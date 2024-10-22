Тур: 3.
3:2
Конец матча
0'
1:0
2' ГолЛи Ан
24' Желтая карточкаМаурагис Лукас
2:0
41' ГолЛэй У
50' Желтая карточкаСинь Сюй
2:1
61' ГолБрито Микаель
3:1
86' ГолВаргас Матиас
3:2
90' ГолNicholas Duarte
90'+7
Ход матча
24'
41'
2:0
50'
61'
2:1
61'
61'
62'
75'
86'
88'
90'
3:2
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
525 Количество передач 517
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
13
Чжэнь
Вэй
2
Ли
Ан
31
Бао
Шенджин
20
Ян
Шиюань
16
Синь
Сюй
7
Лэй
У
15
Роу
Сторм
26
Трапп
Брэд
11
Фейхао
Витор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
31 Бао ШенджинЗащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
-
16 Синь СюйПолузащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Чэнь ВэйВратарь
-
25 Jia DuВратарь
-
37 Чэн СюхуанЗащитник
-
32 Ли ШуайЗащитник
-
23 Хуань ФуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Цзин ФэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Лю ЧжурунНападающий
-
45 Лю СяолунНападающий
-
Главный тренер: Мускат Кевин
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
26 Трапп БрэдЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фейхао ВиторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Полл НатанЗащитник
- Полузащитник
-
-
17 Sabit James
-
-
-
36 Haine Eames
-
-
Главный тренер: Джексон Марк
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Порт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|1
|0.33
|Ли Ан
|1
|0.33
|Варгас Матиас
|1
|0.33
|William Popp II
|1
|0.33
|Соуза Густав
|1
|0.33
|Оскар дос Сантос
|0
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брито Микаель
|2 (1)
|0.67
|Маурагис Лукас
|1
|0.33
|Nicholas Duarte
|1
|0.33
|Маккалмонт Алфи
|0
|0
|Куол Алоу
|0
|0
|Трапп Брэд
|0
|0
Карточки
Шанхай Порт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жусса Матеус
|1
|1
|William Popp II
|1
|0
|Синь Сюй
|1
|0
|Чжэнь Вэй
|1
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлесик Адам
|0
|1
|Кальтак Брайан
|1
|0
|Эдмондсон Райан
|1
|0
|Маурагис Лукас
|1
|0
|Брито Микаель
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Порт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Централ Кост Маринерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Шанхай Порт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
0
Шанхай Порт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Порт
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Ченду Беттер Сити - Шанхай Порт 3:1 Пхохан Стилерс - Шанхай Порт 3:0 Шанхай Порт - Циндао Вест Коаст 2:1 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 3:2
Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 3:4 Шанхай Порт - Джохор Дарул Такзим 2:2 Шанхай Порт - Сычуань Цзюнью 2:0 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 3:0 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 7:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 8:1 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Шанхай Порт - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Порт 0:2 Гуанси Хенгчен - Шанхай Порт 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 1:2
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0 Централ Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед 1:2 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Хейдельберг Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1
Результаты матчей
Шанхай Порт
Централ Кост Маринерс
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Шанхай Порт
Централ Кост Маринерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Восток
Восток
Восток
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|6 (1)
|Аль-Айн
|Рахими Суфьян
|4
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|3
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Давсари Салем
|3
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|3
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|2
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|2
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|2
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|2