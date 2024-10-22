Нассер Джига выбил мяч вперёд из обороны по левому флангу, и в центральной трети поля нарушил правила игрок "Монако" Вилфред Синго на Черифе Ндиайе.

Александр Головин отправился на разминку. Возможно, будет скоро замена Дениса Закарии у "Монако" - вынужденная.

Кайо Энрике под свист почему-то выполнял навес с правого фланга с углового. Полетал мяч над штрафной площадью, потом опустился на газон, и нарушил правила Манес Аклиуш в атаке против Питера Олайинки.

Не только Александр Головин разминается сейчас у "Монако" - возможно, Ади Хюттер готовит перестановку (или перестановки) в составе уже в перерыве матча. А, ну или ещё раньше из-за повреждения Дениса Закарии, который на данный момент играет.

"Монако" играет с территориальным преимуществом, однако "Црвена Звезда" достойно противостоит своему сегодняшнему оппоненту.

Снова зафиксирован у "Монако" фол в атаке. Брель Эмболо отметился нарушением правил в отношении Уроша Спайича.

Тот же самый трюк повторил только что Брель Эмболо, только теперь не на левом полуфланге, а на правом.

И жёлтая карточка Тило Кереру за нарушение правил в своей штрафной площади. Чериф Ндиайе в левой части штрафной площади стал смещаться к центру, и отправил его тогда на газон Керер. Поэтому 11-метровый.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ЧЕРИФ НДИАЙЕ (С ПЕНАЛЬТИ)! В центральную зону створа пробил с одиннадцатиметровой отметки Чериф Ндиайе. Радослав Маецки зря упал в правую сторону (это если смотреть со стороны бившего).

Элисс Бен-Сегир подхватил владение после работы с мячом Кайо Энрике и упал на газон слева около чужой штрафной площади. Судья не усмотрел там фола.

Манес Аклиуш с левой стороны отправил пас низом в чужую штрафную площадь, а Урош Спайич из центральной зоны вынес в подкате за боковую линию.

Если "Монако" сегодня выиграет, то с семью очками на какое-то время выберется на первое место в таблице, потому что все команды, набравшие по шесть очков в первых двух турах, начнут свои матчи третьего тура позже.

Вандерсон навешивал с правой стороны - неудачно, никто не пробил из "Монако", Денис Закария затем подхватил мяч на левом фланге. А теперь в центре поля контроль мяча есть у монегасков.

Вандерсон из правого угла чужой штрафной площади закинул мяч влево, и его подцепил Такуми Минамино, нанёсший заблокированный удар, как и Манес Аклиуш секундами позже.

С подступов к чужой штрафной площади пробил Вандерсон с подбора после правофлангового углового "Монако". Мяч пошёл мимо створа.

Если брать процентное соотношение владения мячом, то у "Монако" показатель 65 в этом плане, а у "Црвены Звезды" - 35.

Такуми Минамино подключал Ламина Камара по правому полуфлангу в чужой штрафной площадке, однако защитник гостей выбил мяч на угловой.

Кайо Энрике подал угловой "Монако" с правого фланга, а Брель Эмболо сыграл по мячу головой, но не сумел попасть в левый угол.

Александр Головин трёт пальцем нижнюю губу на скамейке запасных "Монако". Так и инфекцию можно занести.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ТАКУМИ МИНАМИНО! С правого фланга Вилфред Синго отдал проникающий пас на ближний полуфланг на Такуми Минамино, который выбрался один на один с Марко Иличем и поразил ближний угол. Некоторые игроки считали, что там офсайд был. Но гол засчитан.

Видеоассистенты подтвердили, что Такуми Минамино не находился в положении "вне игры". Счёт точно стал 1:0.

Вилфред Синго нарушил правила близко к правому флангу в центральной трети поля на чужой половине - повалил на газон соперника (Черифа Ндиайе).

Треугольник попробовали расчертить на правом фланге атаки игроки "Монако", но передача в адрес Вандерсона на самом деле оказалась пасом рекламному щиту.

Как-то не очень внятно боролись с соперниками хозяева около своей штрафной площади, а потом Ламин Камара двинулся с мячом вперёд, и были нарушены в его отношении правила.

15' Вандерсон с правого фланга забрасывал в ближнюю часть чужой штрафной площадки на Такуми Минамино, но Урош Спайич удачно сыграл на опережение, в полёте вынеся мяч на угловой.

14' Контратаку проводил "Монако" после чужого углового, и упал на газон Такуми Минамино на половине поля "Црвены Звезды", а штрафной удар не назначен.

13' Прострел с правого фланга пошёл у гостей на Далсью, но успел поставить ногу Вандерсон, чтобы выбить мяч на угловой.

12' Кайо Энрике делал передачу с левого фланга низом, и плохой оказалась эта передача, мяч отправился за лицевую линию.

11' Что касается "Црвены Звезды", то она в двух предыдущих турах общего этапа потерпела поражения от "Бенфики" и миланского "Интера".

10' Ламин Камара приложился дальним ударом по чужим воротам - не удалось футболисту "Монако" попасть в створ рамки.

10' Кайо Энрике пришёл подать угловой "Монако" с правого фланга и выкрутил мяч на голову Тило Керера, пробившему рядом с правым углом створа.

9' Манес Аклиуш постарался в атаке монегасков и заработал угловой удар, который будет исполняться хозяевами с правого края.

8' "Монако" по итогам двух первых туров общего этапа имеет четыре очка (победа над "Барселоной" и ничья с "Динамо" Загреб).

7' Быстрая замена в составе "Црвены Звезды": Далсью появляется на поле вместо получившего повреждение Бруно Дуарте.

6' Тими Макс Элшник подал угловой с левого фланга, а Питер Олайинка пробил головой вроде как и опасно, однако прямо в руки Радослава Маецки.

5' Бруно Дуарте потребовалась медицинская помощь. Потянул заднюю поверхность бедра, судя по всему. Готовится вынужденная замена у гостей.

4' Момент "Монако"! Брель Эмболо в центре чужой штрафной площади пригнулся и пропустил доставку справа от Вандерсона левее на Элисса Бен-Сегира, пробившего ногой значительно выше створа.

3' Правым флангом атакует "Монако". Вандерсон Скардовелли пробует навесить, и от соперника мяч уходит в аут.

2' Зафиксирован фол в атаке со стороны гостей после подачи справа с углового. Урош Спайич нарушил правила на Бреле Эмболо.

2' Силас Мвумпа попытался навесить с правого фланга, но Кайо Энрике подставил ногу, и мяч отскочил на угловой.

2' "Монако" играет в бело-красной форме, а у "Црвены Звезды" тёмно-синяя экипировка.