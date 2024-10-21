Тур: 8. Стадион: Сити Граунд. Главный судья: Робинсон Тим
0:0
Первый тайм: 23'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Селс
Матц
34
Эйна
Ола
19
Морено
Алекс
22
Йейтс
Райан
11
Вуд
Крис
27
Чалоба
Трево
19
Хьюз
Уилл
10
Эзе
Эберечи
18
Камада
Даити
- Основной состав
-
26 Селс МатцВратарь
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Морено АлексЗащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Боли ВийиЗащитник
-
24 Соса РамонПолузащитник
- Нападающий
-
20 Силва ЖотаНападающий
-
Главный тренер: Rui Pedro Silva
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
-
18 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Мэттьюз РемиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
58 Кпорха КалебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Уортон АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.25
1.57
Среднее время на гол
72
57
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.57
0.75
Среднее время на гол
157
120
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
0.93
1.13
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
96
79
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|4 (1)
|0.5
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0.13
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.13
|Соса Рамон
|1
|0.13
|Миленкович Никола
|0
|0
|Андерсон Эллиот
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
|Силва Жота
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матета Жан-Филипп
|2 (1)
|0.25
|Эзе Эберечи
|1
|0.13
|Гехи Марк
|1
|0.13
|Лакруа Максанс
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиббс-Уайт Морган
|2
|1
|Нуну Эшпириту Санту
|2
|1
|Уильямс Неко
|3
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|1
|Селс Матц
|2
|0
|Сангаре Ибрахим
|2
|0
|Йейтс Райан
|2
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Эйна Ола
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
|Андерсон Эллиот
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
|Силва Жота
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хьюз Уилл
|3
|0
|Лерма Хефферсон
|3
|0
|Айю Джордан
|2
|0
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|Камада Даити
|1
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
|Гехи Марк
|1
|0
|Ричардс Крис
|1
|0
|Лакруа Максанс
|1
|0
|Муньос Даниэль
|1
|0
|Нкетиа Эдди
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Кристал Пэлас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Ноттингем Форест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Кристал Пэлас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
2
Ноттингем Форест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Кристал Пэлас
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
50%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
17%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Челси - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2
Кристал Пэлас
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 КПР - Кристал Пэлас 1:2
Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас
Точный счет
1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:1
3 раза 43%
1:1
3 раза 43%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 9
|20
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 10
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 9
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|12.
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 15
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 14
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|17.
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 10
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 16
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 18
|1
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|10 - 23
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|16.
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|17.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|5.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 10
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|16.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Челси
|Палмер Коул
|6 (5)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|6
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5 (5)
|Челси
|Джексон Николас
|5 (3)
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Челси
|Фофана Уэсли
|5
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|4
|Ипсвич
|Морси Сэм
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ноттингем Форест 0:0 Кристал Пэлас
Исход игры
Ноттингем Форест
65.5% (76)
Ничья
30.2% (35)
Кристал Пэлас
4.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
38.53% (42)
Меньше
61.47% (67)
Обе команды забьют
Да
67.89% (74)
Нет
32.11% (35)
Популярный счёт
2:1 Ноттингем Форест
29.3% (34)
1:1 Ничья
27.6% (32)
1:0 Ноттингем Форест
25.9% (30)
3:2 Ноттингем Форест
2.6% (3)
0:1 Кристал Пэлас
1.7% (2)
1:2 Кристал Пэлас
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
2:0 Ноттингем Форест
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!