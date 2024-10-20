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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Сивасспор
1:1
Перерыв
Хатайспор
0'
18' Желтая карточка
Манай Рей
36' Желтая карточка
Дьяк Ламин
1:0
43' Гол
Манай Рей
1:1
45' Гол
Ривас Ригоберто

Ход матча

10'
Тургунбаев Азизбек
Притчард Алекс
 
18'
Манай Рей
 
36'
 
Дьяк Ламин
43'
Манай Рей
(Тургунбаев Азизбек)
1:0
45'
1:1
Ривас Ригоберто
(Педру Руй III)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Сивасспор
Ничья
Хатайспор
3.25
3.20
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3.50
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Все Коэффициенты
13
Николич
Джордже
7
Палули
Мурат
14
Камара
Самба
27
Сонко-Сундберг
Ноа
3
Чифтчи
Угюр
12
Мутуссами
Самуэль
8
Харисис
Харилаос
55
Койта
Бенгали-Фоде
10
Притчард
Алекс
24
Родригес
Гарри
9
Манай
Рей
1
Кардешлер
Эрдже
2
Чорекчи
Камил
3
Килама
Ги-Марселен
4
Кальво
Франсиско
88
Сертель
Джемали
5
Саглам
Геркем
17
Дьяк
Ламин
7
Бамгбойе
Фуншо
14
Педру
Руй
III
99
Ривас
Ригоберто
9
Абубакар
Венсан
Сивасспор
4-2-3-1
Хатайспор
4-2-3-1

История личных встреч

Сивасспор
Хатайспор

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
С
0:0
С
0:3
С
1:2
С
1:1
С
4:0
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Среднее время на гол

120
120

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.13
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
80

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мениг Квинси 2 0.22
Радакович Урош 2 0.22
Манай Рей 2 0.22
Бальде Диао Кейта 1 0.11
Чифтчи Угюр 1 0.11
Палули Мурат 1 0.11
Притчард Алекс 0 0
Тургунбаев Азизбек 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Желсон II 2 0.25
Страндберг Карлос 2 (1) 0.25
Саглам Геркем 1 0.13
Ривас Ригоберто 1 0.13
Педру Руй III 0 0
Абубакар Венсан 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтчи Угюр 3 1
Бальде Диао Кейта 2 1
Сонко-Сундберг Ноа 2 0
Манай Рей 2 0
Тургунбаев Азизбек 2 0
Эрдал Зия 1 0
Притчард Алекс 1 0
Мениг Квинси 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Камара Самба 1 0
Николич Джордже 1 0
Палули Мурат 1 0
Мутуссами Самуэль 1 0
Jan Bieganski 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чорекчи Камил 3 0
Йылмаз Реджеп 3 0
Ходжич Армин II 2 0
Бамгбойе Фуншо 2 0
Фернандеш Желсон II 2 0
Килама Ги-Марселен 0 1
Абубакар Венсан 1 0
Саглам Геркем 1 0
Пармак Абдулкадир 1 0
Сертель Джемали 1 0
Дьяк Ламин 1 0
Массанга Шандрель 1 0
Джонатан Окоронкво 1 0

Результаты матчей

Сивасспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Хатайспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Сивасспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Хатайспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

2
2
Сивасспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Хатайспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

11
11
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
5
45%
0
0%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
1
9%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
27%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гёзтепе - Сивасспор 3:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Газиантеп 3:2
Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Эрзурумспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Нефтчи 1:2 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Сивас Дорт-Эйлулспор 3:0
Хатайспор
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Самсунспор 0:3
Антальяспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1

Результаты матчей

Сивасспор
Хатайспор

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Сивасспор
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
3
3
5
1.5
1
6
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 8 1 0 27 - 8 25
2.
Самсунспор
 Заявка 8 6 0 2 14 - 7 18
3.
Бешикташ
 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
4.
Фенербахче
 Заявка 7 5 1 1 16 - 5 16
5.
Эюпспор
 Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Гёзтепе
 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
8.
Трабзонспор
 Заявка 8 2 6 0 8 - 6 12
9.
Коньяспор
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
10.
Бодрумспор
 Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
11.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Сивасспор
 1:1 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
13.
Касымпаша
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
14.
Антальяспор
 Заявка 9 2 2 5 10 - 19 8
15.
Ризеспор
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16.
Газиантеп
 Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
17.
Кайсериспор
 Заявка 8 0 5 3 8 - 15 5
18.
Хатайспор
 1:1 Заявка 8 0 4 4 6 - 12 4
19.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 14 - 5 13
2.
Гёзтепе
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3.
Эюпспор
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
5.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
7.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
8.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
9.
Бодрумспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
10.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
11.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
12.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Сивасспор
 1:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
14.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Касымпаша
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16.
Газиантеп
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
18.
Хатайспор
 1:1 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Самсунспор
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
3.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
4.
Бешикташ
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Коньяспор
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
7.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Эюпспор
 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
9.
Сивасспор
 1:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Трабзонспор
 Заявка 4 0 4 0 1 - 1 4
12.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Ризеспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 6 3
16.
Гёзтепе
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Хатайспор
 1:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19.
Антальяспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
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Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 7
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Эюпспор Кутуджу Ахмед 4 (3)
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Топ нарушителей
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Гёзтепе Anthony Dennis 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Кайсериспор Боа Морте Аилтон 4
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Сивасспор
Ничья
Хатайспор
3.25
3.20
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3.50
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Где смотреть матч Сивасспор 1:1 Хатайспор онлайн

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Сивасспор
Хатайспор
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