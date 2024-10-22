Олли Уоткинс, Джакоб Рамси и Джейден Филоджин-Байдейс выходят на поле вместо Джона Дурана, Джона Макгинна и Леона Бэйли.

Никола Моро и Сантьяго Кастро выходят на поле вместо Кацпера Урбаньски и Тийса Даллинги.

Еще одна атака "Астон Виллы" завершается ударом Роджерса с радиуса штрафной - мяч проходит совсем немного выше перекладины.

Филоджин вошел в штрафную гостей с правого края, убрал мяч под левую, но пробил откровенно плохо.

Моро отметился ударом метров с 25 низом, но проблем эта попытка экс-динамовца не доставила Мартинесу сложностей.

Кастро после заброса из глубины скидывал мяч на партнера, однако у Сантьяго был зафиксирован офсайд.

Фройлер получает предупреждение за фол против Консы на фланге.

Винченцо Итальяно не очень понимает решение судьи, ведь чуть раньше Конса, по мнению гостей, фолил против Фаббьяна, но там свистка не последовало.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ДЖОН МАКГИНН! Макгинн со штрафного с правого фланга закрутил мяч в дальний угол, в итоге снаряд, никого не задев, оказался в сетке!

ВАР проверяет правильность взятия ворот, в итоге гол засчитан, нарушений в атаке со стороны "Виллы" не определено.

Быструю атаку провели хозяева поля, однако, как в нескольких эпизодах в первом тайме, слишком альтруистично действуют они, пытаясь найти партнера вместо удара.

Час игры позади, немного курьезный гол позволяет "Вилле" претендовать на третью победу кряду. У "Болоньи" по-прежнему нет голов в Лиге чемпионов.

Заброс в направлении Дурана исполнил Тилеманс, однако Скорупски вышел за пределы штрафной и сыграл головой первым.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ДЖОН ДУРАН! Роджерс с левого фланга исполнил передачу к линии вратарской, а Дуран в борьбе с Лукуми в падении пропихнул мяч в дальний угол!

Второй тайм начался! У хозяев Росс Баркли сменил Амаду Онана, у гостей Йенс Одгор заменил Риккардо Орсолини.

Ликояннис получает желтую карточку за фол против Бэйли на фланге.

После навеса Тилеманса со штрафного Конса головой скинул мяч на Бэйли, который с хорошей позиции пробил мимо дальнего угла!

Прострел с левого фланга исполнил Ликояннис, мяч выкатился на линию штрафной, откуда пробил крайний защитник Пош - снаряд прошел левее створа.

Баркли получил отложенную желтую карточку за попытку срыва атаки фолом против Фаббьяна.

Одгор не успел выйти с чужой половины поля и оказался в офсайде в момент выноса от Скорупски.

2 минуты добавлено к основному времени первого тайма.

Роджерс пробил низом метров с 22, мяч прокатился в опасной близости от правой штанги ворот Скорупски.

А теперь Роджерс после передачи из глубины вошел в штрафную и пробил низом - Скорупски вновь выигрывает дуэль у игроков "Астон Виллы"!

45' Пош получает отложенную желтую карточку за грубый фол против Тилеманса.

44' После розыгрыша штрафного последовала подача в центр, но верх остался за хозяевами. Вторым темпом с левого фланга простреливал Ндой - защитники вновь отбились.

43' Макгинн в подкате сфолил против Урбаньски на левом фланге обороны, первый интересный "стандарт" сегодня исполнит "Болонья".

41' В спокойном ключе "Вилла" контролирует мяч, пытаясь выманить игроков "Болоньи" в высокий прессинг и воспользоваться свободными зонами.

40' Тайрон Мингс под овации трибун отправился разминаться, больше года пропустил из-за травмы защитник "Виллы" и сборной Англии

39' Пош с правого фланга исполняет подачу в чужую штрафную, однако Мартинес на выходе уверенно забирает мяч.

37' Небольшое затишье на поле в плане создания голевых моментов, хотя в целом первый тайм получается вполне бодрым.

35' Фаббьян после заброса Ндоя не смог убежать к воротам из-за контакта с соперником, судейский свисток промолчал.

33' Сумасшедшее давление "Виллы", наверху удачно сработала оборона гостей, а удар Тилеманса с подбора заблокировал Лукуми.

31' Матсен и Орсолини столкнулись головами в борьбе за мяч, помощь врачей требуется игроку "Болоньи".

29' Ликояннис мешал Бэйли прорваться по флангу, однако португальская бригада арбитров определила фол со стороны ямайца.

28' Грубо ошибся в передаче около своей штрафной Бэйли, Даллинга в касание пробил с 15 метров, однако Мартинес справился без особого труда.

26' 59 на 41 по владению мячом к этой минуте, хотя визуально преимущество "Виллы" выглядит более внушительным.

25' Дуран и Пош столкнулись в одном из единоборств, но смогли оба продолжить встречу без помощи врачей.

24' Снова "Вилла" добирается до чужой штрафной, Роджерс пропустил мяч на Дурана, который не смог доставить снаряд до Матсена.

23' Очередная атака "Астон Виллы" завершается обводящим ударом Макгинна в дальний угол - Скорупски отбивает мяч в сторону.

22' Дуран после заброса из глубины поля скинул мяч ближе к линии вратарской, однако Бэйли в падении не смог дотянуться до мяча.

21' После навеса Тилеманса с углового Дуран пробил головой с линии вратарской, однако Скорупски спас свои ворота!

20' Со штрафного Тилеманс покатил мяч на Бэйли, прострел которого с левого края был заблокирован. Лучше бы "вилланы" пробили напрямую.

19' Орсолини хватает Матсена за корпус, мешая тому войти в штрафную площадь, явная желтая карточка для Риккардо.

17' Фаббьян вошел в штрафную с левого края и прострелил на дальнюю штангу, где Орсолини в борьбе с защитником не смог попасть в створ, а еще в развитии этой атаки гостей зафиксирован офсайд.

16' Треть первого тайма позади, инициатива за хозяевами, но контратаки "Болоньи" выглядят вполне достойными.

14' Со штрафного из центральной зоне Тилеманс покатил мяч направо на Роджерса, с подачей которого оборона "Болоньи" справилась.

13' С левого фланга снова навесил Тилеманс, однако с ближней штанги гости легко выбивают мяч.

12' Угловой с правого фланга исполнил Макгинн, на дальней штанге Пош смахнул мяч за лицевую линию.

11' Орсолини вошел в штрафную хозяев с правого края и пробил в ближний угол, но Мартинес справился без труда, плюс у итальянца зафиксирован офсайд.

10' У "Болоньи" удивительная статистика в Серии А - 6 ничьих в 8 турах, плюс по одной победе и поражению. Это лишь пятнадцатая позиция.

9' В чемпионате Англии "Астон Вилла" идет на четвертой строчке, отставая от "Ливерпуля" на 4 очка, в минувший уик-энд бирмингемцы добились волевой победы над "Фулхэмом".

8' Теперь уже сам Ндой попытался пробить с линии штрафной, однако мяч угодил в Консу.

7' Даллинга после классного проникающего паса Ндоя пробивает из пределов штрафной с хорошей позиции, однако Мартинес спас свои ворота!

6' "Болонья" на старте Лиги чемпионов сыграла 0:0 с "Шахтером" на своем поле, а вот визит в Англию во втором туре обернулся поражением - 0:2 от "Ливерпуля".

5' Два угловых с левого фланга исполнил Тилеманс, после второй подачи Скорупски удачно сыграл кулаками на выходе.

4' Бэйли прострелил с правого фланга, Роджерс на углу вратарской не попал по мячу, а удар Дурана с отскока был заблокирован.

3' Напомним, что "Астон Вилла" в прошлом туре дома обыграла "Баварию" с минимальным счётом, а в первом матче команда Унаи Эмери на выезде разобралась с "Янг Бойз" - 3:0.

2' Ндой с левого края штрафной покатил мяч по диагонали назад, Урбаньски пробил в касание с 18 метров, но в створ не попал.