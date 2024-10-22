Тур: 3. Стадион: Луи II. Главный судья: Стилер Тобиас
1:1
Первый тайм: 42'
Ход матча
20'
1:0
26'
27'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кайо
Энрике
15
Камара
Ламин
36
Эмболо
Брель
66
Соль
Ен
У
24
Джига
Нассер
15
Мвумпа
Силас
17
Дуарте
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
-
15 Камара ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
-
16 Кён ФилиппВратарь
-
50 Льенар ЯннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Мишель ЛюкаПолузащитник
-
42 Буабр СаймонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Соль Ен УЗащитник
- Защитник
-
24 Джига НассерЗащитник
-
15 Мвумпа СиласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Дуарте БруноНападающий
- Запасные игроки
-
28 Драшкич ВукВратарь
-
77 Гутеша ИванВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
22 ДалсьюПолузащитник
-
23 Родич МиланПолузащитник
-
27 МилсонПолузащитник
-
32 Илич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Милоевич Владан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монако
Црвена Звезда
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аклиуш Магнес
|1
|0.33
|Минамино Такуми
|1
|0.33
|Салису Мохаммед
|1
|0.33
|Иленикена Джордж
|1
|0.33
|Закария Денис
|1 (1)
|0.33
|Синго Вилфред
|0
|0
|Вандерсон V
|0
|0
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндиайе Чериф
|1 (1)
|0.33
|Милсон
|1
|0.33
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керер Тило
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Закария Денис
|1
|0
|Салису Мохаммед
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Бен-Сегир Элисс
|1
|0
|Камара Ламин
|1
|0
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элшник Тими Макс
|1
|0
|Мвумпа Силас
|1
|0
|Соль Ен У
|1
|0
Результаты матчей
Монако
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Монако
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Црвена Звезда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Монако
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Црвена Звезда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Монако - Лилль 0:0 Ренн - Монако 1:2 Динамо Загреб - Монако 2:2 Монако - Монпелье 2:1
Монако - Гавр 3:1 Монако - Барселона 2:1 Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2
Црвена Звезда
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Црвена Звезда - Раднички Ниш 5:1 ИМТ Нови Белград - Црвена Звезда 1:3 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Црвена Звезда - Железничар Панчево 2:1
Партизан - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Црвена Звезда - Напредак 2:0 Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Чукарички - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Нови Пазар 4:1 Текстилац Оцаци - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Младост Лучани 2:2 Црвена Звезда - Единство Уб 4:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Црвена Звезда - Младост 1:0 Црвена Звезда - Чукарички 4:1
Результаты матчей
Монако
Црвена Звезда
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Монако
Црвена Звезда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|8.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|15.
|2
|1
|0
|1
|9 - 3
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|18.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|6 - 8
|3
|21.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|23.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|24.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|25.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|27.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|28.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|4 - 11
|1
|30.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|31.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|7 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|18.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|19.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|20.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|21.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|26.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|27.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|33.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|10.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|12.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|21.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 7
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|2 - 9
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Боруссия Д
|Адейеми Карим
|3
|Брест
|Сима Абдалла
|3
|РБ Лейпциг
|Шешко Беньямин
|3
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|2
|Реал Мадрид
|Модрич Лука
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монако 1:1 Црвена Звезда
Исход игры
Монако
96.9% (123)
Ничья
3.1% (4)
Црвена Звезда
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.87% (62)
Меньше
45.13% (51)
Обе команды забьют
Да
46.9% (53)
Нет
53.1% (60)
Популярный счёт
2:0 Монако
35.4% (45)
2:1 Монако
23.6% (30)
3:1 Монако
14.2% (18)
3:0 Монако
7.1% (9)
1:0 Монако
3.9% (5)
3:2 Монако
2.4% (3)
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