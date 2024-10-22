Ушел от соперника на скорости Матвиенко и прострелил в штрафную. Первым на мяче здесь оказался Салиба.

Мог убегать на ворота Сикан после заброса от Крыськива, но оторваться от Габриэля ему не удалось.

Протащил мяч по флангу Зубков и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

С угла поля навесил Зубков в центр штрафной, но здесь Райс спокойно вынес снаряд в центр поля.

Двойная замена в составе "Шахтёра" произошла. Вместо Зубкова и Сикана игру продолжать будут Кевин и Педриньо.

Отобрал мяч на чужой половине поля Судаков и отдал вперед на Педриньо, но тот нарушил правила в борьбе против Габриэля.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Калафьори. Потребуется ему помощь медиков.

После поперечного паса с фланга от Хаверца пробил на дальней штанге Мартинелли, но в падении на угловой перевел Ризнык.

С угла поля навесил Райс на ближнюю штангу, но на выходе Ризнык спокойно перехватил этот пас.

В центре поля Зубков руками подтолкнул в спину Райса в силовой борьбе. Судья зафиксировал нарушение правил.

С левого фланга Троссар сместился с центр и с дальней дистанции пробил по воротам, но немного неточно.

Перехватил мяч в чужой штрафной Эгиналдо после обрезки Троссара и пробил в касание, но на пути мяча оказался Габриэль.

Оторвался от опеки соперника по флангу Бондаренко и выдал в центр на Судакова. В последний момент мяч Парти перехватил.

Продавил соперника Зубков по флангу и прострелил низом в центр, но Конопля не смог пробить в борьбе против Салиба.

Долго катают мяч в последние минуты "горняки", но пройти массированную оборону им пока не удается.

Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Замена в перерыве произошла в составе "Арсенала". Вместо Бена Уайта на второй тайм вышел Микель Мерино.

Забросил с правого фланга Мерино в штрафную на Жезуса, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.

Отдавал тонкий пас Парти в штрафную в направлении Мартинелли, но мяч перехватил в последний момент Бондарь.

На фланге Жезус ушел финтом от соперника и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

Тонко вырезал в штрафную Судаков на Зубкова, который пробил с разворота, но точности ему явно не хватило.

Активно прессинговал голкипера Жезус и едва не вынудил Ризныка обрезаться, но все же тот смог вынести сферу в аут.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Хаверц и отдал поперек на Жезуса, который пробил в касание низом в дальний угол, но в падении Ризнык спас свою команду.

Во встречной атаке прорвался к штрафной соперника Судаков и отдал поперек на Эгиналдо, но тот пробил крайне неточно.

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне лондонцев!

43' Мартинелли накрутил соперника на фланге и отдал пас в центр на Парти, но тот пробить не смог.

41' В центре поля Жезус грубо наступил на ногу Матвиенко в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут "горняки".

40' Забросил Калафьори в штрафную на Жезуса, который скинул в центр на Хаверца, но тому пробить Матвиенко не позволил.

39' С правого фланга сместился в штрафную Зубков и пробил по воротам. Мяч полетел слабо и точно в руки Райе.

38' Отобрал мяч в центре поля Парти и тут же забросил на Хаверца, но тот не понял задумки партнера и не пошел на этот пас.

37' Мог убегать на ворота соперника Сикан после заброса от Бонадренко. Вернулся в оборону Габриэль и перехватил мяч.

36' В центре поля Уайт перекинул через бедро Эгиналдо. На этот раз арбитр уже показал желтую карточку нарушителю.

35' Отдавал пас Уайт в штрафную, куда врывался Парти, но мяч перехватил в последний момент Бондарь.

34' С левого фланга низом прострелил Мартинелли, но на выходе спокойно этот пас перехватил Ризнык.

33' Прорывался к штрафной соперника по центру Мартинелли и отдал вперед на Жезуса, но перехватил мяч в последний момент Бондарь.

32' Диагональный пас исполнял Эгиналдо на правый фланг, куда забегал Конопля, но догнать мяч в пределах поля не смог.

31' С дальней дистанции пробивал по воротам Райс после паса от Хаверца, но на пути мяча оказался защитник.

29' АВТОГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Ризнык! Удалось открыть счёт в матче "канонирам". Сместился с левого фланга в штрафную Мартинелли, расшатал защитника финтом и пробил по воротам. Мяч угодил в штангу, затем в спину Ризныку, от которой уже влетел в сетку.

28' Ушел от соперника по флангу Мартинелли и покатил в штрафную, но до удара здесь дело так и не дошло.

26' Отдавал пас по флангу Педринью на ход Судакову, но тому не хватило скорости, чтобы оторваться от Салиба.

25' Уайт на фланге грубо заехал по ногам Эгиналдо. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

24' Накрутил соперника на фланге Калафьори, сместился в центр и пробил по воротам, но точно в руки Ризныку.

23' После прострела с фланга от Калафьори на ближней штанге пробил в касание Троссар, но не попал в створ ворот.

22' После скидки от Троссара пробил по воротам Райс метров с двадцати двух, но мяч полетел рядом с ближней штангой.

21' Убегал по флангу Жезус и прострелил в центр штрафной, но здесь спокойно вынес сферу подальше от ворот Бондарь.

20' За мяч в чужой штрафной Хаверц зацепился и сбросил поперек на Троссара, но тот с ходу пробил крайне неудачно.

19' В верховой борьбе против Конопли на фланге подыграл себе рукой Троссар. Штрафной удар судья назначил.

18' Мягко забросил Конопля с фланга в штрафную на Сикана, но тот проиграл борьбу за мяч Салиба и не смог пробить.

17' Прострелил с фланга низом в центр штрафной Матвиенко. Здесь первым оказался Габриэль и вынес сферу в аут.

16' Зацепился за мяч в чужой штрафной и сбросил поперек на Эгиналдо, но выстрел последнего защитники заблокировали.

15' Ушел от соперника по флангу Калафьори и подал в центр штрафной, но здесь Матвиенко вынес сферу головой подальше.

14' Отдавал пас по флангу Уайт на ход Хаверцу, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Педринью.

13' В центре поля Сикан в верховой борьбе против Уайта нарушил правила. Судья назначил штрафной удар.

12' Мог убегать на ворота соперника Хаверц после заброса от Жезуса, но догнать мяч в пределах поля не удалось ему.

11' Дальний заброс исполнял Крыськив в штрафную на Сикана, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

10' Мягко забросил Судаков в штрафную на ход Эгиналдо, но тот проиграл борьбу за мяч Калафьори и в итоге нарушил правила.

9' Мог убегать на ворота соперника Хаверц после заброса от Жезуса, но проиграл он борьбу за мяч Бондарю.

8' Выиграли подбор в штрафной соперника Калафьори и пробил с ходу, но мяч полетел немного выше перекладины.

7' С угла поля Троссар навесил на ближнюю штангу, но здесь Крыськив вынес снаряд за пределы поля.

6' Ворвался в штрафную соперника Хаверц после паса от Уайта, но его удар накрыл Матвиенко.

5' Жезус обыграл соперника на фланге, сместился в центр и пробил по воротам, но угодил точно в защитника.

4' С угла поля навесил Мартинелли на дальнюю штангу, но здесь кулаком на выходе вынес сферу в аут Ризнык.

3' Протащил мяч к штрафной соперника по флангу Мартинелли и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Конопли полетел на угловой.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.