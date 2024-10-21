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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 3.
Аль-Садд
1:0
Конец матча
Персеполис
0'
26' Желтая карточка
Саисс Ромен
1:0
45' Гол
Урибе Матеус
54' Желтая карточка
Масуд Риги
73' Желтая карточка
Сальман Тарек
83' Желтая карточка
Али-Абдуллатиф Нашим
90'+8

Ход матча

26'
Саисс Ромен
 
45'
 
Soheil Sahraei
Фараджи Фаршад
45'
Урибе Матеус
1:0
54'
 
Масуд Риги
65'
 
Рафей Соруш
Масуд Риги
65'
 
Ахмадзаде Фаршад
Амири Вахид
71'
Аль-Хайдос Хассан
Мухика Рафаэль
 
71'
Али-Абдуллатиф Нашим
Гонсалес Кристо
 
73'
Сальман Тарек
 
79'
 
Хатир Аль Иса
Лукаш Жоау
79'
Ваад Мохаммед
Отавио Пауло
 
83'
Али-Абдуллатиф Нашим
 
90'
Машааль Мустафа
Камара Мохамед
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 12
  • 5 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 423 Количество передач 405
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Баршам
Мешаал
5
Сальман
Тарек
16
Хухи
Буалем
29
Саисс
Ромен
6
Отавио
Пауло
18
Гильерме
дос
Сантос
4
Камара
Мохамед
17
Гонсалес
Кристо
88
Урибе
Матеус
84
Афиф
Акрам
19
Мухика
Рафаэль
1
Гендуз
Алексис
3
Фараджи
Фаршад
30
Гвелесиани
Георгий
8
Пурлиганджи
Мортеза
4
Мохаммади
Милад
23
Сарлак
Милад
19
Амири
Вахид
9
Алипур
Али
5
Масуд
Риги
2
Алишах
Омид
31
Лукаш
Жоау
Аль-Садд
4-2-3-1
Персеполис
4-2-3-1

История личных встреч

Аль-Садд
Персеполис

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

ЛЧА
1:0
ЛЧА
2:0
ЛЧА
1:0
ЛЧА
1:1
ЛЧА
0:1
ЛЧА
1:0
ЛЧА
3:1
ЛЖ
1:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.25

Среднее время на гол

67
360

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.5

Среднее время на гол

75
180

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.38

Тотал матчей

2.5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
240

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Садд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афиф Акрам 2 (1) 0.67
Урибе Матеус 1 0.33
Персеполис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алипур Али 1 0.33
Амири Вахид 0 0

Карточки

Аль-Садд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саисс Ромен 1 0
Гонсалес Кристо 1 0
Сальман Тарек 1 0
Мухика Рафаэль 1 0
Ро-Ро Педро Мигел 1 0
Али-Абдуллатиф Нашим 1 0
Камара Мохамед 1 0
Персеполис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амири Вахид 1 0
Эль-Амлуд Аюб 1 0
Масуд Риги 1 0
Mohammad Khodabandehlo 1 0
Хуан Карлос Гарридо 1 0

Результаты матчей

Аль-Садд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Персеполис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Аль-Садд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Персеполис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Аль-Садд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Персеполис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Садд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аль-Садд - Аль-Шахания 4:2 Аль-Садд - Эстеглаль Тегеран 2:0 Аль-Садд - Аль-Гарафа 4:2 Аль-Духаиль - Аль-Садд 5:1
Аль-Айн - Аль-Садд 1:1 Аль-Садд - Умм-Салаль 1:3 Аль-Садд - Аль-Араби 5:0 СК Катар - Аль-Садд 1:5 Аль-Шамаль - Аль-Садд 2:1 Аль-Садд - Эль Исмайли 1:0 Альмерия - Аль-Садд 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Аль-Садд - Орландо Пайретс 3:2 Аль-Садд - Манчестер 62 8:0 Аль-Райян - Аль-Садд 4:0 Аль-Шамаль - Аль-Садд 0:4 Аль-Ахли Доха - Аль-Садд 1:9 Аль-Духаиль - Аль-Садд 3:1 Аль-Мархия - Аль-Садд 1:2 Аль-Садд - Муайтер 4:2
Персеполис
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Персеполис - Чадормалу Ардакан 1:0 Персеполис - Пахтакор 1:1 Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:1 Персеполис - Алюминиум 2:0
Аль-Ахли Джидда - Персеполис 1:0 Персеполис - Фулад Хузестан 2:0 Тракторсази - Персеполис 1:1 Персеполис - Зоб Ахан 1:1 Персеполис - Мес Рафсанжан 1:0 Шамс Азар - Персеполис 1:3 Персеполис - Эстеглаль Хузестан 4:3 Хавадар - Персеполис 0:2 Нассаджи Мазандаран - Персеполис 1:2 Персеполис - Сепахан 0:0 Алюминиум - Персеполис 4:4 Санат Нафт - Персеполис 0:3 Персеполис - Малаван 1:0 Сирьян - Персеполис 0:1 Персеполис - Пайкан 2:0 Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:0

Результаты матчей

Аль-Садд
Персеполис

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аль-Садд
Персеполис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 3 0 0 13 - 5 9
2.
Аль-Ахли Джидда
 2:0 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Аль-Садд
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Эстеглаль Тегеран
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Аль-Васль
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Аль-Гарафа
 2 1 0 1 4 - 5 3
8.
Пахтакор
 3 0 2 1 1 - 2 2
9.
Аль-Шорта
 3 0 2 1 1 - 6 2
10.
Персеполис
 3 0 1 2 1 - 3 1
11.
Аль-Айн
 3 0 1 2 7 - 10 1
12.
Аль-Райян
 0:2 3 0 0 3 2 - 7 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Садд
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Эстеглаль Тегеран
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Аль-Гарафа
 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Аль-Ахли Джидда
 2:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аль-Шорта
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Персеполис
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аль-Айн
 2 0 1 1 5 - 6 1
10.
Пахтакор
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Аль-Васль
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Аль-Райян
 0:2 2 0 0 2 1 - 5 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 2:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Аль-Васль
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Пахтакор
 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аль-Садд
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аль-Райян
 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Аль-Айн
 1 0 0 1 2 - 4 0
9.
Эстеглаль Тегеран
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Аль-Гарафа
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
Аль-Шорта
 1 0 0 1 0 - 5 0
12.
Персеполис
 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 4 (1)
Аль-Айн Рахими Суфьян 4
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Давсари Салем 3
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 3
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 2
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 2
Джохор Дарул Такзим Мурило 2
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наджи Салем 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Г О О О О Л - Урибе Матеус бьет в цель!
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