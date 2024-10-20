Тур: 9. Стадион: GAIN Park Stadyumu.
1:2
Конец матча
0'
0:1
2' ГолБен Уаннес Мортада
24' Желтая карточкаКафу Карлуш
0:2
34' ГолБрекало Йосип
51' Желтая карточкаБалковец Юре
53' Желтая карточкаАксой Фатих
57' Желтая карточкаАугусто Лойде
1:2
66' ГолКордова Серхио
73' Желтая карточкаХадергьонай Флорент
90'+6
Ход матча
2'
0:1
24'
34'
0:2
51'
53'
57'
64'
66'
1:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
7 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
20
Аксой
Фатих
29
Балковец
Юре
42
Макута
Гайус
88
Оздемир
Юсуф
58
Озчан
Ясин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Оздемир ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
- Защитник
-
11 Лопеш РониПолузащитник
- Нападающий
-
16 Уи-Чжо ХванНападающий
- Нападающий
-
-
-
22 Bera Ceken
-
23 Mert Bayram
-
Главный тренер: Текке Фатих
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Алкас СинанНападающий
-
-
Главный тренер: Угурлу Сами
История личных встреч
Аланьяспор
Касымпаша
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
20 матчей
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
2.1
1.3
Среднее время на гол
42
69
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
2.2
1.4
Среднее время на гол
40
64
Всего голов
43
27
Голов в среднем за матч
2.15
1.35
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
41
66
Бомбардиры внутри турнира
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордова Серхио
|3
|0.33
|Уи-Чжо Хван
|2
|0.22
|Жанвье Николя
|1
|0.11
|Оздемир Юсуф
|1
|0.11
|Балковец Юре
|1 (1)
|0.11
|Аугусто Лойде
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Да Кошта Нуну
|4
|0.44
|Бен Уаннес Мортада
|2
|0.22
|Хайрадинович Харис
|2 (1)
|0.22
|Винк Клаудио
|1
|0.11
|Фалл Мамаду
|1
|0.11
|Брекало Йосип
|1
|0.11
|Кевин Родригес
|0
|0
|Янниотис Андреас
|0
|0
|Гюл Гёкхан
|0
|0
Карточки
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балковец Юре
|4
|0
|Алмейда Ричард
|3
|0
|Аугусто Лойде
|3
|0
|Хадергьонай Флорент
|2
|0
|Макута Гайус
|2
|0
|Лима Нуно
|2
|0
|Ташкиран Махмут
|1
|0
|Караджа Эфеджан
|1
|0
|Дурсун Сердар
|1
|0
|Алити Фидан
|1
|0
|Уи-Чжо Хван
|1
|0
|Жанвье Николя
|1
|0
|Аксой Фатих
|1
|0
|Оздемир Юсуф
|1
|0
|Juan Christian
|1
|0
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винк Клаудио
|3
|0
|Опоку Николас
|3
|0
|Кафу Карлуш
|2
|0
|Хайрадинович Харис
|2
|0
|Фалл Мамаду
|2
|0
|Гюл Гёкхан
|2
|0
|Брекало Йосип
|0
|1
|Омеруо Кеннет
|1
|0
|Кара Айтач
|1
|0
|Чифтпынар Садик
|1
|0
|Бен Уаннес Мортада
|1
|0
Результаты матчей
Аланьяспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Касымпаша
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
4
Аланьяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Касымпаша
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
2
2
Аланьяспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Касымпаша
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
3
43%
76-90
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
13%
2
18%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
1
8%
1-15
2
17%
4
33%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
2
17%
61-75
2
17%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аланьяспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аланьяспор - Халл Сити 0:2 Галатасарай - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2
Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1
Касымпаша
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Касымпаша - Бодрумспор 0:0 Галатасарай - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Антальяспор 0:0 Касымпаша - Фенербахче 0:2
Ризеспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Касымпаша - Халл Сити 1:1 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0
Результаты матчей
Аланьяспор
Касымпаша
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Аланьяспор
Касымпаша
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
27
45
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|27 - 8
|25
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 5
|20
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 7
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|8.
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|8 - 6
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|17.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 15
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 14
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|10.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Тадич Душан
|5 (3)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|5
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Аланьяспор
|Балковец Юре
|4