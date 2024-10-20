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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Бешикташ
2:0
Конец матча
Коньяспор
0'
1:0
28' Пенальти
Иммобиле Чиро
33' Желтая карточка
Демирбаг Адиль
2:0
45' Гол
Силва Рафа
50' Желтая карточка
Силва Рафа
50' Желтая карточка
Эрдоган Юсуф
59' Желтая карточка
Крамер Блаж
60' Желтая карточка
Свенссон Юнас
90' Желтая карточка
Бостан Мелих
90'+6
34
Гюнок
Мерт
2
Свенссон
Юнас
14
Удуохаи
Феликс
53
Топчу
Эмир
Хан
26
Масуаку
Артур
73
Н'Дур
Шер
83
Фернандеш
Жедсон
23
Мучи
Эрнест
27
Силва
Рафа
9
Киличсой
Семих
17
Иммобиле
Чиро
27
Словик
Якуб
24
Боранияшевич
Никола
4
Демирбаг
Адиль
5
Язгылы
Угурджан
12
Хауберт
Гильерме
26
Боатенг
Эммануэль
III
20
Базур
Рихедли
8
Педринью
Роша
9
Алексич
Даниел
10
Эрдоган
Юсуф
99
Крамер
Блаж
Бешикташ
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Бешикташ
Коньяспор

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
10.5%
10.6%
15 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

32 матча

50%
28.1%
21.9%
16 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
12 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.9%
25%
28.1%
15 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

К
2:0
С
2:0
С
0:2
С
3:3
С
1:2
С
1:1
С
1:0
К
1:1
С
1:0
С
4:1
С
3:0
С
0:1
С
3:2
С
2:2
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
5:1
С
2:2
С
2:1
К
1:0
К
1:2
С
4:0
С
0:1
С
1:2
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
2:2
С
0:0
С
2:0
С
1:2

Голы

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

2.19
1.19

Среднее время на гол

41
75

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.19
0.94

Среднее время на гол

75
96

Всего голов

54
34

Голов в среднем за матч

1.69
1.06

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

53
84

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 8 (5) 1
Силва Рафа 3 0.38
Фернандеш Жедсон 3 0.38
Рашица Милот 1 0.13
Мучи Эрнест 1 0.13
Габриэль Паулиста 1 0.13
Киличсой Семих 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Мариу Жоау 0 0
Масуаку Артур 0 0
Н'Дур Шер 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педринью Роша 3 0.33
Алексич Даниел 2 0.22
Демирбаг Адиль 1 0.11
Эрдоган Юсуф 1 0.11
Найир Умут 1 0.11
Кейта Амиду 1 0.11
Юлгюн Огулджан 1 0.11
Базур Рихедли 0 0
Хауберт Гильерме 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масуаку Артур 4 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0
Иммобиле Чиро 2 0
Гюнок Мерт 2 0
Топчу Эмир Хан 2 0
Киличсой Семих 2 0
Свенссон Юнас 1 0
Колли Омар 1 0
Силва Рафа 1 0
Рашица Милот 1 0
Дестаноглу Эрсин 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боранияшевич Никола 3 0
Алексич Даниел 2 0
Демирбаг Адиль 2 0
Найир Умут 2 0
Крамер Блаж 2 0
Юлгюн Огулджан 2 0
Евтович Марко 1 0
Словик Якуб 1 0
Базур Рихедли 1 0
Эрдоган Юсуф 1 0
Педринью Роша 1 0
Ибрахимоглу Мелих 1 0
Боатенг Эммануэль III 1 0
Бостан Мелих 1 0
Filip Damjanovic 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Коньяспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
4
Бешикташ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Коньяспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
2
Бешикташ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Коньяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
10%
1
13%
1-15
4
40%
3
38%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
3
38%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

17
11
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
1
6%
1
9%
1-15
4
24%
3
27%
16-30
5
29%
29%
2
18%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
29%
29%
4
36%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Аякс - Бешикташ 4:0
Бешикташ - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0 Бешикташ - Бандырмаспор 0:0 Гразер - Бешикташ 1:5 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Бешикташ - Умраниеспор 0:0 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Трабзонспор 3:2
Коньяспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Коньяспор - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1
Коньяспор - ФК Игдир 0:1 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Брине Гросупле 1:1 Удинезе - Коньяспор 1:0 Горица - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2

Результаты матчей

Бешикташ
Коньяспор

Точный счет

2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
3
6
2
6
2.5
1
8
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 8 1 0 27 - 8 25
2.
Бешикташ
 Заявка 8 6 2 0 17 - 5 20
3.
Самсунспор
 0:0 Заявка 9 6 1 2 14 - 7 19
4.
Фенербахче
 0:0 Заявка 8 5 2 1 16 - 5 17
5.
Эюпспор
 Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Гёзтепе
 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
8.
Трабзонспор
 Заявка 8 2 6 0 8 - 6 12
9.
Сивасспор
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
10.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
11.
Касымпаша
 1:0 Заявка 9 2 5 2 10 - 11 11
12.
Бодрумспор
 Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
13.
Аланьяспор
 0:1 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
14.
Антальяспор
 Заявка 9 2 2 5 10 - 19 8
15.
Ризеспор
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16.
Газиантеп
 Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
17.
Кайсериспор
 Заявка 8 0 5 3 8 - 15 5
18.
Хатайспор
 Заявка 8 0 3 5 7 - 14 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 14 - 5 13
2.
Бешикташ
 Заявка 4 4 0 0 10 - 3 12
3.
Гёзтепе
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
4.
Эюпспор
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
5.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
7.
Самсунспор
 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
10.
Фенербахче
 0:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
11.
Бодрумспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Аланьяспор
 0:1 Заявка 5 1 3 1 3 - 3 6
13.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Касымпаша
 1:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16.
Газиантеп
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
18.
Хатайспор
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Самсунспор
 0:0 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
3.
Фенербахче
 0:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 2 11
4.
Бешикташ
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
5.
Касымпаша
 1:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Коньяспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
8.
Эюпспор
 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
9.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Трабзонспор
 Заявка 4 0 4 0 1 - 1 4
12.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Ризеспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14.
Аланьяспор
 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 6 3
16.
Гёзтепе
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Хатайспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 8 1
18.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19.
Антальяспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
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Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Эюпспор Кутуджу Ахмед 4 (3)
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Топ нарушителей
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Гёзтепе Anthony Dennis 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Кайсериспор Боа Морте Аилтон 4
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