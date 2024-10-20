Тур: 30.
1:2
Первый тайм: 45+'
0'
0:1
21' ГолЭстеван
30' Желтая карточкаРоша Маркос
1:1
34' ГолDanilo Boza
1:2
44' ГолВейга Рафаэль
Ход матча
21'
0:1
30'
34'
1:1
44'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
77
Mateus
Claus
28
Русшел
Алан
16
Jadson
III
96
Ronaldo
VI
44
Mandaca
44
Витор
Нуньеш
27
Риос
Ричард
41
Эстеван
- Основной состав
-
77 Mateus ClausВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
-
96 Ronaldo VIПолузащитник
- Полузащитник
-
44 MandacaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 АбнерЗащитник
-
14 ЭвертонЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
11 Марселинью X
-
30 Dudu Vieira
-
70 Yan Souto
-
88 Davi Goes
-
19 Bill2
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Витор НуньешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
- Полузащитник
-
41 ЭстеванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Майке РошаЗащитник
-
33 Мичел МадераЗащитник
- Полузащитник
-
20 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
-
17 ЛазароНападающий
-
-
7 Дуду
-
34 Kaiky Naves
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Жувентуде
Палмейрас Сан-Паулу
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
3
Среднее время на гол
60
30
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
54
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Jean Carlos
|4
|0.13
|Барбоза Лукас
|4
|0.13
|Mandaca
|3
|0.1
|Нене Андерсон
|2
|0.07
|Марселинью X
|2
|0.07
|Erick Farias
|2
|0.07
|Danilo Boza
|2
|0.07
|Luis Oyama
|2
|0.07
|Jadson III
|1
|0.03
|Лукас Хуан
|1
|0.03
|Русшел Алан
|1
|0.03
|Жилберто IV
|1
|0.03
|Edson2
|1
|0.03
|Эвертон
|1
|0.03
|Гонсалвеш Диего
|1
|0.03
|Rodrigo Sam
|1
|0.03
|Ronaldo VI
|1
|0.03
|Каррильо Рони
|1
|0.03
|Арруда Эрик
|1
|0.03
|Yan Souto
|1
|0.03
|Bill2
|0
|0
|Иносенсио Габриэль
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстеван
|10 (2)
|0.33
|Лопес Хосе Мануэль
|9
|0.3
|Вейга Рафаэль
|5 (2)
|0.17
|Рони III
|4
|0.13
|Андерсон Фелипе
|2
|0.07
|Лазаро
|2
|0.07
|José Maurisio3
|2
|0.07
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.07
|Риос Ричард
|1
|0.03
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.03
|Морено Анибал
|1
|0.03
|Фабиньо Энрике
|1
|0.03
|Майке Роша
|1
|0.03
|Мурило Серкейра
|1
|0.03
|Менино Габриэль
|1
|0.03
|Луиджи
|1
|0.03
|Витор Нуньеш
|1
|0.03
|Роша Маркос
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Жонатан Луис
|0
|0
|Гильерме Луис
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|12
|1
|Marcos Ze
|9
|2
|Барбоза Лукас
|9
|0
|Габриэл Васконселлос
|4
|1
|Rodrigo Sam
|4
|1
|Лукас Хуан
|4
|1
|Caique
|5
|0
|Русшел Алан
|3
|1
|Жилберто IV
|4
|0
|Фрейтас Лукас
|2
|1
|Нене Андерсон
|3
|0
|Mateus Claus
|3
|0
|Mandaca
|3
|0
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Vicente Jean Carlos
|2
|0
|Danilo Boza
|2
|0
|Иносенсио Габриэль
|2
|0
|Luis Oyama
|2
|0
|Peixoto
|1
|0
|Dudu Vieira
|1
|0
|Каррильо Рони
|1
|0
|Thiago Dos Santos2
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Марселинью X
|1
|0
|Erick Farias
|1
|0
|Davi Goes
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менино Габриэль
|6
|1
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0
|Мурило Серкейра
|5
|1
|Абел Феррейра
|6
|0
|Гомес Густаво
|6
|0
|Рафаэл Жозе
|6
|0
|Морено Анибал
|5
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|1
|Рони III
|4
|0
|Риос Ричард
|4
|0
|Роша Маркос
|3
|0
|Майке Роша
|3
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Caio Paulista
|1
|1
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Вевертон Перейра
|2
|0
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Эстеван
|2
|0
|Витор Нуньеш
|2
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
|Гиай Агустин
|1
|0
Результаты матчей
Жувентуде
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Палмейрас Сан-Паулу
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
4
Жувентуде
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Палмейрас Сан-Паулу
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
21
4
Упущенные победы
6
28
Жувентуде
84.2%
15.8%
16 побед 3 поражения
Первый тайм
34% (10)
52% (15)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
31% (9)
24% (7)
Палмейрас Сан-Паулу
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
0
9
Волевые победы
25
5
Упущенные победы
12
32
Голы по времени матча
Забито
21
16
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
3
19%
16-30
5
24%
1
6%
31-45
5
24%
2
13%
46-60
1
5%
4
25%
61-75
6
29%
5
31%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
2
15%
4
40%
61-75
3
23%
1
10%
76-90
Забито
12
29
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 11
18 Не забивали 17
2
17%
4
14%
1-15
2
17%
3
10%
16-30
1
8%
5
17%
31-45
0
0%
10
34%
46-60
5
42%
1
3%
61-75
2
17%
6
21%
76-90
Пропущено
26
11
11 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 9
4
15%
1
9%
1-15
1
4%
1
9%
16-30
6
23%
2
18%
31-45
6
23%
3
27%
46-60
2
8%
3
27%
61-75
7
27%
1
9%
76-90
Забито
33
45
14 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 17
5 Не забивали 8
4
12%
5
11%
1-15
4
12%
6
13%
16-30
6
18%
6
13%
31-45
5
15%
12
27%
46-60
6
18%
5
11%
61-75
8
24%
11
24%
76-90
Пропущено
39
21
17 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 16
4
10%
3
14%
1-15
5
13%
1
5%
16-30
8
21%
3
14%
31-45
8
21%
5
24%
46-60
4
10%
7
33%
61-75
10
26%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Васко да Гама - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Витория - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1
Коринтианс - Жувентуде 3:1 Куяба - Жувентуде 0:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0
Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Результаты матчей
Жувентуде
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 67%
0
4 раза 27%
2
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
8 раз 28%
2:1
6 раз 21%
2:0
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 59%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
2
11 раз 38%
0
9 раз 31%
1
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Жувентуде
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
114
68
114
212
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
95
114
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
209
722
1613
227
524
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|18
|7
|5
|48 - 26
|61
|2.
|2:1
|30
|18
|6
|6
|48 - 21
|60
|3.
|30
|16
|8
|6
|39 - 30
|56
|4.
|29
|15
|6
|8
|45 - 34
|51
|5.
|30
|15
|5
|10
|41 - 32
|50
|6.
|29
|13
|10
|6
|38 - 26
|49
|7.
|30
|13
|7
|10
|40 - 34
|46
|8.
|30
|12
|8
|10
|36 - 30
|44
|9.
|29
|10
|11
|8
|41 - 42
|41
|10.
|29
|10
|7
|12
|32 - 41
|37
|11.
|30
|9
|9
|12
|37 - 43
|36
|12.
|30
|10
|5
|15
|33 - 38
|35
|13.
|30
|8
|10
|12
|34 - 39
|34
|14.
|1:2
|30
|8
|10
|12
|34 - 41
|34
|15.
|29
|9
|6
|14
|24 - 30
|33
|16.
|30
|9
|5
|16
|33 - 44
|32
|17.
|30
|7
|11
|12
|34 - 40
|32
|18.
|28
|8
|7
|13
|29 - 36
|31
|19.
|29
|6
|9
|14
|25 - 39
|27
|20.
|30
|5
|7
|18
|22 - 47
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|4
|0
|26 - 8
|40
|2.
|16
|11
|2
|3
|26 - 13
|35
|3.
|2:1
|15
|11
|1
|3
|30 - 10
|34
|4.
|15
|10
|3
|2
|25 - 11
|33
|5.
|15
|10
|2
|3
|21 - 9
|32
|6.
|15
|9
|4
|2
|25 - 11
|31
|7.
|15
|9
|3
|3
|21 - 15
|30
|8.
|14
|8
|4
|2
|21 - 12
|28
|9.
|1:2
|15
|7
|5
|3
|22 - 15
|26
|10.
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|11.
|14
|7
|4
|3
|20 - 15
|25
|12.
|14
|7
|4
|3
|21 - 19
|25
|13.
|15
|6
|6
|3
|23 - 20
|24
|14.
|15
|7
|1
|7
|19 - 19
|22
|15.
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|16.
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|17.
|15
|6
|2
|7
|17 - 19
|20
|18.
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|19.
|15
|3
|5
|7
|13 - 16
|14
|20.
|15
|3
|4
|8
|12 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|2.
|2:1
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|3.
|14
|6
|3
|5
|24 - 19
|21
|4.
|15
|5
|6
|4
|17 - 14
|21
|5.
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|6.
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|7.
|15
|4
|4
|7
|14 - 20
|16
|8.
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|9.
|15
|4
|2
|9
|18 - 25
|14
|10.
|15
|3
|5
|7
|19 - 25
|14
|11.
|14
|3
|4
|7
|12 - 23
|13
|12.
|15
|4
|1
|10
|10 - 18
|13
|13.
|15
|3
|4
|8
|14 - 19
|13
|14.
|15
|3
|4
|8
|11 - 19
|13
|15.
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|16.
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|17.
|15
|2
|3
|10
|10 - 25
|9
|18.
|16
|1
|6
|9
|14 - 24
|9
|19.
|1:2
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|20.
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|10 (6)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 9
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10