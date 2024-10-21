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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 30.
Жувентуде
3:5
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
0:1
21' Гол
Эстеван
30' Желтая карточка
Роша Маркос
1:1
34' Гол
Danilo Boza
1:2
44' Гол
Вейга Рафаэль
2:2
49' Гол
Ronaldo VI
2:3
50' Гол
Вейга Рафаэль
51' Желтая карточка
Морено Анибал
2:4
63' Гол
Риос Ричард
3:4
67' Гол
Edson Carioca
71' Желтая карточка
Гомес Густаво
72' Желтая карточка
Риос Ричард
73' Желтая карточка
Майке Роша
77' Желтая карточка
Jadson III
3:5
90' Гол
Вейга Рафаэль
90' Желтая карточка
Vicente Jean Carlos
90'+7

Ход матча

21'
0:1
Эстеван
(Андерсон Фелипе)
30'
 
Роша Маркос
34'
Danilo Boza
(Барбоза Лукас)
1:1
44'
1:2
Вейга Рафаэль
(Эстеван)
46'
Эвертон
Барбоза Лукас
 
46'
Bill2
Каррильо Рони
 
49'
Ronaldo VI
(Лукас Хуан)
2:2
50'
2:3
Вейга Рафаэль
(Риос Ричард)
51'
 
Морено Анибал
63'
2:4
Риос Ричард
64'
 
Рафаэл Жозе
Морено Анибал
64'
 
Майке Роша
Роша Маркос
67'
Edson Carioca
(Ronaldo VI)
3:4
71'
 
Гомес Густаво
72'
 
Фабиньо Энрике
Риос Ричард
72'
 
Риос Ричард
73'
 
Майке Роша
74'
Vicente Jean Carlos
Mandaca
 
77'
Jadson III
 
80'
Erick Farias
Edson Carioca
 
81'
Марселинью X
Jadson III
 
85'
 
Vanderlan
Эстеван
85'
 
Kaiky Naves
Caio Paulista
90'
3:5
Вейга Рафаэль
(Vanderlan)
90'
Vicente Jean Carlos
 
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
77
Mateus
Claus
2
Лукас
Хуан
4
Danilo
Boza
3
Marcos
Ze
28
Русшел
Алан
16
Jadson
III
96
Ronaldo
VI
21
Барбоза
Лукас
44
Mandaca
17
Edson
Carioca
79
Каррильо
Рони
21
Вевертон
Перейра
44
Витор
Нуньеш
15
Гомес
Густаво
2
Роша
Маркос
16
Caio
Paulista
5
Морено
Анибал
27
Риос
Ричард
23
Вейга
Рафаэль
41
Эстеван
9
Андерсон
Фелипе
42
Лопес
Хосе
Мануэль
Жувентуде
4-2-3-1
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Жувентуде
Палмейрас Сан-Паулу

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

СA
3:1
СA
2:1
СA
0:3
СA
1:1
СA
0:3
СA
0:1

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
3

Среднее время на гол

60
30

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
54

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Jean Carlos 4 0.13
Барбоза Лукас 4 0.13
Danilo Boza 3 0.1
Mandaca 3 0.1
Нене Андерсон 2 0.07
Марселинью X 2 0.07
Erick Farias 2 0.07
Ronaldo VI 2 0.07
Luis Oyama 2 0.07
Jadson III 1 0.03
Лукас Хуан 1 0.03
Русшел Алан 1 0.03
Жилберто IV 1 0.03
Edson2 1 0.03
Эвертон 1 0.03
Гонсалвеш Диего 1 0.03
Rodrigo Sam 1 0.03
Каррильо Рони 1 0.03
Арруда Эрик 1 0.03
Yan Souto 1 0.03
Edson Carioca 1 0.03
Bill2 0 0
Иносенсио Габриэль 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстеван 10 (2) 0.33
Лопес Хосе Мануэль 9 0.3
Вейга Рафаэль 8 (2) 0.27
Рони III 4 0.13
Риос Ричард 2 0.07
Андерсон Фелипе 2 0.07
Лазаро 2 0.07
José Maurisio3 2 0.07
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.07
Гомес Густаво 1 (1) 0.03
Морено Анибал 1 0.03
Фабиньо Энрике 1 0.03
Майке Роша 1 0.03
Мурило Серкейра 1 0.03
Менино Габриэль 1 0.03
Луиджи 1 0.03
Витор Нуньеш 1 0.03
Роша Маркос 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Vanderlan 0 0
Жонатан Луис 0 0
Гильерме Луис 0 0
Вевертон Перейра 0 0

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 13 1
Marcos Ze 9 2
Барбоза Лукас 9 0
Габриэл Васконселлос 4 1
Rodrigo Sam 4 1
Лукас Хуан 4 1
Caique 5 0
Русшел Алан 3 1
Жилберто IV 4 0
Фрейтас Лукас 2 1
Нене Андерсон 3 0
Vicente Jean Carlos 3 0
Mateus Claus 3 0
Mandaca 3 0
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Danilo Boza 2 0
Иносенсио Габриэль 2 0
Luis Oyama 2 0
Peixoto 1 0
Dudu Vieira 1 0
Каррильо Рони 1 0
Thiago Dos Santos2 1 0
Абнер 1 0
Марселинью X 1 0
Erick Farias 1 0
Davi Goes 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менино Габриэль 6 1
Лопес Хосе Мануэль 7 0
Гомес Густаво 7 0
Мурило Серкейра 5 1
Абел Феррейра 6 0
Рафаэл Жозе 6 0
Морено Анибал 6 0
Риос Ричард 5 0
Вейга Рафаэль 3 1
Майке Роша 4 0
Рони III 4 0
Роша Маркос 3 0
Эндрик II 3 0
Caio Paulista 1 1
Фабиньо Энрике 2 0
Вевертон Перейра 2 0
Пикерес Хоакин 2 0
Эстеван 2 0
Витор Нуньеш 2 0
José Maurisio3 1 0
Kaiky Naves 1 0
Гиай Агустин 1 0

Результаты матчей

Жувентуде
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Палмейрас Сан-Паулу
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

9
4
Жувентуде
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Палмейрас Сан-Паулу
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

21
4

Упущенные победы

6
28
Жувентуде
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (10)
50% (15)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
Палмейрас Сан-Паулу
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

0
9

Волевые победы

25
8

Упущенные победы

15
32

Голы по времени матча

Забито

24
21
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 20
2
8%
1
5%
1-15
2
8%
4
19%
16-30
6
25%
2
10%
31-45
6
25%
3
14%
46-60
2
8%
5
24%
61-75
6
25%
6
29%
76-90

Пропущено

18
13
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
3
17%
2
15%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
3
17%
5
38%
61-75
4
22%
1
8%
76-90

Забито

12
29
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
2
17%
4
14%
1-15
2
17%
3
10%
16-30
1
8%
5
17%
31-45
0
0%
10
34%
46-60
5
42%
1
3%
61-75
2
17%
6
21%
76-90

Пропущено

26
11
11 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 9
4
15%
1
9%
1-15
1
4%
1
9%
16-30
6
23%
2
18%
31-45
6
23%
3
27%
46-60
2
8%
3
27%
61-75
7
27%
1
9%
76-90

Забито

36
50
15 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 18
5 Не забивали 8
4
11%
5
10%
1-15
4
11%
7
14%
16-30
7
19%
7
14%
31-45
6
17%
13
26%
46-60
7
19%
6
12%
61-75
8
22%
12
24%
76-90

Пропущено

44
24
19 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 17
4
9%
3
13%
1-15
6
14%
1
4%
16-30
9
20%
4
17%
31-45
9
20%
6
25%
46-60
5
11%
8
33%
61-75
11
25%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Васко да Гама - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Витория - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1
Коринтианс - Жувентуде 3:1 Куяба - Жувентуде 0:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0
Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2

Результаты матчей

Жувентуде
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
2
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 67%
0
4 раза 27%
2
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
8 раз 27%
2:1
6 раз 20%
2:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 57%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
2
11 раз 37%
0
9 раз 30%
1
4 раза 13%
5
3 раза 10%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Жувентуде
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
4
7
8
1.5
11
4
3
12
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
1
14
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
21
9
8
22
1.5
17
13
3
27
2.5
6
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 30 18 7 5 48 - 26 61
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 30 18 6 6 51 - 23 60
3.
Форталеза Сеара
 30 16 8 6 39 - 30 56
4.
Фламенго
 29 15 6 8 45 - 34 51
5.
Сан-Паулу
 30 15 5 10 41 - 32 50
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 29 13 10 6 38 - 26 49
7.
Байя
 30 13 7 10 40 - 34 46
8.
Крузейро
 30 12 8 10 36 - 30 44
9.
Атлетико Минейро
 29 10 11 8 41 - 42 41
10.
Васко да Гама
 29 10 7 12 32 - 41 37
11.
Крисьюма
 30 9 9 12 37 - 43 36
12.
Гремио
 30 10 5 15 33 - 38 35
13.
Ред Булл Брагантино
 30 8 10 12 34 - 39 34
14.
Жувентуде
 30 8 10 12 36 - 44 34
15.
Флуминенсе
 29 9 6 14 24 - 30 33
16.
Витория
 30 9 5 16 33 - 44 32
17.
Коринтианс
 30 7 11 12 34 - 40 32
18.
Атлетико Паранаэнсе
 28 8 7 13 29 - 36 31
19.
Куяба
 29 6 9 14 25 - 39 27
20.
Атлетико Гойаненсе
 30 5 7 18 22 - 47 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 11 1 3 30 - 10 34
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 10 3 2 25 - 11 33
5.
Байя
 15 10 2 3 21 - 9 32
6.
Крузейро
 15 9 4 2 25 - 11 31
7.
Фламенго
 15 9 3 3 21 - 15 30
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 8 4 2 21 - 12 28
9.
Жувентуде
 15 7 5 3 24 - 18 26
10.
Коринтианс
 15 6 8 1 27 - 16 26
11.
Ред Булл Брагантино
 14 7 4 3 20 - 15 25
12.
Васко да Гама
 14 7 4 3 21 - 19 25
13.
Атлетико Минейро
 15 6 6 3 23 - 20 24
14.
Гремио
 15 7 1 7 19 - 19 22
15.
Крисьюма
 15 5 7 3 19 - 18 22
16.
Флуминенсе
 14 5 5 4 14 - 12 20
17.
Витория
 15 6 2 7 17 - 19 20
18.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 3 6 15 - 16 15
19.
Куяба
 15 3 5 7 13 - 16 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 15 3 4 8 12 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 8 4 3 23 - 15 28
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 7 5 3 21 - 13 26
3.
Фламенго
 14 6 3 5 24 - 19 21
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 5 6 4 17 - 14 21
5.
Атлетико Минейро
 14 4 5 5 18 - 22 17
6.
Форталеза Сеара
 14 4 4 6 13 - 22 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 15 4 4 7 14 - 20 16
8.
Сан-Паулу
 14 4 3 7 15 - 19 15
9.
Крисьюма
 15 4 2 9 18 - 25 14
10.
Байя
 15 3 5 7 19 - 25 14
11.
Куяба
 14 3 4 7 12 - 23 13
12.
Флуминенсе
 15 4 1 10 10 - 18 13
13.
Гремио
 15 3 4 8 14 - 19 13
14.
Крузейро
 15 3 4 8 11 - 19 13
15.
Витория
 15 3 3 9 16 - 25 12
16.
Васко да Гама
 15 3 3 9 11 - 22 12
17.
Атлетико Гойаненсе
 15 2 3 10 10 - 25 9
18.
Ред Булл Брагантино
 16 1 6 9 14 - 24 9
19.
Жувентуде
 15 1 5 9 12 - 26 8
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 10 (7)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Жувентуде Marcos Ze 2 9
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 46'
      Барбоза Лукас уходит с поля. Эвертон выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Estevao сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Вейга Рафаэль бьет в цель!
    • 34'
      Барбоза Лукас сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Данило Боза бьет в цель!
    • 30'
      Роша Маркос получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Андерсон Фелипе сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Estevao бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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