Тур: 3. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Эскас Эспен
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 4
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
170 Количество передач 269
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Калюлю
Пьер
32
Кабаль
Хуан
19
Тюрам
Кефрен
10
Йылдыз
Кенан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Йылдыз КенанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
40 Рухи ЮнасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мотта Тьяго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ундав ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Чейс АнриеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|2
|0.67
|Гонсалес Николас
|1
|0.33
|Консейсау Франсишку
|1
|0.33
|Маккенни Уэстон
|1
|0.33
|Йылдыз Кенан
|1
|0.33
|Камбьясо Андреа
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ундав Дениз
|1
|0.33
|Мийо Энцо
|1
|0.33
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Левелинг Джейми
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Грегорио Микеле
|0
|1
|Перин Маттиа
|1
|0
|Консейсау Франсишку
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штенцель Паскаль
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Штутгарт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Ювентус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Ювентус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Кальяри 1:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 Дженоа - Ювентус 0:3
Ювентус - Наполи 0:0 Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1 Ювентус - Милан 0:0
Штутгарт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бавария - Штутгарт 4:0 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1
Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5 Киото Санга - Штутгарт 3:5 Киото - Штутгарт 3:5 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Люцерн - Штутгарт 0:0 Холленбах - Штутгарт 1:8
Результаты матчей
Ювентус
Штутгарт
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|7.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|10.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|11.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|15.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|16.
|2
|1
|0
|1
|9 - 3
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|18.
|0:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|20.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|6 - 8
|3
|22.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|23.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|24.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|25.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|26.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|27.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|28.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|29.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|4 - 11
|1
|31.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|32.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|33.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|35.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|7 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|12.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|15.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|17.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|18.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|19.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|20.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|22.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|26.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|27.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|30.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|32.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|35.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|13.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|18.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|20.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|21.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|23.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 7
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|2 - 9
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|31.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3 (1)
|Боруссия Д
|Адейеми Карим
|3
|Брест
|Сима Абдалла
|3
|Боруссия Д
|Байно-Гиттенс Джейми
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|2
|Реал Мадрид
|Модрич Лука
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Штутгарт
Исход игры
Ювентус
90% (126)
Ничья
5.7% (8)
Штутгарт
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
62.28% (71)
Меньше
37.72% (43)
Обе команды забьют
Да
64.91% (74)
Нет
35.09% (40)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
38.6% (54)
2:0 Ювентус
19.3% (27)
1:0 Ювентус
8.6% (12)
3:1 Ювентус
5.7% (8)
1:1 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
1:2 Штутгарт
1.4% (2)
3:2 Ювентус
1.4% (2)
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