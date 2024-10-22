  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 27.
Дегерфорс
0:0
Первый тайм: 36'
Эребру
0'
24' Желтая карточка
Гравиус Христос
24' Желтая карточка
Хольмберг Карл

Ход матча

14'
Teo Groenborg
Линделль Эрик
 
24'
Гравиус Христос
 
24'
 
Хольмберг Карл
Лучшие коэффициенты
Дегерфорс
Ничья
Эребру
4.00
4.00
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5.30
Все Коэффициенты
25
Rasmus
Forsell
6
Грасия
Карлос
30
Bernardo
Morgado
7
Ольссон
Себастьян
II
12
Линделль
Эрик
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
20
Гравиус
Христос
2
Mamadouba
Diaby
10
Вукоевич
Диян
9
Линдгрен
Густав
8
Хольмен
Кевин
1
Пальссон
Мальте
3
Oskar
Kaeck
4
Маккью
Эрик
5
Модиг
Йеспер
11
Кроон
Самуэль
22
Шлаймон
Лукас
6
Крона
Себастьян
70
Андерссон
Эрик
99
Ясин
Ахмед
17
Хольмберг
Карл
7
Elias
Barsoum
Дегерфорс
3-4-3
Эребру
4-3-3

История личных встреч

Дегерфорс
Эребру

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

С
2:1
ТМК
0:5
А
1:2
А
3:0
ТМК
1:0
ТМК
1:1
ТМК
1:0
ТМК
1:0
С
1:1
С
2:0

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

2
1.13

Среднее время на гол

45
80

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

1.13
0.5

Среднее время на гол

80
180

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.3
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
90

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукоевич Диян 13 0.48
Линдгрен Густав 12 (2) 0.44
Абдулла Пашанг 5 0.19
Линделль Эрик 3 0.11
Хольмен Кевин 2 0.07
Шауш Абделькарим Маммар 2 0.07
Нетабай Нахом Гирмай 2 0.07
Elias Pihlstrom 1 0.04
Mamadouba Diaby 1 0.04
Adi Fisic 1 0.04
Teo Groenborg 1 0.04
Моро Насиру 1 0.04
Alper Demirol 1 0.04
Бишис Джейми 1 0.04
Мартенссон Йохан 0 0
Касси Люк 0 0
Бузаине Элиас 0 0
Гравиус Христос 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Bernardo Morgado 0 0
Rasmus Forsell 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 12 (3) 0.44
Ясин Ахмед 3 0.11
Tobias Bjoernstad 2 0.07
Кроон Самуэль 2 0.07
Андерссон Эрик 2 0.07
Саид Мохаммед 2 0.07
Гваргис Питер 1 0.04
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.04
Бакман Виктор 1 0.04
Крона Себастьян 1 0.04
Adam Bark 1 0.04
Elias Barsoum 1 0.04
Hamse Shagaxle 1 0.04
Модиг Йеспер 0 0
Шлаймон Лукас 0 0
Theodor Hansemon 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольссон Себастьян II 6 0
Mamadouba Diaby 4 1
Линдгрен Густав 5 0
Bernardo Morgado 3 1
Мартенссон Йохан 4 0
Шауш Абделькарим Маммар 4 0
Моро Насиру 4 0
Alper Demirol 2 1
Хольмен Кевин 3 0
Бузаине Элиас 3 0
Вукоевич Диян 2 0
Якобссон Вилле 2 0
Adi Fisic 2 0
Elias Pihlstrom 2 0
Гравиус Христос 1 0
Линделль Эрик 1 0
Нетабай Нахом Гирмай 1 0
Грасия Карлос 1 0
Teo Groenborg 1 0
Rasmus Forsell 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальгейрссон Вальгейр 9 0
Маккью Эрик 7 1
Шлаймон Лукас 5 0
Крона Себастьян 3 1
Модиг Йеспер 3 1
Хольмберг Карл 4 0
Бергмарк Никлас 4 0
Бакман Виктор 3 0
Tobias Bjoernstad 3 0
Саид Мохаммед 2 0
Гваргис Питер 2 0
Пальссон Мальте 2 0
Кроон Самуэль 2 0
Андерссон Эрик 1 0
Ясин Ахмед 1 0
Adam Bark 1 0
Elias Barsoum 1 0
Oskar Kaeck 1 0

Результаты матчей

Дегерфорс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Эребру
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
8
Дегерфорс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Эребру
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

18
19
Дегерфорс
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Эребру
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
50% (13)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
38% (10)
46% (12)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

23
27

Голы по времени матча

Забито

27
11
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 18
2
7%
1
9%
1-15
7
26%
1
9%
16-30
4
15%
2
18%
31-45
5
19%
2
18%
46-60
2
7%
2
18%
61-75
7
26%
3
27%
76-90

Пропущено

11
21
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
18%
2
10%
1-15
2
18%
2
10%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
3
27%
4
19%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
3
27%
7
33%
76-90

Забито

20
19
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 18
4
20%
1
5%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
1
5%
8
42%
46-60
5
25%
3
16%
61-75
4
20%
3
16%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
4
33%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
25%
6
55%
76-90

Забито

47
30
23 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 10
0 Не забивали 10
6
13%
2
7%
1-15
10
21%
3
10%
16-30
7
15%
4
13%
31-45
6
13%
10
33%
46-60
7
15%
5
17%
61-75
11
23%
6
20%
76-90

Пропущено

23
32
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 21
6
26%
2
6%
1-15
2
9%
3
9%
16-30
1
4%
5
16%
31-45
7
30%
5
16%
46-60
1
4%
4
13%
61-75
6
26%
13
41%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Сундсвалль - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Треллеборг 2:0 Сандвикен - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Гефле 1:0
Утсиктенс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эргрюте - Дегерфорс 1:3 ИФК Нючепинг - Дегерфорс 1:4 Дегерфорс - Браге 1:1 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Дегерфорс - Сковде АИК 2:0 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Браге - Дегерфорс 0:1
Эребру
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Варберг БоИС - Эребру 1:1 Эребру - Ландскруна 1:0 Оддевольд - Эребру 0:0 Эребру - Сандвикен 1:0
Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Сундсвалль 0:0 Утсиктенс - Эребру 3:2 Соллентуна - Эребру 0:2 Эребру - Гефле 4:1 Эргрюте - Эребру 3:1 Эребру - Эстерсунд 4:1 Браге - Эребру 2:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0

Результаты матчей

Дегерфорс
Эребру

Точный счет

2:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
2:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
0:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 46%
2
9 раз 35%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
0
9 раз 35%
1
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Дегерфорс
Эребру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
1.5
Больше Меньше
6
7
3
10
2.5
3
10
2
11
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
1.5
Больше Меньше
2
11
2
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
12
1.5
Больше Меньше
8
18
5
21
2.5
4
22
2
24
3.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 0:0 27 15 9 3 47 - 23 54
2.
Хельсинборг
 27 13 7 7 37 - 28 46
3.
Ландскруна
 27 13 6 8 42 - 30 45
4.
Эстер
 27 12 9 6 47 - 28 45
5.
Сандвикен
 27 12 6 9 45 - 35 42
6.
Браге
 27 11 7 9 29 - 23 40
7.
Эргрюте
 27 10 7 10 45 - 40 37
8.
Треллеборг
 27 10 6 11 29 - 37 36
9.
Утсиктенс
 27 9 8 10 33 - 35 35
10.
Эребру
 0:0 27 8 9 10 31 - 31 33
11.
Варберг БоИС
 27 8 8 11 43 - 43 32
12.
Оддевольд
 27 7 11 9 30 - 41 32
13.
Эстерсунд
 27 8 7 12 27 - 38 31
14.
Гефле
 27 7 8 12 35 - 50 29
15.
Сундсвалль
 27 7 6 14 23 - 38 27
16.
Сковде АИК
 27 5 8 14 20 - 43 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 0:0 14 9 4 1 27 - 11 31
2.
Сандвикен
 13 9 1 3 27 - 10 28
3.
Эстер
 14 8 4 2 30 - 14 28
4.
Эребру
 0:0 13 7 4 2 20 - 10 25
5.
Эстерсунд
 14 7 4 3 18 - 16 25
6.
Ландскруна
 13 7 3 3 22 - 15 24
7.
Браге
 14 7 3 4 18 - 12 24
8.
Треллеборг
 13 6 4 3 16 - 16 22
9.
Утсиктенс
 13 6 3 4 19 - 15 21
10.
Эргрюте
 14 6 3 5 28 - 22 21
11.
Хельсинборг
 14 5 6 3 16 - 13 21
12.
Гефле
 14 5 5 4 22 - 22 20
13.
Сундсвалль
 13 5 3 5 15 - 16 18
14.
Оддевольд
 13 4 6 3 14 - 17 18
15.
Варберг БоИС
 13 4 4 5 18 - 19 16
16.
Сковде АИК
 14 3 4 7 8 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 13 8 1 4 21 - 15 25
2.
Дегерфорс
 0:0 13 6 5 2 20 - 12 23
3.
Ландскруна
 14 6 3 5 20 - 15 21
4.
Эстер
 13 4 5 4 17 - 14 17
5.
Браге
 13 4 4 5 11 - 11 16
6.
Эргрюте
 13 4 4 5 17 - 18 16
7.
Варберг БоИС
 14 4 4 6 25 - 24 16
8.
Треллеборг
 14 4 2 8 13 - 21 14
9.
Утсиктенс
 14 3 5 6 14 - 20 14
10.
Сандвикен
 14 3 5 6 18 - 25 14
11.
Оддевольд
 14 3 5 6 16 - 24 14
12.
Сковде АИК
 13 2 4 7 12 - 26 10
13.
Гефле
 13 2 3 8 13 - 28 9
14.
Сундсвалль
 14 2 3 9 8 - 22 9
15.
Эребру
 0:0 14 1 5 8 11 - 21 8
16.
Эстерсунд
 13 1 3 9 9 - 22 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (5)
Браге Ieltsin Camoes 13 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 13 (1)
Дегерфорс Линдгрен Густав 12 (6)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
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Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 10
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Утсиктенс Пекальски Иво 9
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 9
Эребру Маккью Эрик 1 7
Весь список
Лучшие коэффициенты
Дегерфорс
Ничья
Эребру
4.00
4.00
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5.30
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Дегерфорс
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