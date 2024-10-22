Тур: 3.
1:0
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаДугалл Кеннет
30' Желтая карточкаЛи Гю-Бек
35' Желтая карточкаOsmar Loss
1:0
56' ГолBissoli
59' Желтая карточкаГуд Кёртис
90'+5
Ход матча
19'
30'
35'
56'
1:0
57'
59'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 1
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
377 Количество передач 569
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
13
Этеридж
Нейл
92
Ким
Мин-Хёк
11
Коолс
Дион
23
Чаушич
Горан
7
Bissoli
21
In-Gu
Hwang
34
Ли
Гю-Бек
77
Wanderson
I
8
Oberdan
- Основной состав
-
13 Этеридж НейлВратарь
-
92 Ким Мин-ХёкЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коолс ДионЗащитник
- Защитник
-
23 Чаушич ГоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 BissoliНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Chrigor
-
18 Athit Berg
-
-
-
-
Главный тренер: Osmar Loss
- Основной состав
-
21 In-Gu HwangВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ли Гю-БекЗащитник
-
77 Wanderson IЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 OberdanПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хан Чхан-ХиПолузащитник
-
11 Чо Сон-ЧжунПолузащитник
-
15 Ли Кю-Мин
-
88 Ким Дон Чжин
-
70 Хван Со Ун
-
19 Юн Мин-Хо
-
18 Кан Хен-Чжэ
-
55 Чхве Хен Вун
-
26 Ли Тхэ-Сок
-
23 Ли Дон-Хеп
-
Главный тренер: Пак Тэ-Ха
История личных встреч
Бурирам Юнайтед
Пхохан Стилерс
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Бурирам Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bissoli
|2
|0.67
|Гуд Кёртис
|1
|0.33
|Чаушич Горан
|0
|0
|Хаипракон Сасалак
|0
|0
|Коолс Дион
|0
|0
Пхохан Стилерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Жоржи
|1
|0.33
|Wanderson I
|1
|0.33
|Хан Чхан-Хи
|1
|0.33
|Yun-sang Hong
|1
|0.33
|Джанг Дже-Хи
|0
|0
|Ан Чжа-Чжун
|0
|0
Карточки
Бурирам Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуд Кёртис
|1
|0
|Дугалл Кеннет
|1
|0
|Коолс Дион
|1
|0
|Osmar Loss
|1
|0
Пхохан Стилерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ким Чжон-У
|1
|0
|Чжон Мин-Гван
|1
|0
|Син Кван-Хун
|1
|0
|Хан Чхан-Хи
|1
|0
|Ли Тхэ-Сок
|1
|0
|Ли Гю-Бек
|1
|0
Результаты матчей
Бурирам Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пхохан Стилерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Бурирам Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пхохан Стилерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Бурирам Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Пхохан Стилерс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Бурирам Юнайтед
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Бурирам Юнайтед - Утаи Тани 1:0 Централ Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед 1:2 Бурирам Юнайтед - Прачуап 6:0 Бурирам Юнайтед - Виссел Кобе 0:0
Порт - Бурирам Юнайтед 0:0 Бурирам Юнайтед - Накхонпатхом 3:0 Кхонкэн Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:3 Чианграй Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:5 Бурирам Юнайтед - Бангкок Юнайтед 4:2 Нонгбуа - Бурирам Юнайтед 0:4 Бурирам Юнайтед - Кхонкэн Юнайтед 8:2 Утаи Тани - Бурирам Юнайтед 0:2 Бурирам Юнайтед - Порт 1:1 Накхонпатхом - Бурирам Юнайтед 0:2 Бурирам Юнайтед - Муангтхонг Юнайтед 3:1 Ратчабури - Бурирам Юнайтед 1:4 Бурирам Юнайтед - Прачуап 1:0 Бангкок Гласс - Бурирам Юнайтед 1:1 Бурирам Юнайтед - Чианграй Юнайтед 2:1 Чонбури - Бурирам Юнайтед 1:1
Пхохан Стилерс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пхохан Стилерс - Сувон Сити 1:1 Пхохан Стилерс - Сувон Сити 1:1 Пхохан Стилерс - Шанхай Порт 3:0 Пхохан Стилерс - Инчхон Юнайтед 1:0
Пхохан Стилерс - Канвон 2:1 Шанхай Шеньхуа - Пхохан Стилерс 4:1 Кванджу - Пхохан Стилерс 2:1 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 5:4 Пхохан Стилерс - Чеджу Юнайтед 2:1 Пхохан Стилерс - Тэгу 1:2 Чеджу Юнайтед - Пхохан Стилерс 2:2 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 2:1 Пхохан Стилерс - Сеул 1:2 Пхохан Стилерс - Кимчхон Санму 1:2 Тэджон Ситизен - Пхохан Стилерс 1:2 Пхохан Стилерс - Сеул 5:1 Чеджу Юнайтед - Пхохан Стилерс 2:1 Пхохан Стилерс - Канвон 2:0 Тэгу - Пхохан Стилерс 3:3 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 2:1
Результаты матчей
Бурирам Юнайтед
Пхохан Стилерс
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Бурирам Юнайтед
Пхохан Стилерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Восток
Восток
Восток
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|6 (1)
|Аль-Айн
|Рахими Суфьян
|4
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|3
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Давсари Салем
|3
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|3
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|2
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|2
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|2
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|2