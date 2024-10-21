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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Ноттингем Форест
0:0
Первый тайм: 23'
Кристал Пэлас
0'
6' Желтая карточка
Лерма Хефферсон

Ход матча

6'
 
Лерма Хефферсон

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 118
Ноттингем Форест 66.1% (78)
X 29.7% (35)
Кристал Пэлас 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ноттингем Форест
Ничья
Кристал Пэлас
3.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Селс
Матц
34
Эйна
Ола
31
Миленкович
Никола
5
Мурильо
Джейсон
19
Морено
Алекс
22
Йейтс
Райан
16
Домингес
Николас
21
Эланга
Энтони
8
Андерсон
Эллиот
14
Хадсон-Одои
Каллум
11
Вуд
Крис
1
Хендерсон
Дин
27
Чалоба
Трево
5
Лакруа
Максанс
6
Гехи
Марк
12
Муньос
Даниэль
3
Митчелл
Тайрик
19
Хьюз
Уилл
8
Лерма
Хефферсон
10
Эзе
Эберечи
18
Камада
Даити
9
Нкетиа
Эдди
Ноттингем Форест
4-2-3-1
Кристал Пэлас
3-4-2-1

История личных встреч

Ноттингем Форест
Кристал Пэлас

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ТМК
1:0
Ч
2:2
Ч
1:1
Ч
0:3
Ч
0:1
Ч
0:3
Ч
3:0
Ч
2:0
Ч
1:1
Ч
1:2
Ч
0:2

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.25
1.57

Среднее время на гол

72
57

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.57
0.75

Среднее время на гол

157
120

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

0.93
1.13

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

96
79

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 4 (1) 0.5
Гиббс-Уайт Морган 1 0.13
Хадсон-Одои Каллум 1 0.13
Соса Рамон 1 0.13
Миленкович Никола 0 0
Андерсон Эллиот 0 0
Эланга Энтони 0 0
Силва Жота 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 2 (1) 0.25
Эзе Эберечи 1 0.13
Гехи Марк 1 0.13
Лакруа Максанс 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиббс-Уайт Морган 2 1
Нуну Эшпириту Санту 2 1
Уильямс Неко 3 0
Уорд-Праус Джеймс 1 1
Селс Матц 2 0
Сангаре Ибрахим 2 0
Йейтс Райан 2 0
Вуд Крис 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Морено Алекс 1 0
Эйна Ола 1 0
Домингес Николас 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0
Андерсон Эллиот 1 0
Эланга Энтони 1 0
Силва Жота 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хьюз Уилл 3 0
Лерма Хефферсон 3 0
Айю Джордан 2 0
Андерсен Йоаким 1 0
Камада Даити 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Гехи Марк 1 0
Ричардс Крис 1 0
Лакруа Максанс 1 0
Муньос Даниэль 1 0
Нкетиа Эдди 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Кристал Пэлас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Ноттингем Форест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Кристал Пэлас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
2
Ноттингем Форест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Кристал Пэлас
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
50%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
17%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Челси - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2
Кристал Пэлас
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 КПР - Кристал Пэлас 1:2
Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Кристал Пэлас

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
1:1
3 раза 43%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
2.
Манчестер Сити
 Заявка 8 6 2 0 19 - 9 20
3.
Арсенал
 Заявка 8 5 2 1 15 - 8 17
4.
Астон Вилла
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
5.
Брайтон
 Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
6.
Челси
 Заявка 8 4 2 2 17 - 10 14
7.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 1 3 18 - 9 13
8.
Ньюкасл
 Заявка 8 3 3 2 8 - 8 12
9.
Борнмут
 Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
10.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 7 - 9 11
12.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 8 2 5 1 7 - 6 11
13.
Брентфорд
 Заявка 8 3 1 4 14 - 15 10
14.
Лестер
 Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
15.
Вест Хэм
 Заявка 8 2 2 4 11 - 15 8
16.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
17.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 8 0 4 4 5 - 10 4
18.
Ипсвич
 Заявка 8 0 4 4 6 - 16 4
19.
Саутгемптон
 Заявка 8 0 1 7 6 - 18 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 0 1 7 10 - 23 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2.
Брентфорд
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
3.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
4.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
5.
Ливерпуль
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
6.
Брайтон
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
7.
Борнмут
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
8.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Ньюкасл
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
12.
Лестер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Челси
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
14.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
16.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
17.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 0 4 5 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3.
Астон Вилла
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Челси
 Заявка 4 3 0 1 11 - 4 9
5.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
6.
Брайтон
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Арсенал
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Тоттенхэм
 Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
12.
Фулхэм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Лестер
 Заявка 4 1 1 2 8 - 10 4
14.
Борнмут
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
16.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
17.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
19.
Брентфорд
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (5)
Брентфорд Мбеумо Брайан 6
Ливерпуль Салах Мохамед 5 (5)
Челси Джексон Николас 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 5
Челси Фофана Уэсли 5
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ньюкасл Бёрн Дэн 4
Ипсвич Морси Сэм 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Штанга
    22'
    Штанга! Теперь "Ноттингем Форест" попадает в каркас чужих ворот.
  • 21'
    Алекс Морено с левого полуфланга забросил мяч в чужую штрафную площадь, откуда выбили его гости.
  • Штанга
    20'
    Крестовина! Эдди Нкетиа могучим ударом с дальней дистанции опробовал место стыка правой штанги и перекладины - мяч срикошетил за лицевую линию.
  • 19'
    Ола Эйна в падении аккуратно скинул мяч вратарю-партнёру после навеса соперника с правого фланга,,и мяч забрал Матц Селс.
  • Опасный момент
    17'
    Снова Крис Вуд угрожал чужим воротам. Подачу с правого фланга в его адрес задвинул Эллиот Андерсон, а Вуд головой не сумел попасть в правую девятку.
  • Опасный момент
    16'
    После углового с левого фланга также возникла опасность у ворот "стекольщиков". Крис Вуд пробивал головой примерно с правого угла вратарской после скидки Николы Миленковича, но мяч попал почти на ленточке в ногу Хефферсона Лермы.
  • Опасный момент
    15'
    Каллум Хадсон-Одои нанёс заблокированный удар с левого полуфланга, после чего отличный дриблинг показал Эллиот Андерсон и пробил опасно по воротам, а Дин Хендерсон отразил мяч на угловой.
  • Судья
    14'
    Были отмечены уже сегодня падения футболистов атаки перед одной и другой штрафной, когда судья считал, что там не было фолов, и не назначал штрафных ударов. Английский футбол, да?
  • Опасный момент
    14'
    Эдди Нкетиа пробил по чужим воротам из не самого удобного положения с правого полуфланга после передачи Эберечи Эзе. Поймать мяч после этого удара не стало проблемой для Матца Селса.
  • 12'
    Если смотреть с точки зрения вопроса выживания, то победа сегодня больше нужна "Кристал Пэлас", чтобы несколько возвыситься над зоной вылета.
  • Фол, нарушение
    11'
    Эберечи Эзе мелко нарушил правила в середине поля - этот фол был осуществлён в адрес Николаса Домингеса.
  • 10'
    Что касается контроля мяча, то у "Ноттингем Форест" сейчас 59 процент, а у "Кристал Пэлас" 41 процент по данному показателю.
  • 9'
    Даити Камада, падая, ударил по чужим воротам из-за пределов штрафной площади. Матч забрал Матц Селс.
  • 8'
    Обе команды идут во второй половине таблицы Премьер-лиги, при этом есть на поле футболисты сборной Англии.
  • 7'
    Энтони Эланга проходил вперёд по правому флангу, однако Марк Гехи чётко сработал в этой ситуации и выбил мяч за боковую линию.
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    • Желтая карточка
      6'
      Первый раз в матче арбитр достал из кармана жёлтую карточку. Хефферсон Лерма стал её "счастливым" обладателем. На левом фланге в центральной трети поля он потянул за плечо и отправил на газон Олу Эйну.
    • Опасный момент
      5'
      Момент или не совсем у "Кристал Пэлас"? На повторе подтверждается, что достаточно опасный удар нанёс Эберечи Эзе, придвинувшись по центру к чужой штрафной площади. Мяч просвистел рядом с левой штангой. Могли открывать счёт только что гости.
    • 3'
      Тайрик Митчелл вбросил аут слева на чужой половине поля, а Марк Гехи выполнил заброс в чужую штрафную площадь, где мяч забрал Матц Селс.
    • 2'
      "Ноттингем Форест" играет в красно-белой форме, а у "Кристал Пэлас" жёлтая экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 0:0 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    65.5% (76)
    Ничья
    30.2% (35)
    Кристал Пэлас
    4.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.53% (42)
    Меньше
    61.47% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    67.89% (74)
    Нет
    32.11% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Ноттингем Форест
    29.3% (34)
    1:1 Ничья
    27.6% (32)
    1:0 Ноттингем Форест
    25.9% (30)
    3:2 Ноттингем Форест
    2.6% (3)
    0:1 Кристал Пэлас
    1.7% (2)
    1:2 Кристал Пэлас
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    2:0 Ноттингем Форест
    1.7% (2)
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