Савона ошибся при развитии атаки по правому флангу и неудачно выполнил передачу на ход Консейсау, мяч ушёл в аут.

Штиллер с правой половины поля внешней стороной стопы выполнил заброс к левому углу вратарской, Ундав головой пробил под перекладину под правый угол ворот, Перин в прыжке перевёл мяч на угловой.

Штиллер с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Левелинг пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Калюлю, отскок был в пользу итальянского клуба.

Вагноман с правой половины поля из-за пределов штрафной площади на этот раз пробил по воротам, мяч ушёл в сторону от цели.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма уже горят привычные нули на табло. "Штутгарт" в первой половине матча при этом смотрелся куда более интересно, но всё же в завершении атак у немецкого клуба есть проблемы, да и порой гостям не хватает удачи. Будем ждать более активного футбола во второй половине матча, а пока что немного отдохнём.

Ундав пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади на исполнение, Перин в прыжке поймал его без особого труда.

Игроки "Ювентуса" пока что катают мяч в центре поля и вновь стараются немного успокоить динамику матча.

Йылдыз попытался убежать в штрафную площадь по левой половине поля, Руо грамотно сыграл в обороне и спокойно перехватил мяч.

Вагноман вновь подключился к атаке, но на этот раз Джошуа перестарался в борьбе за мяч на правом углу штрафной площади "Ювентуса", правила были нарушены против Кабаля.

Левелинг в центре поля огрел по ногам Консесау, Эспен Эскос пока что решил обойтись без жёлтой карточки.

Тюрам в центре поля схватил за футболку Каразора. "Штутгарт" по-прежнему очень долго разыгрывает стандарты под конец тайма.

Миттельштедт совершил рывок по левому флангу и выполнил прострел к линии вратарской на Ундава, Калюлю опередил соперника и выбил мяч на угловой.

Штиллер с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ювентуса" сыграли без ошибок при стандарте и выбили мяч подальше от своих ворот.

Добавим, что Кефрен Тюрам сегодня в стартовом составе "Ювентуса" заменил Дугласа Луиса, который получил повреждение на предматчевой разминке.

Миттельштедт с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Калюлю грамотно сыграл по позиции и выбил мяч подальше от своих ворот.

Калюлю в центре поля нарушил правила против Ундава. Вновь "Штутгарт" никуда не спеша разыграл стандарт.

Миттельштедт разогнал атаку по левой половине поля, а затем выполнил проникающую передачу на ход Демировичу на левый угол штрафной площади, Перин отлично сыграл на выходе и в прыжке перехватил мяч.

Консейсау при попытке войти в штрафную площадь с правой половины поля налетел на Миттельштедта и оказался на газоне, Эспен Эскос показал, что нужно играть дальше.

Кабаль после рывка по левому флангу выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Миттельштедт выиграл верховую борьбу за мяч и разрядил обстановку у своих ворот.

Миттельштедт теперь уже совершил рывок по левому флангу и за счёт активных действий заработал угловой для своей команды.

Штиллер разыграл корнер с Мийо, а затем с левого фланга Ангело выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, тут уже внимательно сыграли игроки "Ювентуса", которые выбили мяч подальше от своих ворот.

Левелинг с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

Мийо разогнал атаку по правой половине поля, а затем выполнил передачу на ход Демировичу на ближний угол штрафной площади, Эрмедин плотно пробил в ближний угол ворот, штанга спасла "Ювентус" от пропущенного мяча.

22' Фаджоли со стандарта решил пробить в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой, но Нюбель всё контролировал.

21' Каразор на левой половине поля в подкате сбил Тюрама. "Ювентус" заработал относительно неплохой стандарт.

20' Консейсау в центре поля нарушил правила против Миттельштедта. Игроки "Штутгарта" достаточно долго разыгрывали стандарт.

19' Консейсау с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась упорная борьба, в итоге Савона в позиционной борьбе нарушил правила против Миттельштедта.

18' Йылдыз совершил рывок по левому флангу, далее Кенин обыграл двух соперников при входе в штрафную площадь и сделал подачу в центр штрафной, Каразор успел подставить ногу, мяч в итоге ушёл на угловой.

17' Вагноман в центре поля нарушил правила против Йылдыза. Туринский клуб на этот раз не стал спешить при розыгрыше мяча.

16' Влахович в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Штиллера.

15' Левелинг в центре поля нарушил правила против Консейсау. Игроки "Ювентуса" достаточно быстро разыграли стандарт.

14' Мийо разогнал атаку по правой половине поля, а затем выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Ундав под давлением соперника пробил по воротам, мяч полетел выше цели.

13' Савона подключился к атаке по правому флангу, Николо отыгрался с Консейсау при входе в штрафную площадь, но затем сыграл неудачно и нарушил правила против Шабо.

12' Маккенни совершил рывок по левому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Шабо грамотно сыграл в обороне и выбил мяч на правый фланг.

11' Из центра поля последовал заброс на ход Миттельштедту по левому флангу, Максимилиан на этот раз сыграл неудачно и упустил мяч в аут.

10' В очень среднем темпе проводят команды первые минуты матча, но при этом как раз "Штутгарту" пока что так играть даже комфортнее.

9' Консейсау с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, получился подарок для Нюбеля.

8' Миттельштедт с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Вагноман хорошо выпрыгнул и головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

7' Не выдерживает мяч напряжения на поле и в итоге Эспену Эскосу уже пришлось его заменить.

6' Штиллер успешно разыграл корнер со своими партнёрами по команде, далее с левого фланга последовала передача к радиусу штрафной площади, Левелинг пробил по воротам, мяч попал в защитника "Ювентуса" и на этот раз.

5' Ундав с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч задел Данило, который играл в подкате и ушёл на угловой.

4' "Штутгарт" достаточно неплохо начал матч в Турине, пока что "Ювентус" вынужден работать без мяча.

3' Миттельштедт подключился к атаке и после прострела к линии штрафной площади с правого фланга в касание на исполнение пробил по воротам, мяч полетел точно по центру, Перин поймал его без особого труда.

2' Штиллер с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ювентуса" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.