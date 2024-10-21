  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 27.
Хельсинборг
2:1
Конец матча
Сундсвалль
0'
1:0
25' Гол
Adrian Svanback
45' Желтая карточка
Биркфельдт Йон
2:0
48' Гол
Adrian Svanback
52' Желтая карточка
Hugo Aviander
2:1
81' Пенальти
Hugo Aviander
90' Желтая карточка
Wilhelm Nilsson
90' Желтая карточка
Олссон Деннис
90'+6
1
Йоэльссон
Калле
2
Биркфельдт
Йон
4
Рогне
Томас
3
Wilhelm
Nilsson
20
Олссон
Деннис
13
Лупер
Вильгельм
14
Lukas
Kjellnaes
16
Ervin
Gigovac
21
Adrian
Svanback
27
Benjamin
Acquah
9
Сильверхолт
Тейлор
1
Ольссон
Йонас
XI
18
Форсберг
Лукас
2
Kojo
Peprah
Oppeng
4
Ludvig
Svanberg
30
Край
Антон
6
Худу
Абдул
Халик
23
Hugo
Aviander
3
Monir
Jelassi
15
Паломино
Марсело
19
Yaqub
Finey
14
Бенгтссон
Йохан
Хельсинборг
4-4-2
Сундсвалль
4-2-3-1

История личных встреч

Хельсинборг
Сундсвалль

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

История матчей

С
1:3
С
3:2
С
1:1
А
1:2
А
1:0
С
1:2
С
2:2
А
1:2
А
1:1
ТМК
1:0
А
2:1
А
0:2
А
2:1
А
2:0
А
4:0
А
0:1
А
2:1
А
0:3

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.89
1.89

Среднее время на гол

47
47

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

0.89
0.78

Среднее время на гол

101
115

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

1.39
1.33

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

64
67

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильверхолт Тейлор 10 (3) 0.37
Лупер Вильгельм 6 (2) 0.22
Adrian Svanback 6 0.22
Benjamin Acquah 4 0.15
Ervin Gigovac 2 0.07
Биркфельдт Йон 2 0.07
Milan Rasmussen 2 0.07
Benjamin Orn 1 0.04
Рогне Томас 1 0.04
Amar Muhsin 1 0.04
Кабаши Ариан 0 0
William Westerlund 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yaqub Finey 6 (1) 0.22
Бенгтссон Йохан 4 0.15
Энгблум Понтус 3 0.11
Норд Густав 3 0.11
Паломино Марсело 2 0.07
Олссон Деннис 1 0.04
Monir Jelassi 1 0.04
Hugo Aviander 1 (1) 0.04
Бурман Маркус 1 0.04
Кагаяма Таики 1 0.04
Худу Абдул Халик 0 0
Форсберг Лукас 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 8 1
Биркфельдт Йон 8 0
Рогне Томас 3 1
Lukas Kjellnaes 4 0
Лупер Вильгельм 3 0
Хелльборг Адам 3 0
Ervin Gigovac 3 0
Сильверхолт Тейлор 2 0
Milan Rasmussen 2 0
Adrian Svanback 2 0
Daniel Bergman 2 0
Йоэльссон Калле 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Amar Muhsin 1 0
Benjamin Acquah 1 0
Wilhelm Nilsson 1 0
Chisom Chidi 1 0
William Westerlund 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 5 1
Monir Jelassi 5 0
Hugo Aviander 5 0
Олссон Деннис 4 0
Худу Абдул Халик 4 0
Форсберг Лукас 4 0
Энгблум Понтус 3 0
Marc Manchon 3 0
Yaqub Finey 3 0
Край Антон 2 0
Бенгтссон Йохан 2 0
Норд Густав 2 0
Ludvig Svanberg 2 0
Стоянович-Фредин Оливер 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Бурман Маркус 1 0
Кагаяма Таики 1 0
Pontus Lindgren 1 0

Результаты матчей

Хельсинборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сундсвалль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
5
Хельсинборг
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сундсвалль
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
14% (2)
79% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

20
11
Хельсинборг
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Сундсвалль
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
11% (3)
41% (11)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

8
10

Волевые победы

15
14

Упущенные победы

25
16

Голы по времени матча

Забито

16
9
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
18 Не забивали 21
3
19%
1
11%
1-15
4
25%
1
11%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
4
25%
1
11%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
1
6%
4
44%
76-90

Пропущено

13
21
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 10
1
8%
2
10%
1-15
1
8%
8
38%
16-30
4
31%
2
10%
31-45
3
23%
2
10%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
3
23%
6
29%
76-90

Забито

20
15
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
1
5%
3
20%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
7
35%
1
7%
31-45
4
20%
5
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
25%
5
33%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
13%
3
19%
1-15
4
25%
1
6%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
3
19%
6
38%
76-90

Забито

36
24
21 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 9
10 Не забивали 11
4
11%
4
17%
1-15
7
19%
2
8%
16-30
10
28%
2
8%
31-45
8
22%
6
25%
46-60
1
3%
1
4%
61-75
6
17%
9
38%
76-90

Пропущено

29
37
14 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 18
3
10%
5
14%
1-15
5
17%
9
24%
16-30
6
21%
3
8%
31-45
6
21%
4
11%
46-60
3
10%
4
11%
61-75
6
21%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Утсиктенс - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Гефле 4:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Оддевольд 0:0
Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Браге - Хельсинборг 0:3 Херрестад - Хельсинборг 0:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сундсвалль - Дегерфорс 1:2 Сковде АИК - Сундсвалль 0:2 Сундсвалль - Эстер 0:2 Эстерсунд - Сундсвалль 1:2
Сундсвалль - Браге 0:0 Эребру - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Интер Стокгольм - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0

Результаты матчей

Хельсинборг
Сундсвалль

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:3
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 46%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
9 раз 64%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%

Точный счет

0:1
4 раза 15%
0:3
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 33%
1
8 раз 30%
3
7 раз 26%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
12 раз 44%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Хельсинборг
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
3
4
10
1.5
3
10
2
12
2.5
2
11
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
5
9
6
7
1.5
3
11
6
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
15
12
10
17
1.5
6
21
8
19
2.5
2
25
1
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 26 15 8 3 47 - 23 53
2.
Хельсинборг
 27 13 7 7 37 - 28 46
3.
Ландскруна
 27 13 6 8 42 - 30 45
4.
Эстер
 27 12 9 6 47 - 28 45
5.
Сандвикен
 27 12 6 9 45 - 35 42
6.
Браге
 27 11 7 9 29 - 23 40
7.
Эргрюте
 27 10 7 10 45 - 40 37
8.
Треллеборг
 27 10 6 11 29 - 37 36
9.
Утсиктенс
 27 9 8 10 33 - 35 35
10.
Эребру
 26 8 8 10 31 - 31 32
11.
Варберг БоИС
 27 8 8 11 43 - 43 32
12.
Оддевольд
 27 7 11 9 30 - 41 32
13.
Эстерсунд
 27 8 7 12 27 - 38 31
14.
Гефле
 27 7 8 12 35 - 50 29
15.
Сундсвалль
 27 7 6 14 23 - 38 27
16.
Сковде АИК
 27 5 8 14 20 - 43 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 13 9 3 1 27 - 11 30
2.
Сандвикен
 13 9 1 3 27 - 10 28
3.
Эстер
 14 8 4 2 30 - 14 28
4.
Эребру
 13 7 4 2 20 - 10 25
5.
Эстерсунд
 14 7 4 3 18 - 16 25
6.
Ландскруна
 13 7 3 3 22 - 15 24
7.
Браге
 14 7 3 4 18 - 12 24
8.
Треллеборг
 13 6 4 3 16 - 16 22
9.
Утсиктенс
 13 6 3 4 19 - 15 21
10.
Эргрюте
 14 6 3 5 28 - 22 21
11.
Хельсинборг
 14 5 6 3 16 - 13 21
12.
Гефле
 14 5 5 4 22 - 22 20
13.
Сундсвалль
 13 5 3 5 15 - 16 18
14.
Оддевольд
 13 4 6 3 14 - 17 18
15.
Варберг БоИС
 13 4 4 5 18 - 19 16
16.
Сковде АИК
 14 3 4 7 8 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 13 8 1 4 21 - 15 25
2.
Дегерфорс
 13 6 5 2 20 - 12 23
3.
Ландскруна
 14 6 3 5 20 - 15 21
4.
Эстер
 13 4 5 4 17 - 14 17
5.
Браге
 13 4 4 5 11 - 11 16
6.
Эргрюте
 13 4 4 5 17 - 18 16
7.
Варберг БоИС
 14 4 4 6 25 - 24 16
8.
Треллеборг
 14 4 2 8 13 - 21 14
9.
Утсиктенс
 14 3 5 6 14 - 20 14
10.
Сандвикен
 14 3 5 6 18 - 25 14
11.
Оддевольд
 14 3 5 6 16 - 24 14
12.
Сковде АИК
 13 2 4 7 12 - 26 10
13.
Гефле
 13 2 3 8 13 - 28 9
14.
Сундсвалль
 14 2 3 9 8 - 22 9
15.
Эребру
 13 1 4 8 11 - 21 7
16.
Эстерсунд
 13 1 3 9 9 - 22 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (5)
Браге Ieltsin Camoes 13 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 13 (1)
Дегерфорс Линдгрен Густав 12 (6)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
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Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 10
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Утсиктенс Пекальски Иво 9
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 9
Эребру Маккью Эрик 1 7
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    • 48'
      Г О О О О Л - Adrian Svanbaeck бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Биркфельдт Йон получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Лупер Вильгельм сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Adrian Svanbaeck бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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