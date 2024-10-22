Тур: 3. Стадион: Монтиливи. Главный судья: Феснич Оратиу
2:0
Второй тайм: 76'
0'
15' Желтая карточкаТолич Марко
1:0
42' ГолГутьеррес Мигель
45' Желтая карточкаФрансес Алехандро
69' Желтая карточкаИгнатенко Даниил
71' Желтая карточкаБарсегян Тигран
2:0
73' ГолХуанпе Хуан
Ход матча
15'
42'
69'
71'
73'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 0
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
353 Количество передач 141
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Хуанпе
Хуан
23
Мартин
Иван
12
Байрич
Кенан
10
Толич
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
-
23 Мартин ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Гарсия ПауВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Аснар МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Аранго ХуанПолузащитник
-
19 Миовски БоянНападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Толич МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Хрдина АдамВратарь
- Защитник
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Гайдош АртурПолузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.33
|Ван де Бек Донни
|1
|0.33
|Давид Лопес
|1
|0.33
|Данджума Арно
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виммер Кевин
|1
|0.33
|Толич Марко
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стуани Кристиан
|1
|0
|Ромеу Ориоль
|1
|0
|Гассанига Пауло
|1
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
|Эррера Янхель
|1
|0
|Крейчи Ладислав II
|1
|0
|Мартин Иван
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Франсес Алехандро
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толич Марко
|2
|0
|Вайсс Владимир
|1
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Жирона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
0
0
Жирона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Слован Братислава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 Сельта - Жирона 1:1
Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2 Жирона - Тулуза 0:4 Эспаньол - Жирона 0:0 Жирона - Монпелье 3:3 Олот - Жирона 1:1 Жирона - Гранада 7:0
Слован Братислава
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Михаловце - Слован Братислава 2:4
Белуша - Слован Братислава 1:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 Целе - Слован Братислава 1:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2
Результаты матчей
Жирона
Слован Братислава
Точный счет
2:3
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Жирона
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|2:2
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|7.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|10.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|11.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|15.
|2:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|16.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|17.
|2
|1
|0
|1
|9 - 3
|3
|18.
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|6 - 8
|3
|21.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|23.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|24.
|2:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|25.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|26.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|27.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|28.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|29.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|4 - 11
|1
|31.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|32.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|33.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|35.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|2:2
|1
|1
|0
|0
|7 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|14.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|18.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|19.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|20.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|22.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|26.
|0:2
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|27.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|30.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|32.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|35.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|2:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|1 - 7
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|27.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|2 - 9
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|2:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|31.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3 (1)
|Боруссия Д
|Адейеми Карим
|3
|Брест
|Сима Абдалла
|3
|Боруссия Д
|Байно-Гиттенс Джейми
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|2
|Реал Мадрид
|Модрич Лука
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жирона 2:0 Слован Братислава
Исход игры
Жирона
89.4% (110)
Ничья
8.1% (10)
Слован Братислава
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (54)
Меньше
52.21% (59)
Обе команды забьют
Да
49.56% (56)
Нет
50.44% (57)
Популярный счёт
2:0 Жирона
31.7% (39)
2:1 Жирона
27.6% (34)
1:0 Жирона
8.9% (11)
1:1 Ничья
7.3% (9)
3:1 Жирона
5.7% (7)
3:0 Жирона
5.7% (7)
1:2 Слован Братислава
1.6% (2)
3:2 Жирона
1.6% (2)
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