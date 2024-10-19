Тур: 3. Стадион: Альянц Стэдиум.
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Главный тренер: Мотта Тьяго
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|2
|1
|Гонсалес Николас
|1
|0.5
|Консейсау Франсишку
|1
|0.5
|Маккенни Уэстон
|1
|0.5
|Йылдыз Кенан
|1
|0.5
|Камбьясо Андреа
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ундав Дениз
|1
|0.5
|Мийо Энцо
|1
|0.5
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Левелинг Джейми
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Грегорио Микеле
|0
|1
|Перин Маттиа
|1
|0
|Консейсау Франсишку
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штенцель Паскаль
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Штутгарт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Ювентус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Ювентус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Кальяри 1:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 Дженоа - Ювентус 0:3
Ювентус - Наполи 0:0 Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1 Ювентус - Милан 0:0
Штутгарт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бавария - Штутгарт 4:0 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1
Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5 Киото Санга - Штутгарт 3:5 Киото - Штутгарт 3:5 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Люцерн - Штутгарт 0:0 Холленбах - Штутгарт 1:8
Результаты матчей
Ювентус
Штутгарт
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Боруссия Д
|Адейеми Карим
|3
|Брест
|Сима Абдалла
|3
|РБ Лейпциг
|Шешко Беньямин
|3
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|2
|Реал Мадрид
|Модрич Лука
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ювентус - Штутгарт
Исход игры
Ювентус
92% (46)
Ничья
4% (2)
Штутгарт
4% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.65% (21)
Меньше
54.35% (25)
Обе команды забьют
Да
47.83% (22)
Нет
52.17% (24)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
38% (19)
2:1 Ювентус
34% (17)
1:0 Ювентус
8% (4)
3:1 Ювентус
6% (3)
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