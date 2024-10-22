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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Ювентус
0:0
Перерыв
Штутгарт
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 170 Количество передач 269
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 137
Ювентус 89.8% (123)
X 5.8% (8)
Штутгарт 4.4% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ювентус
Ничья
Штутгарт
3.60
3.62
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Перин
Маттиа
37
Савона
Николо
15
Калюлю
Пьер
6
Данило
Луис
32
Кабаль
Хуан
16
Маккенни
Уэстон
21
Фаджоли
Николо
19
Тюрам
Кефрен
7
Консейсау
Франсишку
9
Влахович
Душан
10
Йылдыз
Кенан
33
Нюбель
Александр
4
Вагноман
Жоша
29
Руо
Антони
24
Шабо
Юлиан
7
Миттельштедт
Максимилиан
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Ангело
8
Мийо
Энцо
26
Ундав
Дениз
18
Левелинг
Джейми
9
Демирович
Эрмедин
Ювентус
4-3-3
Штутгарт
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 2 0.67
Гонсалес Николас 1 0.33
Консейсау Франсишку 1 0.33
Маккенни Уэстон 1 0.33
Йылдыз Кенан 1 0.33
Камбьясо Андреа 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ундав Дениз 1 0.33
Мийо Энцо 1 0.33
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Левелинг Джейми 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Грегорио Микеле 0 1
Перин Маттиа 1 0
Консейсау Франсишку 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штенцель Паскаль 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Штутгарт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Ювентус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Ювентус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Кальяри 1:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 Дженоа - Ювентус 0:3
Ювентус - Наполи 0:0 Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1 Ювентус - Милан 0:0
Штутгарт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бавария - Штутгарт 4:0 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1
Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5 Киото Санга - Штутгарт 3:5 Киото - Штутгарт 3:5 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Люцерн - Штутгарт 0:0 Холленбах - Штутгарт 1:8

Результаты матчей

Ювентус
Штутгарт

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2:0 3 3 0 0 12 - 1 9
2.
Астон Вилла
 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Ювентус
 0:0 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Спортинг Л
 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Арсенал
 1:0 3 2 1 0 3 - 0 7
6.
Монако
 3 2 1 0 9 - 4 7
7.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
8.
Бенфика
 2 2 0 0 6 - 1 6
9.
Байер Л
 2 2 0 0 5 - 0 6
10.
Ливерпуль
 2 2 0 0 5 - 1 6
11.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 4 - 0 4
12.
Интер Милан
 2 1 1 0 4 - 0 4
13.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
14.
Аталанта
 2 1 1 0 3 - 0 4
15.
ПСВ
 1:0 3 1 1 1 3 - 4 4
16.
Бавария
 2 1 0 1 9 - 3 3
17.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 2 3
18.
Реал Мадрид
 0:2 3 1 0 2 3 - 4 3
19.
Лилль
 2 1 0 1 1 - 2 3
20.
ПСЖ
 0:1 3 1 0 2 1 - 3 3
21.
Селтик
 2 1 0 1 6 - 8 3
22.
Брюгге
 3 1 0 2 2 - 6 3
23.
Фейеноорд
 2 1 0 1 3 - 6 3
24.
Атлетико М
 2 1 0 1 2 - 5 3
25.
Жирона
 1:0 3 1 0 2 3 - 4 3
26.
Милан
 3 1 0 2 4 - 5 3
27.
Штутгарт
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
28.
Болонья
 0:0 3 0 2 1 0 - 2 2
29.
Шахтёр Донецк
 0:1 3 0 1 2 0 - 4 1
30.
Динамо Загреб
 2 0 1 1 4 - 11 1
31.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 3 - 5 0
32.
Штурм Грац
 0:1 3 0 0 3 1 - 4 0
33.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 11 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
35.
Слован Братислава
 0:1 3 0 0 3 1 - 10 0
36.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Астон Вилла
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Ювентус
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Боруссия Д
 2:0 1 1 0 0 7 - 1 3
6.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Бенфика
 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
11.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
12.
Спортинг Л
 1:0 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
14.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
15.
Реал Мадрид
 0:2 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Лилль
 1 1 0 0 1 - 0 3
17.
ПСЖ
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
18.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
19.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
20.
Жирона
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
21.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
22.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
ПСВ
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Штутгарт
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
Болонья
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
29.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
30.
Шахтёр Донецк
 0:1 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 2 - 3 0
32.
Штурм Грац
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
35.
Слован Братислава
 0:1 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Спортинг Л
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Астон Вилла
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Ювентус
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Фейеноорд
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
ПСВ
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Арсенал
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Монако
 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
Штутгарт
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Болонья
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
20.
Шахтёр Донецк
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
21.
Бавария
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
Реал Мадрид
 0:2 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
ПСЖ
 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Селтик
 1 0 0 1 1 - 7 0
27.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
28.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
29.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Жирона
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Штурм Грац
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Слован Братислава
 0:1 2 0 0 2 1 - 6 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Гирасси Серу 3 (1)
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Брест Сима Абдалла 3
Боруссия Д Байно-Гиттенс Джейми 3
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Топ нарушителей
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 2
Реал Мадрид Модрич Лука 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма уже горят привычные нули на табло. "Штутгарт" в первой половине матча при этом смотрелся куда более интересно, но всё же в завершении атак у немецкого клуба есть проблемы, да и порой гостям не хватает удачи. Будем ждать более активного футбола во второй половине матча, а пока что немного отдохнём. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Эспен Эскос к основному времени первого тайма. 
  • 45'
    Вагноман с правой половины поля из-за пределов штрафной площади на этот раз пробил по воротам, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 44'
    Левелинг пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Калюлю, отскок был в пользу итальянского клуба. 
  • Угловой
    43'
    Штиллер с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Опасный момент
    42'
    Штиллер с правой половины поля внешней стороной стопы выполнил заброс к левому углу вратарской, Ундав головой пробил под перекладину под правый угол ворот, Перин в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 41'
    Савона ошибся при развитии атаки по правому флангу и неудачно выполнил передачу на ход Консейсау, мяч ушёл в аут. 
  • Угловой
    40'
    Штиллер с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ювентуса" сыграли без ошибок при стандарте и выбили мяч подальше от своих ворот. 
  • 39'
    Миттельштедт совершил рывок по левому флангу и выполнил прострел к линии вратарской на Ундава, Калюлю опередил соперника и выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Тюрам в центре поля схватил за футболку Каразора. "Штутгарт" по-прежнему очень долго разыгрывает стандарты под конец тайма. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Левелинг в центре поля огрел по ногам Консесау, Эспен Эскос пока что решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Вагноман вновь подключился к атаке, но на этот раз Джошуа перестарался в борьбе за мяч на правом углу штрафной площади "Ювентуса", правила были нарушены против Кабаля. 
  • 35'
    Йылдыз попытался убежать в штрафную площадь по левой половине поля, Руо грамотно сыграл в обороне и спокойно перехватил мяч. 
  • 34'
    Игроки "Ювентуса" пока что катают мяч в центре поля и вновь стараются немного успокоить динамику матча. 
  • 33'
    Ундав пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади на исполнение, Перин в прыжке поймал его без особого труда. 
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    • Штанга
      32'
      Мийо разогнал атаку по правой половине поля, а затем выполнил передачу на ход Демировичу на ближний угол штрафной площади, Эрмедин плотно пробил в ближний угол ворот, штанга спасла "Ювентус" от пропущенного мяча. 
    • 31'
      Левелинг с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
    • Угловой
      30'
      Штиллер разыграл корнер с Мийо, а затем с левого фланга Ангело выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, тут уже внимательно сыграли игроки "Ювентуса", которые выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • 29'
      Миттельштедт теперь уже совершил рывок по левому флангу и за счёт активных действий заработал угловой для своей команды. 
    • 28'
      Кабаль после рывка по левому флангу выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Миттельштедт выиграл верховую борьбу за мяч и разрядил обстановку у своих ворот. 
    • Судья
      27'
      Консейсау при попытке войти в штрафную площадь с правой половины поля налетел на Миттельштедта и оказался на газоне, Эспен Эскос показал, что нужно играть дальше. 
    • 26'
      Миттельштедт разогнал атаку по левой половине поля, а затем выполнил проникающую передачу на ход Демировичу на левый угол штрафной площади, Перин отлично сыграл на выходе и в прыжке перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Калюлю в центре поля нарушил правила против Ундава. Вновь "Штутгарт" никуда не спеша разыграл стандарт. 
    • 24'
      Миттельштедт с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Калюлю грамотно сыграл по позиции и выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • Травма, повреждение
      23'
      Добавим, что Кефрен Тюрам сегодня в стартовом составе "Ювентуса" заменил Дугласа Луиса, который получил повреждение на предматчевой разминке. 
    • 22'
      Фаджоли со стандарта решил пробить в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой, но Нюбель всё контролировал. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Каразор на левой половине поля в подкате сбил Тюрама. "Ювентус" заработал относительно неплохой стандарт. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Консейсау в центре поля нарушил правила против Миттельштедта. Игроки "Штутгарта" достаточно долго разыгрывали стандарт. 
    • Угловой
      19'
      Консейсау с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась упорная борьба, в итоге Савона в позиционной борьбе нарушил правила против Миттельштедта. 
    • 18'
      Йылдыз совершил рывок по левому флангу, далее Кенин обыграл двух соперников при входе в штрафную площадь и сделал подачу в центр штрафной, Каразор успел подставить ногу, мяч в итоге ушёл на угловой. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Вагноман в центре поля нарушил правила против Йылдыза. Туринский клуб на этот раз не стал спешить при розыгрыше мяча. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Влахович в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Штиллера. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Левелинг в центре поля нарушил правила против Консейсау. Игроки "Ювентуса" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 14'
      Мийо разогнал атаку по правой половине поля, а затем выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Ундав под давлением соперника пробил по воротам, мяч полетел выше цели. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Савона подключился к атаке по правому флангу, Николо отыгрался с Консейсау при входе в штрафную площадь, но затем сыграл неудачно и нарушил правила против Шабо. 
    • 12'
      Маккенни совершил рывок по левому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Шабо грамотно сыграл в обороне и выбил мяч на правый фланг. 
    • 11'
      Из центра поля последовал заброс на ход Миттельштедту по левому флангу, Максимилиан на этот раз сыграл неудачно и упустил мяч в аут. 
    • 10'
      В очень среднем темпе проводят команды первые минуты матча, но при этом как раз "Штутгарту" пока что так играть даже комфортнее. 
    • 9'
      Консейсау с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, получился подарок для Нюбеля. 
    • Опасный момент
      8'
      Миттельштедт с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Вагноман хорошо выпрыгнул и головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Судья
      7'
      Не выдерживает мяч напряжения на поле и в итоге Эспену Эскосу уже пришлось его заменить. 
    • Угловой
      6'
      Штиллер успешно разыграл корнер со своими партнёрами по команде, далее с левого фланга последовала передача к радиусу штрафной площади, Левелинг пробил по воротам, мяч попал в защитника "Ювентуса" и на этот раз. 
    • 5'
      Ундав с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч задел Данило, который играл в подкате и ушёл на угловой. 
    • 4'
      "Штутгарт" достаточно неплохо начал матч в Турине, пока что "Ювентус" вынужден работать без мяча. 
    • 3'
      Миттельштедт подключился к атаке и после прострела к линии штрафной площади с правого фланга в касание на исполнение пробил по воротам, мяч полетел точно по центру, Перин поймал его без особого труда. 
    • 2'
      Штиллер с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ювентуса" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Турине за очки. Хоть "Ювентус" и выиграл оба своих матча в Лиге чемпионов, но у команды Тьяго Мотты есть проблемы с составом на данный момент и сегодня "Ювентус" вполне может доиграться до первой потери очков в турнире. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Штутгарт

    Исход игры
    Ювентус
    90% (126)
    Ничья
    5.7% (8)
    Штутгарт
    4.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.28% (71)
    Меньше
    37.72% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    64.91% (74)
    Нет
    35.09% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    38.6% (54)
    2:0 Ювентус
    19.3% (27)
    1:0 Ювентус
    8.6% (12)
    3:1 Ювентус
    5.7% (8)
    1:1 Ничья
    2.1% (3)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
    1:2 Штутгарт
    1.4% (2)
    3:2 Ювентус
    1.4% (2)
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