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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 27. Стадион: .
ИФК Норрчепинг
1:1
Конец матча
Броммапойкарна
0'
0:1
19' Гол
Theo Bergvall
1:1
45' Гол
Траустасон Арнор
75' Желтая карточка
Нюман Кристоффер
86' Желтая карточка
Веткал Мартин
90' Желтая карточка
Сисей Йеспер
90'+4

Ход матча

19'
0:1
Theo Bergvall
(Васич Никола)
45'
Траустасон Арнор
(Моберг-Карлссон Давид)
1:1
61'
 
Веткал Мартин
Чалышир Андре
63'
Шабани Лаорент
Моберг-Карлссон Давид
 
71'
 
Бьёркандер Эрик
Theo Bergvall
74'
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
Ортмарк Якоб
 
75'
Нюман Кристоффер
 
86'
 
Веткал Мартин
90'
Сисей Йеспер
 
90'
 
Пичках Пайя
Wilmer Odefalk
90'
Прица Тим
Moutaz Neffati
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
91
Нильссон
Давид
16
Салихович
Дино
4
Amadeus
Soegaard
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
9
Траустасон
Арнор
21
Сисей
Йеспер
7
Ортмарк
Якоб
23
Моберг-Карлссон
Давид
5
Нюман
Кристоффер
37
Moutaz
Neffati
1
Хёгг
Лукас
14
Theo
Bergvall
3
Абрахамссон
Александер
2
Hlynur
Karlsson
17
Alexander
Jensen
26
Чалышир
Андре
5
Мартинссон-Нгуали
Серж
10
Wilmer
Odefalk
13
Фрицсон
Людвиг
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
9
Васич
Никола
ИФК Норрчепинг
4-3-3
Броммапойкарна
4-2-3-1

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
Броммапойкарна

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

А
2:1
А
2:2
А
0:2
ТМК
1:2
ТМК
3:1
А
0:1
А
2:1
К
4:0
А
3:1
А
3:0
А
2:1
А
1:0

Голы

Всего голов

15
4

Голов в среднем за матч

2.14
0.8

Среднее время на гол

42
112

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.14

Среднее время на гол

56
78

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

1.92
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8

Среднее время на гол

46
90

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 10 0.37
Траустасон Арнор 5 0.19
Прица Тим 4 0.15
Сигюргейрссон Исак 4 0.15
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 0.15
Бьёрк Карл 1 0.04
Kevin Jansson 1 0.04
Ture Sandberg 1 0.04
Моберг-Карлссон Давид 1 0.04
Лушаку Исмет 1 0.04
Ватсон Макс 0 0
Шабани Лаорент 0 0
Moutaz Neffati 0 0
Нильссон Давид 0 0
Ссеванкамбо Исак 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0
Хазени Кристоффер 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васич Никола 17 0.63
Фрицсон Людвиг 4 0.15
Тимосси-Андерссон Алекс 4 0.15
Adam Jakobsen 3 0.11
Кристенсен Фредерик 2 0.07
Alexander Jensen 2 0.07
Wilmer Odefalk 2 0.07
Ирандуст Далехо 1 0.04
Торбьерн Эггем 1 0.04
Эрквист Расмус 1 0.04
Theo Bergvall 1 0.04
Барслунд Каре 1 0.04
Evans Botchway 1 0.04
Мартинссон-Нгуали Серж 0 0
Сёдерстрём Тим 0 0
Абрахамссон Александер 0 0
Hlynur Karlsson 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ватсон Макс 5 0
Daniel Eid 5 0
Прица Тим 4 0
Каллей Яхья 4 0
Бьёрк Карл 3 0
Лушаку Исмет 3 0
Kevin Jansson 3 0
Сисей Йеспер 3 0
Нюман Кристоффер 2 0
Траустасон Арнор 2 0
Нильссон Давид 2 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Эрикссон Антон 2 0
Салихович Дино 2 0
Moutaz Neffati 2 0
Сисей Йозеф 1 0
Marcus Baggesen 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимосси-Андерссон Алекс 4 0
Чалышир Андре 3 0
Фрицсон Людвиг 3 0
Васич Никола 3 0
Бьёркандер Эрик 1 1
Adam Jakobsen 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Эрквист Расмус 2 0
Alexander Jensen 2 0
Барслунд Каре 2 0
Веткал Мартин 1 0
Wilmer Odefalk 1 0
Filip Sidklev 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Броммапойкарна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

8
13
ИФК Норрчепинг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Броммапойкарна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

20
13

Упущенные победы

8
18
ИФК Норрчепинг
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)
Броммапойкарна
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
30% (8)
22% (6)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

23
18

Упущенные победы

16
31

Голы по времени матча

Забито

18
22
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
0
0%
3
14%
1-15
3
17%
4
18%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
6
33%
5
23%
61-75
5
28%
4
18%
76-90

Пропущено

27
27
13 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
5
19%
5
19%
1-15
4
15%
6
22%
16-30
4
15%
5
19%
31-45
6
22%
2
7%
46-60
5
19%
4
15%
61-75
3
11%
5
19%
76-90

Забито

14
19
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
0
0%
2
11%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
1
7%
5
26%
31-45
7
50%
4
21%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
1
7%
4
21%
76-90

Пропущено

26
24
14 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
5
19%
3
13%
1-15
4
15%
3
13%
16-30
5
19%
1
4%
31-45
3
12%
6
25%
46-60
4
15%
4
17%
61-75
5
19%
7
29%
29%
76-90

Забито

32
41
9 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 11
5 Не забивали 5
0
0%
5
12%
1-15
6
19%
6
15%
16-30
3
9%
8
20%
31-45
9
28%
7
17%
46-60
8
25%
7
17%
61-75
6
19%
8
20%
76-90

Пропущено

53
51
27 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 23
10
19%
8
16%
1-15
8
15%
9
18%
16-30
9
17%
6
12%
31-45
9
17%
8
16%
46-60
9
17%
8
16%
61-75
8
15%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ИФК Норрчепинг - Гётеборг 0:2 ИФК Норрчепинг - Сириус 0:2 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2
Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 Питео - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Броммапойкарна - ГАИС 2:0 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - Мьельбю 0:0
Сириус - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 АИК - Броммапойкарна 2:1 ИФК Эстерсунд - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
Броммапойкарна

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
7 раз 50%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
15 раз 56%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
4
4
10
1.5
7
6
2
12
2.5
2
11
1
13
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
13
1
3
10
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
22
5
7
20
1.5
13
14
2
25
2.5
6
21
1
26
3.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 27 17 7 3 61 - 21 58
2.
Хаммарбю
 27 15 5 7 45 - 22 50
3.
АИК
 27 15 3 9 39 - 38 48
4.
Юргорден
 27 14 5 8 40 - 34 47
5.
Мьельбю
 27 13 6 8 41 - 33 45
6.
Хеккен
 27 12 6 9 53 - 47 42
7.
Эльфсборг
 27 12 5 10 50 - 42 41
8.
ГАИС
 27 12 5 10 31 - 31 41
9.
Сириус
 27 12 4 11 45 - 40 40
10.
Броммапойкарна
 27 8 10 9 44 - 48 34
11.
Гётеборг
 27 7 9 11 31 - 39 30
12.
ИФК Норрчепинг
 27 7 7 13 32 - 53 28
13.
Хальмстад
 27 8 3 16 29 - 45 27
14.
Вернаму
 27 6 9 12 28 - 38 27
15.
Кальмар
 27 6 5 16 34 - 56 23
16.
Вестерос
 27 5 5 17 24 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 11 1 1 34 - 5 34
2.
Хаммарбю
 14 9 3 2 28 - 10 30
3.
Мьельбю
 13 8 4 1 26 - 15 28
4.
ГАИС
 14 8 4 2 20 - 10 28
5.
Эльфсборг
 14 8 3 3 31 - 16 27
6.
АИК
 13 8 1 4 22 - 13 25
7.
Юргорден
 13 6 4 3 16 - 13 22
8.
Хеккен
 13 6 3 4 30 - 22 21
9.
Сириус
 13 6 2 5 26 - 18 20
10.
Хальмстад
 14 6 2 6 18 - 14 20
11.
Броммапойкарна
 13 4 5 4 19 - 24 17
12.
ИФК Норрчепинг
 14 5 2 7 18 - 27 17
13.
Гётеборг
 14 3 5 6 13 - 19 14
14.
Вестерос
 14 3 3 8 14 - 21 12
15.
Кальмар
 14 3 2 9 18 - 29 11
16.
Вернаму
 13 2 3 8 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 14 8 1 5 24 - 21 25
2.
Мальмё
 14 6 6 2 27 - 16 24
3.
АИК
 14 7 2 5 17 - 25 23
4.
Хеккен
 14 6 3 5 23 - 25 21
5.
Хаммарбю
 13 6 2 5 17 - 12 20
6.
Сириус
 14 6 2 6 19 - 22 20
7.
Вернаму
 14 4 6 4 15 - 13 18
8.
Мьельбю
 14 5 2 7 15 - 18 17
9.
Броммапойкарна
 14 4 5 5 25 - 24 17
10.
Гётеборг
 13 4 4 5 18 - 20 16
11.
Эльфсборг
 13 4 2 7 19 - 26 14
12.
ГАИС
 13 4 1 8 11 - 21 13
13.
Кальмар
 13 3 3 7 16 - 27 12
14.
ИФК Норрчепинг
 13 2 5 6 14 - 26 11
15.
Вестерос
 13 2 2 9 10 - 19 8
16.
Хальмстад
 13 2 1 10 11 - 31 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (5)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 12 (6)
Хаммарбю Бесара Нахир 11 (8)
Юргорден Хуммет Денис 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Юргорден Сабович Бесард 10
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
АИК Беширович Дино 8
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    • 19'
      Г О О О О Л - Theo Bergvall бьет в цель!
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    Где смотреть матч ИФК Норрчепинг 1:1 Броммапойкарна онлайн

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