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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 3.
Шаньдун Тайшань
2:2
Конец матча
Йокогама Ф-Маринос
0'
13' Желтая карточка
Кризан
23' Желтая карточка
Коике Рюта
37' Желтая карточка
Лю Ян
1:0
43' Гол
Кризан
1:1
54' Гол
Лопес Андерсон
65' Желтая карточка
Лю Биньбинь
83' Желтая карточка
Амано Дзюн
1:2
87' Гол
Ян
2:2
90' Гол
Чжэн Чжэн
90'+6

Ход матча

13'
Кризан
 
23'
 
Коике Рюта
37'
Лю Ян
 
43'
Кризан
(Зека)
1:0
54'
1:1
Лопес Андерсон
(Дуду VII)
63'
Лю Биньбинь
У Синхань
 
63'
Синьли Пэн
Ляо Лишэн
 
65'
Лю Биньбинь
 
67'
 
Мияичи Рио
Иноуэ Кента
67'
 
Амано Дзюн
Уэнака Асахи
77'
 
Ватанабэ Кота
Коике Рюта
77'
 
Мацубара Кен
Като Хиджири
79'
Се Вэньфэн
Зека
 
79'
Кэ Ши
Гао Чжуньи
 
83'
 
Амано Дзюн
87'
1:2
Ян
(Като Рен)
90'
 
Мидзунума Кота
Ян
90'
Чжэн Чжэн
2:2

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 13
  • 2 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 333 Количество передач 545
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Ван
Да-Лэй
33
Гао
Чжуньи
3
Marcel
Scales
5
Чжэн
Чжэн
17
У
Синхань
11
Лю
Ян
22
Ли
Юаньи
20
Ляо
Лишэн
10
Казаишвили
Валерий
19
Зека
9
Кризан
21
Иикура
Хироки
16
Като
Рен
15
Камидзима
Такуми
5
Дуду
VII
24
Като
Хиджири
13
Коике
Рюта
28
Ямане
Рику
11
Ян
III
14
Уэнака
Асахи
17
Иноуэ
Кента
10
Лопес
Андерсон
Шаньдун Тайшань
3-4-1-2
Йокогама Ф-Маринос
4-2-3-1

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Йокогама Ф-Маринос

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧА
1:0
ЛЧА
1:2
ЛЧА
3:0
ЛЧА
0:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

72
120

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казаишвили Валерий 3 0.75
Кризан 2 0.5
Чжэн Чжэн 1 0.25
Би Цзиньхао 1 0.25
Ляо Лишэн 0 0
Ли Юаньи 0 0
Зека 0 0
Йокогама Ф-Маринос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элбер Жозе 2 0.67
Лопес Андерсон 2 0.67
Нисимура Такума 2 0.67
Ян III 1 0.33
Мидзунума Кота 1 0.33
Ватанабэ Кота 1 0.33
Иноуэ Кента 0 0
Дуду VII 0 0
Като Хиджири 0 0
Като Рен 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Казаишвили Валерий 2 0
Кризан 2 0
Kang-Hee Choi 0 1
Лю Ян 1 0
Ляо Лишэн 1 0
Гао Чжуньи 1 0
Ли Юаньи 1 0
Чжан Чи 1 0
Лю Биньбинь 1 0
Хуан Чжэнъюй 1 0
Йокогама Ф-Маринос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуду VII 0 1
Мацубара Кен 1 0
Амано Дзюн 1 0
Коике Рюта 1 0
Камидзима Такуми 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Йокогама Ф-Маринос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5
Шаньдун Тайшань
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Йокогама Ф-Маринос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4
Шаньдун Тайшань
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Йокогама Ф-Маринос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
44%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 4:1 Виссел Кобе - Шаньдун Тайшань 2:1 Сычуань Цзюнью - Шаньдун Тайшань 1:4 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 1:0
Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 0:0 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Шаньдун Тайшань - Циндао Вест Коаст 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 3:0 Шаньдун Тайшань - Бангкок Юнайтед 1:1 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 3:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 1:0 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Вест Коаст - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 6:0 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 2:0 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 2:2 Чунцин Тунлян Лонг - Шаньдун Тайшань 3:6
Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Йокогама Ф-Маринос - Альбирекс Ниигата 0:0 Нагоя Грампус - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Нагоя Грампус 1:3 Касива Рейсол - Йокогама Ф-Маринос 1:0
Йокогама Ф-Маринос - Ульсан Хёндэ 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Токио 1:3 Йокогама Ф-Маринос - Ренофа Ямагути 5:1 Санфречче Хиросима - Йокогама Ф-Маринос 6:2 Кванджу - Йокогама Ф-Маринос 7:3 Йокогама Ф-Маринос - Киото Санга 1:2 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Ф-Маринос 3:1 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 6:1 Йокогама Ф-Маринос - Серезо Осака 4:0 В-Варен Нагасаки - Йокогама Ф-Маринос 2:3 Кавасаки Фронтале - Йокогама Ф-Маринос 1:3 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 3:2 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Матида Зельвия - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Касима Антлерс 4:1

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Йокогама Ф-Маринос

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
7:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
7:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Йокогама Ф-Маринос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
2
1

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 3 3 0 0 11 - 4 9
2.
Бурирам Юнайтед
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Виссел Кобе
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Шаньдун Тайшань
 3 1 1 1 6 - 5 4
5.
Джохор Дарул Такзим
 3 1 1 1 6 - 5 4
6.
Йокогама Ф-Маринос
 3 1 1 1 9 - 9 4
7.
Шанхай Порт
 3 1 1 1 5 - 7 4
8.
Кавасаки Фронтале
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Шанхай Шеньхуа
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Пхохан Стилерс
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Ульсан Хёндэ
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Централ Кост Маринерс
 3 0 0 3 4 - 8 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 2 2 0 0 10 - 4 6
2.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Шанхай Порт
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Бурирам Юнайтед
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Йокогама Ф-Маринос
 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Пхохан Стилерс
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Джохор Дарул Такзим
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Виссел Кобе
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Кавасаки Фронтале
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ульсан Хёндэ
 1 0 0 1 0 - 1 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Бурирам Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кванджу
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Виссел Кобе
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Джохор Дарул Такзим
 2 0 1 1 3 - 5 1
6.
Йокогама Ф-Маринос
 2 0 1 1 5 - 9 1
7.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Шанхай Порт
 1 0 0 1 0 - 3 0
9.
Шанхай Шеньхуа
 1 0 0 1 0 - 3 0
10.
Ульсан Хёндэ
 1 0 0 1 0 - 4 0
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 3 - 6 0
12.
Пхохан Стилерс
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Аль-Айн Рахими Суфьян 4
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Давсари Салем 3
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 3
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 2
Шаньдун Тайшань Кризан 2
Аль-Райян Шехата Хазем 2
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 54'
      Дуду VII сделал результативную передачу.
    • 54'
      Г О О О О Л - Лопес Андерсон бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Зека сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Кризан бьет в цель!
    • 37'
      Лю Ян получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Коике Рюта получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Кризан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Шаньдун Тайшань 2:2 Йокогама Ф-Маринос онлайн

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