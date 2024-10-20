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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Самсунспор
2:2
Конец матча
Фенербахче
0'
9' Желтая карточка
Костич Филип
13' Желтая карточка
Шатка Любомир
14' Желтая карточка
Нтчам Оливье
0:1
24' Гол
Тадич Душан
40' Желтая карточка
Фред Сантос
1:1
48' Гол
Хольсе Карло
52' Желтая карточка
Бекао Родриго
55' Желтая карточка
Кылынч Эмре
57' Желтая карточка
Бола Марк
1:2
62' Гол
Сен-Максимен Аллан
76' Желтая карточка
Аит Бенассер Юссеф
2:2
88' Гол
Айдогду Сонер
89' Желтая карточка
Кавечи Ирфан
90' Желтая карточка
Муандилмаджи Мариус
90' Желтая карточка
Джику Александер
90'+7

Ход матча

9'
 
Костич Филип
13'
Шатка Любомир
 
14'
Нтчам Оливье
 
24'
0:1
Тадич Душан
40'
 
Фред Сантос
45'
Шиндлер Кингсли
Муйя Арбнор
 
48'
Хольсе Карло
(Кылынч Эмре)
1:1
52'
 
Бекао Родриго
55'
Кылынч Эмре
 
57'
Бола Марк
 
58'
 
Кавечи Ирфан
Костич Филип
58'
 
Сен-Максимен Аллан
Фред Сантос
58'
 
Сёюнджю Чаглар
Бекао Родриго
62'
1:2
Сен-Максимен Аллан
(Тадич Душан)
70'
Лора Гаэтан
Явру Зеки
 
70'
Димата Ландри
Кылынч Эмре
 
76'
Аит Бенассер Юссеф
 
76'
 
Акайдын Самет
Остерволде Джейден
81'
 
Эн-Несири Юссеф
Джеко Эдин
84'
Айдогду Сонер
Бола Марк
 
84'
Генюл Сонер
Хольсе Карло
 
88'
Айдогду Сонер
(Лора Гаэтан)
2:2
89'
 
Кавечи Ирфан
90'
Муандилмаджи Мариус
 
90'
 
Джику Александер

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 5 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 6 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
37
Шатка
Любомир
4
Ван
Дронгелен
Рик
16
Бола
Марк
21
Хольсе
Карло
6
Аит
Бенассер
Юссеф
10
Нтчам
Оливье
7
Муйя
Арбнор
9
Муандилмаджи
Мариус
11
Кылынч
Эмре
40
Ливакович
Доминик
16
Мюлдюр
Мерт
50
Бекао
Родриго
6
Джику
Александер
24
Остерволде
Джейден
13
Фред
Сантос
34
Амрабат
Софьян
10
Тадич
Душан
53
Шиманьски
Себастьян
18
Костич
Филип
9
Джеко
Эдин
Самсунспор
4-3-3
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Самсунспор
Фенербахче

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:1
С
0:2
С
3:1
С
0:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нтчам Оливье 4 0.44
Муандилмаджи Мариус 3 0.33
Айдогду Сонер 2 0.22
Хольсе Карло 2 0.22
Муйя Арбнор 2 0.22
Димата Ландри 1 0.11
Шиндлер Кингсли 1 0.11
Ван Дронгелен Рик 1 0.11
Явру Зеки 0 0
Бола Марк 0 0
Кылынч Эмре 0 0
Лора Гаэтан 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Душан 5 (1) 0.63
Джеко Эдин 5 (2) 0.63
Фред Сантос 3 0.38
Сен-Максимен Аллан 2 0.25
Эн-Несири Юссеф 1 0.13
Кавечи Ирфан 0 0
Шиманьски Себастьян 0 0
Мюлдюр Мерт 0 0

Карточки

Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аит Бенассер Юссеф 3 0
Бола Марк 3 0
Явру Зеки 2 0
Кылынч Эмре 2 0
Шатка Любомир 2 0
Нтчам Оливье 2 0
Юксел Джелил 2 0
Ван Дронгелен Рик 2 0
Муандилмаджи Мариус 2 0
Коджук Окан 1 0
Димата Ландри 1 0
Муйя Арбнор 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фред Сантос 3 0
Остерволде Джейден 3 0
Джику Александер 2 0
Жозе Моуринью 2 0
Джеко Эдин 1 0
Костич Филип 1 0
Кавечи Ирфан 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Яндаш Мерт Хакан 1 0
Бекао Родриго 1 0
Элмаз Бартуг 1 0

Результаты матчей

Самсунспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Фенербахче
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
4
Самсунспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Фенербахче
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
4
Самсунспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Фенербахче
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
3
33%
3
27%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
3
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
17
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
2
12%
1
6%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
1
6%
5
29%
29%
31-45
4
24%
2
12%
46-60
4
24%
6
35%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Самсунспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Адана Демирспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Ризеспор - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0
Самсунспор - Коньяспор 0:1 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Самсунспор - Йени Корумспор 6:1 Самсунспор - Корум 6:1
Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Твенте - Фенербахче 1:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3
Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Хайдук 0:1 Адмира - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 6:0 Галатасарай - Фенербахче 0:1

Результаты матчей

Самсунспор
Фенербахче

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
2
4 раза 80%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Самсунспор
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
2
1
4
2.5
1
2
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
6
2
3
6
2.5
2
6
1
8
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 8 1 0 27 - 8 25
2.
Бешикташ
 Заявка 8 6 2 0 17 - 5 20
3.
Самсунспор
 Заявка 9 6 1 2 16 - 9 19
4.
Фенербахче
 Заявка 8 5 2 1 18 - 7 17
5.
Эюпспор
 Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Гёзтепе
 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
8.
Трабзонспор
 Заявка 8 2 6 0 8 - 6 12
9.
Сивасспор
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
10.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
11.
Касымпаша
 Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
12.
Бодрумспор
 Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
13.
Аланьяспор
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
14.
Антальяспор
 Заявка 9 2 2 5 10 - 19 8
15.
Ризеспор
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16.
Газиантеп
 Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
17.
Кайсериспор
 Заявка 8 0 5 3 8 - 15 5
18.
Хатайспор
 Заявка 8 0 3 5 7 - 14 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 14 - 5 13
2.
Бешикташ
 Заявка 4 4 0 0 10 - 3 12
3.
Гёзтепе
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
4.
Эюпспор
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
5.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
7.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
10.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
11.
Бодрумспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Касымпаша
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16.
Газиантеп
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
18.
Хатайспор
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Самсунспор
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
3.
Фенербахче
 Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
4.
Бешикташ
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
5.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Коньяспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
8.
Эюпспор
 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
9.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Трабзонспор
 Заявка 4 0 4 0 1 - 1 4
12.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Ризеспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 6 3
16.
Гёзтепе
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Хатайспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 8 1
18.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19.
Антальяспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 5 (3)
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
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Топ нарушителей
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Гёзтепе Anthony Dennis 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Аланьяспор Балковец Юре 4
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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      Арбнор Муя уходит с поля. Шиндлер Кингсли выходит вместо него
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