Тур: 3.
0'
39' Желтая карточкаЮссеф Фахд
44' Желтая карточкаАдхамзоде Умар
48' Желтая карточкаСабирходжаев Сардор
86' Желтая карточкаМумуни Бубакар
90'+5
Ход матча
39'
44'
86'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
602 Количество передач 460
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
15
Яхья
Ахмед
I
30
Юссеф
Фахд
18
Али
Моханад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Яхья АхмедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Юссеф ФахдПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Али МоханадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соуза ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шакир БассамПолузащитник
-
10 Фархан АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Зеро АхмадПолузащитник
-
21 Хассан АхмедНападающий
-
Главный тренер: Алван Ахмед Салах
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Черан ДраганПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Мерк КимиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Комолоддин Таджийев
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Шорта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давуд Мохаммед
|1
|0.33
|Али Хуссейн III
|0
|0
Пахтакор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черан Драган
|1
|0.33
|Сабирходжаев Сардор
|0
|0
Карточки
Аль-Шорта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Лукас
|1
|0
|Юссеф Фахд
|1
|0
|Али Хуссейн III
|1
|0
|Мумуни Бубакар
|1
|0
Пахтакор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черан Драган
|1
|0
|Сабирходжаев Сардор
|1
|0
|Хамдамов Достонбек
|1
|0
|Ибрагимов Иброхим
|1
|0
|Хошимов Улугбек
|1
|0
|Усманов Мухаммадали
|1
|0
|Адхамзоде Умар
|1
|0
|Otabek Jurakuziev
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Шорта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Пахтакор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Аль-Шорта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пахтакор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
0
Аль-Шорта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Пахтакор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
3
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Шорта
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Аль-Шорта - Аль-Талаба 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шорта 5:0 Diyala - Аль-Шорта 0:6 Аль-Шорта - Al-Karma 2:2
Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Завраа - Аль-Шорта 0:2 Аль-Шорта - Дахук 1:0 Аль-Наджаф - Аль-Шорта 2:2 Аль-Шорта - Нафт Аль-Джунуб 1:0 Аль-Шорта - Аль-Талаба 3:2 Захо - Аль-Шорта 0:0 Нафт Майсан - Аль-Шорта 2:3 Аль-Шорта - Аль-Касим 2:0 Аль-Шорта - Аль-Карх 2:1 Карбалаа - Аль-Шорта 1:2 Аль-Шорта - Багдад 2:1 Аль-Караба - Аль-Шорта 2:2 Аль-Шорта - Ньюроз 4:4 Аль-Шорта - Аль-Кува Аль-Джавия 1:1 Аль-Нафт - Аль-Шорта 1:1
Пахтакор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пахтакор - Динамо Самарканд 4:2 Персеполис - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Олимпик Ташкент 6:0 Металлург Бекабад - Пахтакор 3:2
Пахтакор - Аль-Васль 0:1 Пахтакор - Нефтчи Фергана 0:0 Согдиана - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Сурхан 0:1 Пахтакор - Локомотив Ташкент 3:1 Бунёдкор - Пахтакор 0:1 Насаф - Пахтакор 1:0 Арал - Пахтакор 0:1 Нефтчи Фергана - Пахтакор 0:2 Пахтакор - Бунёдкор 1:0 АГМК - Пахтакор 4:2 Пахтакор - Навбахор 0:0 Андижан - Пахтакор 1:3 Пахтакор - Насаф 1:1 Пахтакор - Кызылкум 1:1 Динамо Самарканд - Пахтакор 1:1
Результаты матчей
Аль-Шорта
Пахтакор
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
5:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Аль-Шорта
Пахтакор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|13 - 5
|9
|2.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|9.
|3
|0
|2
|1
|1 - 6
|2
|10.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|7 - 10
|1
|12.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 5
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|4 (1)
|Аль-Айн
|Рахими Суфьян
|4
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|3
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Давсари Салем
|3
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|3
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|2
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|2
|Джохор Дарул Такзим
|Мурило
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Аль-Наджи Салем
|2