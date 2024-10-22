Продавил соперника по центру Ютгла и отдал поперек на Цолиса, который пробил низом в касание, но мяч в падении смог отбить на фланг Меньян.

Ответную контратаку провели хозяева, но после подачи Пулишича с левого фланга мяч в свои руки забрал Миньоле.

Забросил с фланга Леау в штрафную на Морату, но того опередил Мехеле и вынес сферу головой на угловой.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Кристиан Пулишич! Красиво закрутил Пулишич прямым ударом со штрафного точно в сетку. во вратарской вели борьбу Мората и Мехеле, помешав среагировать на эту подачу Миньоле, да и Де Йёпер не смог спасти на линии ворот.

Столкнулись в центре поля Рейндерс и Онедика. Штрафной удар исполнять будут игроки "Милана".

Пауза в матче. В прошлом эпизоде получили повреждения оба футболиста, без помощи медиков не обойтись.

Убегал Цолис в контратаку на скорости и прострелил в штрафную, но мяч спокойно здесь вынес подальше Эрнандес.

Теперь уже сносил соперника в центре поля в силовой борьбе Яшари. Очередная желтая карточка в нашей игре.

Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Рейндерс на Морату, но тому пробить Мехеле не позволил.

Диагональ исполнял в штрафную соперника Эрнандес на ход Леау, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

С левого фланга Леау подавал на дальнюю штангу, куда Эмерсон вбегал, но пробить не позволил ему Де Кёйпер.

Отдавал пас в штрафную соперника Рейндерс на Морату, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.

Сместился с левого фланга в штрафную Леау и покатил поперек на Пулишича, который пробил в касание, но мяч отбил Миньоле ногами в сторону.

Ушел от соперника по флангу Ютгла и забросил в штрафную, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

21' В центре поля Сейс грубо пошел в ногу сопернику в подкате, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

20' Леау отдавал проникающий пас на ход Морате в штрафную, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Мехеле.

19' Долго катают мяч на чужой половине поля миланцы, но пройти массированную оборону им пока не удается.

17' Диагональный отдавал пас Эрнандес теперь уже на ход Пулишичу, но тому не удалось дотянуться до мяча в пределах поля.

16' По флангу отдавал пас Эрнандес на ход Лееау, но того опередил Сейс и головой вынес снаряд за пределы поля.

15' После отличного паса от Пулишича пробил метров с двадцати по воротам Фофана, но мяч полетел рядом со штангой.

14' Ушел от двоих соперников по флангу Леау, ворвался в штрафную, но здесь ему пробить не позволил Сейс в подкате.

13' Отдавал пас по флангу Ютгла на забегание Цолиса, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

12' Прорывался по флангу в атаку Эмерсон и подал в центр штрафной. Здесь спокойно головой вынес снаряд подальше от ворот Мехеле.