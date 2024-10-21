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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 3.
Аль-Айн
4:5
Конец матча
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0'
20' Желтая карточка
Кулибали Калиду
0:1
26' Гол
Лоди Ренан
1:1
39' Гол
Рахими Суфьян
1:2
45' Гол
Милинкович-Савич Сергей
1:3
45' Гол
Аль-Давсари Салем
2:3
63' Гол
Mateo Sanabria
2:4
65' Гол
Аль-Давсари Салем
3:4
67' Гол
Рахими Суфьян
3:5
75' Гол
Аль-Давсари Салем
82' Красная карточка
Аль-Булаихи Али
90' Желтая карточка
Паласиос Матиас
4:5
90' Пенальти
Рахими Суфьян
90' Желтая карточка
Канселу Жоау
90' Желтая карточка
Аль-Давсари Халифа
90'+17

Ход матча

20'
 
Кулибали Калиду
26'
0:1
Лоди Ренан
(Митрович Александар)
39'
Рахими Суфьян
(Насименту Эрик)
1:1
45'
1:2
Милинкович-Савич Сергей
(Канселу Жоау)
45'
1:3
Аль-Давсари Салем
(Аль-Давсари Нассер)
56'
Лаба Коджо
Траоре Абду
 
56'
Mateo Sanabria
Аль-Балуши Мохаммед
 
63'
Mateo Sanabria
2:3
65'
2:4
Аль-Давсари Салем
(Милинкович-Савич Сергей)
67'
Рахими Суфьян
(Паласиос Матиас)
3:4
69'
Инфантино Джино
Пак Ен-У
 
69'
 
Канно Мохамед
Невеш Рубен
69'
 
Аль-Тамбакти Хассан
Кулибали Калиду
75'
3:5
Аль-Давсари Салем
(Канно Мохамед)
77'
 
Неймар
Аль-Давсари Нассер
82'
 
Аль-Булаихи Али
85'
Хашеми Халид
Кардозу Фабиу
 
85'
Felipe Salomoni
Насименту Эрик
 
89'
 
Аль-Давсари Халифа
Митрович Александар
90'
Паласиос Матиас
 
90'
Рахими Суфьян
4:5
90'
 
Канселу Жоау
90'
 
Аль-Давсари Халифа

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 11 Удары в створ 6
  • 10 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 449 Количество передач 364
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Еиса
Халид
11
Мохаммед
Бандар
4
Кардозу
Фабиу
3
Отонне
Куаме
15
Насименту
Эрик
8
Аль-Балуши
Мохаммед
5
Пак
Ен-У
10
Гамарра
Алехандро
70
Траоре
Абду
II
20
Паласиос
Матиас
21
Рахими
Суфьян
17
Аль-Ями
Мохаммед
20
Канселу
Жоау
3
Кулибали
Калиду
5
Аль-Булаихи
Али
6
Лоди
Ренан
22
Милинкович-Савич
Сергей
8
Невеш
Рубен
16
Аль-Давсари
Нассер
77
Малком
Филипе
9
Митрович
Александар
29
Аль-Давсари
Салем
Аль-Айн
4-2-3-1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4-3-3

История личных встреч

Аль-Айн
Аль-Хиляль Эр-Рияд

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

12 матчей

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЧА
2:1
ЛЧА
4:2
ЛЧА
2:0
ЛЧА
0:1
ЛЧА
2:1
ЛЧА
0:0
ЛЧА
3:0
ЛЧА
0:0
ЛЧА
2:1
ЛЧА
3:0
ЛЧА
2:0
ЛЧА
3:1

Голы

Всего голов

11
1

Голов в среднем за матч

1.83
0.17

Среднее время на гол

49
540

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

23
7

Голов в среднем за матч

1.92
0.58

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

46
154

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Айн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахими Суфьян 4 (1) 1.33
Паласиос Матиас 1 0.33
Гамарра Алехандро 1 (1) 0.33
Mateo Sanabria 1 0.33
Насименту Эрик 0 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Давсари Салем 3 1
Милинкович-Савич Сергей 2 0.67
Леонардо Маркос 2 0.67
Канселу Жоау 1 0.33
Митрович Александар 1 0.33
Лоди Ренан 1 0.33
Канно Мохамед 1 0.33
Аль-Давсари Нассер 1 0.33
Аль-Давсари Халифа 1 0.33
Малком Филипе 0 0
Аль-Кахтани Мохаммед 0 0

Карточки

Аль-Айн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардозу Фабиу 1 0
Рахими Суфьян 1 0
Надер Яхья 1 0
Паласиос Матиас 1 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Булаихи Али 0 1
Кулибали Калиду 1 0
Канселу Жоау 1 0
Милинкович-Савич Сергей 1 0
Аль-Давсари Халифа 1 0

Результаты матчей

Аль-Айн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

5
0
Аль-Айн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
5
Аль-Айн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
13
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
4
31%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
3
43%
3
23%
61-75
2
29%
1
8%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
3
30%
2
40%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Айн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аль-Айн - Аль-Вахда Абу-Даби 1:2 Аль-Гарафа - Аль-Айн 4:2 Аль-Айн - Аль-Васль 4:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Айн 3:0
Аль-Айн - Аль-Садд 1:1 Аль Батаех - Аль-Айн 3:3 Аль-Айн - Хор-Факкан 5:1 Аль-Айн - Аль Батаех 0:2 Эмирейтс - Аль-Айн 2:3 Аль-Джазира - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Васль 2:4 Аль-Айн - Йокогама Ф-Маринос 5:1 Аль-Вахда Абу-Даби - Аль-Айн 0:2 Аль-Айн - Аль-Иттихад Калба 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Аль-Айн 2:1 Хор-Факкан - Аль-Айн 0:1 Аль-Айн - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Аль-Айн - Аль-Джазира 2:2
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шорта 5:0 Аль-Хулуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:4
Аль-Букайрия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 3:2 Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Духаиль 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мамелоди Сандаунс 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Араби 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Винер Нойштадт 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2

Результаты матчей

Аль-Айн
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:5
1 раз 50%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
5
1 раз 100%

Точный счет

4:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
4:5
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
4:5
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:5
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аль-Айн
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
2
1

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 3 0 0 13 - 5 9
2.
Аль-Ахли Джидда
 2:0 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Аль-Садд
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Эстеглаль Тегеран
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Аль-Васль
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Аль-Гарафа
 2 1 0 1 4 - 5 3
8.
Пахтакор
 3 0 2 1 1 - 2 2
9.
Аль-Шорта
 3 0 2 1 1 - 6 2
10.
Персеполис
 3 0 1 2 1 - 3 1
11.
Аль-Айн
 3 0 1 2 7 - 10 1
12.
Аль-Райян
 0:2 3 0 0 3 2 - 7 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Садд
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Эстеглаль Тегеран
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Аль-Гарафа
 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Аль-Ахли Джидда
 2:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аль-Шорта
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Персеполис
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аль-Айн
 2 0 1 1 5 - 6 1
10.
Пахтакор
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Аль-Васль
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Аль-Райян
 0:2 2 0 0 2 1 - 5 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 2:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Аль-Васль
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Пахтакор
 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аль-Садд
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аль-Райян
 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Аль-Айн
 1 0 0 1 2 - 4 0
9.
Эстеглаль Тегеран
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Аль-Гарафа
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
Аль-Шорта
 1 0 0 1 0 - 5 0
12.
Персеполис
 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 4 (1)
Аль-Айн Рахими Суфьян 4
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Давсари Салем 3
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 3
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 2
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 2
Джохор Дарул Такзим Мурило 2
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наджи Салем 2
Весь список
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