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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 27. Стадион: .
Гётеборг
1:2
Конец матча
АИК
0'
0:1
30' Гол
Беширович Дино
52' Желтая карточка
Беширович Дино
58' Желтая карточка
Эрлингмарк Огюст
77' Желтая карточка
Ольссон Себастьян
1:1
88' Гол
Ольссон Себастьян
88' Желтая карточка
Милошевич Александер
1:2
90' Гол
Хансен Беньямин
90' Желтая карточка
Хансен Беньямин
90'+9

Ход матча

30'
0:1
Беширович Дино
(Эд Эскил)
52'
 
Беширович Дино
58'
Эрлингмарк Огюст
 
62'
Норлин Густаф
Багер Йонас
 
62'
Thomas Santos
Hussein Carneil
 
77'
Ольссон Себастьян
 
83'
 
Victor Andersson
Беширович Дино
83'
 
Ишервуд Томас
Гвидетти Йон
83'
Абдуллахи Сулейман
Тордарсон Колбейнн
 
88'
Ольссон Себастьян
(Лундквист Рамон-Паскаль)
1:1
88'
 
Милошевич Александер
90'
1:2
Хансен Беньямин
(Целина Берсант)
90'
 
Хансен Беньямин

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
12
Карлстрём
Якоб
8
Багер
Йонас
13
Свенссон
Густаф
3
Эрлингмарк
Огюст
6
Трондсен
Андерс
21
Карлен
Адам
23
Тордарсон
Колбейнн
5
Ольссон
Себастьян
30
Лундквист
Рамон-Паскаль
10
Hussein
Carneil
9
Скеллеруп
Лаурс
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
5
Милошевич
Александер
16
Хансен
Беньямин
8
Валакари
Онни
19
Беширович
Дино
24
Lamine
Dabo
10
Целина
Берсант
2
Эд
Эскил
28
Питтас
Яннис
11
Гвидетти
Йон
Гётеборг
4-2-3-1
АИК
3-5-2

История личных встреч

Гётеборг
АИК

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.5%
11.8%
11.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 11 побед

37 матчей

43.2%
13.5%
43.3%
16 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

35.1%
32.4%
32.5%
13 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

32.4%
37.8%
29.8%
12 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

А
5:2
А
1:1
А
2:2
А
1:0
А
1:0
А
3:1
А
2:0
А
2:0
А
1:0
А
1:0
А
3:0
А
0:2
А
2:0
А
2:1
А
2:1
ТМК
1:2
А
1:0
А
3:3
А
1:2
А
3:0
А
0:2
А
0:2
А
3:1
А
3:1
А
0:1
А
1:1
А
3:1
А
2:0
А
1:2
А
4:0
С
1:0
ШК
2:0
А
1:2
А
1:0
А
0:0
А
2:0
А
0:1

Голы

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.69
0.95

Среднее время на гол

53
94

Всего голов

34
11

Голов в среднем за матч

1.62
0.69

Среднее время на гол

55
130

Всего голов

61
31

Голов в среднем за матч

1.65
0.84

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

54
107

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 7 0.26
Норлин Густаф 4 0.15
Лундквист Рамон-Паскаль 3 0.11
Скеллеруп Лаурс 3 0.11
Тордарсон Колбейнн 2 0.07
Thomas Santos 2 0.07
Свенссон Густаф 2 0.07
Петтерссон Оскар 2 0.07
Муколли Арбнор 2 0.07
Ольссон Себастьян 1 0.04
Ялькуйе Малик 1 0.04
Вендт Оскар 1 0.04
Карлстранд Линус 1 0.04
Саломонссон Эмиль 0 0
Трондсен Андерс 0 0
Карлен Адам 0 0
Lucas Kahed 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 11 0.41
Модесто Руй 6 0.22
Целина Берсант 4 0.15
Беширович Дино 4 0.15
Хансен Беньямин 3 0.11
Салетрос Антон 2 0.07
Исмаила Кулибали 2 0.07
Тюкосен Мадс 1 0.04
Фараж Омар 1 0.04
Гвидетти Йон 1 0.04
Валакари Онни 1 0.04
Эд Эскил 1 0.04
Abdihakin Ali 1 0.04
Taha Ayari 0 0
Lamine Dabo 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 7 1
Ольссон Себастьян 5 0
Муколли Арбнор 4 0
Багер Йонас 3 0
Эрлингмарк Огюст 3 0
Петтерссон Оскар 3 0
Ялькуйе Малик 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Thomas Santos 2 0
Карлен Адам 2 0
Paulos Abraham 2 0
Крузе Давид 2 0
Hussein Carneil 0 1
Вендт Оскар 1 0
Саломонссон Эмиль 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Фредериксен Николай 1 0
Норлин Густаф 1 0
Скеллеруп Лаурс 1 0
Пюндт Андреас 1 0
Бишесари Элис 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беширович Дино 8 0
Тюкосен Мадс 4 2
Милошевич Александер 6 0
Салетрос Антон 4 0
Исмаила Кулибали 2 1
Целина Берсант 3 0
Lamine Dabo 3 0
Mikkjal Thomassen 1 1
Питтас Яннис 2 0
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Диавара Исмаэль 1 0
Валакари Онни 1 0
Эд Эскил 1 0
Taha Ayari 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
АИК
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

9
8
Гётеборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
АИК
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

14
19
Гётеборг
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
АИК
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

23
27

Голы по времени матча

Забито

13
17
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
1
8%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
23%
3
18%
31-45
1
8%
5
29%
29%
46-60
4
31%
5
29%
29%
61-75
4
31%
1
6%
76-90

Пропущено

16
21
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
7
44%
5
24%
31-45
2
13%
6
29%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
5
31%
4
19%
76-90

Забито

19
21
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
1
5%
1
5%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
3
16%
6
29%
31-45
5
26%
3
14%
46-60
4
21%
4
19%
61-75
3
16%
6
29%
76-90

Пропущено

19
14
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
5%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
5
26%
1
7%
31-45
4
21%
5
36%
46-60
4
21%
4
29%
61-75
5
26%
0
0%
76-90

Забито

32
38
11 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
2
6%
3
8%
1-15
3
9%
2
5%
16-30
6
19%
9
24%
31-45
6
19%
8
21%
46-60
8
25%
9
24%
61-75
7
22%
7
18%
76-90

Пропущено

35
35
13 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 15
1
3%
4
11%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
12
34%
6
17%
31-45
6
17%
11
31%
46-60
6
17%
6
17%
61-75
10
29%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ИФК Норрчепинг - Гётеборг 0:2 Гётеборг - ГАИС 2:0 Вестерос - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Хальмстад 1:1
Хеккен - Гётеборг 3:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Ариана ФК - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Сириус 1:1 Гётеборг - Вернаму 0:0 Юргорден - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Гётеборг - Вестерос 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0
АИК
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
АИК - Вестерос 1:2 АИК - Хеккен 0:2 АИК - Хаммарбю 1:0 Сириус - АИК 0:1
Кальмар - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Вестерос - АИК 2:1 Вернаму - АИК 0:1 АИК - Броммапойкарна 2:1 Кубикенборг - АИК 1:7 Юргорден - АИК 0:2 АИК - Мьельбю 1:0 Вестерос - АИК 1:2 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1

Результаты матчей

Гётеборг
АИК

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
0:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 50%
0
6 раз 23%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
1
12 раз 46%
2
7 раз 27%
0
5 раз 19%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
2
11
1.5
5
8
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
4
9
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
21
5
7
19
1.5
9
17
3
23
2.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 27 17 7 3 61 - 21 58
2.
Хаммарбю
 27 15 5 7 45 - 22 50
3.
АИК
 27 15 3 9 39 - 38 48
4.
Юргорден
 27 14 5 8 40 - 34 47
5.
Мьельбю
 27 13 6 8 41 - 33 45
6.
Хеккен
 27 12 6 9 53 - 47 42
7.
Эльфсборг
 27 12 5 10 50 - 42 41
8.
ГАИС
 27 12 5 10 31 - 31 41
9.
Сириус
 27 12 4 11 45 - 40 40
10.
Броммапойкарна
 27 8 10 9 44 - 48 34
11.
Гётеборг
 27 7 9 11 31 - 39 30
12.
ИФК Норрчепинг
 27 7 7 13 32 - 53 28
13.
Хальмстад
 27 8 3 16 29 - 45 27
14.
Вернаму
 27 6 9 12 28 - 38 27
15.
Кальмар
 27 6 5 16 34 - 56 23
16.
Вестерос
 27 5 5 17 24 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 11 1 1 34 - 5 34
2.
Хаммарбю
 14 9 3 2 28 - 10 30
3.
Мьельбю
 13 8 4 1 26 - 15 28
4.
ГАИС
 14 8 4 2 20 - 10 28
5.
Эльфсборг
 14 8 3 3 31 - 16 27
6.
АИК
 13 8 1 4 22 - 13 25
7.
Юргорден
 13 6 4 3 16 - 13 22
8.
Хеккен
 13 6 3 4 30 - 22 21
9.
Сириус
 13 6 2 5 26 - 18 20
10.
Хальмстад
 14 6 2 6 18 - 14 20
11.
Броммапойкарна
 13 4 5 4 19 - 24 17
12.
ИФК Норрчепинг
 14 5 2 7 18 - 27 17
13.
Гётеборг
 14 3 5 6 13 - 19 14
14.
Вестерос
 14 3 3 8 14 - 21 12
15.
Кальмар
 14 3 2 9 18 - 29 11
16.
Вернаму
 13 2 3 8 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 14 8 1 5 24 - 21 25
2.
Мальмё
 14 6 6 2 27 - 16 24
3.
АИК
 14 7 2 5 17 - 25 23
4.
Хеккен
 14 6 3 5 23 - 25 21
5.
Хаммарбю
 13 6 2 5 17 - 12 20
6.
Сириус
 14 6 2 6 19 - 22 20
7.
Вернаму
 14 4 6 4 15 - 13 18
8.
Мьельбю
 14 5 2 7 15 - 18 17
9.
Броммапойкарна
 14 4 5 5 25 - 24 17
10.
Гётеборг
 13 4 4 5 18 - 20 16
11.
Эльфсборг
 13 4 2 7 19 - 26 14
12.
ГАИС
 13 4 1 8 11 - 21 13
13.
Кальмар
 13 3 3 7 16 - 27 12
14.
ИФК Норрчепинг
 13 2 5 6 14 - 26 11
15.
Вестерос
 13 2 2 9 10 - 19 8
16.
Хальмстад
 13 2 1 10 11 - 31 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (5)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 12 (6)
Хаммарбю Бесара Нахир 11 (8)
Юргорден Хуммет Денис 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Юргорден Сабович Бесард 10
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
АИК Беширович Дино 8
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Эд Эскил сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Беширович Дино бьет в цель!
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