Марсель Забитцеор подал угловой "жёлто-чёрных" с правого фланга, а Федерико Вальверде выбил мяч из своей штрафной площади.

Винисиус Жуниор разыграл угловой с левого фланга, а потом был заблокированный удар Родриго из ближней части штрафной площади "Боруссии".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2! АНТОНИО РЮДИГЕР! Карло Анчелотти сказал, что ждёт от Килиана Мбаппе голов, а как насчёт голевых передач? Сместился сейчас Мбаппе вправо, откуда и навесил на голову Антонио Рюдигера, вколотившего мяч в сетку.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:2! ВИНИСИУС ЖУНИОР! Всё-таки засчитано после видеоповтора! Лука Модрич отдал короткий пас вперёд на Килиана Мбаппе, там Нико Шлоттербек пытался вынести мяч у него из-под ног и сделал это влево на Винисиуса Жуниора, поразившего пустой створ. Оказалось, что не было офсайда у Мбаппе.

Замена произошла в составе "Боруссии": Паскаль Гросс вступил в игру вместо Дониэлла Малена.

Винисиус Жуниор покрутился с мячом слева в чужой штрафной площади, но затянул с ударом. Или не затянул? Потому что всё равно наверняка было бы опять заблокировано. Потом справа навесил Лукас Васкес, а Паскаль Гросс головой сбросил мяч в руки Грегора Кобеля.

Грегор Кобель от своих ворот отыграл направо Юлиану Рюэрсону, упустившему мяч в аут.

Дала слабину оборона "Боруссии". Ферлан Менди набросил слева, выноса не последовало, и Лукас Васкес пробил где-то с правого угла вратарской - Грегор Кобель отразил на угловой.

Заблокированный удар Федерико Вальверде привёл к новому угловому "Реала" - левофланговому. После него Винисиус Жуниор сместился с мячом к центру и пробил низом так, что получилось в руки Грегора Кобеля.

Винисиус Жуниор крутил мяч к правому углу вратарской внешней стороной стопы, однако не удалось успеть на эту передачу партнёра Килиану Мбаппе.

Замена произошла в составе дортмундской "Боруссии": в игру вступил Вальдемар Антон вместо Джейми Байно-Гиттенса.

Арбитр устно предупредил вратаря "Боруссии" Грегора Кобеля о недопустимости затягивания времени.

Винисиус Жуниор снова пробил по чужим воротам, сместившись с левой стороны. Сначала мяч был заблокирован, а затем подобравший его Винисиус пробил уж очень высоко над створом.

Дониэлл Мален вошёл в правую часть чужой штрафной площади и зарядил в ближний угол - Тибо Куртуа отбил на угловой.

Федерико Вальверде пробил по чужим воротам примерно с линии штрафной площади - заблокировано. С более дальней дистанции Эдер Милитао низом не очень сильно отправил мяч левее створа.

Джейми Байно-Гиттенс неудачный пас отдал вперёд по левому флангу на Юлиана Брандта, который нарушил правила против Эдера Милитао.

А вот тут Лука Модрич в центре поля превышает полномочия - фолит в отношении Дониэлла Малена.

Угловой удар исполнит команда "Боруссия". На Луку Модрича, возможно, с нарушением правил давление было оказано (арбитр не усмотрел фола), и тот покатил пас на Эдера Милитао, а получилось за лицевую линию.

Ух какой классный подкат от Юлиана Брандта! В середине поля без нарушения оставил он без мяча рвавшегося в контратаку Винисиуса Жуниора. Причём мяч в пределах поля получила дортмундская "Боруссия", то есть это ещё и не аут.

Родриго с правого фланга отдавал передачу в чужую штрафную площадь, но там всё под контролем у игроков "Боруссии".

Эдер Милитао нарушил правила на чужой половине поля на правом фланге, отправив на газон Серу Гирасси.

Дониэлл Мален заработал штрафной удар для "Боруссии" в нескольких метрах от центрального круга. По ноге его ударил Ферлан Менди.

Конец первого тайма. "Реал" - "Боруссия" - 0:2. Нечёткая игра "сливочных" в обороне привела к двум забитым голам "шмелей". Впереди второй тайм.

45' +1 минута к первому тайму.

45' Эдер Милитао выполнил длинный заброс вперёд по правому флангу - и мяч ушёл за лицевую линию, ибо не подоспел к нему Родриго.

44' Винисиус Жуниор переусердствовал на левом фланге на чужой половине поля, нарушив правила в отношении Феликса Нмечи.

42' Юлиан Брандт выполнил далёкую подачу углового с левого фланга - Тибо Куртуа зафиксировал мяч в своих перчатках.

41' Позволяют мадридцы соперникам регулярно бить по воротам. Тибо Куртуа сейчас хозяев выручил - пробивал Джейми Байно-Гиттенс в левую часть створа.

40' Лука Модрич осуществил подачу углового с правого фланга. Стали переводить мяч друг другу игроки "Реала", пока Родриго с правого полуфланга не пробил из-за пределов штрафной площади мимо дальнего угла створа.

39' Юлиан Брандт подал угловой гостей с левого фланга, никто не пробил по воротам, а вскоре были нарушены правила в атаке - Феликс Нмеча сыграл рукой.

38' Угловой "Реала" был неопасным, а теперь будет угловой "Боруссии". Из-за пределов штрафной площади удар в левый угол нанёс Юлиан Брандт, а Тибо Куртуа отбил мяч за лицевую.

37' Две перекладины за несколько секунд у "Реала"! Родриго получил заброс и примерно с линии вратарской пальнул в верхнюю планку. Затем Джуд Беллингем подобрал отскок и чуть с правой стороны бахнул в каркас ворот. Потом ещё Грегор Кобель на угловой мяч отправил.

36' Антонио Рюдигер снабдил пасом Винисиуса Жуниора, который показал плохую обработку в зоне левого инсайда и с мячом расстался.

35' Винисиус Жуниор диагонально навесил с левого фланга, Нико Шлоттербек не у дел остался, а Джуд Беллингем головой переправил мяч в перчатки Грегора Кобеля.

34' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2! ДЖЕЙМИ БАЙНО-ГИТТЕНС!

Ещё хуже дела у "Реала" становятся в этот вечер. Контратака "Боруссии". Дониэлл Мален получил мяч на правом полуфланге, продвинулся вперёд и прострелил. Ферлан Менди не смог заблокировать эту передачу в подкате, а Лукас Васкес оставил на дальней штанге неприкрытым Джейми Байно-Гиттенса, абсолютно спокойно вонзившего мяч в пустую сетку.

33' Лукас Васкес прострелил справа от лицевой линии, но на перехвате удачно действовали "шмели", забрали себе мяч.

32' Интересно, выиграет ли когда-то мадридский "Реал" Лигу Европы. Если брать Кубок УЕФА, то его "сливочные" пару раз выигрывали в 80-х.

31' Во втором туре общего этапа "Реал" проиграл "Лиллю". То есть рискует команда Карло Анчелотти проиграть в Лиге чемпионов второй матч подряд.

30' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ДОНИЭЛЛ МАЛЕН!

По центру не смогли отбиться "сливочные". Юлиан Брандт отнял мяч у Лукаса Васкеса, а потом Серу Гирасси уже внутри чужой штрафной пощади покатил чуть вперёд-вправо мимо Ферлана Менди на Дониэлла Малена, который поразил ворота Тибо Куртуа, с которым оказался с глазу на глаз.

28' Лукас Васкес прострелил из правой части чужой штрафной площади, а в районе ближней штанги мяч выбил Нико Шлоттербек.

27' Юлиан Брандт выполнил подачу с правого фланга со штрафного, и мяч головой вынес Лука Модрич.

27' Штрафной удар заработала "Боруссия" на правом фланге. Ферлан Менди наступил там на ногу Феликса Нмечи.

25' Дортмундская "Боруссия" имеет больший процент владения мячом - 52 у неё по этому показателю. У "Реала" - 48.

24' Федерико Вальверде выкрутил мяч направо на Родриго, который поделился мячом с Лукасом Васкесом, тот выполнил подачу, и мяч подцепил Юлиан Рюэрсон, не допустивший потери в пользу Винисиуса Жуниора.

23' Моментами не баловали команды зрителей за первую четверть матча. Зато впереди ещё три четверти встречи.

22' Морщится Килиан Мбаппе, побаливает у него левый бок. Но медицинская помощь не требуется.

21' Юлиан Брандт с правого фланга коротко поперечно пасовал на Марселя Забитцера, и перехват осуществили "реальные".

20' Нико Шлоттербек выполнил диагональный перевод на правый фланг, однако Юлиан Рюэрсон не подоспел к такому мячу - аут.

19' "Боруссия" старательно держит мяч на чужой половине поля под свист "Сантьяго Бернабеу". Но обострение у "шмелей" не просматривается.

18' В финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов встречались эти команды - там "Реал" выиграл 2:0 благодаря двум голам во втором тайме.

17' Эдер Милитао из своей штрафной площади задвинул диагональ на левый фланг Винисиусу Жуниору - мяч ушёл за боковую линию.

16' Во время подачи стандарта "Реала" с левого фланга Антонио Рюдигер около ближней штанги толкнул в спину Рами Бенсебаини - нарушение правил в атаке.

15' Килиан Мбаппе заработал штрафной для "Реала" на левом фланге. Сфолил Юлиан Рюэрсон, заплёл он ноги сопернику.

14' Джейми Байно-Гиттенс нанёс корявый удар (нога поехала) с левого полуфланга, а возле дальней штанги мяч забрал Тибо Куртуа (не добрался до него Дониэлл Мален).

13' Нико Шлоттербек отдал передачу на левый фланг Джейми Байно-Гиттенсу, который пошёл в смещение к центру и допустил утрату.

11' "Реал" с инициативой сейчас играет, но нет при этом такого давления на ворота "Боруссии", с которым та не могла бы справляться.

10' Опять разыграли с левого фланга свой угловой "сливочные", но на этот раз Феде Вальверде сам бить не стал и отдал правее в центр на Родриго, а вот он нанёс заблокированный дальний удар (нового углового не будет).

9' Винисиус Жуниор с Лукой Модричем разыграли угловой на левом фланге, и Федерико Вальверде нанёс заблокированный дальний удар. Новый угловой будет.

8' Лука Модрич подал штрафной удар с правого фланга, и с левого полуфланга пробил Килиан Мбаппе - мяч срикошетил от Феликса Нмечи на угловой.

7' Джуд Беллингем заработал штрафной удар для "Реала" в нападении на правом фланге. Нарушение правил совершил Рами Бенсебаини.

6' "Боруссия" из Дортмунда имеет в своём активе шесть очков по итогам двух туров общего этапа, у "Реала" на три балла меньше.

4' Лука Модрич подал угловой "Реала" с левого фланга, однако Джуд Беллингем не смог в борьбе нанести удара по воротам.

4' Винисиус Жуниор покрутился слева в чужой штрафной площадке и заработал угловой для "Реала", поскольку мяч ушёл за лицевую линию от Юлиана Рюэрсона.

3' "Боруссия" высоко прессинговала левым флангом, был вброшен аут, но ничего опасного не создали гости. Теперь уже нет с их стороны такого прессинга.

2' Феликс Нмеча забрасывал мяч в чужую штрафную площадь в надежде на Джейми Байно-Гиттенса, но мяч забрал Тибо Куртуа.

2' Мадридский "Реал" играет в полностью белой форме, тогда как у дортмундской "Боруссии" жёлто-чёрная экипировка.