Тур: 3.
2:1
Перерыв
Ход матча
3'
1:0
6'
2:0
28'
2:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
1 Угловые 9
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
55
Пак
Тхэ-Чжун
20
Kun-Hee
Lee
77
Hye-Seong
Oh
11
Мурило
30
Инса
Начо
42
Айман
Ариф
20
Муньис
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Пак Тхэ-ЧжунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Kun-Hee LeeНападающий
-
77 Hye-Seong OhНападающий
- Запасные игроки
-
22 Sang-Gi LeeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Ким Хан-ГильПолузащитник
-
30 Чой Кён-РокНападающий
-
18 Yool Heo
-
-
-
88 Min-Seo Moon
-
27 Jin-Ho Kim
-
-
31 Hee-Dong Roh
-
Главный тренер: Jung-Hyo Lee
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 МурилоЗащитник
- Полузащитник
-
30 Инса НачоПолузащитник
-
42 Айман АрифПолузащитник
-
20 Муньис ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хазми АхмадВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
9 BergsonНападающий
-
37 HebertyНападающий
-
-
-
Главный тренер: Бидольо Гектор
Бомбардиры внутри турнира
Кванджу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асани Ясир
|6 (1)
|2
|Микелтадзе Бека
|1
|0.33
|Hye-Seong Oh
|1
|0.33
|Gabriel Tigrao
|1
|0.33
|Heui-Kyun Lee
|1
|0.33
|Ho-Yeon Jeong
|0
|0
|Jun-Soo Byeon
|0
|0
Джохор Дарул Такзим
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айман Ариф
|3
|1
|Муньис Хуан
|1
|0.33
|Обрегон Хорхе
|1
|0.33
|Бахарудин Мухамад
|1
|0.33
|Jun-Heong Park
|0
|0
|Мурило
|0
|0
Карточки
Кванджу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асани Ясир
|1
|0
|Gyung-Jae Kim
|1
|0
|Hye-Seong Oh
|1
|0
|Kang-Hyeon Lee
|1
|0
|Jun-Soo Byeon
|1
|0
|Ho-Yeon Jeong
|1
|0
Джохор Дарул Такзим
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурило
|2
|0
|Heberty
|1
|0
|Аррибас Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Кванджу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Джохор Дарул Такзим
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Кванджу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Джохор Дарул Такзим
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Кванджу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Джохор Дарул Такзим
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кванджу
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Кванджу - Тэгу 1:1 Кванджу - Сеул 3:1 Кавасаки Фронтале - Кванджу 0:1 Кимчхон Санму - Кванджу 2:0
Кванджу - Чеджу Юнайтед 0:2 Кванджу - Йокогама Ф-Маринос 7:3 Кванджу - Пхохан Стилерс 2:1 Тэджон Ситизен - Кванджу 2:0 Ульсан Хёндэ - Кванджу 2:2 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Канвон - Кванджу 3:2 Чонбук Моторс - Кванджу 0:1 Кванджу - Сувон Сити 1:0 Тэгу - Кванджу 0:1 Кванджу - Сеонам 3:2 Кванджу - Инчхон Юнайтед 0:2 Ульсан Хёндэ - Кванджу 0:1 Канвон - Кванджу 2:0 Кванджу - Чеджу Юнайтед 2:1
Джохор Дарул Такзим
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Джохор Дарул Такзим - Шанхай Шеньхуа 3:0 Джохор Дарул Такзим - Кучинг Сити 2:1 Келантан Юнайтед - Джохор Дарул Такзим 1:6 Шанхай Порт - Джохор Дарул Такзим 2:2
Джохор Дарул Такзим - Пулау Пенанг 5:0 Джохор Дарул Такзим - Кедах 6:0 ПДРМ ФА - Джохор Дарул Такзим 1:1 Джохор Дарул Такзим - Теренггану 4:0 Сабах - Джохор Дарул Такзим 1:3 Джохор Дарул Такзим - Паханг 3:0 Куала-Лумпур - Джохор Дарул Такзим 1:5 Джохор Дарул Такзим - Негери Сембилан 3:1 Джохор Дарул Такзим - Лайон Сити Сейлорс 4:0 Лайон Сити Сейлорс - Джохор Дарул Такзим 1:2 Джохор Дарул Такзим - Пулау Пенанг 8:0 Джохор Дарул Такзим - Бангкок Гласс 4:1 Паханг - Джохор Дарул Такзим 0:2 Кавасаки Фронтале - Джохор Дарул Такзим 5:0 Джохор Дарул Такзим - Кучинг Сити 2:0 Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 2:1
Результаты матчей
Кванджу
Джохор Дарул Такзим
Точный счет
7:3
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
7
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
7:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
7
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Кванджу
Джохор Дарул Такзим
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1:2
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|5.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|7 - 7
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|12.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|2.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1:2
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|6.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|7.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|9.
|2:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|3 - 7
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|12.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|6 (1)
|Аль-Айн
|Рахими Суфьян
|4
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|3
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Давсари Салем
|3
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|3
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|2
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|2
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|2
|Джохор Дарул Такзим
|Мурило
|2