) 1.43
Ковачич Матео 3 0.43
Де Брёйне Кевин 1 0.14
Стоунс Джон 1 0.14
Доку Жереми 1 0.14
Гвардиол Йошко 1 0.14
Силва Бернарду 0 0
Савио III 0 0
Льюис Рико 0 0
Эдерсон Мораес 0 0
Грилиш Джек 0 0
Луис Матеус II 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Жоао 3 0
Семеду Нелсон 3 0
Аит-Нури Раян 3 0
О'Нил Гари 2 0
Андре 2 0
Лемина Марио 2 0
Гомеш Тоти 2 0
Москера Йерсон 2 0
Боргес Карлос 2 0
Доусон Крэйг 1 0
Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Кунья Матеус 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдерсон Мораес 3 0
Диаш Рубен 3 0
Ковачич Матео 2 0
Силва Бернарду 2 0
Грилиш Джек 2 0
Хосеп Гвардиола 2 0
Савио III 1 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Стоунс Джон 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Холанн Эрлинг 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Манчестер Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Вулверхэмптон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

1
11
Вулверхэмптон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Манчестер Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
3
43%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

10
1
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
100%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

5
11
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
2
40%
3
27%
1-15
2
40%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
27%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
18%
2
33%
1-15
3
27%
2
33%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Забито

9
18
7 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
22%
4
22%
1-15
3
33%
5
28%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
5
28%
76-90

Пропущено

21
7
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
14%
2
29%
1-15
3
14%
2
29%
16-30
3
14%
1
14%
31-45
2
10%
1
14%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
5
24%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2
Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Уотфорд 2:1
Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Манчестер Сити

Точный счет

1:2
2 раза 67%
2:6
1 раз 33%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:6
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
6
1
1
6
2.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 2 18
2.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 17 - 8 17
4.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
5.
Астон Вилла
 Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
6.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Ньюкасл
 Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
8.
Фулхэм
 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
9.
Тоттенхэм
 Заявка 7 3 1 3 14 - 8 10
10.
Брентфорд
 Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
12.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
13.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
15.
Лестер
 Заявка 7 1 3 3 9 - 12 6
16.
Эвертон
 Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
17.
Ипсвич
 Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
19.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 15 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 0 1 6 9 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
3.
Брентфорд
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
4.
Брайтон
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
5.
Фулхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
6.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
9.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
10.
Челси
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
11.
Лестер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
15.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
7.
Вест Хэм
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
9.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
Брайтон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
11.
Тоттенхэм
 Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
12.
Фулхэм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Борнмут
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Лестер
 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
17.
Эвертон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
19.
Брентфорд
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (5)
Брентфорд Мбеумо Брайан 6
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 5
Челси Фофана Уэсли 5
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ипсвич Морси Сэм 4
Ньюкасл Жоэлинтон 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 октября 2024, осталось 2 дня 8 часов 21 минуту.

    Главный судья: Кавана Крис

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    Вулверхэмптон 2% (1)
    X 0% (0)
    Манчестер Сити 98% (50)
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    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Манчестер Сити
    9.10
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    6.00
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    5.95
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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Манчестер Сити

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    2% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Манчестер Сити
    98% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.47% (36)
    Меньше
    26.53% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    61.22% (30)
    Нет
    38.78% (19)
    Популярный счёт
    1:3 Манчестер Сити
    27.5% (14)
    1:2 Манчестер Сити
    23.5% (12)
    0:2 Манчестер Сити
    19.6% (10)
    0:3 Манчестер Сити
    7.8% (4)
    0:1 Манчестер Сити
    5.9% (3)
    1:4 Манчестер Сити
    3.9% (2)
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