  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 3.
Кванджу
2:1
Перерыв
Джохор Дарул Такзим
0'
1:0
3' Гол
Асани Ясир
2:0
6' Гол
Асани Ясир
2:1
28' Гол
Бахарудин Мухамад

Ход матча

3'
Асани Ясир
(Hye-Seong Oh)
1:0
6'
Асани Ясир
2:0
28'
2:1
Бахарудин Мухамад
(Муньис Хуан)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 9
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кванджу
Ничья
Джохор Дарул Такзим
2.68
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Kyeong-Min
Kim
2
Sung-Kwon
Jo
15
Jun-Soo
Byeon
23
Gyung-Jae
Kim
3
Min-Gi
Lee
40
Chang
Moo
Sin
55
Пак
Тхэ-Чжун
14
Ho-Yeon
Jeong
7
Асани
Ясир
20
Kun-Hee
Lee
77
Hye-Seong
Oh
58
Субиаурре
Андони
13
Jun-Heong
Park
23
Паскуаль
Эдди
15
Бахарудин
Мухамад
24
Аррибас
Оскар
11
Мурило
18
Ундабаррена
Икер
30
Инса
Начо
42
Айман
Ариф
20
Муньис
Хуан
99
Обрегон
Хорхе
Кванджу
4-3-3
Джохор Дарул Такзим
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Кванджу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асани Ясир 6 (1) 2
Микелтадзе Бека 1 0.33
Hye-Seong Oh 1 0.33
Gabriel Tigrao 1 0.33
Heui-Kyun Lee 1 0.33
Ho-Yeon Jeong 0 0
Jun-Soo Byeon 0 0
Джохор Дарул Такзим
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айман Ариф 3 1
Муньис Хуан 1 0.33
Обрегон Хорхе 1 0.33
Бахарудин Мухамад 1 0.33
Jun-Heong Park 0 0
Мурило 0 0

Карточки

Кванджу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асани Ясир 1 0
Gyung-Jae Kim 1 0
Hye-Seong Oh 1 0
Kang-Hyeon Lee 1 0
Jun-Soo Byeon 1 0
Ho-Yeon Jeong 1 0
Джохор Дарул Такзим
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурило 2 0
Heberty 1 0
Аррибас Оскар 1 0

Результаты матчей

Кванджу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Джохор Дарул Такзим
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Кванджу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Джохор Дарул Такзим
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Кванджу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Джохор Дарул Такзим
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кванджу
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Кванджу - Тэгу 1:1 Кванджу - Сеул 3:1 Кавасаки Фронтале - Кванджу 0:1 Кимчхон Санму - Кванджу 2:0
Кванджу - Чеджу Юнайтед 0:2 Кванджу - Йокогама Ф-Маринос 7:3 Кванджу - Пхохан Стилерс 2:1 Тэджон Ситизен - Кванджу 2:0 Ульсан Хёндэ - Кванджу 2:2 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Канвон - Кванджу 3:2 Чонбук Моторс - Кванджу 0:1 Кванджу - Сувон Сити 1:0 Тэгу - Кванджу 0:1 Кванджу - Сеонам 3:2 Кванджу - Инчхон Юнайтед 0:2 Ульсан Хёндэ - Кванджу 0:1 Канвон - Кванджу 2:0 Кванджу - Чеджу Юнайтед 2:1
Джохор Дарул Такзим
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Джохор Дарул Такзим - Шанхай Шеньхуа 3:0 Джохор Дарул Такзим - Кучинг Сити 2:1 Келантан Юнайтед - Джохор Дарул Такзим 1:6 Шанхай Порт - Джохор Дарул Такзим 2:2
Джохор Дарул Такзим - Пулау Пенанг 5:0 Джохор Дарул Такзим - Кедах 6:0 ПДРМ ФА - Джохор Дарул Такзим 1:1 Джохор Дарул Такзим - Теренггану 4:0 Сабах - Джохор Дарул Такзим 1:3 Джохор Дарул Такзим - Паханг 3:0 Куала-Лумпур - Джохор Дарул Такзим 1:5 Джохор Дарул Такзим - Негери Сембилан 3:1 Джохор Дарул Такзим - Лайон Сити Сейлорс 4:0 Лайон Сити Сейлорс - Джохор Дарул Такзим 1:2 Джохор Дарул Такзим - Пулау Пенанг 8:0 Джохор Дарул Такзим - Бангкок Гласс 4:1 Паханг - Джохор Дарул Такзим 0:2 Кавасаки Фронтале - Джохор Дарул Такзим 5:0 Джохор Дарул Такзим - Кучинг Сити 2:0 Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 2:1

Результаты матчей

Кванджу
Джохор Дарул Такзим

Точный счет

7:3
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

7
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
7:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
7
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Кванджу
Джохор Дарул Такзим

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 2:1 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Бурирам Юнайтед
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Виссел Кобе
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Джохор Дарул Такзим
 1:2 3 1 1 1 6 - 4 4
5.
Шанхай Порт
 2:0 3 1 1 1 4 - 5 4
6.
Шаньдун Тайшань
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Йокогама Ф-Маринос
 2 1 0 1 7 - 7 3
8.
Пхохан Стилерс
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Шанхай Шеньхуа
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Кавасаки Фронтале
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Ульсан Хёндэ
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Централ Кост Маринерс
 0:2 3 0 0 3 2 - 7 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 2:1 2 2 0 0 9 - 4 6
2.
Шанхай Порт
 2:0 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Йокогама Ф-Маринос
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Пхохан Стилерс
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Джохор Дарул Такзим
 1:2 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Шаньдун Тайшань
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Виссел Кобе
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Бурирам Юнайтед
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Централ Кост Маринерс
 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Кавасаки Фронтале
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ульсан Хёндэ
 1 0 0 1 0 - 1 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Бурирам Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кванджу
 2:1 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Виссел Кобе
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Джохор Дарул Такзим
 1:2 2 0 1 1 3 - 4 1
6.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 1 - 2 0
7.
Шанхай Шеньхуа
 1 0 0 1 0 - 3 0
8.
Пхохан Стилерс
 1 0 0 1 1 - 4 0
9.
Шанхай Порт
 2:0 1 0 0 1 0 - 3 0
10.
Йокогама Ф-Маринос
 1 0 0 1 3 - 7 0
11.
Ульсан Хёндэ
 1 0 0 1 0 - 4 0
12.
Централ Кост Маринерс
 0:2 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Аль-Айн Рахими Суфьян 4
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Давсари Салем 3
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 3
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 2
Аль-Райян Шехата Хазем 2
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 2
Джохор Дарул Такзим Мурило 2
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Муньис Хуан сделал результативную передачу.
  • 28'
    Г О О О О Л - Бахарудин Мухамад бьет в цель!
  • 6'
    Г О О О О Л - Асани Ясир бьет в цель!
  • 3'
    Hye-Seong Oh сделал результативную передачу.
  • 3'
    Г О О О О Л - Асани Ясир бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Кванджу
Ничья
Джохор Дарул Такзим
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