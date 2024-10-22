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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Реал Мадрид
2:2
Второй тайм: 65'
Боруссия Д

Ход матча

30'
0:1
Мален Дониэлл
(Гирасси Серу)
34'
0:2
Байно-Гиттенс Джейми
(Мален Дониэлл)
55'
 
Антон Вальдемар
Байно-Гиттенс Джейми
60'
Рюдигер Антонио
(Мбаппе Килиан)
1:2
63'
Винисиус Жуниор
2:2
64'
 
Гросс Паскаль
Мален Дониэлл

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 254 Количество передач 283
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 182
Реал Мадрид 87.4% (159)
X 7.1% (13)
Боруссия Д 5.5% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Реал Мадрид
Ничья
Боруссия Д
5.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
3
Милитао
Эдер
22
Рюдигер
Антонио
23
Менди
Ферлан
5
Беллингем
Джуд
8
Вальверде
Федерико
10
Модрич
Лука
11
Родриго
9
Мбаппе
Килиан
7
Винисиус
Жуниор
1
Кобель
Грегор
26
Рюэрсон
Юлиан
25
Зюле
Никлас
4
Шлоттербек
Нико
5
Бенсебаини
Рами
20
Забитцер
Марсель
8
Нмеча
Феликс
21
Мален
Дониэлл
10
Брандт
Юлиан
43
Байно-Гиттенс
Джейми
9
Гирасси
Серу
Реал Мадрид
4-3-3
Боруссия Д
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Мадрид
Боруссия Д

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЧ
0:2
ЛЧ
3:2
ЛЧ
1:3
ЛЧ
2:2
ЛЧ
2:2
ЛЧ
2:0
ЛЧ
3:0
ЛЧ
2:0
ЛЧ
4:1
ЛЧ
2:2
ЛЧ
2:1
ТМС
0:5

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

2.4
2

Среднее время на гол

37
45

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.57
1.2

Среднее время на гол

57
75

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.92
1.67

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

46
54

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рюдигер Антонио 2 0.67
Мбаппе Килиан 1 0.33
Винисиус Жуниор 1 0.33
Эндрик II 1 0.33
Модрич Лука 0 0
Родриго 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 3 (2) 1
Адейеми Карим 3 1
Байно-Гиттенс Джейми 3 1
Мален Дониэлл 1 0.33
Нмеча Феликс 1 0.33
Джан Эмре 1 (1) 0.33
Брандт Юлиан 0 0
Шлоттербек Нико 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модрич Лука 2 0
Рюдигер Антонио 1 0
Васкес Лукас 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Милитао Эдер 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0
Эндрик II 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гросс Паскаль 1 0
Бенсебаини Рами 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Боруссия Д
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
7
Реал Мадрид
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Боруссия Д
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
10
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
67%
4
40%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1
Реал Мадрид - Алавес 3:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Селтик 7:1 Боруссия Д - Бохум 4:2
Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3 Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0 Патхум Юнайтед - Боруссия Д 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:0 ПСЖ - Боруссия Д 0:1

Результаты матчей

Реал Мадрид
Боруссия Д

Точный счет

3:1
1 раз 100%
7:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
7
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 1:0 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Боруссия Д
 2:2 3 2 1 0 12 - 3 7
3.
Ювентус
 0:0 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Спортинг Л
 2:0 3 2 1 0 5 - 1 7
5.
Арсенал
 1:0 3 2 1 0 3 - 0 7
6.
Монако
 3 2 1 0 9 - 4 7
7.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
8.
Бенфика
 2 2 0 0 6 - 1 6
9.
Байер Л
 2 2 0 0 5 - 0 6
10.
Ливерпуль
 2 2 0 0 5 - 1 6
11.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 4 - 0 4
12.
Интер Милан
 2 1 1 0 4 - 0 4
13.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
14.
Аталанта
 2 1 1 0 3 - 0 4
15.
Реал Мадрид
 2:2 3 1 1 1 5 - 4 4
16.
ПСЖ
 1:1 3 1 1 1 2 - 3 4
17.
Бавария
 2 1 0 1 9 - 3 3
18.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 2 3
19.
Лилль
 2 1 0 1 1 - 2 3
20.
Селтик
 2 1 0 1 6 - 8 3
21.
Брюгге
 3 1 0 2 2 - 6 3
22.
Фейеноорд
 2 1 0 1 3 - 6 3
23.
Атлетико М
 2 1 0 1 2 - 5 3
24.
Жирона
 1:0 3 1 0 2 3 - 4 3
25.
Милан
 3 1 0 2 4 - 5 3
26.
ПСВ
 1:1 3 0 2 1 3 - 5 2
27.
Штутгарт
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
28.
Болонья
 0:1 3 0 1 2 0 - 3 1
29.
Шахтёр Донецк
 0:1 3 0 1 2 0 - 4 1
30.
Динамо Загреб
 2 0 1 1 4 - 11 1
31.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 3 - 5 0
32.
Штурм Грац
 0:2 3 0 0 3 1 - 5 0
33.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 11 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
35.
Слован Братислава
 0:1 3 0 0 3 1 - 10 0
36.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Арсенал
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Ювентус
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Реал Мадрид
 2:2 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
ПСЖ
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Боруссия Д
 2:2 1 1 0 0 7 - 1 3
8.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Бенфика
 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
13.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
14.
Спортинг Л
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
15.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
16.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
17.
Лилль
 1 1 0 0 1 - 0 3
18.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
19.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
20.
Жирона
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
21.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
22.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
ПСВ
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Штутгарт
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
Болонья
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
29.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
30.
Шахтёр Донецк
 0:1 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 2 - 3 0
32.
Штурм Грац
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
35.
Слован Братислава
 0:1 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2:2 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Спортинг Л
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Астон Вилла
 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Ювентус
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Фейеноорд
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Арсенал
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Монако
 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
ПСВ
 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Штутгарт
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Шахтёр Донецк
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
20.
Бавария
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Реал Мадрид
 2:2 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
24.
ПСЖ
 1:1 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Селтик
 1 0 0 1 1 - 7 0
26.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
27.
Болонья
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
28.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
29.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Жирона
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Штурм Грац
 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Слован Братислава
 0:1 2 0 0 2 1 - 6 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Гирасси Серу 3 (1)
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Брест Сима Абдалла 3
Боруссия Д Байно-Гиттенс Джейми 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 2
Реал Мадрид Модрич Лука 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 65'
    Винисиус Жуниор покрутился с мячом слева в чужой штрафной площади, но затянул с ударом. Или не затянул? Потому что всё равно наверняка было бы опять заблокировано. Потом справа навесил Лукас Васкес, а Паскаль Гросс головой сбросил мяч в руки Грегора Кобеля.
  • Замена
    63'
    Замена произошла в составе "Боруссии": Паскаль Гросс вступил в игру вместо Дониэлла Малена.
  • Описание гола
    62'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:2! ВИНИСИУС ЖУНИОР!
    Всё-таки засчитано после видеоповтора! Лука Модрич отдал короткий пас вперёд на Килиана Мбаппе, там Нико Шлоттербек пытался вынести мяч у него из-под ног и сделал это влево на Винисиуса Жуниора, поразившего пустой створ. Оказалось, что не было офсайда у Мбаппе.
  • Офсайд
    62'
    ГОЛ! 2:2! ВИНИСИУС! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД. СЧЁТ 2:1.
  • Описание гола
    60'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2! АНТОНИО РЮДИГЕР! 
    Карло Анчелотти сказал, что ждёт от Килиана Мбаппе голов, а как насчёт голевых передач? Сместился сейчас Мбаппе вправо, откуда и навесил на голову Антонио Рюдигера, вколотившего мяч в сетку.
  • Угловой
    59'
    Винисиус Жуниор разыграл угловой с левого фланга, а потом был заблокированный удар Родриго из ближней части штрафной площади "Боруссии".
  • Угловой
    58'
    Марсель Забитцеор подал угловой "жёлто-чёрных" с правого фланга, а Федерико Вальверде выбил мяч из своей штрафной площади.
  • Опасный момент
    57'
    Дониэлл Мален вошёл в правую часть чужой штрафной площади и зарядил в ближний угол - Тибо Куртуа отбил на угловой.
  • 56'
    Винисиус Жуниор снова пробил по чужим воротам, сместившись с левой стороны. Сначала мяч был заблокирован, а затем подобравший его Винисиус пробил уж очень высоко над створом.
  • Судья
    55'
    Арбитр устно предупредил вратаря "Боруссии" Грегора Кобеля о недопустимости затягивания времени.
  • Замена
    55'
    Замена произошла в составе дортмундской "Боруссии": в игру вступил Вальдемар Антон вместо Джейми Байно-Гиттенса. 
  • 54'
    Винисиус Жуниор крутил мяч к правому углу вратарской внешней стороной стопы, однако не удалось успеть на эту передачу партнёра Килиану Мбаппе.
  • Опасный момент
    54'
    Заблокированный удар Федерико Вальверде привёл к новому угловому "Реала" - левофланговому. После него Винисиус Жуниор сместился с мячом к центру и пробил низом так, что получилось в руки Грегора Кобеля.
  • Опасный момент
    53'
    Дала слабину оборона "Боруссии". Ферлан Менди набросил слева, выноса не последовало, и Лукас Васкес пробил где-то с правого угла вратарской - Грегор Кобель отразил на угловой.
  • 52'
    Грегор Кобель от своих ворот отыграл направо Юлиану Рюэрсону, упустившему мяч в аут.
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    • Фол, нарушение
      52'
      Эдер Милитао нарушил правила на чужой половине поля на правом фланге, отправив на газон Серу Гирасси.
    • 51'
      Родриго с правого фланга отдавал передачу в чужую штрафную площадь, но там всё под контролем у игроков "Боруссии".
    • 50'
      Ух какой классный подкат от Юлиана Брандта! В середине поля без нарушения оставил он без мяча рвавшегося в контратаку Винисиуса Жуниора. Причём мяч в пределах поля получила дортмундская "Боруссия", то есть это ещё и не аут.
    • Угловой
      49'
      Угловой удар исполнит команда "Боруссия". На Луку Модрича, возможно, с нарушением правил давление было оказано (арбитр не усмотрел фола), и тот покатил пас на Эдера Милитао, а получилось за лицевую линию.
    • Фол, нарушение
      48'
      А вот тут Лука Модрич в центре поля превышает полномочия - фолит в отношении Дониэлла Малена.
    • Фол, нарушение
      48'
      Джейми Байно-Гиттенс неудачный пас отдал вперёд по левому флангу на Юлиана Брандта, который нарушил правила против Эдера Милитао.
    • 47'
      Федерико Вальверде пробил по чужим воротам примерно с линии штрафной площади - заблокировано. С более дальней дистанции Эдер Милитао низом не очень сильно отправил мяч левее створа.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Конец первого тайма. "Реал" - "Боруссия" - 0:2. Нечёткая игра "сливочных" в обороне привела к двум забитым голам "шмелей". Впереди второй тайм. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Дониэлл Мален заработал штрафной удар для "Боруссии" в нескольких метрах от центрального круга. По ноге его ударил Ферлан Менди.
    • Дополнительное время
      45'
      +1 минута к первому тайму.
    • 45'
      Эдер Милитао выполнил длинный заброс вперёд по правому флангу - и мяч ушёл за лицевую линию, ибо не подоспел к нему Родриго.
    • Фол, нарушение
      44'
      Винисиус Жуниор переусердствовал на левом фланге на чужой половине поля, нарушив правила в отношении Феликса Нмечи.
    • Угловой
      42'
      Юлиан Брандт выполнил далёкую подачу углового с левого фланга - Тибо Куртуа зафиксировал мяч в своих перчатках.
    • Опасный момент
      41'
      Позволяют мадридцы соперникам регулярно бить по воротам. Тибо Куртуа сейчас хозяев выручил - пробивал Джейми Байно-Гиттенс в левую часть створа.
    • Угловой
      40'
      Лука Модрич осуществил подачу углового с правого фланга. Стали переводить мяч друг другу игроки "Реала", пока Родриго с правого полуфланга не пробил из-за пределов штрафной площади мимо дальнего угла створа.
    • Фол, нарушение
      39'
      Юлиан Брандт подал угловой гостей с левого фланга, никто не пробил по воротам, а вскоре были нарушены правила в атаке - Феликс Нмеча сыграл рукой.
    • Опасный момент
      38'
      Угловой "Реала" был неопасным, а теперь будет угловой "Боруссии". Из-за пределов штрафной площади удар в левый угол нанёс Юлиан Брандт, а Тибо Куртуа отбил мяч за лицевую.
    • Штанга
      37'
      Две перекладины за несколько секунд у "Реала"! Родриго получил заброс и примерно с линии вратарской пальнул в верхнюю планку. Затем Джуд Беллингем подобрал отскок и чуть с правой стороны бахнул в каркас ворот. Потом ещё Грегор Кобель на угловой мяч отправил.
    • Опасный момент
      36'
      Антонио Рюдигер снабдил пасом Винисиуса Жуниора, который показал плохую обработку в зоне левого инсайда и с мячом расстался.
    • Опасный момент
      35'
      Винисиус Жуниор диагонально навесил с левого фланга, Нико Шлоттербек не у дел остался, а Джуд Беллингем головой переправил мяч в перчатки Грегора Кобеля.
    • Описание гола
      34'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2! ДЖЕЙМИ БАЙНО-ГИТТЕНС!
      Ещё хуже дела у "Реала" становятся в этот вечер. Контратака "Боруссии". Дониэлл Мален получил мяч на правом полуфланге, продвинулся вперёд и прострелил. Ферлан Менди не смог заблокировать эту передачу в подкате, а Лукас Васкес оставил на дальней штанге неприкрытым Джейми Байно-Гиттенса, абсолютно спокойно вонзившего мяч в пустую сетку.
    • 33'
      Лукас Васкес прострелил справа от лицевой линии, но на перехвате удачно действовали "шмели", забрали себе мяч.
    • 32'
      Интересно, выиграет ли когда-то мадридский "Реал" Лигу Европы. Если брать Кубок УЕФА, то его "сливочные" пару раз выигрывали в 80-х.
    • 31'
      Во втором туре общего этапа "Реал" проиграл "Лиллю". То есть рискует команда Карло Анчелотти проиграть в Лиге чемпионов второй матч подряд.
    • Описание гола
      30'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ДОНИЭЛЛ МАЛЕН!
      По центру не смогли отбиться "сливочные". Юлиан Брандт отнял мяч у Лукаса Васкеса, а потом Серу Гирасси уже внутри чужой штрафной пощади покатил чуть вперёд-вправо мимо Ферлана Менди на Дониэлла Малена, который поразил ворота Тибо Куртуа, с которым оказался с глазу на глаз.
    • 28'
      Лукас Васкес прострелил из правой части чужой штрафной площади, а в районе ближней штанги мяч выбил Нико Шлоттербек.
    • 27'
      Юлиан Брандт выполнил подачу с правого фланга со штрафного, и мяч головой вынес Лука Модрич.
    • Фол, нарушение
      27'
      Штрафной удар заработала "Боруссия" на правом фланге. Ферлан Менди наступил там на ногу Феликса Нмечи.
    • 25'
      Дортмундская "Боруссия" имеет больший процент владения мячом - 52 у неё по этому показателю. У "Реала" - 48.
    • 24'
      Федерико Вальверде выкрутил мяч направо на Родриго, который поделился мячом с Лукасом Васкесом, тот выполнил подачу, и мяч подцепил Юлиан Рюэрсон, не допустивший потери в пользу Винисиуса Жуниора.
    • 23'
      Моментами не баловали команды зрителей за первую четверть матча. Зато впереди ещё три четверти встречи.
    • Травма, повреждение
      22'
      Морщится Килиан Мбаппе, побаливает у него левый бок. Но медицинская помощь не требуется.
    • 21'
      Юлиан Брандт с правого фланга коротко поперечно пасовал на Марселя Забитцера, и перехват осуществили "реальные".
    • 20'
      Нико Шлоттербек выполнил диагональный перевод на правый фланг, однако Юлиан Рюэрсон не подоспел к такому мячу - аут.
    • 19'
      "Боруссия" старательно держит мяч на чужой половине поля под свист "Сантьяго Бернабеу". Но обострение у "шмелей" не просматривается.
    • 18'
      В финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов встречались эти команды - там "Реал" выиграл 2:0 благодаря двум голам во втором тайме.
    • 17'
      Эдер Милитао из своей штрафной площади задвинул диагональ на левый фланг Винисиусу Жуниору - мяч ушёл за боковую линию.
    • Фол, нарушение
      16'
      Во время подачи стандарта "Реала" с левого фланга Антонио Рюдигер около ближней штанги толкнул в спину Рами Бенсебаини - нарушение правил в атаке.
    • Фол, нарушение
      15'
      Килиан Мбаппе заработал штрафной для "Реала" на левом фланге. Сфолил Юлиан Рюэрсон, заплёл он ноги сопернику.
    • 14'
      Джейми Байно-Гиттенс нанёс корявый удар (нога поехала) с левого полуфланга, а возле дальней штанги мяч забрал Тибо Куртуа (не добрался до него Дониэлл Мален).
    • 13'
      Нико Шлоттербек отдал передачу на левый фланг Джейми Байно-Гиттенсу, который пошёл в смещение к центру и допустил утрату.
    • 11'
      "Реал" с инициативой сейчас играет, но нет при этом такого давления на ворота "Боруссии", с которым та не могла бы справляться.
    • 10'
      Опять разыграли с левого фланга свой угловой "сливочные", но на этот раз Феде Вальверде сам бить не стал и отдал правее в центр на Родриго, а вот он нанёс заблокированный дальний удар (нового углового не будет).
    • Угловой
      9'
      Винисиус Жуниор с Лукой Модричем разыграли угловой на левом фланге, и Федерико Вальверде нанёс заблокированный дальний удар. Новый угловой будет.
    • Угловой
      8'
      Лука Модрич подал штрафной удар с правого фланга, и с левого полуфланга пробил Килиан Мбаппе - мяч срикошетил от Феликса Нмечи на угловой.
    • Фол, нарушение
      7'
      Джуд Беллингем заработал штрафной удар для "Реала" в нападении на правом фланге. Нарушение правил совершил Рами Бенсебаини.
    • 6'
      "Боруссия" из Дортмунда имеет в своём активе шесть очков по итогам двух туров общего этапа, у "Реала" на три балла меньше.
    • 4'
      Лука Модрич подал угловой "Реала" с левого фланга, однако Джуд Беллингем не смог в борьбе нанести удара по воротам. 
    • Угловой
      4'
      Винисиус Жуниор покрутился слева в чужой штрафной площадке и заработал угловой для "Реала", поскольку мяч ушёл за лицевую линию от Юлиана Рюэрсона.
    • 3'
      "Боруссия" высоко прессинговала левым флангом, был вброшен аут, но ничего опасного не создали гости. Теперь уже нет с их стороны такого прессинга.
    • 2'
      Феликс Нмеча забрасывал мяч в чужую штрафную площадь в надежде на Джейми Байно-Гиттенса, но мяч забрал Тибо Куртуа.
    • 2'
      Мадридский "Реал" играет в полностью белой форме, тогда как у дортмундской "Боруссии" жёлто-чёрная экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Мадрид 2:2 Боруссия Д

    Исход игры
    Реал Мадрид
    87.4% (159)
    Ничья
    7.1% (13)
    Боруссия Д
    5.5% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    89.38% (101)
    Меньше
    10.62% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    89.38% (101)
    Нет
    10.62% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    36.8% (67)
    3:1 Реал Мадрид
    9.9% (18)
    2:0 Реал Мадрид
    4.4% (8)
    3:2 Реал Мадрид
    3.8% (7)
    2:2 Ничья
    2.7% (5)
    1:0 Реал Мадрид
    1.6% (3)
    1:2 Боруссия Д
    1.1% (2)
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