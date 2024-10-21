Тур: 3.
1:0
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаСаисс Ромен
1:0
45' ГолУрибе Матеус
54' Желтая карточкаМасуд Риги
73' Желтая карточкаСальман Тарек
83' Желтая карточкаАли-Абдуллатиф Нашим
90'+8
Ход матча
26'
45'
1:0
54'
73'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 12
-
5 Удары в створ 7
-
6 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
423 Количество передач 405
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
16
Хухи
Буалем
29
Саисс
Ромен
88
Урибе
Матеус
84
Афиф
Акрам
23
Сарлак
Милад
19
Амири
Вахид
31
Лукаш
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хухи БуалемЗащитник
-
29 Саисс РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Урибе МатеусПолузащитник
-
84 Афиф АкрамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Абдулла ЮсефВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 ЖованиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Асад АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Санчес Бас Феликс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Сарлак МиладПолузащитник
-
19 Амири ВахидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Лукаш ЖоауНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
80 Салмани ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
27 Saeid Mehri
-
-
-
Главный тренер: Гарридо Хуан Карлос
История личных встреч
Аль-Садд
Персеполис
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.25
Среднее время на гол
67
360
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.2
0.5
Среднее время на гол
75
180
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.38
Тотал матчей
2.5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
240
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Садд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афиф Акрам
|2 (1)
|0.67
|Урибе Матеус
|1
|0.33
Персеполис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алипур Али
|1
|0.33
|Амири Вахид
|0
|0
Карточки
Аль-Садд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саисс Ромен
|1
|0
|Гонсалес Кристо
|1
|0
|Сальман Тарек
|1
|0
|Мухика Рафаэль
|1
|0
|Ро-Ро Педро Мигел
|1
|0
|Али-Абдуллатиф Нашим
|1
|0
|Камара Мохамед
|1
|0
Персеполис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амири Вахид
|1
|0
|Эль-Амлуд Аюб
|1
|0
|Масуд Риги
|1
|0
|Mohammad Khodabandehlo
|1
|0
|Хуан Карлос Гарридо
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Садд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Персеполис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Аль-Садд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Персеполис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Аль-Садд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Персеполис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Садд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аль-Садд - Аль-Шахания 4:2 Аль-Садд - Эстеглаль Тегеран 2:0 Аль-Садд - Аль-Гарафа 4:2 Аль-Духаиль - Аль-Садд 5:1
Аль-Айн - Аль-Садд 1:1 Аль-Садд - Умм-Салаль 1:3 Аль-Садд - Аль-Араби 5:0 СК Катар - Аль-Садд 1:5 Аль-Шамаль - Аль-Садд 2:1 Аль-Садд - Эль Исмайли 1:0 Альмерия - Аль-Садд 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Аль-Садд - Орландо Пайретс 3:2 Аль-Садд - Манчестер 62 8:0 Аль-Райян - Аль-Садд 4:0 Аль-Шамаль - Аль-Садд 0:4 Аль-Ахли Доха - Аль-Садд 1:9 Аль-Духаиль - Аль-Садд 3:1 Аль-Мархия - Аль-Садд 1:2 Аль-Садд - Муайтер 4:2
Персеполис
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Персеполис - Чадормалу Ардакан 1:0 Персеполис - Пахтакор 1:1 Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:1 Персеполис - Алюминиум 2:0
Аль-Ахли Джидда - Персеполис 1:0 Персеполис - Фулад Хузестан 2:0 Тракторсази - Персеполис 1:1 Персеполис - Зоб Ахан 1:1 Персеполис - Мес Рафсанжан 1:0 Шамс Азар - Персеполис 1:3 Персеполис - Эстеглаль Хузестан 4:3 Хавадар - Персеполис 0:2 Нассаджи Мазандаран - Персеполис 1:2 Персеполис - Сепахан 0:0 Алюминиум - Персеполис 4:4 Санат Нафт - Персеполис 0:3 Персеполис - Малаван 1:0 Сирьян - Персеполис 0:1 Персеполис - Пайкан 2:0 Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:0
Результаты матчей
Аль-Садд
Персеполис
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Аль-Садд
Персеполис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|13 - 5
|9
|2.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|9.
|3
|0
|2
|1
|1 - 6
|2
|10.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|7 - 10
|1
|12.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 5
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|4 (1)
|Аль-Айн
|Рахими Суфьян
|4
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|3
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Давсари Салем
|3
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|3
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|2
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|2
|Джохор Дарул Такзим
|Мурило
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Аль-Наджи Салем
|2