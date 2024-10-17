Тур: 8. Стадион: Молинью. Главный судья: Кавана Крис
Позже
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Главный тренер: Гари О'Нил
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Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
21 матч
23.8%
4.8%
71.4%
5 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
4.8%
38.1%
57.1%
1 победа 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
3 победы 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.09
0.8
Среднее время на гол
82
112
Всего голов
24
26
Голов в среднем за матч
2.4
2.36
Среднее время на гол
37
38
Всего голов
36
34
Голов в среднем за матч
1.71
1.62
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
52
55
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кунья Матеус
|3
|0.43
|Аит-Нури Раян
|2
|0.29
|Ларсен Йорген
|2
|0.29
|Лемина Марио
|1
|0.14
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.14
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Гомеш Тоти
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|10 (1)
|1.43
|Ковачич Матео
|3
|0.43
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.14
|Стоунс Джон
|1
|0.14
|Доку Жереми
|1
|0.14
|Гвардиол Йошко
|1
|0.14
|Силва Бернарду
|0
|0
|Савио III
|0
|0
|Льюис Рико
|0
|0
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|Грилиш Джек
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Жоао
|3
|0
|Семеду Нелсон
|3
|0
|Аит-Нури Раян
|3
|0
|О'Нил Гари
|2
|0
|Андре
|2
|0
|Лемина Марио
|2
|0
|Гомеш Тоти
|2
|0
|Москера Йерсон
|2
|0
|Боргес Карлос
|2
|0
|Доусон Крэйг
|1
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|Диаш Рубен
|3
|0
|Ковачич Матео
|2
|0
|Силва Бернарду
|2
|0
|Грилиш Джек
|2
|0
|Хосеп Гвардиола
|2
|0
|Савио III
|1
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Манчестер Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Вулверхэмптон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
1
11
Вулверхэмптон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Манчестер Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
3
43%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
10
1
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
100%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
5
11
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
2
40%
3
27%
1-15
2
40%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
27%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
18%
2
33%
1-15
3
27%
2
33%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Забито
9
18
7 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
22%
4
22%
1-15
3
33%
5
28%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
5
28%
76-90
Пропущено
21
7
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
14%
2
29%
1-15
3
14%
2
29%
16-30
3
14%
1
14%
31-45
2
10%
1
14%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
5
24%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2
Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Уотфорд 2:1
Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
Точный счет
1:2
2 раза 67%
2:6
1 раз 33%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:6
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
61
16
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 8
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 8
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|9 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Челси
|Палмер Коул
|6 (5)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|6
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4 (4)
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Челси
|Фофана Уэсли
|5
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|4
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|4
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Манчестер Сити
Исход игры
Вулверхэмптон
2% (1)
Ничья
0% (0)
Манчестер Сити
98% (50)
Тотал 2.5
Больше
73.47% (36)
Меньше
26.53% (13)
Обе команды забьют
Да
61.22% (30)
Нет
38.78% (19)
Популярный счёт
1:3 Манчестер Сити
27.5% (14)
1:2 Манчестер Сити
23.5% (12)
0:2 Манчестер Сити
19.6% (10)
0:3 Манчестер Сити
7.8% (4)
0:1 Манчестер Сити
5.9% (3)
1:4 Манчестер Сити
3.9% (2)
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