Тур: 9. Стадион: Самсун Ени 19 Майис Стадиуму.
1:2
Второй тайм: 79'
0'
9' Желтая карточкаКостич Филип
13' Желтая карточкаШатка Любомир
14' Желтая карточкаНтчам Оливье
0:1
24' ГолТадич Душан
40' Желтая карточкаФред Сантос
1:1
48' ГолХольсе Карло
52' Желтая карточкаБекао Родриго
55' Желтая карточкаКылынч Эмре
57' Желтая карточкаБола Марк
1:2
62' ГолСен-Максимен Аллан
76' Желтая карточкаАит Бенассер Юссеф
Ход матча
9'
13'
14'
24'
0:1
40'
48'
1:1
52'
55'
57'
62'
70'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
18
Явру
Зеки
16
Бола
Марк
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
16
Мюлдюр
Мерт
13
Фред
Сантос
10
Тадич
Душан
18
Костич
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бола МаркЗащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Кылынч ЭмреНападающий
- Запасные игроки
-
45 Ерал ХалилВратарь
- Защитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Лора ГаэтанНападающий
-
-
Главный тренер: Райс Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Костич ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Айдын ОгузПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанНападающий
-
23 Тосун ДженкНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
История личных встреч
Самсунспор
Фенербахче
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нтчам Оливье
|4
|0.44
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0.33
|Хольсе Карло
|2
|0.22
|Муйя Арбнор
|2
|0.22
|Айдогду Сонер
|1
|0.11
|Димата Ландри
|1
|0.11
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.11
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.11
|Явру Зеки
|0
|0
|Бола Марк
|0
|0
|Кылынч Эмре
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Душан
|5 (1)
|0.63
|Джеко Эдин
|5 (2)
|0.63
|Фред Сантос
|3
|0.38
|Сен-Максимен Аллан
|2
|0.25
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0.13
|Кавечи Ирфан
|0
|0
|Шиманьски Себастьян
|0
|0
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
Карточки
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бола Марк
|3
|0
|Явру Зеки
|2
|0
|Кылынч Эмре
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Нтчам Оливье
|2
|0
|Аит Бенассер Юссеф
|2
|0
|Юксел Джелил
|2
|0
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0
|Коджук Окан
|1
|0
|Димата Ландри
|1
|0
|Муандилмаджи Мариус
|1
|0
|Муйя Арбнор
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фред Сантос
|3
|0
|Остерволде Джейден
|3
|0
|Жозе Моуринью
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Джику Александер
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0
|Бекао Родриго
|1
|0
|Элмаз Бартуг
|1
|0
Результаты матчей
Самсунспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Фенербахче
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
2
Самсунспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Фенербахче
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
4
Самсунспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Фенербахче
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
43%
2
22%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
3
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
15
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
5
33%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
4
27%
5
33%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Самсунспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Адана Демирспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Ризеспор - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0
Самсунспор - Коньяспор 0:1 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Самсунспор - Йени Корумспор 6:1 Самсунспор - Корум 6:1
Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Твенте - Фенербахче 1:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3
Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Хайдук 0:1 Адмира - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 6:0 Галатасарай - Фенербахче 0:1
Результаты матчей
Самсунспор
Фенербахче
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
2
3 раза 75%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Самсунспор
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
12
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
52
35
25
17
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|27 - 8
|25
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 5
|20
|3.
|2:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 6
|19
|4.
|1:2 Заявка
|9
|6
|0
|3
|15 - 9
|18
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|8.
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|8 - 6
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|11.
|2:1 Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|13.
|1:2 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|17.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 15
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 14
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|9.
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|11.
|1:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|12.
|1:2 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|2:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|1:2 Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|2:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|14.
|1:2 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Тадич Душан
|5 (3)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|5
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Аланьяспор
|Балковец Юре
|4