Тур: 9. Стадион: Тупрас.
0'
1:0
28' ПенальтиИммобиле Чиро
33' Желтая карточкаДемирбаг Адиль
2:0
45' ГолСилва Рафа
50' Желтая карточкаСилва Рафа
50' Желтая карточкаЭрдоган Юсуф
59' Желтая карточкаКрамер Блаж
60' Желтая карточкаСвенссон Юнас
90' Желтая карточкаБостан Мелих
90'+6
Ход матча
28'
1:0
33'
45'
2:0
50'
50'
59'
60'
86'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 3
-
9 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
34
Гюнок
Мерт
73
Н'Дур
Шер
23
Мучи
Эрнест
27
Силва
Рафа
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
73 Н'Дур ШерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мучи ЭрнестПолузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мариу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Келес ДжанПолузащитник
-
19 Килич ЯкупНападающий
- Нападающий
-
96 Emir Yasar
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
- Основной состав
-
27 Словик ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
-
99 Крамер БлажНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
-
28 Кейта АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Бостан МелихНападающий
-
Главный тренер: Али Чамдалы
История личных встреч
Бешикташ
Коньяспор
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
10.5%
10.6%
15 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед
32 матча
50%
28.1%
21.9%
16 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
12 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.9%
25%
28.1%
15 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
19
Голов в среднем за матч
2.19
1.19
Среднее время на гол
41
75
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.19
0.94
Среднее время на гол
75
96
Всего голов
54
34
Голов в среднем за матч
1.69
1.06
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
53
84
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|8 (5)
|1
|Силва Рафа
|3
|0.38
|Фернандеш Жедсон
|3
|0.38
|Рашица Милот
|1
|0.13
|Мучи Эрнест
|1
|0.13
|Габриэль Паулиста
|1
|0.13
|Киличсой Семих
|0
|0
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Мариу Жоау
|0
|0
|Масуаку Артур
|0
|0
|Н'Дур Шер
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педринью Роша
|3
|0.33
|Алексич Даниел
|2
|0.22
|Демирбаг Адиль
|1
|0.11
|Эрдоган Юсуф
|1
|0.11
|Найир Умут
|1
|0.11
|Кейта Амиду
|1
|0.11
|Юлгюн Огулджан
|1
|0.11
|Базур Рихедли
|0
|0
|Хауберт Гильерме
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масуаку Артур
|4
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
|0
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Гюнок Мерт
|2
|0
|Топчу Эмир Хан
|2
|0
|Киличсой Семих
|2
|0
|Свенссон Юнас
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Силва Рафа
|1
|0
|Рашица Милот
|1
|0
|Дестаноглу Эрсин
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боранияшевич Никола
|3
|0
|Алексич Даниел
|2
|0
|Демирбаг Адиль
|2
|0
|Найир Умут
|2
|0
|Крамер Блаж
|2
|0
|Юлгюн Огулджан
|2
|0
|Евтович Марко
|1
|0
|Словик Якуб
|1
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Эрдоган Юсуф
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Ибрахимоглу Мелих
|1
|0
|Боатенг Эммануэль III
|1
|0
|Бостан Мелих
|1
|0
|Filip Damjanovic
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Коньяспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
4
Бешикташ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Коньяспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
2
Бешикташ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Коньяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
10%
1
13%
1-15
4
40%
3
38%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
3
38%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
17
11
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
1
6%
1
9%
1-15
4
24%
3
27%
16-30
5
29%
29%
2
18%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
29%
29%
4
36%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Аякс - Бешикташ 4:0
Бешикташ - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0 Бешикташ - Бандырмаспор 0:0 Гразер - Бешикташ 1:5 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Бешикташ - Умраниеспор 0:0 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Трабзонспор 3:2
Коньяспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Коньяспор - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1
Коньяспор - ФК Игдир 0:1 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Брине Гросупле 1:1 Удинезе - Коньяспор 1:0 Горица - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2
Результаты матчей
Бешикташ
Коньяспор
Точный счет
2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
36
26
18
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|27 - 8
|25
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 5
|20
|3.
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 7
|19
|4.
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 5
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|8.
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|8 - 6
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|11.
|1:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 11
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|13.
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|17.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 15
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 14
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|7.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|10.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|0:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|1:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|0:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|3.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 2
|11
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|14.
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Эюпспор
|Кутуджу Ахмед
|4 (3)
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|5
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Кайсериспор
|Боа Морте Аилтон
|4