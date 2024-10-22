Будут ли сегодня у нас опасные моменты? Ау, Криштиану Роналду и Мане?!

В центре поля заработали штрафной удар хозяева. Резаэян отдал передачу назад.

Джалали с мячом, перевод на левый край, чуть назад на Джалали, который второй раз не сумел развить атаку.

Роналду и Мане переглянулись, но убежать от плотной обороны соперника без должного начального паса достаточно сложно.

Последние пять минут в первом тайме. Передача на Отавио, который неудачно пробил по воротам соперника.

.Роналду с мячом в чужой штрафной площади, обернулся вокруг оси и сам пробил! Хоссейни на месте.

Аль-Наджи бросил аут из-за боковой, перевод на левый край последовал. Принял игровой снаряд Роналду, но не сумел мяч обработать.

Штрафной удар на правом фланге атаки заработала иранская команда. Подача от Резаэяна. На дальнюю штангу, Джалали головой готов был пробить, но Бенто снял эту подачу.

Угловой удар для иранского клуба. Подача от Рафаэля, вновь Джалали готов был переправить мяч в ворота. Не вышло.

В достаточно медленном темпе проходит встреча. Передача Лапорта в линию атаки, но мяч потерян. Совершенно не торопятся команды у нас.

На левом фланге с мячом Машарипов, пробил он с правой ноги, лишь получив мяч. Мимо ворот. Бенто момент удара видел.

Передача на Мане, но слишком неточно. Пришлось Отавио включаться, чтобы взять мяч под свой контроль.

С мячом Роналду, осмотрелся, сыграл на левый край на Отавио, тот назад на Лапорта.

Заброс в штрафную площадь на Мане, который отыграл на Отавио, тот пробил с правой ноги! Хоссейни в прыжке забрал мяч!

24' На газоне Джалали, врачи выбежали ему помочь. Небольшая пауза у нас.

22' Мохаммад полез в отбор против Отавио и вышел из этой дуэли победителем.

21' ОТ ворот разыграл Хоссейни, но длинный заброс на Зубера не прошёл.

20' Двадцать минут у нас прошло. Передача на правый край. Габриэл отдал в центр. мяч не дошёл до партнёра.

18' В центре поля подхватил мяч Ндонг, отдал сопернику мяч. Странное решение, похоже, что просто не успел голову опустить.

17' Передача на Аль-Хайбари, который отыграл на Аль-Наджи, тот по левому краю передачу выдал на Мане, рванул за мячом и Отавио. Вышел игровой снаряд за пределы поля.

16' В центре поля с мячом Отавио, отыграл на правый край, получил обратную передачу. Попробовал двигаться через центр, но отдал мяч Эслами.

15' Четверть часа отыграли команды, пока что без опасных моментов. Но Мане и Роналду уже начинают разбегаться.

13' В центре поля нарушение правил со стороны Аль-Наджи. Придержал он Зубера.