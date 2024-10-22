Тур: 3. Стадион: Эмирейтс. Главный судья: Бастьен Бенуа
1:0
Второй тайм: 68'
Ход матча
29'
1:0
34'
63'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
360 Количество передач 179
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
- Основной состав
-
22 Райя ДавидВратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаверц КайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Нето МурараВратарь
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
50 Монлуа ЗейнЗащитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Нванери ИтанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 ПедриньюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Грам АлааЗащитник
-
30 Гомес МарлонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 НевертонПолузащитник
- Нападающий
-
37 КевинНападающий
-
38 ПедриньоНападающий
-
Главный тренер: Пушич Марино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Арсенал
Шахтёр Донецк
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
3.5
1
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
25
90
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаверц Кай
|1
|0.33
|Сака Букайо
|1
|0.33
|Троссар Леандро
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уайт Бен
|1
|0
|Калафьори Риккардо
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Степаненко Тарас
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Грам Алаа
|1
|0
|Винисиус Тобиас
|1
|0
|Гомес Марлон
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
0
Арсенал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Борнмут - Арсенал 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 Арсенал - Лестер 4:2
Арсенал - Болтон 5:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Аталанта - Арсенал 0:0 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Верес - Шахтёр Донецк 1:1
Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Шахтёр Донецк - ТСК 0:1 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1
Результаты матчей
Арсенал
Шахтёр Донецк
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|2:2
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|7.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|10.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|11.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|15.
|2:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|16.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|17.
|2
|1
|0
|1
|9 - 3
|3
|18.
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|6 - 8
|3
|21.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|23.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|24.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|25.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|26.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|27.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|28.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|29.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|4 - 11
|1
|31.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|32.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|33.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|35.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|2:2
|1
|1
|0
|0
|7 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|14.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|18.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|19.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|20.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|22.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|26.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|27.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|30.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|32.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|35.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|2:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|1 - 7
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|27.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|2 - 9
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|31.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3 (1)
|Боруссия Д
|Адейеми Карим
|3
|Брест
|Сима Абдалла
|3
|Боруссия Д
|Байно-Гиттенс Джейми
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|2
|Реал Мадрид
|Модрич Лука
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал 1:0 Шахтёр Донецк
Исход игры
Арсенал
93.7% (134)
Ничья
3.5% (5)
Шахтёр Донецк
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
53.1% (60)
Меньше
46.9% (53)
Обе команды забьют
Да
27.43% (31)
Нет
72.57% (82)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
33.6% (48)
3:0 Арсенал
15.4% (22)
3:1 Арсенал
8.4% (12)
2:1 Арсенал
8.4% (12)
4:0 Арсенал
4.2% (6)
4:1 Арсенал
3.5% (5)
1:0 Арсенал
2.8% (4)
5:0 Арсенал
1.4% (2)
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