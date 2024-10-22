Тур: 3.
1:2
Конец матча
0'
1:0
44' ГолСасси Фержани
63' Желтая карточкаСурур Маджед
69' Желтая карточкаДжума Салем
1:1
84' ПенальтиЛима Фабио
89' Желтая карточкаСасси Фержани
1:2
90' ГолСаксесс Исаак
90'+11
Ход матча
44'
1:0
61'
63'
69'
84'
1:1
89'
90'
1:2
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 6
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
345 Количество передач 450
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
15
Рико
Серхио
42
Сано
Сейду
44
Джума
Салем
15
Чжон
Сын-Хен
11
Сурур
Маджед
10
Лима
Фабио
- Основной состав
-
15 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
-
42 Сано СейдуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Исмаил ХамидЗащитник
- Полузащитник
-
-
34 Ayoub Al Oui
-
-
-
-
99 Jamal Hamed
-
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Джума СалемЗащитник
-
15 Чжон Сын-ХенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сурур МаджедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лима ФабиоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Учино ТакасиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ганаэр МалекПолузащитник
-
21 Жан Н'ГессанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Канедо КайоНападающий
-
32 Мохамед Али
-
-
Главный тренер: Милоевич Милош
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Гарафа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|2
|0.5
|Сасси Фержани
|2
|0.5
|Сано Сейду
|1
|0.25
|Браими Ясин
|1
|0.25
|Коман Флоринел
|0
|0
Аль-Васль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саксесс Исаак
|1
|0.33
|Буфтини Суфьян
|1
|0.33
|Лима Фабио
|1 (1)
|0.33
|Хименес Николас
|0
|0
|Перес Алексис
|0
|0
Карточки
Аль-Гарафа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сано Сейду
|2
|0
|Браими Ясин
|1
|0
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|Сасси Фержани
|1
|0
|Модибо Ассим
|1
|0
|Н'Диайе Халифа
|1
|0
|Matias German Nani
|1
|0
|Аль-Ганехи Ахмед
|1
|0
Аль-Васль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канедо Кайо
|1
|0
|Джума Салем
|1
|0
|Сурур Маджед
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Гарафа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аль-Васль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
0
Аль-Гарафа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Васль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Аль-Гарафа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Аль-Васль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
2
67%
76-90
Пропущено
4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
2
67%
76-90
Пропущено
6
3
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Гарафа
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аль-Гарафа - Умм-Салаль 3:1 Аль-Гарафа - Аль-Айн 4:2 Аль-Садд - Аль-Гарафа 4:2 СК Катар - Аль-Гарафа 1:3
Эстеглаль Тегеран - Аль-Гарафа 3:0 Аль-Гарафа - Аль-Шамаль 1:1 Аль-Гарафа - Аль-Райян 2:1 Аль-Ахли Доха - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Гарафа - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:0 Аль-Хор - Аль-Гарафа 0:0 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Гарафа - Аль-Шарджа 2:3 Аль-Шамаль - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Вакра - Аль-Гарафа 2:4 Аль-Мархия - Аль-Гарафа 3:2 Аль-Гарафа - Умм-Салаль 1:1 Аль-Араби - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Гарафа - Аль-Райян 3:0 Муайтер - Аль-Гарафа 0:2
Аль-Васль
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аль-Васль - Хор-Факкан 3:4 Аль-Васль - Аль-Ахли Джидда 0:2 Аль-Айн - Аль-Васль 4:2 Аль-Васль - Аль-Наср Дубай 3:1
Пахтакор - Аль-Васль 0:1 Аль-Васль - Дубба Аль-Хусун 1:0 Аль-Иттихад Калба - Аль-Васль 2:2 Умм-Салаль - Аль-Васль 0:3 Аль-Райян - Аль-Васль 3:2 Аль-Ахли Доха - Аль-Васль 1:1 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Васль 0:2 Аль-Айн - Аль-Васль 2:4 Аль-Васль - Шабаб Аль-Ахли Дубай 3:0 Аль-Иттихад Калба - Аль-Васль 2:4 Аль-Васль - Аль-Вахда Абу-Даби 1:4 Аль Батаех - Аль-Васль 1:4 Аль-Васль - Аль-Джазира 2:2 Аль-Васль - Хатта 3:0 Аджман - Аль-Васль 1:4
Результаты матчей
Аль-Гарафа
Аль-Васль
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Аль-Гарафа
Аль-Васль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
12
13
13
Запад
Запад
Запад
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|6 (1)
|Аль-Айн
|Рахими Суфьян
|4
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|3
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Давсари Салем
|3
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|3
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|2
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|2
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|2
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|2