Тур: 9. Стадион: Новый стадион 4 сентября.
0'
18' Желтая карточкаМанай Рей
36' Желтая карточкаДьяк Ламин
1:0
43' ГолМанай Рей
1:1
45' ГолРивас Ригоберто
Ход матча
18'
36'
43'
1:0
45'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
14
Камара
Самба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Башсан ЭмрахПолузащитник
-
11 Мениг КвинсиПолузащитник
-
-
-
99 Baris Nazli
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Дьяк ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Педру РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
-
31 Матур ОгужанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
История личных встреч
Сивасспор
Хатайспор
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Среднее время на гол
120
120
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.13
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
80
80
Бомбардиры внутри турнира
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мениг Квинси
|2
|0.22
|Радакович Урош
|2
|0.22
|Манай Рей
|2
|0.22
|Бальде Диао Кейта
|1
|0.11
|Чифтчи Угюр
|1
|0.11
|Палули Мурат
|1
|0.11
|Притчард Алекс
|0
|0
|Тургунбаев Азизбек
|0
|0
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Желсон II
|2
|0.25
|Страндберг Карлос
|2 (1)
|0.25
|Саглам Геркем
|1
|0.13
|Ривас Ригоберто
|1
|0.13
|Педру Руй III
|0
|0
|Абубакар Венсан
|0
|0
Карточки
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтчи Угюр
|3
|1
|Бальде Диао Кейта
|2
|1
|Сонко-Сундберг Ноа
|2
|0
|Манай Рей
|2
|0
|Тургунбаев Азизбек
|2
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Притчард Алекс
|1
|0
|Мениг Квинси
|1
|0
|Вурал Али Шашал
|1
|0
|Камара Самба
|1
|0
|Николич Джордже
|1
|0
|Палули Мурат
|1
|0
|Мутуссами Самуэль
|1
|0
|Jan Bieganski
|1
|0
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чорекчи Камил
|3
|0
|Йылмаз Реджеп
|3
|0
|Ходжич Армин II
|2
|0
|Бамгбойе Фуншо
|2
|0
|Фернандеш Желсон II
|2
|0
|Килама Ги-Марселен
|0
|1
|Абубакар Венсан
|1
|0
|Саглам Геркем
|1
|0
|Пармак Абдулкадир
|1
|0
|Сертель Джемали
|1
|0
|Дьяк Ламин
|1
|0
|Массанга Шандрель
|1
|0
|Джонатан Окоронкво
|1
|0
Результаты матчей
Сивасспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Хатайспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Сивасспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Хатайспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
2
2
Сивасспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Хатайспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
3
60%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
11
11
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
5
45%
0
0%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
1
9%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
27%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Сивасспор
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гёзтепе - Сивасспор 3:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Газиантеп 3:2
Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Эрзурумспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Нефтчи 1:2 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Сивас Дорт-Эйлулспор 3:0
Хатайспор
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Самсунспор 0:3
Антальяспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1
Результаты матчей
Сивасспор
Хатайспор
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Сивасспор
Хатайспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
43
35
16
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|27 - 8
|25
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 7
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 5
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|8.
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|8 - 6
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|1:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|13.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|17.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 15
|5
|18.
|1:1 Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 12
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|18.
|1:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|1:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|7
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Эюпспор
|Кутуджу Ахмед
|4 (3)
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|5
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Кайсериспор
|Боа Морте Аилтон
|4