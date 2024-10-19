  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Астон Вилла
 
Позже
Болонья
Прогнозы 48
Астон Вилла 93.8% (45)
X 6.3% (3)
Болонья 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Болонья
4.30
4.20
Реклама, bettery.ru
5.90
Все Коэффициенты
Астон Вилла
Болонья

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилеманс Юри 1 0.5
Рамси Джакоб 1 0.5
Дуран Джон 1 0.5
Онана Амаду 1 0.5
Макгинн Джон 0 0
Уоткинс Олли 0 0
Торрес Пау II 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуран Джон 2 0
Карлос Диего Сантос 1 0
Матсен Ян 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эбишер Мишель 1 0
Пош Штефан 1 0
Бёкема Сэм 1 0
Кастро Сантьяго 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Астон Вилла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Болонья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Астон Вилла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Болонья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Астон Вилла - Бавария 1:0 Ипсвич - Астон Вилла 2:2
Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Уолсолл - Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3
Болонья
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Дженоа - Болонья 2:2 Болонья - Парма 0:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Болонья - Аталанта 1:1
Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0 Болонья - SV Brixen 2:0 Дженоа - Болонья 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Наполи - Болонья 0:2 Торино - Болонья 0:0

Результаты матчей

Астон Вилла
Болонья

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Бенфика
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Байер Л
 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Ливерпуль
 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Астон Вилла
 2 2 0 0 4 - 0 6
7.
Ювентус
 2 2 0 0 6 - 3 6
8.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 4 - 0 4
9.
Интер Милан
 2 1 1 0 4 - 0 4
10.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
11.
Аталанта
 2 1 1 0 3 - 0 4
12.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Арсенал
 2 1 1 0 2 - 0 4
14.
Монако
 2 1 1 0 4 - 3 4
15.
Бавария
 2 1 0 1 9 - 3 3
16.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 2 3
17.
Реал Мадрид
 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Лилль
 2 1 0 1 1 - 2 3
19.
ПСЖ
 2 1 0 1 1 - 2 3
20.
Селтик
 2 1 0 1 6 - 8 3
21.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
22.
Фейеноорд
 2 1 0 1 3 - 6 3
23.
Атлетико М
 2 1 0 1 2 - 5 3
24.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Штутгарт
 2 0 1 1 2 - 4 1
26.
Болонья
 2 0 1 1 0 - 2 1
27.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 3 1
28.
Динамо Загреб
 2 0 1 1 4 - 11 1
29.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 3 - 5 0
30.
Жирона
 2 0 0 2 2 - 4 0
31.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
32.
Милан
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 6 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
35.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1 1 0 0 7 - 1 3
2.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Бенфика
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Астон Вилла
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
14.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
15.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
16.
Лилль
 1 1 0 0 1 - 0 3
17.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
18.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
19.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
20.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
ПСВ
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
25.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
26.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
27.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
28.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
29.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 2 - 3 0
30.
Жирона
 1 0 0 1 2 - 3 0
31.
Штурм Грац
 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
35.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Брюгге
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Фейеноорд
 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Спортинг Л
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Монако
 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Бавария
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
22.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Селтик
 1 0 0 1 1 - 7 0
24.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
25.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Болонья
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
29.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 0 - 4 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Брест Сима Абдалла 3
РБ Лейпциг Шешко Беньямин 3
Боруссия Д Гирасси Серу 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 2
Реал Мадрид Модрич Лука 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Болонья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2024, осталось 2 дня 14 часов 20 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 64% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.57. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.57 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 48
    Астон Вилла 93.8% (45)
    X 6.3% (3)
    Болонья 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Болонья
    4.30
    4.20
    Реклама, bettery.ru
    5.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Астон Вилла - Болонья онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла - Болонья

    Исход игры
    Астон Вилла
    93.8% (45)
    Ничья
    6.3% (3)
    Болонья
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.32% (26)
    Меньше
    44.68% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    59.57% (28)
    Нет
    40.43% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    50% (24)
    2:0 Астон Вилла
    25% (12)
    1:0 Астон Вилла
    14.6% (7)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Астон Вилла
    Болонья
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный