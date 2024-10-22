  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Феснич Оратиу
Жирона
2:0
Второй тайм: 76'
Слован Братислава
0'
15' Желтая карточка
Толич Марко
1:0
42' Гол
Гутьеррес Мигель
45' Желтая карточка
Франсес Алехандро
69' Желтая карточка
Игнатенко Даниил
71' Желтая карточка
Барсегян Тигран
2:0
73' Гол
Хуанпе Хуан

Ход матча

15'
 
Толич Марко
24'
Миовски Боян
Мартин Иван
 
42'
Гутьеррес Мигель
(Данджума Арно)
1:0
45'
Франсес Алехандро
 
69'
 
Игнатенко Даниил
71'
 
Барсегян Тигран
73'
Хуанпе Хуан
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 353 Количество передач 141
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 123
Жирона 89.4% (110)
X 8.1% (10)
Слован Братислава 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Жирона
Ничья
Слован Братислава
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
16
Франсес
Алехандро
15
Хуанпе
Хуан
18
Крейчи
Ладислав
II
23
Мартин
Иван
3
Гутьеррес
Мигель
4
Мартинес
Арнау
21
Эррера
Янхель
6
Ван
де
Бек
Донни
11
Данджума
Арно
7
Стуани
Кристиан
71
Такач
Доминик
12
Байрич
Кенан
4
Кашия
Гурам
6
Виммер
Кевин
28
Блэкмэн
Сезар
23
Шарани
Зуберу
77
Игнатенко
Даниил
88
Саввидис
Кириакос
11
Барсегян
Тигран
10
Толич
Марко
13
Стрелец
Давид
Жирона
3-4-2-1
Слован Братислава
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гутьеррес Мигель 1 0.33
Ван де Бек Донни 1 0.33
Давид Лопес 1 0.33
Данджума Арно 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виммер Кевин 1 0.33
Толич Марко 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стуани Кристиан 1 0
Ромеу Ориоль 1 0
Гассанига Пауло 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Давид Лопес 1 0
Эррера Янхель 1 0
Крейчи Ладислав II 1 0
Мартин Иван 1 0
Данджума Арно 1 0
Франсес Алехандро 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толич Марко 2 0
Вайсс Владимир 1 0
Виммер Кевин 1 0

Результаты матчей

Жирона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Жирона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

0
0
Жирона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Слован Братислава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 Сельта - Жирона 1:1
Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2 Жирона - Тулуза 0:4 Эспаньол - Жирона 0:0 Жирона - Монпелье 3:3 Олот - Жирона 1:1 Жирона - Гранада 7:0
Слован Братислава
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Михаловце - Слован Братислава 2:4
Белуша - Слован Братислава 1:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 Целе - Слован Братислава 1:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2

Результаты матчей

Жирона
Слован Братислава

Точный счет

2:3
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Жирона
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2:0 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Боруссия Д
 2:2 3 2 1 0 12 - 3 7
3.
Ювентус
 0:0 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Спортинг Л
 2:0 3 2 1 0 5 - 1 7
5.
Арсенал
 1:0 3 2 1 0 3 - 0 7
6.
Монако
 3 2 1 0 9 - 4 7
7.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
8.
Бенфика
 2 2 0 0 6 - 1 6
9.
Байер Л
 2 2 0 0 5 - 0 6
10.
Ливерпуль
 2 2 0 0 5 - 1 6
11.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 4 - 0 4
12.
Интер Милан
 2 1 1 0 4 - 0 4
13.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
14.
Аталанта
 2 1 1 0 3 - 0 4
15.
Реал Мадрид
 2:2 3 1 1 1 5 - 4 4
16.
ПСЖ
 1:1 3 1 1 1 2 - 3 4
17.
Бавария
 2 1 0 1 9 - 3 3
18.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 2 3
19.
Лилль
 2 1 0 1 1 - 2 3
20.
Селтик
 2 1 0 1 6 - 8 3
21.
Брюгге
 3 1 0 2 2 - 6 3
22.
Фейеноорд
 2 1 0 1 3 - 6 3
23.
Атлетико М
 2 1 0 1 2 - 5 3
24.
Жирона
 2:0 3 1 0 2 4 - 4 3
25.
Милан
 3 1 0 2 4 - 5 3
26.
ПСВ
 1:1 3 0 2 1 3 - 5 2
27.
Штутгарт
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
28.
Болонья
 0:2 3 0 1 2 0 - 4 1
29.
Шахтёр Донецк
 0:1 3 0 1 2 0 - 4 1
30.
Динамо Загреб
 2 0 1 1 4 - 11 1
31.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 3 - 5 0
32.
Штурм Грац
 0:2 3 0 0 3 1 - 5 0
33.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 11 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
35.
Слован Братислава
 0:2 3 0 0 3 1 - 11 0
36.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Арсенал
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Ювентус
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Реал Мадрид
 2:2 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
ПСЖ
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Боруссия Д
 2:2 1 1 0 0 7 - 1 3
8.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Бенфика
 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
13.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
14.
Спортинг Л
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
15.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
16.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
17.
Лилль
 1 1 0 0 1 - 0 3
18.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
19.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
20.
Жирона
 2:0 2 1 0 1 4 - 3 3
21.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
22.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
ПСВ
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Штутгарт
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
Болонья
 0:2 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
29.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
30.
Шахтёр Донецк
 0:1 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 2 - 3 0
32.
Штурм Грац
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
35.
Слован Братислава
 0:2 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2:2 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Спортинг Л
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Астон Вилла
 2:0 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Ювентус
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Фейеноорд
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Арсенал
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Монако
 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
ПСВ
 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Штутгарт
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Шахтёр Донецк
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
20.
Бавария
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Реал Мадрид
 2:2 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
24.
ПСЖ
 1:1 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Селтик
 1 0 0 1 1 - 7 0
26.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
27.
Болонья
 0:2 2 0 0 2 0 - 4 0
28.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
29.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Жирона
 2:0 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Штурм Грац
 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Слован Братислава
 0:2 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Гирасси Серу 3 (1)
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Брест Сима Абдалла 3
Боруссия Д Байно-Гиттенс Джейми 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 2
Реал Мадрид Модрич Лука 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 75'
    Все классно сделал Хуанпе. Мяч впритирку со стойкой он направил. Это был великолепный удар игрока хозяев. Посмотрим, чем ответят противнику гости. 
  • Описание гола
    73'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ХУАНПЕ! 2:0!
    В своем первом матче в ЛЧ забивает 15-й номер хозяев. Со штрафного пробил игрок в левую от себя "девятку". В итоге он классно перекинул "стенку" и направил мяч в цель!
  • Желтая карточка
    72'
    Барсегян сейчас дернул соперника за футболку и уронил оппонента на газон. В руках рефери в итоге карточка желтого цвета появилась. 
  • Опасный момент
    70'
    ОПАСНО! Мартинес с правого края выкатил передачу на Данджуму. Тот в касание пробил по воротам соперника, но не попал по мячу толком. Тот прилетел в руки вратарю. 
  • Желтая карточка
    69'
    Игнатенко врезался в ногу Миовски. В итоге главный арбитр встречи определил нарушение правил и в этой игровой ситуации. Карточка желтого цвета!
  • Угловой
    67'
    Теперь уже угловой у других ворот мы увидели. С левого края была подача в центр штрафной, но на выходе сработал голкипер, который кулаками отразил сферу в сторону. 
  • Угловой
    66'
    Угловой сейчас заработали игроки "Слована", которые провели редкую атаку левым флангом. Посмотрим, что из этого получится. Ага, а навес вышел банальный - в руки вратарю. 
  • 64'
    Толич сейчас со штрафного пробивал по воротам соперника. Мяч игрок направил чуть выше левой "девятки". Получилось несколько неточно. 
  • Фол, нарушение
    63'
    "Монтиливи" сегодня активно поет, но сейчас болельщики начали свистеть. Толича снесли с ног оппоненты. Рефери дал свисток, зафиксировав нарушение правил. 
  • 61'
    Болельщики активно поддерживают свою команду на трибунах. Они гонят впереди жиронцев, которые ведут в счете. Есть надежда на еще один мяч. 
  • 60'
    Франсес с левого края сделал передачу в сторону Данджумы. Там на выходе сыграл голкипер, который зафиксировал мяч в своих перчатках. 
  • Фол, нарушение
    58'
    Толич получил от Миовски по ноге. Рефери не дал карточку желтого цвета нарушителю. Встречу можно продолжать, надо полагать. 
  • 57'
    Стуани с левого края простреливал мяч в центр штрафной. На выходе сработал голкипер, который снова зафиксировал мяч в своих перчатках. 
  • 56'
    Игнатенко с правого края выполнил прострельный пас в центр штрафной. Мяч забрал в перчатки голкипер, который зафиксировал сферу в перчатки. 
  • 55'
    Барсегян убегает от Гутьеррес по правому флангу, пытаясь создать опасный момент, но нет, не получается - теряет он мяч. 
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    • Угловой
      52'
      Два угловых кряду подали игроки "Жироны". На выходе оба раза сработал вратарь, который сумел вынести сферу за пределы поля. 
    • 50'
      Данджума сейчас с правого края выполнял передачу в центр штрафной. Мяч был выбит за лицевую линию.
    • 49'
      В перерыве в составе коллективов, судя по всему, замен не было. В прежнем сочетании игроков вышли на газон оппоненты. 
    • Опасный момент
      48'
      Данджума получил сейчас мяч, после чего нанес выстрел в дальний угол. Сфера прилетела в ногу вратарю, после чего улетела за пределы поля. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм в этом матче! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. "Жирона" пока впереди. После паузы продолжим смотреть игру. 
    • Желтая карточка
      45'
      Франесес за задержку соперника за футболку получает карточку желтого цвета. 
    • Угловой
      44'
      Еще один угловой подали футболисты "Жироны". На сей раз после навеса от Данджумы сыграл на выходе голкипер гостей, забрав мяч в перчатки. 
    • Описание гола
      42'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГУТЬЕРРЕС! 1:0!
      Данджума отдал передачу с левого края в центр, на Гутьерреса. Тот с вратарской линии сумел переправить сферу в сетку! Первый его гол в ЛЧ!
    • 41'
      Данджума сейчас выполнял прострел с левого края, но мяч попал в ногу защитнику, улетев за пределы поля по итогу. Но только в аут.
    • 39'
      Чуть больше 5 минут до конца первого тайма остается играть соперникам. Мне кажется, что голы в этом матче точно будут. Во втором тайме ждем.
    • Опасный момент
      38'
      ОПАСНО! Блэкмэн! Получил он мяч справа в чужой штрафной. В итоге нанес он выстрел по рамке соперника, и сфера полетела намного выше створа!
    • 36'
      Гутьеррес классно развернулся, но не смог отдать точную передачу на партнера. Получился далеко на самый сильный и точный пас в этой ситуации. 
    • 35'
      Стуани сейчас в атаке правила нарушает. Сбивает он одного из соперников на газон. Явный наступ был на ногу сопернику в этой игровой ситуации. 
    • Угловой
      33'
      Угловой сейчас зарабатывает "Жирона". Защитник "Слована" выносит мяч на угловой, дотягиваясь в борьбе до прострельной передачи с фланга. 
    • Опасный момент
      32'
      Гутьеррес получил мяч на левом краю, сместился он в центр и нанес удар в дальний угол. Мяч просвистел рядом с левой стойкой. Было опасно!
    • 30'
      Наиграла уже на гол "Жирона", как мне кажется. Испанцы постоянно в атаке, они прессингуют, бьют по воротам, но никак не могут выйти вперед. 
    • Опасный момент
      29'
      ОПАСНО! Данджума! Классно он с левого края в центр сместился, после чего пробил в дальний угол. Сфера просвистела рядом со стойкой!
    • 27'
      Данджума догнал мяч у лицевой, после чего выполнил подачу в центр, но там никого из партнеров не оказалось. Последовал вынос в центр поля.
    • Опасный момент
      26'
      Гутьеррес получил мяч от партнера справа, после чего сместился в центр и нанес выстрел в ближний угол. Мяч в руки голкиперу приземлился. 
    • 24'
      Середина первого тайма у нас идет. Пока, честно говоря, как-то маловато у нас опасных моментов. Но "Жирона" пытается забить, как бы там ни было.
    • Замена
      23'
      Миовски на поле вместо Мартина. Нападающий фактически центрального полузащитника меняет. "Жирона" на атакующие 4-3-3 перестраивается. 
    • Травма, повреждение
      21'
      В составе "Жироны" сейчас готовится замены. Один из футболистов вот-вот на поле появится. Мартин пределы поля покинет. В него повреждение.
    • Офсайд
      20'
      Шарани слева оказался в офсайде. "Вне игры" у игрока было определено с небольшим запозданием. Поднимает флажок главный рефери встречи. 
    • 18'
      Эррера нанес удар по воротам соперника после подбора. Мяч сумел один из защитников принять на себя. Выбив он сферу подальше от рамки. 
    • Угловой
      17'
      Первый в матче угловой подали сейчас гости. Навес с правого края пошел в центр штрафной, но никто из партнеров до сферы не добрался. 
    • Желтая карточка
      15'
      Толич получает карточку желтого цвета от рефери за нарушение правил. Сбил он оппонента в районе центрального круга. Заслуженно.
    • 14'
      Хуанпе выполнял передачу с левого края - мяч забрал в перчатки голкипер "Слована". Снова кипер уверенно фиксирует сферу. 
    • 13'
      Ищет забить возможности "Жирона", постоянно атакует ворота соперника, выполняя навесы. Но "Слован" пока уверенно отбивается. 
    • 11'
      Гутьеррес выполнял подачу с левого края - мяч прилетел в руки голкиперу, который контролировал полет снаряда в данной ситуации.
    • Опасный момент
      9'
      Еще одна атака испанцев. Подача с левого края, и Стуани головой направил сферу намного выше мишени. Не повезло в этой ситуации футболисту. 
    • 8'
      Стуани попытался нанести удар по воротам соперника. Мяч полетел чуть левее цели. Не самый точный выстрел от игрока мы увидели.
    • Фол, нарушение
      6'
      Пока что катает мяч "Жирона" на чужой половине поля и никуда не торопится. Сегодня именно испанцев считают фаворитами встречи.
    • 5'
      Штрафной удар заработали игроки "Жироны". Подача с левогокрая ни к чему интересному в итоге не привела. В перчатки голкипер забрал сферу. 
    • 4'
      Первый удар по воротам мы увидели. Данджума нанес удар по воротам соперника. Сфера попала прямо в руки голкиперу, который зафиксировал сферу в перчатках.
    • 2'
      Футболисты "Жироны" вышли на поле в красно-белых цветах, а "Слован" предстал перед нами в сине-голубом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи командам, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 31.7% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жирона 2:0 Слован Братислава

    Исход игры
    Жирона
    89.4% (110)
    Ничья
    8.1% (10)
    Слован Братислава
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.79% (54)
    Меньше
    52.21% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    49.56% (56)
    Нет
    50.44% (57)
    Популярный счёт
    2:0 Жирона
    31.7% (39)
    2:1 Жирона
    27.6% (34)
    1:0 Жирона
    8.9% (11)
    1:1 Ничья
    7.3% (9)
    3:1 Жирона
    5.7% (7)
    3:0 Жирона
    5.7% (7)
    1:2 Слован Братислава
    1.6% (2)
    3:2 Жирона
    1.6% (2)
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