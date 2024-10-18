Тур: 8. Стадион: Сити Граунд. Главный судья: Робинсон Тим
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Главный тренер: Rui Pedro Silva
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Главный тренер: Гласнер Оливер
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История личных встреч
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.25
1.57
Среднее время на гол
72
57
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.57
0.75
Среднее время на гол
157
120
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
0.93
1.13
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
96
79
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|4 (1)
|0.57
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0.14
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.14
|Соса Рамон
|1
|0.14
|Миленкович Никола
|0
|0
|Андерсон Эллиот
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
|Силва Жота
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матета Жан-Филипп
|2 (1)
|0.29
|Эзе Эберечи
|1
|0.14
|Гехи Марк
|1
|0.14
|Лакруа Максанс
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиббс-Уайт Морган
|2
|1
|Нуну Эшпириту Санту
|2
|1
|Уильямс Неко
|3
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|1
|Селс Матц
|2
|0
|Сангаре Ибрахим
|2
|0
|Йейтс Райан
|2
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Эйна Ола
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
|Андерсон Эллиот
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
|Силва Жота
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хьюз Уилл
|3
|0
|Айю Джордан
|2
|0
|Лерма Хефферсон
|2
|0
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|Камада Даити
|1
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
|Гехи Марк
|1
|0
|Ричардс Крис
|1
|0
|Лакруа Максанс
|1
|0
|Муньос Даниэль
|1
|0
|Нкетиа Эдди
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Кристал Пэлас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Ноттингем Форест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Кристал Пэлас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
2
Ноттингем Форест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Кристал Пэлас
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
50%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
17%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Челси - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2
Кристал Пэлас
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 КПР - Кристал Пэлас 1:2
Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас
Точный счет
1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:1
3 раза 43%
1:1
3 раза 43%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 8
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 8
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|9 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Челси
|Палмер Коул
|6 (5)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|6
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4 (4)
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Челси
|Фофана Уэсли
|5
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|4
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|4
Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Кристал Пэлас
Исход игры
Ноттингем Форест
68.5% (37)
Ничья
24.1% (13)
Кристал Пэлас
7.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
49.06% (26)
Меньше
50.94% (27)
Обе команды забьют
Да
71.7% (38)
Нет
28.3% (15)
Популярный счёт
2:1 Ноттингем Форест
40.7% (22)
1:1 Ничья
22.2% (12)
1:0 Ноттингем Форест
22.2% (12)
1:2 Кристал Пэлас
3.7% (2)
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