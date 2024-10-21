Тур: 27. Стадион: Гамла Уллеви.
0'
0:1
30' ГолБеширович Дино
52' Желтая карточкаБеширович Дино
58' Желтая карточкаЭрлингмарк Огюст
77' Желтая карточкаОльссон Себастьян
1:1
88' ГолОльссон Себастьян
88' Желтая карточкаМилошевич Александер
1:2
90' ГолХансен Беньямин
90' Желтая карточкаХансен Беньямин
90'+9
Ход матча
30'
0:1
52'
58'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
21
Карлен
Адам
17
Тюкосен
Мадс
24
Lamine
Dabo
2
Эд
Эскил
28
Питтас
Яннис
11
Гвидетти
Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Вендт ОскарЗащитник
-
15 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Lamine DaboПолузащитник
- Полузащитник
-
2 Эд ЭскилПолузащитник
-
28 Питтас ЯннисНападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Фака АхмадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
История личных встреч
Гётеборг
АИК
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.5%
11.8%
11.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 11 побед
37 матчей
43.2%
13.5%
43.3%
16 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
35.1%
32.4%
32.5%
13 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
32.4%
37.8%
29.8%
12 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.69
0.95
Среднее время на гол
53
94
Всего голов
34
11
Голов в среднем за матч
1.62
0.69
Среднее время на гол
55
130
Всего голов
61
31
Голов в среднем за матч
1.65
0.84
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
54
107
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulos Abraham
|7
|0.26
|Норлин Густаф
|4
|0.15
|Лундквист Рамон-Паскаль
|3
|0.11
|Скеллеруп Лаурс
|3
|0.11
|Тордарсон Колбейнн
|2
|0.07
|Thomas Santos
|2
|0.07
|Свенссон Густаф
|2
|0.07
|Петтерссон Оскар
|2
|0.07
|Муколли Арбнор
|2
|0.07
|Ольссон Себастьян
|1
|0.04
|Ялькуйе Малик
|1
|0.04
|Вендт Оскар
|1
|0.04
|Карлстранд Линус
|1
|0.04
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Трондсен Андерс
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Lucas Kahed
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|11
|0.41
|Модесто Руй
|6
|0.22
|Целина Берсант
|4
|0.15
|Беширович Дино
|4
|0.15
|Хансен Беньямин
|3
|0.11
|Салетрос Антон
|2
|0.07
|Исмаила Кулибали
|2
|0.07
|Тюкосен Мадс
|1
|0.04
|Фараж Омар
|1
|0.04
|Гвидетти Йон
|1
|0.04
|Валакари Онни
|1
|0.04
|Эд Эскил
|1
|0.04
|Abdihakin Ali
|1
|0.04
|Taha Ayari
|0
|0
|Lamine Dabo
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Колбейнн
|7
|1
|Ольссон Себастьян
|5
|0
|Муколли Арбнор
|4
|0
|Багер Йонас
|3
|0
|Эрлингмарк Огюст
|3
|0
|Петтерссон Оскар
|3
|0
|Ялькуйе Малик
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Карлен Адам
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Крузе Давид
|2
|0
|Hussein Carneil
|0
|1
|Вендт Оскар
|1
|0
|Саломонссон Эмиль
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Фредериксен Николай
|1
|0
|Норлин Густаф
|1
|0
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0
|Пюндт Андреас
|1
|0
|Бишесари Элис
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беширович Дино
|8
|0
|Тюкосен Мадс
|4
|2
|Милошевич Александер
|6
|0
|Салетрос Антон
|4
|0
|Исмаила Кулибали
|2
|1
|Целина Берсант
|3
|0
|Lamine Dabo
|3
|0
|Mikkjal Thomassen
|1
|1
|Питтас Яннис
|2
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Диавара Исмаэль
|1
|0
|Валакари Онни
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
|Taha Ayari
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
АИК
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
9
8
Гётеборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
АИК
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
14
19
Гётеборг
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
АИК
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
23
27
Голы по времени матча
Забито
13
17
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
1
8%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
23%
3
18%
31-45
1
8%
5
29%
29%
46-60
4
31%
5
29%
29%
61-75
4
31%
1
6%
76-90
Пропущено
16
21
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
7
44%
5
24%
31-45
2
13%
6
29%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
5
31%
4
19%
76-90
Забито
19
21
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
1
5%
1
5%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
3
16%
6
29%
31-45
5
26%
3
14%
46-60
4
21%
4
19%
61-75
3
16%
6
29%
76-90
Пропущено
19
14
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
5%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
5
26%
1
7%
31-45
4
21%
5
36%
46-60
4
21%
4
29%
61-75
5
26%
0
0%
76-90
Забито
32
38
11 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
2
6%
3
8%
1-15
3
9%
2
5%
16-30
6
19%
9
24%
31-45
6
19%
8
21%
46-60
8
25%
9
24%
61-75
7
22%
7
18%
76-90
Пропущено
35
35
13 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 15
1
3%
4
11%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
12
34%
6
17%
31-45
6
17%
11
31%
46-60
6
17%
6
17%
61-75
10
29%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ИФК Норрчепинг - Гётеборг 0:2 Гётеборг - ГАИС 2:0 Вестерос - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Хальмстад 1:1
Хеккен - Гётеборг 3:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Ариана ФК - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Сириус 1:1 Гётеборг - Вернаму 0:0 Юргорден - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Гётеборг - Вестерос 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0
АИК
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
АИК - Вестерос 1:2 АИК - Хеккен 0:2 АИК - Хаммарбю 1:0 Сириус - АИК 0:1
Кальмар - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Вестерос - АИК 2:1 Вернаму - АИК 0:1 АИК - Броммапойкарна 2:1 Кубикенборг - АИК 1:7 Юргорден - АИК 0:2 АИК - Мьельбю 1:0 Вестерос - АИК 1:2 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1
Результаты матчей
Гётеборг
АИК
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
Точный счет
1:1
6 раз 23%
0:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 50%
0
6 раз 23%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
1
12 раз 46%
2
7 раз 27%
0
5 раз 19%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
211
58
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
58
49
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
215
719
917
323
224
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|12 (6)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|11 (8)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|11 (4)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Юргорден
|Сабович Бесард
|10
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|АИК
|Беширович Дино
|8