  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 3.
Эстеглаль Тегеран
0:0
Первый тайм: 41'
Аль-Наср Эр-Рияд
0'

Ход матча

7'
Alireza Koushki
Мохаммади Мехрдад
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 113
Эстеглаль Тегеран 7.1% (8)
X 5.3% (6)
Аль-Наср Эр-Рияд 87.6% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эстеглаль Тегеран
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
9.50
Реклама, fon.bet
5.26
Реклама, olimp.bet
1.40
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хоссейни
Хоссейн
55
Raphael
I
2
Mohammad
Moradmand
3
Фаллах
Саман
10
Резаэян
Рамин
33
Джалали
Аболфазл
22
Ндонг
Ибраим
80
Эслами
Мохаммедхоссейн
77
Машарипов
Джалолиддин
7
Мохаммади
Мехрдад
14
Zobeir
Niknafs
24
Бенто
Крепски
12
Аль-Бушайль
Наваф
3
Симакан
Мохамед
27
Лапорт
Эмерик
83
Аль-Наджи
Салем
11
Брозович
Марсело
17
Аль-Хайбари
Абдулла
20
Габриэл
Анжело
25
Отавио
Эдмилсон
10
Мане
Садио
7
Роналду
Криштиану
Эстеглаль Тегеран
5-3-2
Аль-Наср Эр-Рияд
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Эстеглаль Тегеран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Резаэян Рамин 1 0.33
Arash Rezavand 1 0.33
Мохаммади Мехрдад 0 0
Джалали Аболфазл 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Ганам Султан 1 0.33
Роналду Криштиану 1 0.33
Мане Садио 1 0.33
Отавио Эдмилсон 0 0
Гариб Абдуррахман 0 0

Карточки

Эстеглаль Тегеран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чешми Рузбех 2 0
Эслами Мохаммедхоссейн 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Наджи Салем 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Симакан Мохамед 1 0
Аль-Бушайль Наваф 1 0

Результаты матчей

Эстеглаль Тегеран
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Эстеглаль Тегеран
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Эстеглаль Тегеран
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Эстеглаль Тегеран
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эстеглаль Тегеран - Зоб Ахан 0:3 Хавадар - Эстеглаль Тегеран 1:2 Аль-Садд - Эстеглаль Тегеран 2:0 Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:1
Нассаджи Мазандаран - Эстеглаль Тегеран 2:2 Эстеглаль Тегеран - Аль-Гарафа 3:0 Эстеглаль Хузестан - Эстеглаль Тегеран 1:0 Эстеглаль Тегеран - Малаван 2:2 Шамс Азар - Эстеглаль Тегеран 1:2 Пайкан - Эстеглаль Тегеран 0:2 Эстеглаль Тегеран - Сирьян 1:0 Нассаджи Мазандаран - Эстеглаль Тегеран 0:0 Эстеглаль Тегеран - Фулад Хузестан 1:0 Эстеглаль Тегеран - Зоб Ахан 2:1 Тракторсази - Эстеглаль Тегеран 0:0 Эстеглаль Тегеран - Шамс Азар 3:2 Алюминиум - Эстеглаль Тегеран 0:1 Эстеглаль Тегеран - Мес Рафсанжан 2:2 Хавадар - Эстеглаль Тегеран 0:1 Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:0
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Оруба Эль-Джауф 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0
Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1

Результаты матчей

Эстеглаль Тегеран
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Эстеглаль Тегеран
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 3 0 0 13 - 5 9
2.
Аль-Ахли Джидда
 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Аль-Садд
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Эстеглаль Тегеран
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
6.
Аль-Васль
 0:0 3 1 1 1 1 - 2 4
7.
Аль-Гарафа
 0:0 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Пахтакор
 3 0 2 1 1 - 2 2
9.
Аль-Шорта
 3 0 2 1 1 - 6 2
10.
Персеполис
 3 0 1 2 1 - 3 1
11.
Аль-Айн
 3 0 1 2 7 - 10 1
12.
Аль-Райян
 3 0 0 3 3 - 7 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Садд
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Эстеглаль Тегеран
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Аль-Гарафа
 0:0 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 5 - 0 3
5.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аль-Шорта
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Персеполис
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аль-Айн
 2 0 1 1 5 - 6 1
10.
Пахтакор
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Аль-Васль
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Аль-Райян
 2 0 0 2 2 - 5 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Аль-Васль
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Пахтакор
 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
6.
Аль-Садд
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аль-Райян
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Аль-Айн
 1 0 0 1 2 - 4 0
9.
Эстеглаль Тегеран
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Аль-Гарафа
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
Аль-Шорта
 1 0 0 1 0 - 5 0
12.
Персеполис
 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Аль-Айн Рахими Суфьян 4
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Давсари Салем 3
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 3
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 2
Шаньдун Тайшань Кризан 2
Аль-Райян Шехата Хазем 2
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    .Роналду с мячом в чужой штрафной площади, обернулся вокруг оси и сам пробил! Хоссейни на месте.
  • 40'
    Последние пять минут в первом тайме. Передача на Отавио, который неудачно пробил по воротам соперника. 
  • 38'
    Роналду и Мане переглянулись, но убежать от плотной обороны соперника без должного начального паса достаточно сложно. 
  • 37'
    Продолжает обстрел чужих ворот Машарипов. С правой ноги вновь приложился! Выше...
  • 36'
    Джалали с мячом, перевод на левый край, чуть назад на Джалали, который второй раз не сумел развить атаку.
  • 35'
    В центре поля заработали штрафной удар хозяева. Резаэян отдал передачу назад. 
  • 34'
    Будут ли сегодня у нас опасные моменты? Ау, Криштиану Роналду и Мане?!
  • 33'
    Заброс в штрафную площадь на Мане, который отыграл на Отавио, тот пробил с правой ноги! Хоссейни в прыжке забрал мяч!
  • 32'
    С мячом Роналду, осмотрелся, сыграл на левый край на Отавио, тот назад на Лапорта.
  • 31'
    Передача на Мане, но слишком неточно. Пришлось Отавио включаться, чтобы взять мяч под свой контроль. 
  • 30'
    На левом фланге с мячом Машарипов, пробил он с правой ноги, лишь получив мяч. Мимо ворот. Бенто момент удара видел.
  • 28'
    В достаточно медленном темпе проходит встреча. Передача Лапорта в линию атаки, но мяч потерян. Совершенно не торопятся команды у нас.
  • Угловой
    27'
    Угловой удар для иранского клуба. Подача от Рафаэля, вновь Джалали готов был переправить мяч в ворота. Не вышло.
  • 26'
    Штрафной удар на правом фланге атаки заработала иранская команда. Подача от Резаэяна. На дальнюю штангу, Джалали головой готов был пробить, но Бенто снял эту подачу.
  • 25'
    Аль-Наджи бросил аут из-за боковой, перевод на левый край последовал. Принял игровой снаряд Роналду, но не сумел мяч обработать. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Травма, повреждение
      24'
      На газоне Джалали, врачи выбежали ему помочь. Небольшая пауза у нас. 
    • 22'
      Мохаммад полез в отбор против Отавио и вышел из этой дуэли победителем. 
    • 21'
      ОТ ворот разыграл Хоссейни, но длинный заброс на Зубера не прошёл. 
    • 20'
      Двадцать минут у нас прошло. Передача на правый край. Габриэл отдал в центр. мяч не дошёл до партнёра.  
    • 18'
      В центре поля подхватил мяч Ндонг, отдал сопернику мяч. Странное решение, похоже, что просто не успел голову опустить. 
    • 17'
      Передача на Аль-Хайбари, который отыграл на Аль-Наджи, тот по левому краю передачу выдал на Мане, рванул за мячом и Отавио. Вышел игровой снаряд за пределы поля.
    • 16'
      В центре поля с мячом Отавио, отыграл на правый край, получил обратную передачу. Попробовал двигаться через центр, но отдал мяч Эслами.
    • 15'
      Четверть часа отыграли команды, пока что без опасных моментов. Но Мане и Роналду уже начинают разбегаться. 
    • 13'
      В центре поля нарушение правил со стороны Аль-Наджи. Придержал он Зубера.
    • 12'
      Заброс на Мане, который оказался в чужой штрафной площади, против него Резаэян, который и вынудил Садио выпустить игровой снаряд за лицевую. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Аль-Наджи полез в отбор, грубовато сыграл против  Резаэяна, но всё было чисто. А уже в ответной атаке Зубер срубил соперника. 
    • 9'
      С мячом в центре поля Ндонг, отыграл назад на Фаллаха. Не так просто развить атаку иранскому клубу. 
    • 8'
      С мячом Брозович, увидел рывок Мане, отдал в штрафную площадь, но слишком сильно. 
    • Замена
      7'
      Вынужденная замена у "Эстеглаль". Ушёл с поля Мохаммади. Вступил в игру Алиреза.
    • 6'
      Пока что не особенно заметен Роналду. Постоянно под опекой двоих он находится. 
    • 4'
      В атаке хозяева, передача на Машарипова, который отдал дальше на Мохаммади, но тот на газоне оказался. Всё чисто было. Даже сам Мохаммади нарушил правила, попав по ноге Лапорту.
    • 3'
      Лапорт бросил аут к центральному кругу, полез в отбор Мохаммади, но сам же нарушил правила. 
    • 2'
      С мячом возле своей штрафной площади Фаллах, передача на  Резаэяна, который перевёл игровой снаряд на правый край. Аут для гостей.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    Где смотреть матч Эстеглаль Тегеран 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эстеглаль Тегеран 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Эстеглаль Тегеран
    7% (8)
    Ничья
    5.2% (6)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    87.8% (101)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.15% (79)
    Меньше
    26.85% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    75.93% (82)
    Нет
    24.07% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    52.2% (60)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    16.5% (19)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    8.7% (10)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    4.3% (5)
    2:1 Эстеглаль Тегеран
    4.3% (5)
    1:1 Ничья
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Эстеглаль Тегеран
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный