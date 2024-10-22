  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Милан
1:0
Первый тайм: 38'
Брюгге
0'
20' Желтая карточка
Сейс Хоакин
23' Желтая карточка
Яшари Ардон
1:0
34' Гол
Пулишич Кристиан

Ход матча

20'
 
Сейс Хоакин
23'
 
Яшари Ардон
34'
Пулишич Кристиан
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 134
Милан 93.3% (125)
X 3.7% (5)
Брюгге 3% (4)
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Милан
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16
Меньян
Майк
22
Эмерсон
Жуниор
46
Габбия
Маттео
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
29
Фофана
Юссуф
8
Лофтус-Чик
Рубен
11
Пулишич
Кристиан
14
Рейндерс
Тиджани
10
Леау
Рафаэл
7
Мората
Альваро
22
Миньоле
Симон
65
Сейс
Хоакин
4
Ордоньес
Хоэль
44
Мехеле
Брэндон
55
Де
Кёйпер
Максим
15
Рафаэль
Онедика
68
Талби
Чемсдин
30
Яшари
Ардон
20
Ванакен
Ханс
8
Цолис
Христос
9
Ютгла
Ферран
Милан
4-2-3-1
Брюгге
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулишич Кристиан 1 0.33
Мората Альваро 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 1 0.33
Рафаэль Онедика 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мората Альваро 1 0
Калабрия Давиде 1 0
Томори Фикайо 1 0
Фофана Юссуф 1 0
Чуквуэзе Саму 1 0
Паулу Фонсека 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 1 0
Скораш Михал 1 0
Сейс Хоакин 1 0

Результаты матчей

Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
0
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Милан - Удинезе 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Байер Л - Милан 1:0 Милан - Лечче 3:0
Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1
Брюгге
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Вестерло - Брюгге 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1
Брюгге - Гент 2:4 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Кортрейк - Брюгге 0:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Дендер - Брюгге 1:2 Брюгге - Антверпен 1:0 Генк - Брюгге 3:2 Стандард - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Норвич 3:0 Брюгге - Дендер 0:0 ПСВ - Брюгге 1:1 Брюгге - АЕК 4:1 Кнокке - Брюгге 1:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0

Результаты матчей

Милан
Брюгге

Точный счет

1:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Милан
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Бенфика
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Байер Л
 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Ливерпуль
 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Астон Вилла
 2 2 0 0 4 - 0 6
7.
Ювентус
 2 2 0 0 6 - 3 6
8.
Монако
 1:1 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 4 - 0 4
10.
Интер Милан
 2 1 1 0 4 - 0 4
11.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
12.
Аталанта
 2 1 1 0 3 - 0 4
13.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Арсенал
 2 1 1 0 2 - 0 4
15.
Бавария
 2 1 0 1 9 - 3 3
16.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 2 3
17.
Реал Мадрид
 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Лилль
 2 1 0 1 1 - 2 3
19.
ПСЖ
 2 1 0 1 1 - 2 3
20.
Селтик
 2 1 0 1 6 - 8 3
21.
Брюгге
 0:1 3 1 0 2 1 - 4 3
22.
Фейеноорд
 2 1 0 1 3 - 6 3
23.
Атлетико М
 2 1 0 1 2 - 5 3
24.
Милан
 1:0 3 1 0 2 2 - 4 3
25.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
26.
Штутгарт
 2 0 1 1 2 - 4 1
27.
Болонья
 2 0 1 1 0 - 2 1
28.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 3 1
29.
Динамо Загреб
 2 0 1 1 4 - 11 1
30.
Црвена Звезда
 1:1 3 0 1 2 2 - 7 1
31.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 3 - 5 0
32.
Жирона
 2 0 0 2 2 - 4 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
35.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Боруссия Д
 1 1 0 0 7 - 1 3
3.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Бенфика
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Астон Вилла
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
14.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
15.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
16.
Лилль
 1 1 0 0 1 - 0 3
17.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
18.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
19.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
20.
Милан
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
21.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
ПСВ
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
26.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
27.
Брюгге
 0:1 1 0 0 1 0 - 3 0
28.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 2 - 3 0
31.
Жирона
 1 0 0 1 2 - 3 0
32.
Штурм Грац
 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Црвена Звезда
 1:1 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
35.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Брюгге
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Фейеноорд
 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Спортинг Л
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Монако
 1:1 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Црвена Звезда
 1:1 2 0 1 1 1 - 5 1
19.
Бавария
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
21.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
24.
Селтик
 1 0 0 1 1 - 7 0
25.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
26.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Болонья
 1 0 0 1 0 - 2 0
29.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
30.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Милан
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Брест Сима Абдалла 3
РБ Лейпциг Шешко Беньямин 3
Боруссия Д Гирасси Серу 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 2
Реал Мадрид Модрич Лука 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Видеоповтор
    38'
    Просматривали эпизод на повторах судьи, на предмет красной карточки игроку "Брюгге". Ждем окончательное решение. 
  • 37'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде получили повреждения оба футболиста, без помощи медиков не обойтись.
  • 36'
    Столкнулись в центре поля Рейндерс и Онедика. Штрафной удар исполнять будут игроки "Милана".
  • Описание гола
    34'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Кристиан Пулишич! Красиво закрутил Пулишич прямым ударом со штрафного точно в сетку. во вратарской вели борьбу Мората и Мехеле, помешав среагировать на эту подачу Миньоле, да и Де Йёпер не смог спасти на линии ворот.
  • Угловой
    33'
    Забросил с фланга Леау в штрафную на Морату, но того опередил Мехеле и вынес сферу головой на угловой.
  • 32'
    Ответную контратаку провели хозяева, но после подачи Пулишича с левого фланга мяч в свои руки забрал Миньоле.
  • Опасный момент
    31'
    Продавил соперника по центру Ютгла и отдал поперек на Цолиса, который пробил низом в касание, но мяч в падении смог отбить на фланг Меньян.
  • 29'
    Ушел от соперника по флангу Ютгла и забросил в штрафную, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
  • Опасный момент
    28'
    Сместился с левого фланга в штрафную Леау и покатил поперек на Пулишича, который пробил в касание, но мяч отбил Миньоле ногами в сторону.
  • 27'
    Отдавал пас в штрафную соперника Рейндерс на Морату, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.
  • Угловой
    26'
    С левого фланга Леау подавал на дальнюю штангу, куда Эмерсон вбегал, но пробить не позволил ему Де Кёйпер.
  • 25'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника Эрнандес на ход Леау, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику. 
  • 24'
    Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Рейндерс на Морату, но тому пробить Мехеле не позволил.
  • Желтая карточка
    23'
    Теперь уже сносил соперника в центре поля в силовой борьбе Яшари. Очередная желтая карточка в нашей игре.
  • 22'
    Убегал Цолис в контратаку на скорости и прострелил в штрафную, но мяч спокойно здесь вынес подальше Эрнандес.
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    • Желтая карточка
      21'
      В центре поля Сейс грубо пошел в ногу сопернику в подкате, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
    • 20'
      Леау отдавал проникающий пас на ход Морате в штрафную, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Мехеле.
    • 19'
      Долго катают мяч на чужой половине поля миланцы, но пройти массированную оборону им пока не удается.
    • 17'
      Диагональный отдавал пас Эрнандес теперь уже на ход Пулишичу, но тому не удалось дотянуться до мяча в пределах поля.
    • 16'
      По флангу отдавал пас Эрнандес на ход Лееау, но того опередил Сейс и головой вынес снаряд за пределы поля.
    • 15'
      После отличного паса от Пулишича пробил метров с двадцати по воротам Фофана, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 14'
      Ушел от двоих соперников по флангу Леау, ворвался в штрафную, но здесь ему пробить не позволил Сейс в подкате.
    • 13'
      Отдавал пас по флангу Ютгла на забегание Цолиса, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • 12'
      Прорывался по флангу в атаку Эмерсон и подал в центр штрафной. Здесь спокойно головой вынес снаряд подальше от ворот Мехеле.
    • 11'
      Обокрал соперника в центре поля Онедика и тут же забросил вперед на Цолиса, но тот не смог оторваться от опеки Габбии.
    • 10'
      В центре поля получил по ногам Ютгла в борьбе против Фофана. Штрафной удар исполнять будут бельгийцы.
    • 9'
      Теперь уже после паса от Ютгла пробил с дальней дистанции Ордоньес в одно касание. Лишь перекладина на этот раз спасла итальянцев.
    • 8'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Онедика и пробил с лету, но мяч застрял в гуще защитников.
    • Опасный момент
      7'
      Продавил соперника по центру Ютгла и отдал поперек на Цолиса, который пробил точно под перекладину, но в прыжке спас свою команду Меньян.
    • 6'
      Оторвался от соперника по флангу Леау и от лицевой линии прострелил в центр на Пулишича, но перехватил сферу Ордоньес.
    • 5'
      С левого фланга прострелил в центр штрафной Леау, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • Опасный момент
      4'
      Отличным пасом вывел Талби в штрафную соперника Цолиса, который низом пробил в ближний угол, но ногой отбил в сторону Меньян.
    • 3'
      Мог убегать на ворота соперника Эрнандес после заброса от Рейндерса, но на выходе первым на мяче оказался Миньоле.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в серых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 33.6% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан 1:0 Брюгге

    Исход игры
    Милан
    93.4% (128)
    Ничья
    3.6% (5)
    Брюгге
    2.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.33% (58)
    Меньше
    48.67% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    48.67% (55)
    Нет
    51.33% (58)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    33.6% (46)
    2:0 Милан
    28.5% (39)
    1:0 Милан
    9.5% (13)
    3:1 Милан
    4.4% (6)
    3:0 Милан
    2.2% (3)
    0:1 Брюгге
    1.5% (2)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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