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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Арсенал
1:0
Второй тайм: 68'
Шахтёр Донецк
0'
1:0
29' Гол в свои ворота
Ризнык Дмитрий
34' Желтая карточка
Уайт Бен

Ход матча

29'
Ризнык Дмитрий
1:0
34'
Уайт Бен
 
46'
Мерино Микель
Уайт Бен
 
63'
 
Кевин
Сикан Даниил
64'
 
Педриньо
Зубков Александр

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 360 Количество передач 179
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 143
Арсенал 93.7% (134)
X 3.5% (5)
Шахтёр Донецк 2.8% (4)
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Ничья
Шахтёр Донецк
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Мартинелли
Габриэл
29
Хаверц
Кай
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
13
Педринью
XXV
11
Зубков
Александр
21
Бондаренко
Артём
8
Крыськив
Дмитрий
7
Эгиналдо
де
Соуза
Лемос
10
Судаков
Георгий
14
Сикан
Даниил
Арсенал
4-2-3-1
Шахтёр Донецк
4-4-1-1

История личных встреч

Арсенал
Шахтёр Донецк

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:1
ЛЧ
5:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

3.5
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
90

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 1 0.33
Сака Букайо 1 0.33
Троссар Леандро 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уайт Бен 1 0
Калафьори Риккардо 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Степаненко Тарас 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Грам Алаа 1 0
Винисиус Тобиас 1 0
Гомес Марлон 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Арсенал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Борнмут - Арсенал 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 Арсенал - Лестер 4:2
Арсенал - Болтон 5:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Аталанта - Арсенал 0:0 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Верес - Шахтёр Донецк 1:1
Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Шахтёр Донецк - ТСК 0:1 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1

Результаты матчей

Арсенал
Шахтёр Донецк

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 1:0 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Боруссия Д
 2:2 3 2 1 0 12 - 3 7
3.
Ювентус
 0:0 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Спортинг Л
 2:0 3 2 1 0 5 - 1 7
5.
Арсенал
 1:0 3 2 1 0 3 - 0 7
6.
Монако
 3 2 1 0 9 - 4 7
7.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
8.
Бенфика
 2 2 0 0 6 - 1 6
9.
Байер Л
 2 2 0 0 5 - 0 6
10.
Ливерпуль
 2 2 0 0 5 - 1 6
11.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 4 - 0 4
12.
Интер Милан
 2 1 1 0 4 - 0 4
13.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
14.
Аталанта
 2 1 1 0 3 - 0 4
15.
Реал Мадрид
 2:2 3 1 1 1 5 - 4 4
16.
ПСЖ
 1:1 3 1 1 1 2 - 3 4
17.
Бавария
 2 1 0 1 9 - 3 3
18.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 2 3
19.
Лилль
 2 1 0 1 1 - 2 3
20.
Селтик
 2 1 0 1 6 - 8 3
21.
Брюгге
 3 1 0 2 2 - 6 3
22.
Фейеноорд
 2 1 0 1 3 - 6 3
23.
Атлетико М
 2 1 0 1 2 - 5 3
24.
Жирона
 1:0 3 1 0 2 3 - 4 3
25.
Милан
 3 1 0 2 4 - 5 3
26.
ПСВ
 1:1 3 0 2 1 3 - 5 2
27.
Штутгарт
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
28.
Болонья
 0:1 3 0 1 2 0 - 3 1
29.
Шахтёр Донецк
 0:1 3 0 1 2 0 - 4 1
30.
Динамо Загреб
 2 0 1 1 4 - 11 1
31.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 3 - 5 0
32.
Штурм Грац
 0:2 3 0 0 3 1 - 5 0
33.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 11 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
35.
Слован Братислава
 0:1 3 0 0 3 1 - 10 0
36.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Арсенал
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Ювентус
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Реал Мадрид
 2:2 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
ПСЖ
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Боруссия Д
 2:2 1 1 0 0 7 - 1 3
8.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Бенфика
 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
13.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
14.
Спортинг Л
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
15.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
16.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
17.
Лилль
 1 1 0 0 1 - 0 3
18.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
19.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
20.
Жирона
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
21.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
22.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
ПСВ
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Штутгарт
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
Болонья
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
29.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
30.
Шахтёр Донецк
 0:1 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 2 - 3 0
32.
Штурм Грац
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
35.
Слован Братислава
 0:1 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2:2 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Спортинг Л
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Астон Вилла
 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Ювентус
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Фейеноорд
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Арсенал
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Монако
 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
ПСВ
 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Штутгарт
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Шахтёр Донецк
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
20.
Бавария
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Реал Мадрид
 2:2 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
24.
ПСЖ
 1:1 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Селтик
 1 0 0 1 1 - 7 0
26.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
27.
Болонья
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
28.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
29.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Жирона
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Штурм Грац
 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Слован Братислава
 0:1 2 0 0 2 1 - 6 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Гирасси Серу 3 (1)
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Брест Сима Абдалла 3
Боруссия Д Байно-Гиттенс Джейми 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 2
Реал Мадрид Модрич Лука 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 67'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Калафьори. Потребуется ему помощь медиков.
  • 66'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Судаков и отдал вперед на Педриньо, но тот нарушил правила в борьбе против Габриэля.
  • Замена
    65'
    Двойная замена в составе "Шахтёра" произошла. Вместо Зубкова и Сикана игру продолжать будут Кевин и Педриньо.
  • 64'
    С угла поля навесил Зубков в центр штрафной, но здесь Райс спокойно вынес снаряд в центр поля.
  • Угловой
    63'
    Протащил мяч по флангу Зубков и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 62'
    Мог убегать на ворота Сикан после заброса от Крыськива, но оторваться от Габриэля ему не удалось.
  • 61'
    Ушел от соперника на скорости Матвиенко и прострелил в штрафную. Первым на мяче здесь оказался Салиба.
  • 60'
    Долго катают мяч в последние минуты "горняки", но пройти массированную оборону им пока не удается.
  • 59'
    Продавил соперника Зубков по флангу и прострелил низом в центр, но Конопля не смог пробить в борьбе против Салиба.
  • 58'
    Оторвался от опеки соперника по флангу Бондаренко и выдал в центр на Судакова. В последний момент мяч Парти перехватил.
  • 57'
    Перехватил мяч в чужой штрафной Эгиналдо после обрезки Троссара и пробил в касание, но на пути мяча оказался Габриэль.
  • 56'
    С левого фланга Троссар сместился с центр и с дальней дистанции пробил по воротам, но немного неточно.
  • 55'
    В центре поля Зубков руками подтолкнул в спину Райса в силовой борьбе. Судья зафиксировал нарушение правил.
  • 54'
    С угла поля навесил Райс на ближнюю штангу, но на выходе Ризнык спокойно перехватил этот пас.
  • Опасный момент
    53'
    После поперечного паса с фланга от Хаверца пробил на дальней штанге Мартинелли, но в падении на угловой перевел Ризнык.
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    • 52'
      Активно прессинговал голкипера Жезус и едва не вынудил Ризныка обрезаться, но все же тот смог вынести сферу в аут.
    • 51'
      Тонко вырезал в штрафную Судаков на Зубкова, который пробил с разворота, но точности ему явно не хватило.
    • 50'
      На фланге Жезус ушел финтом от соперника и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 49'
      Отдавал тонкий пас Парти в штрафную в направлении Мартинелли, но мяч перехватил в последний момент Бондарь.
    • 48'
      Забросил с правого фланга Мерино в штрафную на Жезуса, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.
    • Замена
      47'
      Замена в перерыве произошла в составе "Арсенала". Вместо Бена Уайта на второй тайм вышел Микель Мерино.
    • Второй тайм начался
      46'
      Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне лондонцев!
    • 45'
      Во встречной атаке прорвался к штрафной соперника Судаков и отдал поперек на Эгиналдо, но тот пробил крайне неточно.
    • Опасный момент
      44'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Хаверц и отдал поперек на Жезуса, который пробил в касание низом в дальний угол, но в падении Ризнык спас свою команду.
    • 43'
      Мартинелли накрутил соперника на фланге и отдал пас в центр на Парти, но тот пробить не смог.
    • 41'
      В центре поля Жезус грубо наступил на ногу Матвиенко в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут "горняки".
    • 40'
      Забросил Калафьори в штрафную на Жезуса, который скинул в центр на Хаверца, но тому пробить Матвиенко не позволил.
    • 39'
      С правого фланга сместился в штрафную Зубков и пробил по воротам. Мяч полетел слабо и точно в руки Райе.
    • 38'
      Отобрал мяч в центре поля Парти и тут же забросил на Хаверца, но тот не понял задумки партнера и не пошел на этот пас.
    • 37'
      Мог убегать на ворота соперника Сикан после заброса от Бонадренко. Вернулся в оборону Габриэль и перехватил мяч.
    • Желтая карточка
      36'
      В центре поля Уайт перекинул через бедро Эгиналдо. На этот раз арбитр уже показал желтую карточку нарушителю.
    • 35'
      Отдавал пас Уайт в штрафную, куда врывался Парти, но мяч перехватил в последний момент Бондарь.
    • 34'
      С левого фланга низом прострелил Мартинелли, но на выходе спокойно этот пас перехватил Ризнык.
    • 33'
      Прорывался к штрафной соперника по центру Мартинелли и отдал вперед на Жезуса, но перехватил мяч в последний момент Бондарь.
    • 32'
      Диагональный пас исполнял Эгиналдо на правый фланг, куда забегал Конопля, но догнать мяч в пределах поля не смог.
    • 31'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Райс после паса от Хаверца, но на пути мяча оказался защитник.
    • Гол в свои ворота
      29'
      АВТОГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Ризнык! Удалось открыть счёт в матче "канонирам". Сместился с левого фланга в штрафную Мартинелли, расшатал защитника финтом и пробил по воротам. Мяч угодил в штангу, затем в спину Ризныку, от которой уже влетел в сетку.
    • 28'
      Ушел от соперника по флангу Мартинелли и покатил в штрафную, но до удара здесь дело так и не дошло.
    • 26'
      Отдавал пас по флангу Педринью на ход Судакову, но тому не хватило скорости, чтобы оторваться от Салиба.
    • 25'
      Уайт на фланге грубо заехал по ногам Эгиналдо. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
    • 24'
      Накрутил соперника на фланге Калафьори, сместился в центр и пробил по воротам, но точно в руки Ризныку.
    • 23'
      После прострела с фланга от Калафьори на ближней штанге пробил в касание Троссар, но не попал в створ ворот.
    • 22'
      После скидки от Троссара пробил по воротам Райс метров с двадцати двух, но мяч полетел рядом с ближней штангой.
    • 21'
      Убегал по флангу Жезус и прострелил в центр штрафной, но здесь спокойно вынес сферу подальше от ворот Бондарь.
    • 20'
      За мяч в чужой штрафной Хаверц зацепился и сбросил поперек на Троссара, но тот с ходу пробил крайне неудачно.
    • 19'
      В верховой борьбе против Конопли на фланге подыграл себе рукой Троссар. Штрафной удар судья назначил.
    • 18'
      Мягко забросил Конопля с фланга в штрафную на Сикана, но тот проиграл борьбу за мяч Салиба и не смог пробить.
    • 17'
      Прострелил с фланга низом в центр штрафной Матвиенко. Здесь первым оказался Габриэль и вынес сферу в аут.
    • 16'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной и сбросил поперек на Эгиналдо, но выстрел последнего защитники заблокировали.
    • 15'
      Ушел от соперника по флангу Калафьори и подал в центр штрафной, но здесь Матвиенко вынес сферу головой подальше.
    • 14'
      Отдавал пас по флангу Уайт на ход Хаверцу, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Педринью.
    • 13'
      В центре поля Сикан в верховой борьбе против Уайта нарушил правила. Судья назначил штрафной удар.
    • 12'
      Мог убегать на ворота соперника Хаверц после заброса от Жезуса, но догнать мяч в пределах поля не удалось ему.
    • 11'
      Дальний заброс исполнял Крыськив в штрафную на Сикана, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 10'
      Мягко забросил Судаков в штрафную на ход Эгиналдо, но тот проиграл борьбу за мяч Калафьори и в итоге нарушил правила.
    • 9'
      Мог убегать на ворота соперника Хаверц после заброса от Жезуса, но проиграл он борьбу за мяч Бондарю.
    • Опасный момент
      8'
      Выиграли подбор в штрафной соперника Калафьори и пробил с ходу, но мяч полетел немного выше перекладины.
    • 7'
      С угла поля Троссар навесил на ближнюю штангу, но здесь Крыськив вынес снаряд за пределы поля.
    • 6'
      Ворвался в штрафную соперника Хаверц после паса от Уайта, но его удар накрыл Матвиенко.
    • 5'
      Жезус обыграл соперника на фланге, сместился в центр и пробил по воротам, но угодил точно в защитника.
    • 4'
      С угла поля навесил Мартинелли на дальнюю штангу, но здесь кулаком на выходе вынес сферу в аут Ризнык.
    • Угловой
      3'
      Протащил мяч к штрафной соперника по флангу Мартинелли и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Конопли полетел на угловой.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Арсенала"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 33.6% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал 1:0 Шахтёр Донецк

    Исход игры
    Арсенал
    93.7% (134)
    Ничья
    3.5% (5)
    Шахтёр Донецк
    2.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.1% (60)
    Меньше
    46.9% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    27.43% (31)
    Нет
    72.57% (82)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    33.6% (48)
    3:0 Арсенал
    15.4% (22)
    3:1 Арсенал
    8.4% (12)
    2:1 Арсенал
    8.4% (12)
    4:0 Арсенал
    4.2% (6)
    4:1 Арсенал
    3.5% (5)
    1:0 Арсенал
    2.8% (4)
    5:0 Арсенал
    1.4% (2)
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