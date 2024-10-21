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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 3.
Аль-Шорта
0:0
Конец матча
Пахтакор
0'
39' Желтая карточка
Юссеф Фахд
44' Желтая карточка
Адхамзоде Умар
48' Желтая карточка
Сабирходжаев Сардор
86' Желтая карточка
Мумуни Бубакар
90'+5

Ход матча

39'
Юссеф Фахд
 
44'
 
Адхамзоде Умар
46'
 
Махамаджонов Махмуд
Хамдамов Достонбек
46'
 
Абдумаджидов Мухаммадрасул
Хамралиев Мухаммадкодир
48'
 
Сабирходжаев Сардор
63'
Худхаир Амир Сабах
Джасем Файсал
 
77'
Али Хуссейн
Давуд Мохаммед
 
80'
 
Абдуманнопов Дониёр
Адхамзоде Умар
80'
 
Хошимов Улугбек
Otabek Jurakuziev
86'
Мумуни Бубакар
 
90'
 
Ибрагимов Иброхим
Сабирходжаев Сардор

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 602 Количество передач 460
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Базиль
Ахмед
24
Джасем
Файсал
36
Банга
Саломон
4
Юннес
Манаф
15
Яхья
Ахмед
I
29
Давуд
Мохаммед
6
Джассим
Саджад
14
Мумуни
Бубакар
30
Юссеф
Фахд
7
Аль-Мавас
Махмуд
18
Али
Моханад
12
Назаров
Владимир
7
Алиджанов
Хожиакбар
3
Азмиддинов
Шахзод
4
Абдуллаев
Абдулла
II
5
Хамралиев
Мухаммадкодир
17
Хамдамов
Достонбек
10
Черан
Драган
23
Буриев
Абдурауф
27
Сабирходжаев
Сардор
22
Адхамзоде
Умар
30
Otabek
Jurakuziev
Аль-Шорта
4-5-1
Пахтакор
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Шорта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давуд Мохаммед 1 0.33
Али Хуссейн III 0 0
Пахтакор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черан Драган 1 0.33
Сабирходжаев Сардор 0 0

Карточки

Аль-Шорта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Лукас 1 0
Юссеф Фахд 1 0
Али Хуссейн III 1 0
Мумуни Бубакар 1 0
Пахтакор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черан Драган 1 0
Сабирходжаев Сардор 1 0
Хамдамов Достонбек 1 0
Ибрагимов Иброхим 1 0
Хошимов Улугбек 1 0
Усманов Мухаммадали 1 0
Адхамзоде Умар 1 0
Otabek Jurakuziev 1 0

Результаты матчей

Аль-Шорта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Пахтакор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Аль-Шорта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пахтакор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
0
Аль-Шорта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Пахтакор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
3
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Шорта
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Аль-Шорта - Аль-Талаба 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шорта 5:0 Diyala - Аль-Шорта 0:6 Аль-Шорта - Al-Karma 2:2
Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Завраа - Аль-Шорта 0:2 Аль-Шорта - Дахук 1:0 Аль-Наджаф - Аль-Шорта 2:2 Аль-Шорта - Нафт Аль-Джунуб 1:0 Аль-Шорта - Аль-Талаба 3:2 Захо - Аль-Шорта 0:0 Нафт Майсан - Аль-Шорта 2:3 Аль-Шорта - Аль-Касим 2:0 Аль-Шорта - Аль-Карх 2:1 Карбалаа - Аль-Шорта 1:2 Аль-Шорта - Багдад 2:1 Аль-Караба - Аль-Шорта 2:2 Аль-Шорта - Ньюроз 4:4 Аль-Шорта - Аль-Кува Аль-Джавия 1:1 Аль-Нафт - Аль-Шорта 1:1
Пахтакор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пахтакор - Динамо Самарканд 4:2 Персеполис - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Олимпик Ташкент 6:0 Металлург Бекабад - Пахтакор 3:2
Пахтакор - Аль-Васль 0:1 Пахтакор - Нефтчи Фергана 0:0 Согдиана - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Сурхан 0:1 Пахтакор - Локомотив Ташкент 3:1 Бунёдкор - Пахтакор 0:1 Насаф - Пахтакор 1:0 Арал - Пахтакор 0:1 Нефтчи Фергана - Пахтакор 0:2 Пахтакор - Бунёдкор 1:0 АГМК - Пахтакор 4:2 Пахтакор - Навбахор 0:0 Андижан - Пахтакор 1:3 Пахтакор - Насаф 1:1 Пахтакор - Кызылкум 1:1 Динамо Самарканд - Пахтакор 1:1

Результаты матчей

Аль-Шорта
Пахтакор

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

5:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аль-Шорта
Пахтакор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 3 0 0 13 - 5 9
2.
Аль-Ахли Джидда
 2:0 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Аль-Садд
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Эстеглаль Тегеран
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Аль-Васль
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Аль-Гарафа
 2 1 0 1 4 - 5 3
8.
Пахтакор
 3 0 2 1 1 - 2 2
9.
Аль-Шорта
 3 0 2 1 1 - 6 2
10.
Персеполис
 3 0 1 2 1 - 3 1
11.
Аль-Айн
 3 0 1 2 7 - 10 1
12.
Аль-Райян
 0:2 3 0 0 3 2 - 7 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Садд
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Эстеглаль Тегеран
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Аль-Гарафа
 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Аль-Ахли Джидда
 2:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аль-Шорта
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Персеполис
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аль-Айн
 2 0 1 1 5 - 6 1
10.
Пахтакор
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Аль-Васль
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Аль-Райян
 0:2 2 0 0 2 1 - 5 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 2:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Аль-Васль
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Пахтакор
 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аль-Садд
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аль-Райян
 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Аль-Айн
 1 0 0 1 2 - 4 0
9.
Эстеглаль Тегеран
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Аль-Гарафа
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
Аль-Шорта
 1 0 0 1 0 - 5 0
12.
Персеполис
 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 4 (1)
Аль-Айн Рахими Суфьян 4
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Давсари Салем 3
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 3
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 2
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 2
Джохор Дарул Такзим Мурило 2
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наджи Салем 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Адхамзоде Умар получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Юссеф Фахд получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Аль-Шорта 0:0 Пахтакор онлайн

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