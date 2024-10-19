Тур: 3. Стадион: Вилла Парк.
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Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Эмери Унаи
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тилеманс Юри
|1
|0.5
|Рамси Джакоб
|1
|0.5
|Дуран Джон
|1
|0.5
|Онана Амаду
|1
|0.5
|Макгинн Джон
|0
|0
|Уоткинс Олли
|0
|0
|Торрес Пау II
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуран Джон
|2
|0
|Карлос Диего Сантос
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эбишер Мишель
|1
|0
|Пош Штефан
|1
|0
|Бёкема Сэм
|1
|0
|Кастро Сантьяго
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Астон Вилла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Болонья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Астон Вилла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Болонья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Астон Вилла - Бавария 1:0 Ипсвич - Астон Вилла 2:2
Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Уолсолл - Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3
Болонья
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Дженоа - Болонья 2:2 Болонья - Парма 0:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Болонья - Аталанта 1:1
Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0 Болонья - SV Brixen 2:0 Дженоа - Болонья 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Наполи - Болонья 0:2 Торино - Болонья 0:0
Результаты матчей
Астон Вилла
Болонья
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Боруссия Д
|Адейеми Карим
|3
|Брест
|Сима Абдалла
|3
|РБ Лейпциг
|Шешко Беньямин
|3
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|2
|Реал Мадрид
|Модрич Лука
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла - Болонья
Исход игры
Астон Вилла
93.8% (45)
Ничья
6.3% (3)
Болонья
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.32% (26)
Меньше
44.68% (21)
Обе команды забьют
Да
59.57% (28)
Нет
40.43% (19)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
50% (24)
2:0 Астон Вилла
25% (12)
1:0 Астон Вилла
14.6% (7)
1:1 Ничья
4.2% (2)
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