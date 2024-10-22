Тур: 3.
2:2
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаКризан
23' Желтая карточкаКоике Рюта
37' Желтая карточкаЛю Ян
1:0
43' ГолКризан
1:1
54' ГолЛопес Андерсон
65' Желтая карточкаЛю Биньбинь
83' Желтая карточкаАмано Дзюн
1:2
87' ГолЯн
2:2
90' ГолЧжэн Чжэн
90'+6
Ход матча
13'
23'
37'
54'
1:1
63'
63'
65'
79'
79'
83'
90'
90'
2:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 6
-
3 Угловые 13
-
2 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
333 Количество передач 545
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ван
Да-Лэй
33
Гао
Чжуньи
17
У
Синхань
11
Лю
Ян
22
Ли
Юаньи
20
Ляо
Лишэн
19
Зека
9
Кризан
16
Като
Рен
5
Дуду
VII
24
Като
Хиджири
13
Коике
Рюта
28
Ямане
Рику
11
Ян
III
14
Уэнака
Асахи
17
Иноуэ
Кента
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
33 Гао ЧжуньиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 У СинханьЗащитник
-
11 Лю ЯнЗащитник
-
22 Ли ЮаньиПолузащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
- Полузащитник
-
19 ЗекаНападающий
-
9 КризанНападающий
- Запасные игроки
-
26 Шибо ЛюВратарь
-
13 Чжан ЧиЗащитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
-
2 Тон ЛэйЗащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
23 Се ВэньфэнПолузащитник
-
35 Хуан ЧжэнъюйПолузащитник
-
24 Би ЦзиньхаоНападающий
- Нападающий
-
29 Чэнь Пу
-
-
Главный тренер: Tian Tang
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Като РенЗащитник
- Защитник
-
5 ДудуЗащитник
-
24 Като ХиджириЗащитник
-
13 Коике РютаПолузащитник
-
28 Ямане РикуПолузащитник
-
11 ЯнПолузащитник
-
14 Уэнака АсахиПолузащитник
-
17 Иноуэ КентаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Мацубара КенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Амано ДзюнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мияичи РиоНападающий
-
49 Justin Homma
-
-
-
Главный тренер: Джон Хатчинсон
История личных встреч
Шаньдун Тайшань
Йокогама Ф-Маринос
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
72
120
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казаишвили Валерий
|3
|0.75
|Кризан
|2
|0.5
|Чжэн Чжэн
|1
|0.25
|Би Цзиньхао
|1
|0.25
|Ляо Лишэн
|0
|0
|Ли Юаньи
|0
|0
|Зека
|0
|0
Йокогама Ф-Маринос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элбер Жозе
|2
|0.67
|Лопес Андерсон
|2
|0.67
|Нисимура Такума
|2
|0.67
|Ян III
|1
|0.33
|Мидзунума Кота
|1
|0.33
|Ватанабэ Кота
|1
|0.33
|Иноуэ Кента
|0
|0
|Дуду VII
|0
|0
|Като Хиджири
|0
|0
|Като Рен
|0
|0
Карточки
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Казаишвили Валерий
|2
|0
|Кризан
|2
|0
|Kang-Hee Choi
|0
|1
|Лю Ян
|1
|0
|Ляо Лишэн
|1
|0
|Гао Чжуньи
|1
|0
|Ли Юаньи
|1
|0
|Чжан Чи
|1
|0
|Лю Биньбинь
|1
|0
|Хуан Чжэнъюй
|1
|0
Йокогама Ф-Маринос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуду VII
|0
|1
|Мацубара Кен
|1
|0
|Амано Дзюн
|1
|0
|Коике Рюта
|1
|0
|Камидзима Такуми
|1
|0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Йокогама Ф-Маринос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
5
Шаньдун Тайшань
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Йокогама Ф-Маринос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Шаньдун Тайшань
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Йокогама Ф-Маринос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
9
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
44%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 4:1 Виссел Кобе - Шаньдун Тайшань 2:1 Сычуань Цзюнью - Шаньдун Тайшань 1:4 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 1:0
Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 0:0 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Шаньдун Тайшань - Циндао Вест Коаст 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 3:0 Шаньдун Тайшань - Бангкок Юнайтед 1:1 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 3:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 1:0 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Вест Коаст - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 6:0 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 2:0 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 2:2 Чунцин Тунлян Лонг - Шаньдун Тайшань 3:6
Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Йокогама Ф-Маринос - Альбирекс Ниигата 0:0 Нагоя Грампус - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Нагоя Грампус 1:3 Касива Рейсол - Йокогама Ф-Маринос 1:0
Йокогама Ф-Маринос - Ульсан Хёндэ 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Токио 1:3 Йокогама Ф-Маринос - Ренофа Ямагути 5:1 Санфречче Хиросима - Йокогама Ф-Маринос 6:2 Кванджу - Йокогама Ф-Маринос 7:3 Йокогама Ф-Маринос - Киото Санга 1:2 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Ф-Маринос 3:1 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 6:1 Йокогама Ф-Маринос - Серезо Осака 4:0 В-Варен Нагасаки - Йокогама Ф-Маринос 2:3 Кавасаки Фронтале - Йокогама Ф-Маринос 1:3 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 3:2 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Матида Зельвия - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Касима Антлерс 4:1
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
Йокогама Ф-Маринос
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
7:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
7:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Шаньдун Тайшань
Йокогама Ф-Маринос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
21
Восток
Восток
Восток
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|6 (1)
|Аль-Айн
|Рахими Суфьян
|4
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|3
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Давсари Салем
|3
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|3
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|2
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|2
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|2
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|2