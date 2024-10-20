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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Аланьяспор
0:1
Первый тайм: 12'
Касымпаша

Ход матча

2'
0:1
Бен Уаннес Мортада
(Гюл Гёкхан)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Аланьяспор
Ничья
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Все Коэффициенты
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
20
Аксой
Фатих
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
42
Макута
Гайус
25
Алмейда
Ричард
7
Караджа
Эфеджан
17
Жанвье
Николя
88
Оздемир
Юсуф
27
Аугусто
Лойде
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
20
Опоку
Николас
58
Озчан
Ясин
77
Кевин
Родригес
6
Гюл
Гёкхан
8
Кафу
Карлуш
12
Бен
Уаннес
Мортада
10
Хайрадинович
Харис
9
Брекало
Йосип
18
Да
Кошта
Нуну
Аланьяспор
4-2-3-1
Касымпаша
4-2-3-1

История личных встреч

Аланьяспор
Касымпаша

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

20 матчей

35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед

История матчей

С
2:1
С
3:3
С
1:3
С
4:1
С
2:2
С
2:0
С
3:0
С
1:2
С
1:2
К
3:2
К
3:1
С
4:1
С
3:0
К
1:0
К
0:0
С
1:2
С
3:2
С
1:3
С
3:1
С
2:1

Голы

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

2.1
1.3

Среднее время на гол

42
69

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

2.2
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

43
27

Голов в среднем за матч

2.15
1.35

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

41
66

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уи-Чжо Хван 2 0.22
Кордова Серхио 2 0.22
Жанвье Николя 1 0.11
Оздемир Юсуф 1 0.11
Балковец Юре 1 (1) 0.11
Аугусто Лойде 0 0
Макута Гайус 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Кошта Нуну 4 0.44
Хайрадинович Харис 2 (1) 0.22
Винк Клаудио 1 0.11
Фалл Мамаду 1 0.11
Бен Уаннес Мортада 1 0.11
Кевин Родригес 0 0
Янниотис Андреас 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балковец Юре 3 0
Алмейда Ричард 3 0
Макута Гайус 2 0
Аугусто Лойде 2 0
Лима Нуно 2 0
Ташкиран Махмут 1 0
Караджа Эфеджан 1 0
Дурсун Сердар 1 0
Хадергьонай Флорент 1 0
Алити Фидан 1 0
Уи-Чжо Хван 1 0
Жанвье Николя 1 0
Оздемир Юсуф 1 0
Juan Christian 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винк Клаудио 3 0
Опоку Николас 3 0
Хайрадинович Харис 2 0
Фалл Мамаду 2 0
Гюл Гёкхан 2 0
Брекало Йосип 0 1
Омеруо Кеннет 1 0
Кара Айтач 1 0
Чифтпынар Садик 1 0
Кафу Карлуш 1 0
Бен Уаннес Мортада 1 0

Результаты матчей

Аланьяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Касымпаша
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Аланьяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Касымпаша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

2
2
Аланьяспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Касымпаша
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
60%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
3
43%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
4
36%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
9%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аланьяспор - Халл Сити 0:2 Галатасарай - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2
Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1
Касымпаша
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Касымпаша - Бодрумспор 0:0 Галатасарай - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Антальяспор 0:0 Касымпаша - Фенербахче 0:2
Ризеспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Касымпаша - Халл Сити 1:1 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0

Результаты матчей

Аланьяспор
Касымпаша

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Аланьяспор
Касымпаша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 8 1 0 27 - 8 25
2.
Бешикташ
 Заявка 8 6 2 0 17 - 5 20
3.
Самсунспор
 0:0 Заявка 9 6 1 2 14 - 7 19
4.
Фенербахче
 0:0 Заявка 8 5 2 1 16 - 5 17
5.
Эюпспор
 Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Гёзтепе
 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
8.
Трабзонспор
 Заявка 8 2 6 0 8 - 6 12
9.
Сивасспор
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
10.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
11.
Касымпаша
 1:0 Заявка 9 2 5 2 10 - 11 11
12.
Бодрумспор
 Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
13.
Аланьяспор
 0:1 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
14.
Антальяспор
 Заявка 9 2 2 5 10 - 19 8
15.
Ризеспор
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16.
Газиантеп
 Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
17.
Кайсериспор
 Заявка 8 0 5 3 8 - 15 5
18.
Хатайспор
 Заявка 8 0 3 5 7 - 14 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 14 - 5 13
2.
Бешикташ
 Заявка 4 4 0 0 10 - 3 12
3.
Гёзтепе
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
4.
Эюпспор
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
5.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
7.
Самсунспор
 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
10.
Фенербахче
 0:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
11.
Бодрумспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Аланьяспор
 0:1 Заявка 5 1 3 1 3 - 3 6
13.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Касымпаша
 1:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16.
Газиантеп
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
18.
Хатайспор
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Самсунспор
 0:0 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
3.
Фенербахче
 0:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 2 11
4.
Бешикташ
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
5.
Касымпаша
 1:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Коньяспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
8.
Эюпспор
 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
9.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Трабзонспор
 Заявка 4 0 4 0 1 - 1 4
12.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Ризеспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14.
Аланьяспор
 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 6 3
16.
Гёзтепе
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Хатайспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 8 1
18.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19.
Антальяспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
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Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Эюпспор Кутуджу Ахмед 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Гёзтепе Anthony Dennis 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Кайсериспор Боа Морте Аилтон 4
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Аланьяспор
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Где смотреть матч Аланьяспор 0:1 Касымпаша онлайн

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Аланьяспор
Касымпаша
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