  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Монако
 
Позже
Црвена Звезда
Прогнозы 49
Монако 100% (49)
X 0% (0)
Црвена Звезда 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Црвена Звезда
5.35
5.40
Реклама, betcity.ru
7.85
Все Коэффициенты
Монако
Црвена Звезда

История личных встреч

Монако
Црвена Звезда

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
4:1
ЛЕ
0:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аклиуш Магнес 1 0.5
Салису Мохаммед 1 0.5
Иленикена Джордж 1 0.5
Закария Денис 1 (1) 0.5
Вандерсон V 0 0
Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милсон 1 0.5
Ндиайе Чериф 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмболо Брель 1 0
Закария Денис 1 0
Салису Мохаммед 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Бен-Сегир Элисс 1 0
Камара Ламин 1 0
Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элшник Тими Макс 1 0
Мвумпа Силас 1 0
Соль Ен У 1 0

Результаты матчей

Монако
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Монако
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Црвена Звезда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Монако
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Црвена Звезда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Монако - Лилль 0:0 Ренн - Монако 1:2 Динамо Загреб - Монако 2:2 Монако - Монпелье 2:1
Монако - Гавр 3:1 Монако - Барселона 2:1 Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2
Црвена Звезда
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Црвена Звезда - Раднички Ниш 5:1 ИМТ Нови Белград - Црвена Звезда 1:3 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Црвена Звезда - Железничар Панчево 2:1
Партизан - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Црвена Звезда - Напредак 2:0 Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Чукарички - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Нови Пазар 4:1 Текстилац Оцаци - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Младост Лучани 2:2 Црвена Звезда - Единство Уб 4:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Црвена Звезда - Младост 1:0 Црвена Звезда - Чукарички 4:1

Результаты матчей

Монако
Црвена Звезда

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Монако
Црвена Звезда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Бенфика
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Байер Л
 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Ливерпуль
 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Астон Вилла
 2 2 0 0 4 - 0 6
7.
Ювентус
 2 2 0 0 6 - 3 6
8.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 4 - 0 4
9.
Интер Милан
 2 1 1 0 4 - 0 4
10.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
11.
Аталанта
 2 1 1 0 3 - 0 4
12.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Арсенал
 2 1 1 0 2 - 0 4
14.
Монако
 2 1 1 0 4 - 3 4
15.
Бавария
 2 1 0 1 9 - 3 3
16.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 2 3
17.
Реал Мадрид
 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Лилль
 2 1 0 1 1 - 2 3
19.
ПСЖ
 2 1 0 1 1 - 2 3
20.
Селтик
 2 1 0 1 6 - 8 3
21.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Фейеноорд
 2 1 0 1 3 - 6 3
23.
Атлетико М
 2 1 0 1 2 - 5 3
24.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Штутгарт
 2 0 1 1 2 - 4 1
26.
Болонья
 2 0 1 1 0 - 2 1
27.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 3 1
28.
Динамо Загреб
 2 0 1 1 4 - 11 1
29.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 3 - 5 0
30.
Жирона
 2 0 0 2 2 - 4 0
31.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
32.
Милан
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 6 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
35.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1 1 0 0 7 - 1 3
2.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Бенфика
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Астон Вилла
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
14.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
15.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
16.
Лилль
 1 1 0 0 1 - 0 3
17.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
18.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
19.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
20.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
ПСВ
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
25.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
26.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
27.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
28.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
29.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 2 - 3 0
30.
Жирона
 1 0 0 1 2 - 3 0
31.
Штурм Грац
 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
35.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Брюгге
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Фейеноорд
 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Спортинг Л
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Монако
 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Бавария
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
22.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Селтик
 1 0 0 1 1 - 7 0
24.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
25.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Болонья
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
29.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 0 - 4 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Брест Сима Абдалла 3
РБ Лейпциг Шешко Беньямин 3
Боруссия Д Гирасси Серу 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 2
Реал Мадрид Модрич Лука 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Црвена Звезда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2024, осталось 2 дня 12 часов 6 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 40.8% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 49
    Монако 100% (49)
    X 0% (0)
    Црвена Звезда 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Црвена Звезда
    5.35
    5.40
    Реклама, betcity.ru
    7.85
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Монако - Црвена Звезда онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монако - Црвена Звезда

    Исход игры
    Монако
    100% (49)
    Ничья
    0% (0)
    Црвена Звезда
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.08% (25)
    Меньше
    47.92% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    43.75% (21)
    Нет
    56.25% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Монако
    40.8% (20)
    2:1 Монако
    30.6% (15)
    3:1 Монако
    10.2% (5)
    1:0 Монако
    6.1% (3)
    3:0 Монако
    6.1% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Монако
    Црвена Звезда
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный