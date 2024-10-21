Каллум Хадсон-Одои нанёс заблокированный удар с левого полуфланга, после чего отличный дриблинг показал Эллиот Андерсон и пробил опасно по воротам, а Дин Хендерсон отразил мяч на угловой.

После углового с левого фланга также возникла опасность у ворот "стекольщиков". Крис Вуд пробивал головой примерно с правого угла вратарской после скидки Николы Миленковича, но мяч попал почти на ленточке в ногу Хефферсона Лермы.

Снова Крис Вуд угрожал чужим воротам. Подачу с правого фланга в его адрес задвинул Эллиот Андерсон, а Вуд головой не сумел попасть в правую девятку.

Ола Эйна в падении аккуратно скинул мяч вратарю-партнёру после навеса соперника с правого фланга,,и мяч забрал Матц Селс.

Крестовина! Эдди Нкетиа могучим ударом с дальней дистанции опробовал место стыка правой штанги и перекладины - мяч срикошетил за лицевую линию.

Алекс Морено с левого полуфланга забросил мяч в чужую штрафную площадь, откуда выбили его гости.

14' Были отмечены уже сегодня падения футболистов атаки перед одной и другой штрафной, когда судья считал, что там не было фолов, и не назначал штрафных ударов. Английский футбол, да?

14' Эдди Нкетиа пробил по чужим воротам из не самого удобного положения с правого полуфланга после передачи Эберечи Эзе. Поймать мяч после этого удара не стало проблемой для Матца Селса.

12' Если смотреть с точки зрения вопроса выживания, то победа сегодня больше нужна "Кристал Пэлас", чтобы несколько возвыситься над зоной вылета.

11' Эберечи Эзе мелко нарушил правила в середине поля - этот фол был осуществлён в адрес Николаса Домингеса.

10' Что касается контроля мяча, то у "Ноттингем Форест" сейчас 59 процент, а у "Кристал Пэлас" 41 процент по данному показателю.

9' Даити Камада, падая, ударил по чужим воротам из-за пределов штрафной площади. Матч забрал Матц Селс.

8' Обе команды идут во второй половине таблицы Премьер-лиги, при этом есть на поле футболисты сборной Англии.