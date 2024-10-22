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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 3.
Бурирам Юнайтед
1:0
Конец матча
Пхохан Стилерс
0'
19' Желтая карточка
Дугалл Кеннет
30' Желтая карточка
Ли Гю-Бек
35' Желтая карточка
Osmar Loss
1:0
56' Гол
Bissoli
59' Желтая карточка
Гуд Кёртис
90'+5

Ход матча

19'
Дугалл Кеннет
 
30'
 
Ли Гю-Бек
35'
Osmar Loss
 
46'
 
Чжон Мин-Гван
Ли Гю-Бек
56'
Bissoli
(Хаипракон Сасалак)
1:0
57'
 
Юн Мин-Хо
Ким Ин-Сон
57'
 
Ли Тхэ-Сок
Sung-Dong Baek
59'
Гуд Кёртис
 
65'
Дхало Марсело
Хаипракон Сасалак
 
65'
Табинас Джефферсон
Гуд Кёртис
 
68'
 
Хан Чхан-Хи
Ким Чжон-У
75'
Chrigor
Джайдед Супачай
 
76'
 
Ли Кю-Мин
Yun-sang Hong
86'
Nascimento Leite Matheus IIIV
Бунматхан Тхиратхон
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 377 Количество передач 569
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Этеридж
Нейл
92
Ким
Мин-Хёк
16
Дугалл
Кеннет
6
Гуд
Кёртис
11
Коолс
Дион
2
Хаипракон
Сасалак
23
Чаушич
Горан
5
Бунматхан
Тхиратхон
10
Криспим
Лукас
9
Джайдед
Супачай
7
Bissoli
21
In-Gu
Hwang
2
Эо
Чжон-Вон
5
Аспропотамитис
Джонатан
34
Ли
Гю-Бек
77
Wanderson
I
7
Ким
Ин-Сон
6
Ким
Чжон-У
8
Oberdan
37
Yun-sang
Hong
10
Sung-Dong
Baek
9
Луис
Жоржи
Бурирам Юнайтед
3-4-2-1
Пхохан Стилерс
4-4-2

История личных встреч

Бурирам Юнайтед
Пхохан Стилерс

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
0:0
ЛЧА
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Бурирам Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bissoli 2 0.67
Гуд Кёртис 1 0.33
Чаушич Горан 0 0
Хаипракон Сасалак 0 0
Коолс Дион 0 0
Пхохан Стилерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Жоржи 1 0.33
Wanderson I 1 0.33
Хан Чхан-Хи 1 0.33
Yun-sang Hong 1 0.33
Джанг Дже-Хи 0 0
Ан Чжа-Чжун 0 0

Карточки

Бурирам Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуд Кёртис 1 0
Дугалл Кеннет 1 0
Коолс Дион 1 0
Osmar Loss 1 0
Пхохан Стилерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ким Чжон-У 1 0
Чжон Мин-Гван 1 0
Син Кван-Хун 1 0
Хан Чхан-Хи 1 0
Ли Тхэ-Сок 1 0
Ли Гю-Бек 1 0

Результаты матчей

Бурирам Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пхохан Стилерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Бурирам Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пхохан Стилерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Бурирам Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Пхохан Стилерс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Бурирам Юнайтед
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Бурирам Юнайтед - Утаи Тани 1:0 Централ Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед 1:2 Бурирам Юнайтед - Прачуап 6:0 Бурирам Юнайтед - Виссел Кобе 0:0
Порт - Бурирам Юнайтед 0:0 Бурирам Юнайтед - Накхонпатхом 3:0 Кхонкэн Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:3 Чианграй Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:5 Бурирам Юнайтед - Бангкок Юнайтед 4:2 Нонгбуа - Бурирам Юнайтед 0:4 Бурирам Юнайтед - Кхонкэн Юнайтед 8:2 Утаи Тани - Бурирам Юнайтед 0:2 Бурирам Юнайтед - Порт 1:1 Накхонпатхом - Бурирам Юнайтед 0:2 Бурирам Юнайтед - Муангтхонг Юнайтед 3:1 Ратчабури - Бурирам Юнайтед 1:4 Бурирам Юнайтед - Прачуап 1:0 Бангкок Гласс - Бурирам Юнайтед 1:1 Бурирам Юнайтед - Чианграй Юнайтед 2:1 Чонбури - Бурирам Юнайтед 1:1
Пхохан Стилерс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пхохан Стилерс - Сувон Сити 1:1 Пхохан Стилерс - Сувон Сити 1:1 Пхохан Стилерс - Шанхай Порт 3:0 Пхохан Стилерс - Инчхон Юнайтед 1:0
Пхохан Стилерс - Канвон 2:1 Шанхай Шеньхуа - Пхохан Стилерс 4:1 Кванджу - Пхохан Стилерс 2:1 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 5:4 Пхохан Стилерс - Чеджу Юнайтед 2:1 Пхохан Стилерс - Тэгу 1:2 Чеджу Юнайтед - Пхохан Стилерс 2:2 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 2:1 Пхохан Стилерс - Сеул 1:2 Пхохан Стилерс - Кимчхон Санму 1:2 Тэджон Ситизен - Пхохан Стилерс 1:2 Пхохан Стилерс - Сеул 5:1 Чеджу Юнайтед - Пхохан Стилерс 2:1 Пхохан Стилерс - Канвон 2:0 Тэгу - Пхохан Стилерс 3:3 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 2:1

Результаты матчей

Бурирам Юнайтед
Пхохан Стилерс

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бурирам Юнайтед
Пхохан Стилерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 3 3 0 0 11 - 4 9
2.
Бурирам Юнайтед
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Виссел Кобе
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Шаньдун Тайшань
 3 1 1 1 6 - 5 4
5.
Джохор Дарул Такзим
 3 1 1 1 6 - 5 4
6.
Йокогама Ф-Маринос
 3 1 1 1 9 - 9 4
7.
Шанхай Порт
 3 1 1 1 5 - 7 4
8.
Кавасаки Фронтале
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Шанхай Шеньхуа
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Пхохан Стилерс
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Ульсан Хёндэ
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Централ Кост Маринерс
 3 0 0 3 4 - 8 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 2 2 0 0 10 - 4 6
2.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Шанхай Порт
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Бурирам Юнайтед
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Йокогама Ф-Маринос
 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Пхохан Стилерс
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Джохор Дарул Такзим
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Виссел Кобе
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Кавасаки Фронтале
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ульсан Хёндэ
 1 0 0 1 0 - 1 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Бурирам Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кванджу
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Виссел Кобе
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Джохор Дарул Такзим
 2 0 1 1 3 - 5 1
6.
Йокогама Ф-Маринос
 2 0 1 1 5 - 9 1
7.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Шанхай Порт
 1 0 0 1 0 - 3 0
9.
Шанхай Шеньхуа
 1 0 0 1 0 - 3 0
10.
Ульсан Хёндэ
 1 0 0 1 0 - 4 0
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 3 - 6 0
12.
Пхохан Стилерс
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Аль-Айн Рахими Суфьян 4
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Давсари Салем 3
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 3
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 2
Шаньдун Тайшань Кризан 2
Аль-Райян Шехата Хазем 2
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 35'
      Osmar Loss получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Ли Гю-Бек получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Дугалл Кеннет получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бурирам Юнайтед 1:0 Пхохан Стилерс онлайн

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