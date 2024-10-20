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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 3.
Эстеглаль Тегеран
 
Позже
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогнозы 48
Эстеглаль Тегеран 8.3% (4)
X 6.3% (3)
Аль-Наср Эр-Рияд 85.4% (41)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Эстеглаль Тегеран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Резаэян Рамин 1 0.5
Arash Rezavand 1 0.5
Мохаммади Мехрдад 0 0
Джалали Аболфазл 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Ганам Султан 1 0.5
Роналду Криштиану 1 0.5
Мане Садио 1 0.5
Отавио Эдмилсон 0 0
Гариб Абдуррахман 0 0

Карточки

Эстеглаль Тегеран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чешми Рузбех 2 0
Эслами Мохаммедхоссейн 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Наджи Салем 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Симакан Мохамед 1 0
Аль-Бушайль Наваф 1 0

Результаты матчей

Эстеглаль Тегеран
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Эстеглаль Тегеран
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Эстеглаль Тегеран
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Эстеглаль Тегеран
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эстеглаль Тегеран - Зоб Ахан 0:3 Хавадар - Эстеглаль Тегеран 1:2 Аль-Садд - Эстеглаль Тегеран 2:0 Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:1
Нассаджи Мазандаран - Эстеглаль Тегеран 2:2 Эстеглаль Тегеран - Аль-Гарафа 3:0 Эстеглаль Хузестан - Эстеглаль Тегеран 1:0 Эстеглаль Тегеран - Малаван 2:2 Шамс Азар - Эстеглаль Тегеран 1:2 Пайкан - Эстеглаль Тегеран 0:2 Эстеглаль Тегеран - Сирьян 1:0 Нассаджи Мазандаран - Эстеглаль Тегеран 0:0 Эстеглаль Тегеран - Фулад Хузестан 1:0 Эстеглаль Тегеран - Зоб Ахан 2:1 Тракторсази - Эстеглаль Тегеран 0:0 Эстеглаль Тегеран - Шамс Азар 3:2 Алюминиум - Эстеглаль Тегеран 0:1 Эстеглаль Тегеран - Мес Рафсанжан 2:2 Хавадар - Эстеглаль Тегеран 0:1 Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:0
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Оруба Эль-Джауф 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0
Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1

Результаты матчей

Эстеглаль Тегеран
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Эстеглаль Тегеран
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 1 6
2.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Аль-Садд
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Эстеглаль Тегеран
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Аль-Васль
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Аль-Гарафа
 2 1 0 1 4 - 5 3
8.
Пахтакор
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Персеполис
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Аль-Айн
 2 0 1 1 3 - 5 1
11.
Аль-Шорта
 2 0 1 1 1 - 6 1
12.
Аль-Райян
 2 0 0 2 2 - 5 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Эстеглаль Тегеран
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Аль-Гарафа
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Аль-Садд
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аль-Шорта
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Аль-Айн
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Персеполис
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Пахтакор
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Аль-Райян
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Аль-Васль
 1 0 0 1 0 - 2 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Аль-Васль
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Пахтакор
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аль-Садд
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аль-Райян
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Персеполис
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Аль-Айн
 1 0 0 1 2 - 4 0
10.
Эстеглаль Тегеран
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Аль-Гарафа
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Аль-Шорта
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 4 (1)
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 3
Йокогама Ф-Маринос Элбер Жозе 2 (1)
Аль-Гарафа Хоселу Санмартин 2
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 2
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 2
Джохор Дарул Такзим Мурило 2
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наджи Салем 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эстеглаль Тегеран - Аль-Наср Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2024, осталось 2 дня 11 часов 20 минут.



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    • Прогнозы 48
    Эстеглаль Тегеран 8.3% (4)
    X 6.3% (3)
    Аль-Наср Эр-Рияд 85.4% (41)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Эстеглаль Тегеран - Аль-Наср Эр-Рияд онлайн

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    Прогнозы на матч Эстеглаль Тегеран - Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Эстеглаль Тегеран
    8.2% (4)
    Ничья
    6.1% (3)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    85.7% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.72% (37)
    Меньше
    21.28% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    82.98% (39)
    Нет
    17.02% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    59.2% (29)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    12.2% (6)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    8.2% (4)
    1:1 Ничья
    4.1% (2)
    2:1 Эстеглаль Тегеран
    4.1% (2)
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    Эстеглаль Тегеран
    Аль-Наср Эр-Рияд
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