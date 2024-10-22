Тур: 27.
Ход матча
24'
24'
99
Ясин
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Касси ЛюкНападающий
-
-
-
11 Adi Fisic
-
-
Главный тренер: William Lundin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Ясин АхмедНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
28 Adam Bark
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Дегерфорс
Эребру
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
2
1.13
Среднее время на гол
45
80
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
1.13
0.5
Среднее время на гол
80
180
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.3
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
69
90
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукоевич Диян
|13
|0.48
|Линдгрен Густав
|12 (2)
|0.44
|Абдулла Пашанг
|5
|0.19
|Линделль Эрик
|3
|0.11
|Хольмен Кевин
|2
|0.07
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.07
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0.07
|Elias Pihlstrom
|1
|0.04
|Mamadouba Diaby
|1
|0.04
|Adi Fisic
|1
|0.04
|Teo Groenborg
|1
|0.04
|Моро Насиру
|1
|0.04
|Alper Demirol
|1
|0.04
|Бишис Джейми
|1
|0.04
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|Касси Люк
|0
|0
|Бузаине Элиас
|0
|0
|Гравиус Христос
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Bernardo Morgado
|0
|0
|Rasmus Forsell
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|12 (3)
|0.44
|Ясин Ахмед
|3
|0.11
|Tobias Bjoernstad
|2
|0.07
|Кроон Самуэль
|2
|0.07
|Андерссон Эрик
|2
|0.07
|Саид Мохаммед
|2
|0.07
|Гваргис Питер
|1
|0.04
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.04
|Бакман Виктор
|1
|0.04
|Крона Себастьян
|1
|0.04
|Adam Bark
|1
|0.04
|Elias Barsoum
|1
|0.04
|Hamse Shagaxle
|1
|0.04
|Модиг Йеспер
|0
|0
|Шлаймон Лукас
|0
|0
|Theodor Hansemon
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольссон Себастьян II
|6
|0
|Mamadouba Diaby
|4
|1
|Линдгрен Густав
|5
|0
|Bernardo Morgado
|3
|1
|Мартенссон Йохан
|4
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|4
|0
|Моро Насиру
|4
|0
|Alper Demirol
|2
|1
|Хольмен Кевин
|3
|0
|Бузаине Элиас
|3
|0
|Вукоевич Диян
|2
|0
|Якобссон Вилле
|2
|0
|Adi Fisic
|2
|0
|Elias Pihlstrom
|2
|0
|Гравиус Христос
|1
|0
|Линделль Эрик
|1
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0
|Грасия Карлос
|1
|0
|Teo Groenborg
|1
|0
|Rasmus Forsell
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальгейрссон Вальгейр
|9
|0
|Маккью Эрик
|7
|1
|Шлаймон Лукас
|5
|0
|Крона Себастьян
|3
|1
|Модиг Йеспер
|3
|1
|Хольмберг Карл
|4
|0
|Бергмарк Никлас
|4
|0
|Бакман Виктор
|3
|0
|Tobias Bjoernstad
|3
|0
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Гваргис Питер
|2
|0
|Пальссон Мальте
|2
|0
|Кроон Самуэль
|2
|0
|Андерссон Эрик
|1
|0
|Ясин Ахмед
|1
|0
|Adam Bark
|1
|0
|Elias Barsoum
|1
|0
|Oskar Kaeck
|1
|0
Результаты матчей
Дегерфорс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Эребру
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
8
Дегерфорс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Эребру
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
18
19
Дегерфорс
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Эребру
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
50% (13)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
38% (10)
46% (12)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
23
27
Голы по времени матча
Забито
27
11
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 18
2
7%
1
9%
1-15
7
26%
1
9%
16-30
4
15%
2
18%
31-45
5
19%
2
18%
46-60
2
7%
2
18%
61-75
7
26%
3
27%
76-90
Пропущено
11
21
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
18%
2
10%
1-15
2
18%
2
10%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
3
27%
4
19%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
3
27%
7
33%
76-90
Забито
20
19
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 18
4
20%
1
5%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
1
5%
8
42%
46-60
5
25%
3
16%
61-75
4
20%
3
16%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
4
33%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
25%
6
55%
76-90
Забито
47
30
23 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 10
0 Не забивали 10
6
13%
2
7%
1-15
10
21%
3
10%
16-30
7
15%
4
13%
31-45
6
13%
10
33%
46-60
7
15%
5
17%
61-75
11
23%
6
20%
76-90
Пропущено
23
32
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 21
6
26%
2
6%
1-15
2
9%
3
9%
16-30
1
4%
5
16%
31-45
7
30%
5
16%
46-60
1
4%
4
13%
61-75
6
26%
13
41%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Сундсвалль - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Треллеборг 2:0 Сандвикен - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Гефле 1:0
Утсиктенс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эргрюте - Дегерфорс 1:3 ИФК Нючепинг - Дегерфорс 1:4 Дегерфорс - Браге 1:1 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Дегерфорс - Сковде АИК 2:0 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Браге - Дегерфорс 0:1
Эребру
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Варберг БоИС - Эребру 1:1 Эребру - Ландскруна 1:0 Оддевольд - Эребру 0:0 Эребру - Сандвикен 1:0
Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Сундсвалль 0:0 Утсиктенс - Эребру 3:2 Соллентуна - Эребру 0:2 Эребру - Гефле 4:1 Эргрюте - Эребру 3:1 Эребру - Эстерсунд 4:1 Браге - Эребру 2:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0
Результаты матчей
Дегерфорс
Эребру
Точный счет
2:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 23%
2:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
0:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 46%
2
9 раз 35%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
0
9 раз 35%
1
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Дегерфорс
Эребру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
67
310
310
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1412
Больше Меньше
818
521
422
224
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|27
|15
|9
|3
|47 - 23
|54
|2.
|27
|13
|7
|7
|37 - 28
|46
|3.
|27
|13
|6
|8
|42 - 30
|45
|4.
|27
|12
|9
|6
|47 - 28
|45
|5.
|27
|12
|6
|9
|45 - 35
|42
|6.
|27
|11
|7
|9
|29 - 23
|40
|7.
|27
|10
|7
|10
|45 - 40
|37
|8.
|27
|10
|6
|11
|29 - 37
|36
|9.
|27
|9
|8
|10
|33 - 35
|35
|10.
|0:0
|27
|8
|9
|10
|31 - 31
|33
|11.
|27
|8
|8
|11
|43 - 43
|32
|12.
|27
|7
|11
|9
|30 - 41
|32
|13.
|27
|8
|7
|12
|27 - 38
|31
|14.
|27
|7
|8
|12
|35 - 50
|29
|15.
|27
|7
|6
|14
|23 - 38
|27
|16.
|27
|5
|8
|14
|20 - 43
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|9
|4
|1
|27 - 11
|31
|2.
|13
|9
|1
|3
|27 - 10
|28
|3.
|14
|8
|4
|2
|30 - 14
|28
|4.
|0:0
|13
|7
|4
|2
|20 - 10
|25
|5.
|14
|7
|4
|3
|18 - 16
|25
|6.
|13
|7
|3
|3
|22 - 15
|24
|7.
|14
|7
|3
|4
|18 - 12
|24
|8.
|13
|6
|4
|3
|16 - 16
|22
|9.
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|10.
|14
|6
|3
|5
|28 - 22
|21
|11.
|14
|5
|6
|3
|16 - 13
|21
|12.
|14
|5
|5
|4
|22 - 22
|20
|13.
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|14.
|13
|4
|6
|3
|14 - 17
|18
|15.
|13
|4
|4
|5
|18 - 19
|16
|16.
|14
|3
|4
|7
|8 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|1
|4
|21 - 15
|25
|2.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|20 - 12
|23
|3.
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|4.
|13
|4
|5
|4
|17 - 14
|17
|5.
|13
|4
|4
|5
|11 - 11
|16
|6.
|13
|4
|4
|5
|17 - 18
|16
|7.
|14
|4
|4
|6
|25 - 24
|16
|8.
|14
|4
|2
|8
|13 - 21
|14
|9.
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|10.
|14
|3
|5
|6
|18 - 25
|14
|11.
|14
|3
|5
|6
|16 - 24
|14
|12.
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|14.
|14
|2
|3
|9
|8 - 22
|9
|15.
|0:0
|14
|1
|5
|8
|11 - 21
|8
|16.
|13
|1
|3
|9
|9 - 22
|6
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|13 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|13 (1)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|12 (6)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Утсиктенс
|Пекальски Иво
|9
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7