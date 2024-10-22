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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 3.
Шанхай Порт
3:2
Конец матча
Централ Кост Маринерс
0'
1:0
2' Гол
Ли Ан
24' Желтая карточка
Маурагис Лукас
2:0
41' Гол
Лэй У
50' Желтая карточка
Синь Сюй
2:1
61' Гол
Брито Микаель
3:1
86' Гол
Варгас Матиас
3:2
90' Гол
Nicholas Duarte
90'+7

Ход матча

2'
Ли Ан
(Лэй У)
1:0
24'
 
Маурагис Лукас
41'
Лэй У
(Оскар дос Сантос)
2:0
46'
 
Bailey Brandtman
Фейхао Витор
50'
Синь Сюй
 
61'
2:1
Брито Микаель
(Маккалмонт Алфи)
61'
Ли Шуай
Бао Шенджин
 
61'
Варгас Матиас
Лэй У
 
62'
Цзин Фэн
Соуза Густав
 
69'
 
Nicholas Duarte
Куол Алоу
70'
Лео Ситтадини
Синь Сюй
 
75'
Хуань Фу
Шэньчао Ван
 
79'
 
Haine Eames
Harrison Steele
86'
Варгас Матиас
(Оскар дос Сантос)
3:1
88'
 
Sabit James
Роу Сторм
88'
 
Sasha Kuzevski
Эдмондсон Райан
90'
3:2
Nicholas Duarte
(Трапп Брэд)

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 525 Количество передач 517
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
13
Чжэнь
Вэй
2
Ли
Ан
31
Бао
Шенджин
20
Ян
Шиюань
16
Синь
Сюй
7
Лэй
У
8
Оскар
дос
Сантос
30
William
Popp
II
9
Соуза
Густав
40
Dylan
Peraic-Cullen
15
Роу
Сторм
26
Трапп
Брэд
3
Кальтак
Брайан
12
Маурагис
Лукас
10
Брито
Микаель
16
Harrison
Steele
8
Маккалмонт
Алфи
11
Фейхао
Витор
99
Эдмондсон
Райан
9
Куол
Алоу
Шанхай Порт
4-2-3-1
Централ Кост Маринерс
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Порт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 1 0.33
Ли Ан 1 0.33
Варгас Матиас 1 0.33
William Popp II 1 0.33
Соуза Густав 1 0.33
Оскар дос Сантос 0 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брито Микаель 2 (1) 0.67
Маурагис Лукас 1 0.33
Nicholas Duarte 1 0.33
Маккалмонт Алфи 0 0
Куол Алоу 0 0
Трапп Брэд 0 0

Карточки

Шанхай Порт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жусса Матеус 1 1
William Popp II 1 0
Синь Сюй 1 0
Чжэнь Вэй 1 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлесик Адам 0 1
Кальтак Брайан 1 0
Эдмондсон Райан 1 0
Маурагис Лукас 1 0
Брито Микаель 1 0

Результаты матчей

Шанхай Порт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Централ Кост Маринерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Шанхай Порт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0
Шанхай Порт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Порт
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Ченду Беттер Сити - Шанхай Порт 3:1 Пхохан Стилерс - Шанхай Порт 3:0 Шанхай Порт - Циндао Вест Коаст 2:1 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 3:2
Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 3:4 Шанхай Порт - Джохор Дарул Такзим 2:2 Шанхай Порт - Сычуань Цзюнью 2:0 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 3:0 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 7:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 8:1 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Шанхай Порт - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Порт 0:2 Гуанси Хенгчен - Шанхай Порт 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 1:2
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0 Централ Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед 1:2 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Хейдельберг Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1

Результаты матчей

Шанхай Порт
Централ Кост Маринерс

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Шанхай Порт
Централ Кост Маринерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 3 3 0 0 11 - 4 9
2.
Бурирам Юнайтед
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Виссел Кобе
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Шаньдун Тайшань
 3 1 1 1 6 - 5 4
5.
Джохор Дарул Такзим
 3 1 1 1 6 - 5 4
6.
Йокогама Ф-Маринос
 3 1 1 1 9 - 9 4
7.
Шанхай Порт
 3 1 1 1 5 - 7 4
8.
Кавасаки Фронтале
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Шанхай Шеньхуа
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Пхохан Стилерс
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Ульсан Хёндэ
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Централ Кост Маринерс
 3 0 0 3 4 - 8 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 2 2 0 0 10 - 4 6
2.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Шанхай Порт
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Бурирам Юнайтед
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Йокогама Ф-Маринос
 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Пхохан Стилерс
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Джохор Дарул Такзим
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Виссел Кобе
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Кавасаки Фронтале
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ульсан Хёндэ
 1 0 0 1 0 - 1 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Бурирам Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кванджу
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Виссел Кобе
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Джохор Дарул Такзим
 2 0 1 1 3 - 5 1
6.
Йокогама Ф-Маринос
 2 0 1 1 5 - 9 1
7.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Шанхай Порт
 1 0 0 1 0 - 3 0
9.
Шанхай Шеньхуа
 1 0 0 1 0 - 3 0
10.
Ульсан Хёндэ
 1 0 0 1 0 - 4 0
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 3 - 6 0
12.
Пхохан Стилерс
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Аль-Айн Рахими Суфьян 4
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Давсари Салем 3
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 3
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 2
Шаньдун Тайшань Кризан 2
Аль-Райян Шехата Хазем 2
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 61'
      Маккалмонт Алфи сделал результативную передачу.
    • 50'
      Синь Сюй получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Фейхао Витор уходит с поля. Bailey Brandtman выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Оскар дос Сантос сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Лэй У бьет в цель!
    • 24'
      Маурагис Лукас получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Лэй У сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Ли Ан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Шанхай Порт 3:2 Централ Кост Маринерс онлайн

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