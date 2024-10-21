Тур: 27. Стадион: Platinumcars Arena.
1:1
Конец матча
0'
0:1
19' ГолTheo Bergvall
1:1
45' ГолТраустасон Арнор
75' Желтая карточкаНюман Кристоффер
86' Желтая карточкаВеткал Мартин
90' Желтая карточкаСисей Йеспер
90'+4
Ход матча
19'
0:1
45'
75'
86'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
21
Сисей
Йеспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
- Полузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Прица ТимНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
-
-
28 Mario Butros
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
Броммапойкарна
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
4
Голов в среднем за матч
2.14
0.8
Среднее время на гол
42
112
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.14
Среднее время на гол
56
78
Всего голов
23
12
Голов в среднем за матч
1.92
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
Среднее время на гол
46
90
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|10
|0.37
|Траустасон Арнор
|5
|0.19
|Прица Тим
|4
|0.15
|Сигюргейрссон Исак
|4
|0.15
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|0.15
|Бьёрк Карл
|1
|0.04
|Kevin Jansson
|1
|0.04
|Ture Sandberg
|1
|0.04
|Моберг-Карлссон Давид
|1
|0.04
|Лушаку Исмет
|1
|0.04
|Ватсон Макс
|0
|0
|Шабани Лаорент
|0
|0
|Moutaz Neffati
|0
|0
|Нильссон Давид
|0
|0
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Хазени Кристоффер
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|17
|0.63
|Фрицсон Людвиг
|4
|0.15
|Тимосси-Андерссон Алекс
|4
|0.15
|Adam Jakobsen
|3
|0.11
|Кристенсен Фредерик
|2
|0.07
|Alexander Jensen
|2
|0.07
|Wilmer Odefalk
|2
|0.07
|Ирандуст Далехо
|1
|0.04
|Торбьерн Эггем
|1
|0.04
|Эрквист Расмус
|1
|0.04
|Theo Bergvall
|1
|0.04
|Барслунд Каре
|1
|0.04
|Evans Botchway
|1
|0.04
|Мартинссон-Нгуали Серж
|0
|0
|Сёдерстрём Тим
|0
|0
|Абрахамссон Александер
|0
|0
|Hlynur Karlsson
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ватсон Макс
|5
|0
|Daniel Eid
|5
|0
|Прица Тим
|4
|0
|Каллей Яхья
|4
|0
|Бьёрк Карл
|3
|0
|Лушаку Исмет
|3
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Сисей Йеспер
|3
|0
|Нюман Кристоффер
|2
|0
|Траустасон Арнор
|2
|0
|Нильссон Давид
|2
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Эрикссон Антон
|2
|0
|Салихович Дино
|2
|0
|Moutaz Neffati
|2
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тимосси-Андерссон Алекс
|4
|0
|Чалышир Андре
|3
|0
|Фрицсон Людвиг
|3
|0
|Васич Никола
|3
|0
|Бьёркандер Эрик
|1
|1
|Adam Jakobsen
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Эрквист Расмус
|2
|0
|Alexander Jensen
|2
|0
|Барслунд Каре
|2
|0
|Веткал Мартин
|1
|0
|Wilmer Odefalk
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Броммапойкарна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
8
13
ИФК Норрчепинг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Броммапойкарна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
20
13
Упущенные победы
8
18
ИФК Норрчепинг
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)
Броммапойкарна
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
30% (8)
22% (6)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
23
18
Упущенные победы
16
31
Голы по времени матча
Забито
18
22
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
0
0%
3
14%
1-15
3
17%
4
18%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
6
33%
5
23%
61-75
5
28%
4
18%
76-90
Пропущено
27
27
13 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
5
19%
5
19%
1-15
4
15%
6
22%
16-30
4
15%
5
19%
31-45
6
22%
2
7%
46-60
5
19%
4
15%
61-75
3
11%
5
19%
76-90
Забито
14
19
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
0
0%
2
11%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
1
7%
5
26%
31-45
7
50%
4
21%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
1
7%
4
21%
76-90
Пропущено
26
24
14 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
5
19%
3
13%
1-15
4
15%
3
13%
16-30
5
19%
1
4%
31-45
3
12%
6
25%
46-60
4
15%
4
17%
61-75
5
19%
7
29%
29%
76-90
Забито
32
41
9 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 11
5 Не забивали 5
0
0%
5
12%
1-15
6
19%
6
15%
16-30
3
9%
8
20%
31-45
9
28%
7
17%
46-60
8
25%
7
17%
61-75
6
19%
8
20%
76-90
Пропущено
53
51
27 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 23
10
19%
8
16%
1-15
8
15%
9
18%
16-30
9
17%
6
12%
31-45
9
17%
8
16%
46-60
9
17%
8
16%
61-75
8
15%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ИФК Норрчепинг - Гётеборг 0:2 ИФК Норрчепинг - Сириус 0:2 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2
Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 Питео - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Броммапойкарна - ГАИС 2:0 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - Мьельбю 0:0
Сириус - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 АИК - Броммапойкарна 2:1 ИФК Эстерсунд - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
Броммапойкарна
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
7 раз 50%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
15 раз 56%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
94
410
76
212
211
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
131
310
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
225
720
1314
225
621
126
324
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|12 (6)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|11 (8)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|11 (4)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Юргорден
|Сабович Бесард
|10
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|АИК
|Беширович Дино
|8