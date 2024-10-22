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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 3.
Аль-Гарафа
1:0
Второй тайм: 81'
Аль-Васль
0'
1:0
44' Гол
Сасси Фержани
63' Желтая карточка
Сурур Маджед
69' Желтая карточка
Джума Салем

Ход матча

44'
Сасси Фержани
1:0
54'
Abdullah Yousif
Saifeldeen Fadlalla
 
61'
 
Сантос Хонатан
Сеферович Харис
61'
 
Канедо Кайо
Салех Али
63'
 
Сурур Маджед
69'
 
Джума Салем

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Гарафа
Ничья
Аль-Васль
2.85
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3.85
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2.30
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
15
Рико
Серхио
28
Кешрида
Ваджди
42
Сано
Сейду
32
Matias
German
Nani
21
Saifeldeen
Fadlalla
24
Гуннарссон
Арон
7
Коман
Флоринел
29
Диас
Фабрисио
31
Сасси
Фержани
8
Браими
Ясин
9
Хоселу
Санмартин
1
Аль-Сенани
Халед
44
Джума
Салем
15
Чжон
Сын-Хен
4
Буфтини
Суфьян
25
Перес
Алексис
11
Сурур
Маджед
31
Хименес
Николас
6
Сидибе
Сьяка
10
Лима
Фабио
8
Сеферович
Харис
7
Салех
Али
Аль-Гарафа
4-1-4-1
Аль-Васль
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Гарафа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 2 0.5
Сасси Фержани 2 0.5
Сано Сейду 1 0.25
Браими Ясин 1 0.25
Коман Флоринел 0 0
Аль-Васль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфтини Суфьян 1 0.33
Хименес Николас 0 0

Карточки

Аль-Гарафа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сано Сейду 2 0
Браими Ясин 1 0
Хоселу Санмартин 1 0
Модибо Ассим 1 0
Н'Диайе Халифа 1 0
Matias German Nani 1 0
Аль-Ганехи Ахмед 1 0
Аль-Васль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канедо Кайо 1 0
Сурур Маджед 1 0

Результаты матчей

Аль-Гарафа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аль-Васль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Аль-Гарафа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Васль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Аль-Гарафа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Аль-Васль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Гарафа
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аль-Гарафа - Умм-Салаль 3:1 Аль-Гарафа - Аль-Айн 4:2 Аль-Садд - Аль-Гарафа 4:2 СК Катар - Аль-Гарафа 1:3
Эстеглаль Тегеран - Аль-Гарафа 3:0 Аль-Гарафа - Аль-Шамаль 1:1 Аль-Гарафа - Аль-Райян 2:1 Аль-Ахли Доха - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Гарафа - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:0 Аль-Хор - Аль-Гарафа 0:0 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Гарафа - Аль-Шарджа 2:3 Аль-Шамаль - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Вакра - Аль-Гарафа 2:4 Аль-Мархия - Аль-Гарафа 3:2 Аль-Гарафа - Умм-Салаль 1:1 Аль-Араби - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Гарафа - Аль-Райян 3:0 Муайтер - Аль-Гарафа 0:2
Аль-Васль
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аль-Васль - Хор-Факкан 3:4 Аль-Васль - Аль-Ахли Джидда 0:2 Аль-Айн - Аль-Васль 4:2 Аль-Васль - Аль-Наср Дубай 3:1
Пахтакор - Аль-Васль 0:1 Аль-Васль - Дубба Аль-Хусун 1:0 Аль-Иттихад Калба - Аль-Васль 2:2 Умм-Салаль - Аль-Васль 0:3 Аль-Райян - Аль-Васль 3:2 Аль-Ахли Доха - Аль-Васль 1:1 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Васль 0:2 Аль-Айн - Аль-Васль 2:4 Аль-Васль - Шабаб Аль-Ахли Дубай 3:0 Аль-Иттихад Калба - Аль-Васль 2:4 Аль-Васль - Аль-Вахда Абу-Даби 1:4 Аль Батаех - Аль-Васль 1:4 Аль-Васль - Аль-Джазира 2:2 Аль-Васль - Хатта 3:0 Аджман - Аль-Васль 1:4

Результаты матчей

Аль-Гарафа
Аль-Васль

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Аль-Гарафа
Аль-Васль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 3 0 0 13 - 5 9
2.
Аль-Ахли Джидда
 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Аль-Садд
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Аль-Гарафа
 1:0 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Эстеглаль Тегеран
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
7.
Аль-Васль
 0:1 3 1 0 2 1 - 3 3
8.
Пахтакор
 3 0 2 1 1 - 2 2
9.
Аль-Шорта
 3 0 2 1 1 - 6 2
10.
Персеполис
 3 0 1 2 1 - 3 1
11.
Аль-Айн
 3 0 1 2 7 - 10 1
12.
Аль-Райян
 3 0 0 3 3 - 7 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Гарафа
 1:0 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Аль-Садд
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Эстеглаль Тегеран
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 5 - 0 3
5.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аль-Шорта
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Персеполис
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аль-Айн
 2 0 1 1 5 - 6 1
10.
Пахтакор
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Аль-Васль
 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Аль-Райян
 2 0 0 2 2 - 5 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Аль-Васль
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
4.
Пахтакор
 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
6.
Аль-Садд
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аль-Райян
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Аль-Айн
 1 0 0 1 2 - 4 0
9.
Эстеглаль Тегеран
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Аль-Гарафа
 1:0 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
Аль-Шорта
 1 0 0 1 0 - 5 0
12.
Персеполис
 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Аль-Айн Рахими Суфьян 4
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Давсари Салем 3
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 3
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 2
Шаньдун Тайшань Кризан 2
Аль-Райян Шехата Хазем 2
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Гарафа
Ничья
Аль-Васль
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