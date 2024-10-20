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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Сивасспор
3:2
Конец матча
Хатайспор
0'
18' Желтая карточка
Манай Рей
36' Желтая карточка
Дьяк Ламин
1:0
43' Гол
Манай Рей
1:1
45' Гол
Ривас Ригоберто
1:2
61' Гол
Кальво Франсиско
2:2
73' Пенальти
Манай Рей
3:2
79' Гол
Камара Самба
90'+9
13
Николич
Джордже
7
Палули
Мурат
14
Камара
Самба
27
Сонко-Сундберг
Ноа
3
Чифтчи
Угюр
12
Мутуссами
Самуэль
8
Харисис
Харилаос
55
Койта
Бенгали-Фоде
10
Притчард
Алекс
24
Родригес
Гарри
9
Манай
Рей
1
Кардешлер
Эрдже
2
Чорекчи
Камил
3
Килама
Ги-Марселен
4
Кальво
Франсиско
88
Сертель
Джемали
5
Саглам
Геркем
17
Дьяк
Ламин
7
Бамгбойе
Фуншо
14
Педру
Руй
III
99
Ривас
Ригоберто
9
Абубакар
Венсан
Сивасспор
4-2-3-1
Хатайспор
4-2-3-1

История личных встреч

Сивасспор
Хатайспор

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
С
0:0
С
0:3
С
1:2
С
1:1
С
4:0
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Среднее время на гол

120
120

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.13
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
80

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манай Рей 3 (1) 0.33
Мениг Квинси 2 0.22
Радакович Урош 2 0.22
Бальде Диао Кейта 1 0.11
Чифтчи Угюр 1 0.11
Камара Самба 1 0.11
Палули Мурат 1 0.11
Притчард Алекс 0 0
Тургунбаев Азизбек 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Желсон II 2 0.25
Страндберг Карлос 2 (1) 0.25
Саглам Геркем 1 0.13
Кальво Франсиско 1 0.13
Ривас Ригоберто 1 0.13
Педру Руй III 0 0
Абубакар Венсан 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтчи Угюр 3 1
Бальде Диао Кейта 2 1
Сонко-Сундберг Ноа 2 0
Манай Рей 2 0
Тургунбаев Азизбек 2 0
Эрдал Зия 1 0
Притчард Алекс 1 0
Мениг Квинси 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Камара Самба 1 0
Николич Джордже 1 0
Палули Мурат 1 0
Мутуссами Самуэль 1 0
Jan Bieganski 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чорекчи Камил 3 0
Йылмаз Реджеп 3 0
Ходжич Армин II 2 0
Бамгбойе Фуншо 2 0
Фернандеш Желсон II 2 0
Килама Ги-Марселен 0 1
Абубакар Венсан 1 0
Саглам Геркем 1 0
Пармак Абдулкадир 1 0
Сертель Джемали 1 0
Дьяк Ламин 1 0
Массанга Шандрель 1 0
Джонатан Окоронкво 1 0

Результаты матчей

Сивасспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Хатайспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
5
Сивасспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Хатайспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

2
2
Сивасспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Хатайспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
4
50%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Забито

11
7
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

13
14
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
5
38%
0
0%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
3
23%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гёзтепе - Сивасспор 3:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Газиантеп 3:2
Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Эрзурумспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Нефтчи 1:2 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Сивас Дорт-Эйлулспор 3:0
Хатайспор
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Самсунспор 0:3
Антальяспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1

Результаты матчей

Сивасспор
Хатайспор

Точный счет

3:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

3:2
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Сивасспор
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
3
4
5
1.5
2
6
2
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 8 1 0 27 - 8 25
2.
Самсунспор
 Заявка 8 6 0 2 14 - 7 18
3.
Бешикташ
 0:0 Заявка 8 5 3 0 15 - 5 18
4.
Фенербахче
 Заявка 7 5 1 1 16 - 5 16
5.
Эюпспор
 Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Гёзтепе
 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
8.
Трабзонспор
 Заявка 8 2 6 0 8 - 6 12
9.
Коньяспор
 0:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 11 12
10.
Сивасспор
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
11.
Бодрумспор
 Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
12.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
13.
Касымпаша
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
14.
Антальяспор
 Заявка 9 2 2 5 10 - 19 8
15.
Ризеспор
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16.
Газиантеп
 Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
17.
Кайсериспор
 Заявка 8 0 5 3 8 - 15 5
18.
Хатайспор
 Заявка 8 0 3 5 7 - 14 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 14 - 5 13
2.
Гёзтепе
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3.
Бешикташ
 0:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
Эюпспор
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
5.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
7.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
10.
Бодрумспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13.
Коньяспор
 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Касымпаша
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16.
Газиантеп
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
18.
Хатайспор
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Самсунспор
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
3.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
4.
Бешикташ
 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Коньяспор
 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 8 7
7.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Эюпспор
 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
9.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Трабзонспор
 Заявка 4 0 4 0 1 - 1 4
12.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Ризеспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 6 3
16.
Гёзтепе
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Хатайспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 8 1
18.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19.
Антальяспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
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Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 7
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Эюпспор Кутуджу Ахмед 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Гёзтепе Anthony Dennis 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Кайсериспор Боа Морте Аилтон 4
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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