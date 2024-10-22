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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Астон Вилла
2:0
Второй тайм: 73'
Болонья
0'
19' Желтая карточка
Орсолини Риккардо
45' Желтая карточка
Пош Штефан
47' Желтая карточка
Ликояннис Хараламбос
50' Желтая карточка
Баркли Росс
54' Желтая карточка
Фройлер Ремо
1:0
55' Гол
Макгинн Джон
2:0
64' Гол
Дуран Джон

Ход матча

19'
 
Орсолини Риккардо
45'
 
Пош Штефан
46'
Баркли Росс
Онана Амаду
 
46'
 
Одгор Йенс
Орсолини Риккардо
47'
 
Ликояннис Хараламбос
50'
Баркли Росс
 
54'
 
Фройлер Ремо
55'
Макгинн Джон
1:0
64'
Дуран Джон
(Роджерс Морган)
2:0
66'
Уоткинс Олли
Дуран Джон
 
66'
Филоджин-Байдейс Джейден
Макгинн Джон
 
66'
Рамси Джакоб
Бэйли Леон
 
66'
 
Кастро Сантьяго
Даллинга Тийс
67'
 
Моро Никола
Урбаньски Кацпер

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 256 Количество передач 140
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 131
Астон Вилла 90.8% (119)
X 8.4% (11)
Болонья 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Болонья
4.15
4.20
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6.00
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Мартинес
Эмилиано
4
Конса
Эзри
3
Карлос
Диего
Сантос
14
Торрес
Пау
II
22
Матсен
Ян
24
Онана
Амаду
8
Тилеманс
Юри
31
Бэйли
Леон
27
Роджерс
Морган
7
Макгинн
Джон
9
Дуран
Джон
1
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
22
Ликояннис
Хараламбос
82
Урбаньски
Кацпер
8
Фройлер
Ремо
80
Фаббьян
Джованни
7
Орсолини
Риккардо
24
Даллинга
Тийс
11
Ндой
Дан
Астон Вилла
4-2-3-1
Болонья
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгинн Джон 1 0.33
Тилеманс Юри 1 0.33
Рамси Джакоб 1 0.33
Дуран Джон 1 0.33
Онана Амаду 1 0.33
Уоткинс Олли 0 0
Торрес Пау II 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуран Джон 2 0
Баркли Росс 1 0
Карлос Диего Сантос 1 0
Матсен Ян 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пош Штефан 2 0
Фройлер Ремо 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Эбишер Мишель 1 0
Бёкема Сэм 1 0
Кастро Сантьяго 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Астон Вилла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Болонья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Астон Вилла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Болонья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Астон Вилла - Бавария 1:0 Ипсвич - Астон Вилла 2:2
Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Уолсолл - Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3
Болонья
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Дженоа - Болонья 2:2 Болонья - Парма 0:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Болонья - Аталанта 1:1
Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0 Болонья - SV Brixen 2:0 Дженоа - Болонья 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Наполи - Болонья 0:2 Торино - Болонья 0:0

Результаты матчей

Астон Вилла
Болонья

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2:0 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Боруссия Д
 2:2 3 2 1 0 12 - 3 7
3.
Ювентус
 0:0 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Спортинг Л
 2:0 3 2 1 0 5 - 1 7
5.
Арсенал
 1:0 3 2 1 0 3 - 0 7
6.
Монако
 3 2 1 0 9 - 4 7
7.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
8.
Бенфика
 2 2 0 0 6 - 1 6
9.
Байер Л
 2 2 0 0 5 - 0 6
10.
Ливерпуль
 2 2 0 0 5 - 1 6
11.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 4 - 0 4
12.
Интер Милан
 2 1 1 0 4 - 0 4
13.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
14.
Аталанта
 2 1 1 0 3 - 0 4
15.
Реал Мадрид
 2:2 3 1 1 1 5 - 4 4
16.
ПСЖ
 1:1 3 1 1 1 2 - 3 4
17.
Бавария
 2 1 0 1 9 - 3 3
18.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 2 3
19.
Лилль
 2 1 0 1 1 - 2 3
20.
Селтик
 2 1 0 1 6 - 8 3
21.
Брюгге
 3 1 0 2 2 - 6 3
22.
Фейеноорд
 2 1 0 1 3 - 6 3
23.
Атлетико М
 2 1 0 1 2 - 5 3
24.
Жирона
 2:0 3 1 0 2 4 - 4 3
25.
Милан
 3 1 0 2 4 - 5 3
26.
ПСВ
 1:1 3 0 2 1 3 - 5 2
27.
Штутгарт
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
28.
Болонья
 0:2 3 0 1 2 0 - 4 1
29.
Шахтёр Донецк
 0:1 3 0 1 2 0 - 4 1
30.
Динамо Загреб
 2 0 1 1 4 - 11 1
31.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 3 - 5 0
32.
Штурм Грац
 0:2 3 0 0 3 1 - 5 0
33.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 11 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
35.
Слован Братислава
 0:2 3 0 0 3 1 - 11 0
36.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Арсенал
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Ювентус
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Реал Мадрид
 2:2 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
ПСЖ
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Боруссия Д
 2:2 1 1 0 0 7 - 1 3
8.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Бенфика
 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
13.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
14.
Спортинг Л
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
15.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
16.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
17.
Лилль
 1 1 0 0 1 - 0 3
18.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
19.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
20.
Жирона
 2:0 2 1 0 1 4 - 3 3
21.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
22.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
ПСВ
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Штутгарт
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
Болонья
 0:2 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
29.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
30.
Шахтёр Донецк
 0:1 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 2 - 3 0
32.
Штурм Грац
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
35.
Слован Братислава
 0:2 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2:2 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Спортинг Л
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Астон Вилла
 2:0 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Ювентус
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Фейеноорд
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Арсенал
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Монако
 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
ПСВ
 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Штутгарт
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Шахтёр Донецк
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
20.
Бавария
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Реал Мадрид
 2:2 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
24.
ПСЖ
 1:1 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Селтик
 1 0 0 1 1 - 7 0
26.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
27.
Болонья
 0:2 2 0 0 2 0 - 4 0
28.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
29.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Жирона
 2:0 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Штурм Грац
 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Слован Братислава
 0:2 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Гирасси Серу 3 (1)
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Брест Сима Абдалла 3
Боруссия Д Байно-Гиттенс Джейми 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 2
Реал Мадрид Модрич Лука 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Офсайд
    73'
    Кастро после заброса из глубины скидывал мяч на партнера, однако у Сантьяго был зафиксирован офсайд.
  • 71'
    Моро отметился ударом метров с 25 низом, но проблем эта попытка экс-динамовца не доставила Мартинесу сложностей.
  • Травма, повреждение
    70'
    Врачи "Болоньи" появляются на поле, помощь врачей требуется Ндою.
  • 68'
    Филоджин вошел в штрафную гостей с правого края, убрал мяч под левую, но пробил откровенно плохо.
  • 67'
    Еще одна атака "Астон Виллы" завершается ударом Роджерса с радиуса штрафной - мяч проходит совсем немного выше перекладины.
  • Замена
    66'
    Никола Моро и Сантьяго Кастро выходят на поле вместо Кацпера Урбаньски и Тийса Даллинги.
  • Замена
    65'
    Олли Уоткинс, Джакоб Рамси и Джейден Филоджин-Байдейс выходят на поле вместо Джона Дурана, Джона Макгинна и Леона Бэйли.
  • Описание гола
    64'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ДЖОН ДУРАН!
    Роджерс с левого фланга исполнил передачу к линии вратарской, а Дуран в борьбе с Лукуми в падении пропихнул мяч в дальний угол!
  • 62'
    Заброс в направлении Дурана исполнил Тилеманс, однако Скорупски вышел за пределы штрафной и сыграл головой первым.
  • 61'
    Час игры позади, немного курьезный гол позволяет "Вилле" претендовать на третью победу кряду. У "Болоньи" по-прежнему нет голов в Лиге чемпионов.
  • 59'
    Быструю атаку провели хозяева поля, однако, как в нескольких эпизодах в первом тайме, слишком альтруистично действуют они, пытаясь найти партнера вместо удара.
  • Видеоповтор
    57'
    ВАР проверяет правильность взятия ворот, в итоге гол засчитан, нарушений в атаке со стороны "Виллы" не определено.
  • Описание гола
    55'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ДЖОН МАКГИНН!
    Макгинн со штрафного с правого фланга закрутил мяч в дальний угол, в итоге снаряд, никого не задев, оказался в сетке!
  • 54'
    Винченцо Итальяно не очень понимает решение судьи, ведь чуть раньше Конса, по мнению гостей, фолил против Фаббьяна, но там свистка не последовало.
  • Желтая карточка
    53'
    Фройлер получает предупреждение за фол против Консы на фланге.
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    • Офсайд
      52'
      Одгор не успел выйти с чужой половины поля и оказался в офсайде в момент выноса от Скорупски.
    • Желтая карточка
      50'
      Баркли получил отложенную желтую карточку за попытку срыва атаки фолом против Фаббьяна.
    • 49'
      Прострел с левого фланга исполнил Ликояннис, мяч выкатился на линию штрафной, откуда пробил крайний защитник Пош - снаряд прошел левее створа.
    • Опасный момент
      48'
      После навеса Тилеманса со штрафного Конса головой скинул мяч на Бэйли, который с хорошей позиции пробил мимо дальнего угла!
    • Желтая карточка
      47'
      Ликояннис получает желтую карточку за фол против Бэйли на фланге.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! У хозяев Росс Баркли сменил Амаду Онана, у гостей Йенс Одгор заменил Риккардо Орсолини.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Опасный момент
      45'
      А теперь Роджерс после передачи из глубины вошел в штрафную и пробил низом - Скорупски вновь выигрывает дуэль у игроков "Астон Виллы"!
    • 45'
      Роджерс пробил низом метров с 22, мяч прокатился в опасной близости от правой штанги ворот Скорупски.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавлено к основному времени первого тайма.
    • Желтая карточка
      45'
      Пош получает отложенную желтую карточку за грубый фол против Тилеманса.
    • 44'
      После розыгрыша штрафного последовала подача в центр, но верх остался за хозяевами. Вторым темпом с левого фланга простреливал Ндой - защитники вновь отбились.
    • Фол, нарушение
      43'
      Макгинн в подкате сфолил против Урбаньски на левом фланге обороны, первый интересный "стандарт" сегодня исполнит "Болонья".
    • 41'
      В спокойном ключе "Вилла" контролирует мяч, пытаясь выманить игроков "Болоньи" в высокий прессинг и воспользоваться свободными зонами.
    • 40'
      Тайрон Мингс под овации трибун отправился разминаться, больше года пропустил из-за травмы защитник "Виллы" и сборной Англии
    • 39'
      Пош с правого фланга исполняет подачу в чужую штрафную, однако Мартинес на выходе уверенно забирает мяч.
    • 37'
      Небольшое затишье на поле в плане создания голевых моментов, хотя в целом первый тайм получается вполне бодрым.
    • 35'
      Фаббьян после заброса Ндоя не смог убежать к воротам из-за контакта с соперником, судейский свисток промолчал.
    • 33'
      Сумасшедшее давление "Виллы", наверху удачно сработала оборона гостей, а удар Тилеманса с подбора заблокировал Лукуми.
    • Травма, повреждение
      31'
      Матсен и Орсолини столкнулись головами в борьбе за мяч, помощь врачей требуется игроку "Болоньи".
    • Фол, нарушение
      29'
      Ликояннис мешал Бэйли прорваться по флангу, однако португальская бригада арбитров определила фол со стороны ямайца.
    • 28'
      Грубо ошибся в передаче около своей штрафной Бэйли, Даллинга в касание пробил с 15 метров, однако Мартинес справился без особого труда.
    • 26'
      59 на 41 по владению мячом к этой минуте, хотя визуально преимущество "Виллы" выглядит более внушительным.
    • 25'
      Дуран и Пош столкнулись в одном из единоборств, но смогли оба продолжить встречу без помощи врачей.
    • 24'
      Снова "Вилла" добирается до чужой штрафной, Роджерс пропустил мяч на Дурана, который не смог доставить снаряд до Матсена.
    • 23'
      Очередная атака "Астон Виллы" завершается обводящим ударом Макгинна в дальний угол - Скорупски отбивает мяч в сторону.
    • 22'
      Дуран после заброса из глубины поля скинул мяч ближе к линии вратарской, однако Бэйли в падении не смог дотянуться до мяча.
    • Опасный момент
      21'
      После навеса Тилеманса с углового Дуран пробил головой с линии вратарской, однако Скорупски спас свои ворота!
    • 20'
      Со штрафного Тилеманс покатил мяч на Бэйли, прострел которого с левого края был заблокирован. Лучше бы "вилланы" пробили напрямую.
    • Желтая карточка
      19'
      Орсолини хватает Матсена за корпус, мешая тому войти в штрафную площадь, явная желтая карточка для Риккардо.
    • Офсайд
      17'
      Фаббьян вошел в штрафную с левого края и прострелил на дальнюю штангу, где Орсолини в борьбе с защитником не смог попасть в створ, а еще в развитии этой атаки гостей зафиксирован офсайд.
    • 16'
      Треть первого тайма позади, инициатива за хозяевами, но контратаки "Болоньи" выглядят вполне достойными.
    • 14'
      Со штрафного из центральной зоне Тилеманс покатил мяч направо на Роджерса, с подачей которого оборона "Болоньи" справилась.
    • Угловой
      13'
      С левого фланга снова навесил Тилеманс, однако с ближней штанги гости легко выбивают мяч.
    • Угловой
      12'
      Угловой с правого фланга исполнил Макгинн, на дальней штанге Пош смахнул мяч за лицевую линию.
    • Офсайд
      11'
      Орсолини вошел в штрафную хозяев с правого края и пробил в ближний угол, но Мартинес справился без труда, плюс у итальянца зафиксирован офсайд.
    • 10'
      У "Болоньи" удивительная статистика в Серии А - 6 ничьих в 8 турах, плюс по одной победе и поражению. Это лишь пятнадцатая позиция.
    • 9'
      В чемпионате Англии "Астон Вилла" идет на четвертой строчке, отставая от "Ливерпуля" на 4 очка, в минувший уик-энд бирмингемцы добились волевой победы над "Фулхэмом".
    • 8'
      Теперь уже сам Ндой попытался пробить с линии штрафной, однако мяч угодил в Консу.
    • Опасный момент
      7'
      Даллинга после классного проникающего паса Ндоя пробивает из пределов штрафной с хорошей позиции, однако Мартинес спас свои ворота!
    • 6'
      "Болонья" на старте Лиги чемпионов сыграла 0:0 с "Шахтером" на своем поле, а вот визит в Англию во втором туре обернулся поражением - 0:2 от "Ливерпуля".
    • Угловой
      5'
      Два угловых с левого фланга исполнил Тилеманс, после второй подачи Скорупски удачно сыграл кулаками на выходе.
    • 4'
      Бэйли прострелил с правого фланга, Роджерс на углу вратарской не попал по мячу, а удар Дурана с отскока был заблокирован.
    • 3'
      Напомним, что "Астон Вилла" в прошлом туре дома обыграла "Баварию" с минимальным счётом, а в первом матче команда Унаи Эмери на выезде разобралась с "Янг Бойз" - 3:0.
    • 2'
      Ндой с левого края штрафной покатил мяч по диагонали назад, Урбаньски пробил в касание с 18 метров, но в створ не попал.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла 2:0 Болонья

    Исход игры
    Астон Вилла
    90.8% (119)
    Ничья
    8.4% (11)
    Болонья
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.87% (62)
    Меньше
    45.13% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    60.18% (68)
    Нет
    39.82% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    38.9% (51)
    2:0 Астон Вилла
    17.6% (23)
    1:0 Астон Вилла
    16.8% (22)
    3:1 Астон Вилла
    6.1% (8)
    1:1 Ничья
    4.6% (6)
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