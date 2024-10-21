Тур: 27.
2:1
Конец матча
0'
1:0
25' ГолAdrian Svanback
45' Желтая карточкаБиркфельдт Йон
2:0
48' ГолAdrian Svanback
52' Желтая карточкаHugo Aviander
2:1
81' ПенальтиHugo Aviander
90' Желтая карточкаWilhelm Nilsson
90' Желтая карточкаОлссон Деннис
90'+6
Ход матча
25'
45'
48'
2:0
52'
81'
2:1
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
22 Chisom Chidi
-
-
-
35 Casper Ljung
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Край АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Yaqub FineyПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Норд ГуставПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Erol Ates
История личных встреч
Хельсинборг
Сундсвалль
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.89
1.89
Среднее время на гол
47
47
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
0.89
0.78
Среднее время на гол
101
115
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
1.39
1.33
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
64
67
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильверхолт Тейлор
|10 (3)
|0.37
|Лупер Вильгельм
|6 (2)
|0.22
|Adrian Svanback
|6
|0.22
|Benjamin Acquah
|4
|0.15
|Ervin Gigovac
|2
|0.07
|Биркфельдт Йон
|2
|0.07
|Milan Rasmussen
|2
|0.07
|Benjamin Orn
|1
|0.04
|Рогне Томас
|1
|0.04
|Amar Muhsin
|1
|0.04
|Кабаши Ариан
|0
|0
|William Westerlund
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yaqub Finey
|6 (1)
|0.22
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.15
|Энгблум Понтус
|3
|0.11
|Норд Густав
|3
|0.11
|Паломино Марсело
|2
|0.07
|Олссон Деннис
|1
|0.04
|Monir Jelassi
|1
|0.04
|Hugo Aviander
|1 (1)
|0.04
|Бурман Маркус
|1
|0.04
|Кагаяма Таики
|1
|0.04
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Orn
|8
|1
|Биркфельдт Йон
|8
|0
|Рогне Томас
|3
|1
|Lukas Kjellnaes
|4
|0
|Лупер Вильгельм
|3
|0
|Хелльборг Адам
|3
|0
|Ervin Gigovac
|3
|0
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0
|Milan Rasmussen
|2
|0
|Adrian Svanback
|2
|0
|Daniel Bergman
|2
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Кабаши Ариан
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Benjamin Acquah
|1
|0
|Wilhelm Nilsson
|1
|0
|Chisom Chidi
|1
|0
|William Westerlund
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|5
|1
|Monir Jelassi
|5
|0
|Hugo Aviander
|5
|0
|Олссон Деннис
|4
|0
|Худу Абдул Халик
|4
|0
|Форсберг Лукас
|4
|0
|Энгблум Понтус
|3
|0
|Marc Manchon
|3
|0
|Yaqub Finey
|3
|0
|Край Антон
|2
|0
|Бенгтссон Йохан
|2
|0
|Норд Густав
|2
|0
|Ludvig Svanberg
|2
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Кагаяма Таики
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
Результаты матчей
Хельсинборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сундсвалль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
5
Хельсинборг
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сундсвалль
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
14% (2)
79% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
20
11
Хельсинборг
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Сундсвалль
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
11% (3)
41% (11)
48% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
8
10
Волевые победы
15
14
Упущенные победы
25
16
Голы по времени матча
Забито
16
9
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
18 Не забивали 21
3
19%
1
11%
1-15
4
25%
1
11%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
4
25%
1
11%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
1
6%
4
44%
76-90
Пропущено
13
21
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 10
1
8%
2
10%
1-15
1
8%
8
38%
16-30
4
31%
2
10%
31-45
3
23%
2
10%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
3
23%
6
29%
76-90
Забито
20
15
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
1
5%
3
20%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
7
35%
1
7%
31-45
4
20%
5
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
25%
5
33%
76-90
Пропущено
16
16
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
13%
3
19%
1-15
4
25%
1
6%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
3
19%
6
38%
76-90
Забито
36
24
21 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 9
10 Не забивали 11
4
11%
4
17%
1-15
7
19%
2
8%
16-30
10
28%
2
8%
31-45
8
22%
6
25%
46-60
1
3%
1
4%
61-75
6
17%
9
38%
76-90
Пропущено
29
37
14 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 18
3
10%
5
14%
1-15
5
17%
9
24%
16-30
6
21%
3
8%
31-45
6
21%
4
11%
46-60
3
10%
4
11%
61-75
6
21%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Утсиктенс - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Гефле 4:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Оддевольд 0:0
Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Браге - Хельсинборг 0:3 Херрестад - Хельсинборг 0:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сундсвалль - Дегерфорс 1:2 Сковде АИК - Сундсвалль 0:2 Сундсвалль - Эстер 0:2 Эстерсунд - Сундсвалль 1:2
Сундсвалль - Браге 0:0 Эребру - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Интер Стокгольм - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0
Результаты матчей
Хельсинборг
Сундсвалль
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:3
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
3
6 раз 46%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
9 раз 64%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
Точный счет
0:1
4 раза 15%
0:3
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 33%
1
8 раз 30%
3
7 раз 26%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
12 раз 44%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Хельсинборг
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
103
410
310
212
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
59
67
311
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
1512
1017
621
819
225
126
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|13 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|13 (1)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|12 (6)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Утсиктенс
|Пекальски Иво
|9
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7