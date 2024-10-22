Угловой сейчас заработали игроки "Слована", которые провели редкую атаку левым флангом. Посмотрим, что из этого получится. Ага, а навес вышел банальный - в руки вратарю.

Теперь уже угловой у других ворот мы увидели. С левого края была подача в центр штрафной, но на выходе сработал голкипер, который кулаками отразил сферу в сторону.

Игнатенко врезался в ногу Миовски. В итоге главный арбитр встречи определил нарушение правил и в этой игровой ситуации. Карточка желтого цвета!

ОПАСНО! Мартинес с правого края выкатил передачу на Данджуму. Тот в касание пробил по воротам соперника, но не попал по мячу толком. Тот прилетел в руки вратарю.

Барсегян сейчас дернул соперника за футболку и уронил оппонента на газон. В руках рефери в итоге карточка желтого цвета появилась.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ХУАНПЕ! 2:0! В своем первом матче в ЛЧ забивает 15-й номер хозяев. Со штрафного пробил игрок в левую от себя "девятку". В итоге он классно перекинул "стенку" и направил мяч в цель!

Все классно сделал Хуанпе. Мяч впритирку со стойкой он направил. Это был великолепный удар игрока хозяев. Посмотрим, чем ответят противнику гости.

Барсегян убегает от Гутьеррес по правому флангу, пытаясь создать опасный момент, но нет, не получается - теряет он мяч.

Игнатенко с правого края выполнил прострельный пас в центр штрафной. Мяч забрал в перчатки голкипер, который зафиксировал сферу в перчатки.

Стуани с левого края простреливал мяч в центр штрафной. На выходе сработал голкипер, который снова зафиксировал мяч в своих перчатках.

Толич получил от Миовски по ноге. Рефери не дал карточку желтого цвета нарушителю. Встречу можно продолжать, надо полагать.

Франсес с левого края сделал передачу в сторону Данджумы. Там на выходе сыграл голкипер, который зафиксировал мяч в своих перчатках.

Болельщики активно поддерживают свою команду на трибунах. Они гонят впереди жиронцев, которые ведут в счете. Есть надежда на еще один мяч.

"Монтиливи" сегодня активно поет, но сейчас болельщики начали свистеть. Толича снесли с ног оппоненты. Рефери дал свисток, зафиксировав нарушение правил.

Толич сейчас со штрафного пробивал по воротам соперника. Мяч игрок направил чуть выше левой "девятки". Получилось несколько неточно.

Стартовал второй тайм в этом матче! Удачи соперникам, поехали!

Данджума получил сейчас мяч, после чего нанес выстрел в дальний угол. Сфера прилетела в ногу вратарю, после чего улетела за пределы поля.

В перерыве в составе коллективов, судя по всему, замен не было. В прежнем сочетании игроков вышли на газон оппоненты.

Данджума сейчас с правого края выполнял передачу в центр штрафной. Мяч был выбит за лицевую линию.

Два угловых кряду подали игроки "Жироны". На выходе оба раза сработал вратарь, который сумел вынести сферу за пределы поля.

Данджума сейчас выполнял прострел с левого края, но мяч попал в ногу защитнику, улетев за пределы поля по итогу. Но только в аут.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГУТЬЕРРЕС! 1:0! Данджума отдал передачу с левого края в центр, на Гутьерреса. Тот с вратарской линии сумел переправить сферу в сетку! Первый его гол в ЛЧ!

Еще один угловой подали футболисты "Жироны". На сей раз после навеса от Данджумы сыграл на выходе голкипер гостей, забрав мяч в перчатки.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. "Жирона" пока впереди. После паузы продолжим смотреть игру.

39' Чуть больше 5 минут до конца первого тайма остается играть соперникам. Мне кажется, что голы в этом матче точно будут. Во втором тайме ждем.

38' ОПАСНО! Блэкмэн! Получил он мяч справа в чужой штрафной. В итоге нанес он выстрел по рамке соперника, и сфера полетела намного выше створа!

36' Гутьеррес классно развернулся, но не смог отдать точную передачу на партнера. Получился далеко на самый сильный и точный пас в этой ситуации.

35' Стуани сейчас в атаке правила нарушает. Сбивает он одного из соперников на газон. Явный наступ был на ногу сопернику в этой игровой ситуации.

33' Угловой сейчас зарабатывает "Жирона". Защитник "Слована" выносит мяч на угловой, дотягиваясь в борьбе до прострельной передачи с фланга.

32' Гутьеррес получил мяч на левом краю, сместился он в центр и нанес удар в дальний угол. Мяч просвистел рядом с левой стойкой. Было опасно!

30' Наиграла уже на гол "Жирона", как мне кажется. Испанцы постоянно в атаке, они прессингуют, бьют по воротам, но никак не могут выйти вперед.

29' ОПАСНО! Данджума! Классно он с левого края в центр сместился, после чего пробил в дальний угол. Сфера просвистела рядом со стойкой!

27' Данджума догнал мяч у лицевой, после чего выполнил подачу в центр, но там никого из партнеров не оказалось. Последовал вынос в центр поля.

26' Гутьеррес получил мяч от партнера справа, после чего сместился в центр и нанес выстрел в ближний угол. Мяч в руки голкиперу приземлился.

24' Середина первого тайма у нас идет. Пока, честно говоря, как-то маловато у нас опасных моментов. Но "Жирона" пытается забить, как бы там ни было.

23' Миовски на поле вместо Мартина. Нападающий фактически центрального полузащитника меняет. "Жирона" на атакующие 4-3-3 перестраивается.

21' В составе "Жироны" сейчас готовится замены. Один из футболистов вот-вот на поле появится. Мартин пределы поля покинет. В него повреждение.

20' Шарани слева оказался в офсайде. "Вне игры" у игрока было определено с небольшим запозданием. Поднимает флажок главный рефери встречи.

18' Эррера нанес удар по воротам соперника после подбора. Мяч сумел один из защитников принять на себя. Выбив он сферу подальше от рамки.

17' Первый в матче угловой подали сейчас гости. Навес с правого края пошел в центр штрафной, но никто из партнеров до сферы не добрался.

15' Толич получает карточку желтого цвета от рефери за нарушение правил. Сбил он оппонента в районе центрального круга. Заслуженно.

14' Хуанпе выполнял передачу с левого края - мяч забрал в перчатки голкипер "Слована". Снова кипер уверенно фиксирует сферу.

13' Ищет забить возможности "Жирона", постоянно атакует ворота соперника, выполняя навесы. Но "Слован" пока уверенно отбивается.

11' Гутьеррес выполнял подачу с левого края - мяч прилетел в руки голкиперу, который контролировал полет снаряда в данной ситуации.

9' Еще одна атака испанцев. Подача с левого края, и Стуани головой направил сферу намного выше мишени. Не повезло в этой ситуации футболисту.

8' Стуани попытался нанести удар по воротам соперника. Мяч полетел чуть левее цели. Не самый точный выстрел от игрока мы увидели.

6' Пока что катает мяч "Жирона" на чужой половине поля и никуда не торопится. Сегодня именно испанцев считают фаворитами встречи.

5' Штрафной удар заработали игроки "Жироны". Подача с левогокрая ни к чему интересному в итоге не привела. В перчатки голкипер забрал сферу.

4' Первый удар по воротам мы увидели. Данджума нанес удар по воротам соперника. Сфера попала прямо в руки голкиперу, который зафиксировал сферу в перчатках.

2' Футболисты "Жироны" вышли на поле в красно-белых цветах, а "Слован" предстал перед нами в сине-голубом обмундировании.