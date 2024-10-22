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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Монако
1:1
Первый тайм: 42'
Црвена Звезда
0'
1:0
20' Гол
Минамино Такуми
26' Желтая карточка
Керер Тило
1:1
27' Пенальти
Ндиайе Чериф

Ход матча

7'
 
Далсью
Дуарте Бруно
20'
Минамино Такуми
(Синго Вилфред)
1:0
26'
Керер Тило
 
27'
1:1
Ндиайе Чериф

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 127
Монако 96.9% (123)
X 3.1% (4)
Црвена Звезда 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Монако
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Маецки
Радослав
2
Вандерсон
V
17
Синго
Вилфред
5
Керер
Тило
12
Кайо
Энрике
6
Закария
Денис
15
Камара
Ламин
11
Аклиуш
Магнес
18
Минамино
Такуми
7
Бен-Сегир
Элисс
36
Эмболо
Брель
1
Илич
Марко
66
Соль
Ен
У
5
Спайич
Урош
24
Джига
Нассер
15
Мвумпа
Силас
14
Олайинка
Питер
21
Элшник
Тими
Макс
6
Крунич
Раде
55
Максимович
Андрия
9
Ндиайе
Чериф
17
Дуарте
Бруно
Монако
4-2-3-1
Црвена Звезда
5-3-2

История личных встреч

Монако
Црвена Звезда

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
4:1
ЛЕ
0:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аклиуш Магнес 1 0.33
Минамино Такуми 1 0.33
Салису Мохаммед 1 0.33
Иленикена Джордж 1 0.33
Закария Денис 1 (1) 0.33
Синго Вилфред 0 0
Вандерсон V 0 0
Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндиайе Чериф 1 (1) 0.33
Милсон 1 0.33

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керер Тило 1 0
Эмболо Брель 1 0
Закария Денис 1 0
Салису Мохаммед 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Бен-Сегир Элисс 1 0
Камара Ламин 1 0
Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элшник Тими Макс 1 0
Мвумпа Силас 1 0
Соль Ен У 1 0

Результаты матчей

Монако
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Монако
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Црвена Звезда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Монако
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Црвена Звезда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Монако - Лилль 0:0 Ренн - Монако 1:2 Динамо Загреб - Монако 2:2 Монако - Монпелье 2:1
Монако - Гавр 3:1 Монако - Барселона 2:1 Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2
Црвена Звезда
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Црвена Звезда - Раднички Ниш 5:1 ИМТ Нови Белград - Црвена Звезда 1:3 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Црвена Звезда - Железничар Панчево 2:1
Партизан - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Црвена Звезда - Напредак 2:0 Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Чукарички - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Нови Пазар 4:1 Текстилац Оцаци - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Младост Лучани 2:2 Црвена Звезда - Единство Уб 4:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Црвена Звезда - Младост 1:0 Црвена Звезда - Чукарички 4:1

Результаты матчей

Монако
Црвена Звезда

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Монако
Црвена Звезда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Бенфика
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Байер Л
 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Ливерпуль
 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Астон Вилла
 2 2 0 0 4 - 0 6
7.
Ювентус
 2 2 0 0 6 - 3 6
8.
Монако
 1:1 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 4 - 0 4
10.
Интер Милан
 2 1 1 0 4 - 0 4
11.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
12.
Аталанта
 2 1 1 0 3 - 0 4
13.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Арсенал
 2 1 1 0 2 - 0 4
15.
Бавария
 2 1 0 1 9 - 3 3
16.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 2 3
17.
Реал Мадрид
 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Лилль
 2 1 0 1 1 - 2 3
19.
ПСЖ
 2 1 0 1 1 - 2 3
20.
Селтик
 2 1 0 1 6 - 8 3
21.
Брюгге
 0:1 3 1 0 2 1 - 4 3
22.
Фейеноорд
 2 1 0 1 3 - 6 3
23.
Атлетико М
 2 1 0 1 2 - 5 3
24.
Милан
 1:0 3 1 0 2 2 - 4 3
25.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
26.
Штутгарт
 2 0 1 1 2 - 4 1
27.
Болонья
 2 0 1 1 0 - 2 1
28.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 3 1
29.
Динамо Загреб
 2 0 1 1 4 - 11 1
30.
Црвена Звезда
 1:1 3 0 1 2 2 - 7 1
31.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 3 - 5 0
32.
Жирона
 2 0 0 2 2 - 4 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
35.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Боруссия Д
 1 1 0 0 7 - 1 3
3.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Бенфика
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Астон Вилла
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
14.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
15.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
16.
Лилль
 1 1 0 0 1 - 0 3
17.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
18.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
19.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
20.
Милан
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
21.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
ПСВ
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
26.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
27.
Брюгге
 0:1 1 0 0 1 0 - 3 0
28.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 2 - 3 0
31.
Жирона
 1 0 0 1 2 - 3 0
32.
Штурм Грац
 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Црвена Звезда
 1:1 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
35.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Брюгге
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Фейеноорд
 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Спортинг Л
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Монако
 1:1 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Црвена Звезда
 1:1 2 0 1 1 1 - 5 1
19.
Бавария
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
21.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
24.
Селтик
 1 0 0 1 1 - 7 0
25.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
26.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Болонья
 1 0 0 1 0 - 2 0
29.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
30.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Милан
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Брест Сима Абдалла 3
РБ Лейпциг Шешко Беньямин 3
Боруссия Д Гирасси Серу 3
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Топ нарушителей
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 2
Реал Мадрид Модрич Лука 2
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  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    41'
    Тот же самый трюк повторил только что Брель Эмболо, только теперь не на левом полуфланге, а на правом.
  • Фол, нарушение
    40'
    Снова зафиксирован у "Монако" фол в атаке. Брель Эмболо отметился нарушением правил в отношении Уроша Спайича.
  • 39'
    "Монако" играет с территориальным преимуществом, однако "Црвена Звезда" достойно противостоит своему сегодняшнему оппоненту.
  • 37'
    Не только Александр Головин разминается сейчас у "Монако" - возможно, Ади Хюттер готовит перестановку (или перестановки) в составе уже в перерыве матча. А, ну или ещё раньше из-за повреждения Дениса Закарии, который на данный момент играет.
  • Угловой
    37'
    Кайо Энрике под свист почему-то выполнял навес с правого фланга с углового. Полетал мяч над штрафной площадью, потом опустился на газон, и нарушил правила Манес Аклиуш в атаке против Питера Олайинки.
  • Травма, повреждение
    35'
    Александр Головин отправился на разминку. Возможно, будет скоро замена Дениса Закарии у "Монако" - вынужденная.
  • Фол, нарушение
    34'
    Нассер Джига выбил мяч вперёд из обороны по левому флангу, и в центральной трети поля нарушил правила игрок "Монако" Вилфред Синго на Черифе Ндиайе.
  • 33'
    Вандерсон из правого угла чужой штрафной площади закинул мяч влево, и его подцепил Такуми Минамино, нанёсший заблокированный удар, как и Манес Аклиуш секундами позже.
  • 32'
    Вандерсон навешивал с правой стороны - неудачно, никто не пробил из "Монако", Денис Закария затем подхватил мяч на левом фланге. А теперь в центре поля контроль мяча есть у монегасков.
  • 30'
    Если "Монако" сегодня выиграет, то с семью очками на какое-то время выберется на первое место в таблице, потому что все команды, набравшие по шесть очков в первых двух турах, начнут свои матчи третьего тура позже.
  • 29'
    Манес Аклиуш с левой стороны отправил пас низом в чужую штрафную площадь, а Урош Спайич из центральной зоны вынес в подкате за боковую линию.
  • Судья
    28'
    Элисс Бен-Сегир подхватил владение после работы с мячом Кайо Энрике и упал на газон слева около чужой штрафной площади. Судья не усмотрел там фола. 
  • Пенальти
    27'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ЧЕРИФ НДИАЙЕ (С ПЕНАЛЬТИ)!
    В центральную зону створа пробил с одиннадцатиметровой отметки Чериф Ндиайе. Радослав Маецки зря упал в правую сторону (это если смотреть со стороны бившего).
  • Желтая карточка
    26'
    И жёлтая карточка Тило Кереру за нарушение правил в своей штрафной площади. Чериф Ндиайе в левой части штрафной площади стал смещаться к центру, и отправил его тогда на газон Керер. Поэтому 11-метровый.
  • Пенальти!
    25'
    Пенальти в ворота "Монако"!
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    • Фол, нарушение
      25'
      Как-то не очень внятно боролись с соперниками хозяева около своей штрафной площади, а потом Ламин Камара двинулся с мячом вперёд, и были нарушены в его отношении правила.
    • 23'
      Треугольник попробовали расчертить на правом фланге атаки игроки "Монако", но передача в адрес Вандерсона на самом деле оказалась пасом рекламному щиту.
    • Фол, нарушение
      22'
      Вилфред Синго нарушил правила близко к правому флангу в центральной трети поля на чужой половине - повалил на газон соперника (Черифа Ндиайе).
    • Видеоповтор
      21'
      Видеоассистенты подтвердили, что Такуми Минамино не находился в положении "вне игры". Счёт точно стал 1:0.
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ТАКУМИ МИНАМИНО!
      С правого фланга Вилфред Синго отдал проникающий пас на ближний полуфланг на Такуми Минамино, который выбрался один на один с Марко Иличем и поразил ближний угол. Некоторые игроки считали, что там офсайд был. Но гол засчитан.
    • 20'
      Александр Головин трёт пальцем нижнюю губу на скамейке запасных "Монако". Так и инфекцию можно занести.
    • Опасный момент
      19'
      Кайо Энрике подал угловой "Монако" с правого фланга, а Брель Эмболо сыграл по мячу головой, но не сумел попасть в левый угол.
    • Угловой
      18'
      Такуми Минамино подключал Ламина Камара по правому полуфлангу в чужой штрафной площадке, однако защитник гостей выбил мяч на угловой.
    • 17'
      Если брать процентное соотношение владения мячом, то у "Монако" показатель 65 в этом плане, а у "Црвены Звезды" - 35.
    • 16'
      С подступов к чужой штрафной площади пробил Вандерсон с подбора после правофлангового углового "Монако". Мяч пошёл мимо створа.
    • Угловой
      15'
      Вандерсон с правого фланга забрасывал в ближнюю часть чужой штрафной площадки на Такуми Минамино, но Урош Спайич удачно сыграл на опережение, в полёте вынеся мяч на угловой.
    • 14'
      Контратаку проводил "Монако" после чужого углового, и упал на газон Такуми Минамино на половине поля "Црвены Звезды", а штрафной удар не назначен.
    • Угловой
      13'
      Прострел с правого фланга пошёл у гостей на Далсью, но успел поставить ногу Вандерсон, чтобы выбить мяч на угловой.
    • 12'
      Кайо Энрике делал передачу с левого фланга низом, и плохой оказалась эта передача, мяч отправился за лицевую линию.
    • 11'
      Что касается "Црвены Звезды", то она в двух предыдущих турах общего этапа потерпела поражения от "Бенфики" и миланского "Интера".
    • 10'
      Ламин Камара приложился дальним ударом по чужим воротам - не удалось футболисту "Монако" попасть в створ рамки.
    • Опасный момент
      10'
      Кайо Энрике пришёл подать угловой "Монако" с правого фланга и выкрутил мяч на голову Тило Керера, пробившему рядом с правым углом створа.
    • Угловой
      9'
      Манес Аклиуш постарался в атаке монегасков и заработал угловой удар, который будет исполняться хозяевами с правого края.
    • 8'
      "Монако" по итогам двух первых туров общего этапа имеет четыре очка (победа над "Барселоной" и ничья с "Динамо" Загреб).
    • Замена
      7'
      Быстрая замена в составе "Црвены Звезды": Далсью появляется на поле вместо получившего повреждение Бруно Дуарте.
    • Угловой
      6'
      Тими Макс Элшник подал угловой с левого фланга, а Питер Олайинка пробил головой вроде как и опасно, однако прямо в руки Радослава Маецки.
    • Травма, повреждение
      5'
      Бруно Дуарте потребовалась медицинская помощь. Потянул заднюю поверхность бедра, судя по всему. Готовится вынужденная замена у гостей.
    • Опасный момент
      4'
      Момент "Монако"! Брель Эмболо в центре чужой штрафной площади пригнулся и пропустил доставку справа от Вандерсона левее на Элисса Бен-Сегира, пробившего ногой значительно выше створа.
    • 3'
      Правым флангом атакует "Монако". Вандерсон Скардовелли пробует навесить, и от соперника мяч уходит в аут.
    • Фол, нарушение
      2'
      Зафиксирован фол в атаке со стороны гостей после подачи справа с углового. Урош Спайич нарушил правила на Бреле Эмболо.
    • Угловой
      2'
      Силас Мвумпа попытался навесить с правого фланга, но Кайо Энрике подставил ногу, и мяч отскочил на угловой.
    • 2'
      "Монако" играет в бело-красной форме, а у "Црвены Звезды" тёмно-синяя экипировка.
    • 1'
      Матч начался.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монако 1:1 Црвена Звезда

    Исход игры
    Монако
    96.9% (123)
    Ничья
    3.1% (4)
    Црвена Звезда
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.87% (62)
    Меньше
    45.13% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    46.9% (53)
    Нет
    53.1% (60)
    Популярный счёт
    2:0 Монако
    35.4% (45)
    2:1 Монако
    23.6% (30)
    3:1 Монако
    14.2% (18)
    3:0 Монако
    7.1% (9)
    1:0 Монако
    3.9% (5)
    3:2 Монако
    2.4% (3)
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