Тур: 3.
4:5
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаКулибали Калиду
0:1
26' ГолЛоди Ренан
1:1
39' ГолРахими Суфьян
1:2
45' ГолМилинкович-Савич Сергей
1:3
45' ГолАль-Давсари Салем
2:3
63' ГолMateo Sanabria
2:4
65' ГолАль-Давсари Салем
3:4
67' ГолРахими Суфьян
3:5
75' ГолАль-Давсари Салем
82' Красная карточкаАль-Булаихи Али
90' Желтая карточкаПаласиос Матиас
4:5
90' ПенальтиРахими Суфьян
90' Желтая карточкаКанселу Жоау
90' Желтая карточкаАль-Давсари Халифа
90'+17
Ход матча
20'
26'
39'
1:1
45'
45'
63'
2:3
65'
67'
3:4
75'
82'
90'
90'
4:5
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
11 Удары в створ 6
-
10 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
449 Количество передач 364
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
17
Еиса
Халид
5
Пак
Ен-У
- Основной состав
-
17 Еиса ХалидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 Пак Ен-УПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Траоре АбдуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хашеми ХалидЗащитник
- Защитник
-
13 Бармен АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Авад МохамедНападающий
- Нападающий
-
27 Sekou Baba
-
-
-
-
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 НеймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
История личных встреч
Аль-Айн
Аль-Хиляль Эр-Рияд
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
12 матчей
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
1
Голов в среднем за матч
1.83
0.17
Среднее время на гол
49
540
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
23
7
Голов в среднем за матч
1.92
0.58
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
46
154
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Айн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахими Суфьян
|4 (1)
|1.33
|Паласиос Матиас
|1
|0.33
|Гамарра Алехандро
|1 (1)
|0.33
|Mateo Sanabria
|1
|0.33
|Насименту Эрик
|0
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Давсари Салем
|3
|1
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0.67
|Леонардо Маркос
|2
|0.67
|Канселу Жоау
|1
|0.33
|Митрович Александар
|1
|0.33
|Лоди Ренан
|1
|0.33
|Канно Мохамед
|1
|0.33
|Аль-Давсари Нассер
|1
|0.33
|Аль-Давсари Халифа
|1
|0.33
|Малком Филипе
|0
|0
|Аль-Кахтани Мохаммед
|0
|0
Карточки
Аль-Айн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардозу Фабиу
|1
|0
|Рахими Суфьян
|1
|0
|Надер Яхья
|1
|0
|Паласиос Матиас
|1
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Булаихи Али
|0
|1
|Кулибали Калиду
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0
|Аль-Давсари Халифа
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Айн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
5
0
Аль-Айн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
5
Аль-Айн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
13
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
4
31%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
3
43%
3
23%
61-75
2
29%
1
8%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
3
30%
2
40%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Айн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аль-Айн - Аль-Вахда Абу-Даби 1:2 Аль-Гарафа - Аль-Айн 4:2 Аль-Айн - Аль-Васль 4:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Айн 3:0
Аль-Айн - Аль-Садд 1:1 Аль Батаех - Аль-Айн 3:3 Аль-Айн - Хор-Факкан 5:1 Аль-Айн - Аль Батаех 0:2 Эмирейтс - Аль-Айн 2:3 Аль-Джазира - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Васль 2:4 Аль-Айн - Йокогама Ф-Маринос 5:1 Аль-Вахда Абу-Даби - Аль-Айн 0:2 Аль-Айн - Аль-Иттихад Калба 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Аль-Айн 2:1 Хор-Факкан - Аль-Айн 0:1 Аль-Айн - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Аль-Айн - Аль-Джазира 2:2
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шорта 5:0 Аль-Хулуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:4
Аль-Букайрия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 3:2 Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Духаиль 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мамелоди Сандаунс 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Араби 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Винер Нойштадт 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2
Результаты матчей
Аль-Айн
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:5
1 раз 50%
5:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
5
1 раз 100%
Точный счет
4:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
4:5
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
4:5
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:5
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Аль-Айн
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
21
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|13 - 5
|9
|2.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|9.
|3
|0
|2
|1
|1 - 6
|2
|10.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|7 - 10
|1
|12.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 5
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|4 (1)
|Аль-Айн
|Рахими Суфьян
|4
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|3
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Давсари Салем
|3
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|3
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|2
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|2
|Джохор Дарул Такзим
|Мурило
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Аль-Наджи Салем
|2