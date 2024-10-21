Тур: 30.
3:5
Конец матча
0'
0:1
21' ГолЭстеван
30' Желтая карточкаРоша Маркос
1:1
34' ГолDanilo Boza
1:2
44' ГолВейга Рафаэль
2:2
49' ГолRonaldo VI
2:3
50' ГолВейга Рафаэль
51' Желтая карточкаМорено Анибал
2:4
63' ГолРиос Ричард
3:4
67' ГолEdson Carioca
71' Желтая карточкаГомес Густаво
72' Желтая карточкаРиос Ричард
73' Желтая карточкаМайке Роша
77' Желтая карточкаJadson III
3:5
90' ГолВейга Рафаэль
90' Желтая карточкаVicente Jean Carlos
90'+7
Ход матча
21'
0:1
30'
34'
1:1
44'
1:2
46'
46'
49'
2:2
50'
2:3
51'
63'
2:4
67'
3:4
71'
72'
73'
77'
90'
3:5
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.65 Победа «Палмейраса»
-
77
Mateus
Claus
28
Русшел
Алан
16
Jadson
III
96
Ronaldo
VI
44
Mandaca
44
Витор
Нуньеш
27
Риос
Ричард
41
Эстеван
- Основной состав
-
77 Mateus ClausВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
-
96 Ronaldo VIПолузащитник
- Полузащитник
-
44 MandacaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 АбнерЗащитник
-
14 ЭвертонЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
11 Марселинью X
-
30 Dudu Vieira
-
70 Yan Souto
-
88 Davi Goes
-
19 Bill2
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Витор НуньешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
- Полузащитник
-
41 ЭстеванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Майке РошаЗащитник
-
33 Мичел МадераЗащитник
- Полузащитник
-
20 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
-
17 ЛазароНападающий
-
-
7 Дуду
-
34 Kaiky Naves
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Жувентуде
Палмейрас Сан-Паулу
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
3
Среднее время на гол
60
30
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
54
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Jean Carlos
|4
|0.13
|Барбоза Лукас
|4
|0.13
|Danilo Boza
|3
|0.1
|Mandaca
|3
|0.1
|Нене Андерсон
|2
|0.07
|Марселинью X
|2
|0.07
|Erick Farias
|2
|0.07
|Ronaldo VI
|2
|0.07
|Luis Oyama
|2
|0.07
|Jadson III
|1
|0.03
|Лукас Хуан
|1
|0.03
|Русшел Алан
|1
|0.03
|Жилберто IV
|1
|0.03
|Edson2
|1
|0.03
|Эвертон
|1
|0.03
|Гонсалвеш Диего
|1
|0.03
|Rodrigo Sam
|1
|0.03
|Каррильо Рони
|1
|0.03
|Арруда Эрик
|1
|0.03
|Yan Souto
|1
|0.03
|Edson Carioca
|1
|0.03
|Bill2
|0
|0
|Иносенсио Габриэль
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстеван
|10 (2)
|0.33
|Лопес Хосе Мануэль
|9
|0.3
|Вейга Рафаэль
|8 (2)
|0.27
|Рони III
|4
|0.13
|Риос Ричард
|2
|0.07
|Андерсон Фелипе
|2
|0.07
|Лазаро
|2
|0.07
|José Maurisio3
|2
|0.07
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.07
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.03
|Морено Анибал
|1
|0.03
|Фабиньо Энрике
|1
|0.03
|Майке Роша
|1
|0.03
|Мурило Серкейра
|1
|0.03
|Менино Габриэль
|1
|0.03
|Луиджи
|1
|0.03
|Витор Нуньеш
|1
|0.03
|Роша Маркос
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
|Жонатан Луис
|0
|0
|Гильерме Луис
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|13
|1
|Marcos Ze
|9
|2
|Барбоза Лукас
|9
|0
|Габриэл Васконселлос
|4
|1
|Rodrigo Sam
|4
|1
|Лукас Хуан
|4
|1
|Caique
|5
|0
|Русшел Алан
|3
|1
|Жилберто IV
|4
|0
|Фрейтас Лукас
|2
|1
|Нене Андерсон
|3
|0
|Vicente Jean Carlos
|3
|0
|Mateus Claus
|3
|0
|Mandaca
|3
|0
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Danilo Boza
|2
|0
|Иносенсио Габриэль
|2
|0
|Luis Oyama
|2
|0
|Peixoto
|1
|0
|Dudu Vieira
|1
|0
|Каррильо Рони
|1
|0
|Thiago Dos Santos2
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Марселинью X
|1
|0
|Erick Farias
|1
|0
|Davi Goes
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менино Габриэль
|6
|1
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0
|Гомес Густаво
|7
|0
|Мурило Серкейра
|5
|1
|Абел Феррейра
|6
|0
|Рафаэл Жозе
|6
|0
|Морено Анибал
|6
|0
|Риос Ричард
|5
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|1
|Майке Роша
|4
|0
|Рони III
|4
|0
|Роша Маркос
|3
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Caio Paulista
|1
|1
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Вевертон Перейра
|2
|0
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Эстеван
|2
|0
|Витор Нуньеш
|2
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
|Гиай Агустин
|1
|0
Результаты матчей
Жувентуде
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Палмейрас Сан-Паулу
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
9
4
Жувентуде
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Палмейрас Сан-Паулу
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
21
4
Упущенные победы
6
28
Жувентуде
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (10)
50% (15)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
Палмейрас Сан-Паулу
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
0
9
Волевые победы
25
8
Упущенные победы
15
32
Голы по времени матча
Забито
24
21
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 20
2
8%
1
5%
1-15
2
8%
4
19%
16-30
6
25%
2
10%
31-45
6
25%
3
14%
46-60
2
8%
5
24%
61-75
6
25%
6
29%
76-90
Пропущено
18
13
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
3
17%
2
15%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
3
17%
5
38%
61-75
4
22%
1
8%
76-90
Забито
12
29
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
2
17%
4
14%
1-15
2
17%
3
10%
16-30
1
8%
5
17%
31-45
0
0%
10
34%
46-60
5
42%
1
3%
61-75
2
17%
6
21%
76-90
Пропущено
26
11
11 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 9
4
15%
1
9%
1-15
1
4%
1
9%
16-30
6
23%
2
18%
31-45
6
23%
3
27%
46-60
2
8%
3
27%
61-75
7
27%
1
9%
76-90
Забито
36
50
15 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 18
5 Не забивали 8
4
11%
5
10%
1-15
4
11%
7
14%
16-30
7
19%
7
14%
31-45
6
17%
13
26%
46-60
7
19%
6
12%
61-75
8
22%
12
24%
76-90
Пропущено
44
24
19 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 17
4
9%
3
13%
1-15
6
14%
1
4%
16-30
9
20%
4
17%
31-45
9
20%
6
25%
46-60
5
11%
8
33%
61-75
11
25%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Васко да Гама - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Витория - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1
Коринтианс - Жувентуде 3:1 Куяба - Жувентуде 0:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0
Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Результаты матчей
Жувентуде
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
2
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 67%
0
4 раза 27%
2
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
8 раз 27%
2:1
6 раз 20%
2:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 57%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
2
11 раз 37%
0
9 раз 30%
1
4 раза 13%
5
3 раза 10%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Жувентуде
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
114
78
114
312
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
114
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
219
822
1713
327
624
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|10 (7)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 9
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10