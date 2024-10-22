  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Нюберг Гленн
ПСЖ
1:1
Второй тайм: 61'
ПСВ
0'
0:1
34' Гол
Ланг Ноа
40' Желтая карточка
Мендеш Нуну
45' Желтая карточка
Жуниор Мауро
1:1
55' Гол
Хакими Ашраф

Ход матча

34'
0:1
Ланг Ноа
(Сайбари Исмаэль)
40'
Мендеш Нуну
 
45'
 
Жуниор Мауро
55'
Хакими Ашраф
(Руис Фабиан)
1:1
59'
Витинья
Руис Фабиан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 270 Количество передач 235
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 137
ПСЖ 91.2% (125)
X 5.1% (7)
ПСВ 3.6% (5)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
51
Пачо
Вильян
25
Мендеш
Нуну
33
Заир-Эмери
Уоррен
87
Невеш
Жоау
8
Руис
Фабиан
10
Дембеле
Усман
19
Кан-Ин
Ли
29
Баркола
Бредли
1
Бенитес
Вальтер
17
Жуниор
Мауро
6
Фламинго
Райан
18
Боскальи
Оливье
32
Дамс
Маттео
20
Тиль
Гус
7
Тильман
Малик
34
Сайбари
Исмаэль
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
10
Ланг
Ноа
ПСЖ
4-3-3
ПСВ
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хакими Ашраф 1 0.33
Руис Фабиан 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайбари Исмаэль 1 0.33
Схаутен Йерди 1 0.33
Ланг Ноа 1 0.33
Бакайоко Жоан 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендеш Нуну 1 0
Руис Фабиан 1 0
Маркиньос Маркос 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуниор Мауро 2 0
Ланг Ноа 1 0
Тильман Малик 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
ПСЖ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
ПСЖ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ПСЖ - Страсбург 4:2 Ницца - ПСЖ 1:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Ренн 3:1
Реймс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Жирона 1:0 ПСЖ - Брест 3:1 Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4
ПСВ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 ПСВ - Спортинг Л 1:1 Виллем II - ПСВ 0:2
Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2

Результаты матчей

ПСЖ
ПСВ

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2:1 3 3 0 0 12 - 2 9
2.
Астон Вилла
 1:0 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Ювентус
 0:0 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Спортинг Л
 2:0 3 2 1 0 5 - 1 7
5.
Арсенал
 1:0 3 2 1 0 3 - 0 7
6.
Монако
 3 2 1 0 9 - 4 7
7.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
8.
Бенфика
 2 2 0 0 6 - 1 6
9.
Байер Л
 2 2 0 0 5 - 0 6
10.
Ливерпуль
 2 2 0 0 5 - 1 6
11.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 4 - 0 4
12.
Интер Милан
 2 1 1 0 4 - 0 4
13.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
14.
Аталанта
 2 1 1 0 3 - 0 4
15.
ПСЖ
 1:1 3 1 1 1 2 - 3 4
16.
Бавария
 2 1 0 1 9 - 3 3
17.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 2 3
18.
Реал Мадрид
 1:2 3 1 0 2 4 - 4 3
19.
Лилль
 2 1 0 1 1 - 2 3
20.
Селтик
 2 1 0 1 6 - 8 3
21.
Брюгге
 3 1 0 2 2 - 6 3
22.
Фейеноорд
 2 1 0 1 3 - 6 3
23.
Атлетико М
 2 1 0 1 2 - 5 3
24.
Жирона
 1:0 3 1 0 2 3 - 4 3
25.
Милан
 3 1 0 2 4 - 5 3
26.
ПСВ
 1:1 3 0 2 1 3 - 5 2
27.
Штутгарт
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
28.
Болонья
 0:1 3 0 1 2 0 - 3 1
29.
Шахтёр Донецк
 0:1 3 0 1 2 0 - 4 1
30.
Динамо Загреб
 2 0 1 1 4 - 11 1
31.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 3 - 5 0
32.
Штурм Грац
 0:2 3 0 0 3 1 - 5 0
33.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 11 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
35.
Слован Братислава
 0:1 3 0 0 3 1 - 10 0
36.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Арсенал
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Ювентус
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
ПСЖ
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Боруссия Д
 2:1 1 1 0 0 7 - 1 3
7.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Бенфика
 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
12.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
13.
Спортинг Л
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
15.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
16.
Реал Мадрид
 1:2 2 1 0 1 4 - 3 3
17.
Лилль
 1 1 0 0 1 - 0 3
18.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
19.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
20.
Жирона
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
21.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
22.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
ПСВ
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Штутгарт
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
Болонья
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
29.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
30.
Шахтёр Донецк
 0:1 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 2 - 3 0
32.
Штурм Грац
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
35.
Слован Братислава
 0:1 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2:1 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Спортинг Л
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Астон Вилла
 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Ювентус
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Фейеноорд
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Арсенал
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Монако
 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
ПСВ
 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Штутгарт
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Шахтёр Донецк
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
20.
Бавария
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Реал Мадрид
 1:2 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
24.
ПСЖ
 1:1 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Селтик
 1 0 0 1 1 - 7 0
26.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
27.
Болонья
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
28.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
29.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Жирона
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Штурм Грац
 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Слован Братислава
 0:1 2 0 0 2 1 - 6 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Гирасси Серу 3 (1)
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Брест Сима Абдалла 3
Боруссия Д Байно-Гиттенс Джейми 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 2
Реал Мадрид Модрич Лука 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    62'
    КАКОЙ ШАНС! Тиль по центру умчался на рандеву с Доннаруммой, но сам бить не стал из предов штрафной, а покатил мяч левее на Ланга, вот только эту передачу успел перехватить Маркиньос!
  • Замена
    61'
    Замена в составе "ПСЖ". Вместо Фабиана Руиса на поле появился Витинья. 
  • 60'
    Дембеле на высокой скорости ворвался в штрафную гостей и мощно прострелил вдоль ворот. Игровой снаряд попал в Фламинго и пролетел немного выше перекладины. 
  • Опасный момент
    59'
    ОПАСНО! Ух, какой футбол! Бакайоко получил мяч на правом фланге, сместился немного в центр и с 25 метров пробил в дальний угол. Доннарумма в падении свою команду спас!
  • 58'
    Продолжают атаковать парижане! Баркола слева приблизился к штрафной соперника, проигнорировал забегание Нуну Мендеша, и сам с неплохой позиции пробил точно в руки Бенитесу. 
  • Описание гола
    57'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! ХАКИМИ! Сравнивают счёт парижане! Фабиан Руис покатил мяч на правый край, а там Хакими игровой снаряд получил, продвинулся к штрафной и с 19 метров пробил по центру ворот. Бенитес сыграл неуверенно и не смог парировать простой выстрел!
  • 56'
    Мауро Жуниор "выцарапал" игровой снаряд в центральной части поля, а затем продвинулся вперёд и с 22 метров стрельнул гораздо правее намеченной цели. На встречных курсах играют команды. 
  • Угловой
    55'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты "ПСЖ". Дембеле в очередной раз навесил в центр вратарской, а голландцы снова уверенно справились с угрозой. 
  • 54'
    Дембеле из глубины отдал пас в правую часть штрафной на Хакими, а тот пытался прорваться к лицевой, вот только уйти от Боскальи у него не получилось. Проводил снаряд за пределы поля защитник "ПСВ". 
  • Угловой
    53'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты "ПСЖ". Последовал короткий розыгрыш, после которого Дембеле навесил к ближней штанге, а там здорово на перехвате сыграл Фламинго. 
  • Опасный момент
    52'
    ОПАСНО! Дембеле получил мяч от Маркиньоса в правой части штрафной, а затем сместился немного в центр и пробил под перекладину. Бенитес в прыжке своб команду выручил!
  • 51'
    Дембеле по правому флангу на высокой скорости промчался вперёд и прострелил в центр штрафной. Никого из партнёров в нужной точке не оказалось, и Фламинго снаряд вынес. 
  • 50'
    Баркола с левого фланга отдал пас в центр к радиусу штрафной на Фабиана Руиса, а тот в одно касание низом пробил в створ, но этот выстрел пришёлся точно в руки Бенитесу. 
  • 49'
    Всем составом перебрались на чужую половину поля футболисты "ПСЖ". Французы ищут варианты, которые позволят им подобраться к владениям Бенитеса. 
  • Фол, нарушение
    48'
    Де Йонг красиво пяткой сбросил мяч на Сайбари, который от центральной линии пытался прорваться вперёд, но его в подкате сбил с ног Заир-Эмери. Рефери всё прекрасно видел и дал свисток. 
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    • 47'
      Отличной получилась первая половина встречи для голландского коллектива. Футболисты "ПСВ" открыли счёт, а затем внимательно действовали при обороне своих ворот. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершён первый тайм! "ПСЖ" - "ПСВ" 0-1. 
    • Желтая карточка
      45'
      Мауро Жуниор получает жёлтую карточку в составе "ПСВ". Баркола по левому флангу на высокой скорости рвался вперёд, а защитник гостей очевидно прихватил его за футболку. 
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты к первому тайму компенсировал Нюберг. 
    • Фол, нарушение
      44'
      Дембеле с нарушением отобрал мяч у Боскальи в штрафной "ПСВ", после чего Ли Кан-Ин с близкого расстояния не переиграл Бенитеса. Давят французы в концовке первой половины встречи. 
    • 43'
      Дембеле с правого фланга отдал пас в центр на Ли Кан-Ина, а тот с 25 метров низом пробил по воротам, вот только игровой снаряд ушёл сильно правее намеченной цели. 
    • 42'
      Стандарт на чужой половине поля заработали голландцы. Тильман с правого края навесил в дальнюю часть штрафной, откуда Сайбари в одно касание безадресно прострелил в центр. 
    • Желтая карточка
      41'
      Нуну Мендеш получает жёлтую карточку в составе "ПСЖ". Активно защитник французского коллектива пытался оспорить решение арбитра. Нюберг такое поведение терпеть не стал. 
    • 40'
      Тиль получил игровой снаряд в левой части штрафной соперника и отдал пас в центр, а там Де Йонгу пробить по воротам не позволил Маркиньос. Ничего не получается у парижан. 
    • Фол, нарушение
      39'
      Ли Кан-Ин успел избавиться от мяча на своей половине поля, после чего ему грубо сзади в ноги влетел Дамс. Странно, что Нюберг обошёлся без карточки в этом эпизоде. 
    • Угловой
      37'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "ПСВ". Тильман навесил в центр вратарской, а там внимательно сыграл Доннарумма, на выходе забравший мяч в руки. 
    • Описание гола
      35'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ЛАНГ! Дембеле потерял мяч в центральной части поля, после чего игровой снаряд пришёл к Лангу, а тот по левому краю приблизился к штрафной, сместился немного в центр и с 17 метров низом пробил в ближний угол. Доннарумма на этот выстрел не среагировал!
    • 34'
      Мауро Жуниор получил мяч у правого угла штрафной соперника и сильно навесил в центр, откуда головой пробил Бакайоко, однако получилось значительно правее цели. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Хакими активно прессинговал на чужой половине поля, но немного не рассчитал свои силы марокканец и нарушил правила против Ланга. Прав шведский рефери в своём решении. 
    • Опасный момент
      31'
      МОМЕНТИЩЕ! Отличный заброс из глубины прошёл в штрафную голландцев, и Дембеле правее центра вырвался на оперативный простор, вот только футболист парижской команды с 12 метров пробил выше перекладины!
    • 30'
      Равный футбол мы пока наблюдаем в Париже. Футболисты "ПСЖ" больше владеют мячом, однако вся острота у ворот Бенитеса приходит в результате быстрых атак. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Маркиньос выиграл борьбу на своей половине поля и готовился рвануть вперёд, но против него нарушил правила Сайбари. Нюберг обошёлся без карточки в этом эпизоде. 
    • Опасный момент
      27'
      МОМЕНТ! Нуну Мендеш из глубины отдал пас в левую часть штрафной на Баркола, а тот под углом выскочил к воротам, но под прессингом Мауро Жуниора пробил рядом с ближней штангой!
    • 25'
      Дембеле подхватил игровой снаряд на правом фланге, сместился к центру и пытался пробить по воротам, но против него шикарно сыграл Тильман, без нарушения перехвативший мяч. 
    • Угловой
      23'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "ПСВ". С навесом Ланга хозяева справились и выбили мяч на Тильмана, а тот добавил с подбора, но Жоау Невеш заблокировал эту попытку. 
    • 22'
      Ланг на левом фланге легко ушёл от Хакими, после чего прострелил в центр штрафной, но эту передачу прервал Заир-Эмери. Продолжается атака футболистов "ПСВ". 
    • 21'
      Продолжают атаковать хозяева! Хакими с правого фланга навесил в центр штрафной на Жоау Невеша, а тот головой с 10 метров пробил в створ, но эта попытка пришла точно в руки Бенитесу. 
    • Штанга
      19'
      НЕВЕРОЯТНО! Нуну Мендеш с левого края навесил в центр вратарской, а там защитники "ПСВ" потеряли Дембеле, который с близкого расстояния пробил в перекладину!
    • Опасный момент
      17'
      КАКОЙ МОМЕНТ! Баркола слева подобрался к штрафной гостей и отдал пас в центр на Ли Кан-Ина, а тот с 15 метров пробил в правый нижний угол, но Бенитес в красивом прыжке парировал этот выстрел!
    • 16'
      Ланг зацепился за игровой снаряд на левом фланге и выполнил кручёную подачу в сторону ворот "ПСЖ". Де Йонг до мяча не добрался, и тот прошёл рядом с правой штангой. 
    • 14'
      Ланг по левому краю на высокой скорости прорвался вперёд, но прострелить в штрафную ему не позволил Маркиньос. Есть такое ощущение, что парижанам сегодня просто не будет. 
    • Опасный момент
      13'
      МОМЕНТИЩЕ! Пачо со своей половины поля отдал шикарный пас вперёд на Баркола, а тот левее центра вырвался на рандеву с голкипером и пробил в дальний угол, но мяч прошёл рядом со штангой!
    • 11'
      Довольно спокойно проходят первые минуты матча. Футболисты "ПСЖ" владеют территориальным преимуществом, однако острых подходов к воротам Бенитеса мы пока не наблюдали. 
    • 10'
      Луис Энрике активно ведёт себя у кромки поля. Прекрасно понимает испанский специалист, что его команде сегодня нужно набирать максимальное количество очков. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Дембеле получил игровой снаряд в центральной части поля, и против него грубо сыграл Дамс. Сзади по ногам ударил футболист "ПСВ" соперника, но рефери обошёлся без карточки. 
    • 6'
      Ланг по левому краю на высокой скорости пытался прорваться вперёд, однако против него великолепно сыграл Жоау Невеш, сумевший в подкате выбить снаряд за боковую. 
    • 4'
      Отвечают своей атакой голландцы! Тиль по правому флангу прорвался вперёд и прострелил в центр штрафной, а там никого из партнёров не оказалось, и Пачо совершил перехват. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Баркола с левого фланга прострелил в центр штрафной гостей на Хакими, который неудачно мяч подработал, и тот отскочил ему в руку. Активно парижане начинают этот поединок. 
    • 2'
      Футболисты "ПСЖ" вышли на эту встречу в тёмно-синем комплекте формы, голландцы играют в белой форме. Ворота Доннаруммы в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • Второй тайм
    • 61'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 61'
      Баркола Бредли из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 61'
      Ланг Ноа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 61'
      Маркиньос Маркос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 60'
      Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
    • 60'
      Контроль мяча: ПСЖ: 52%, ПСВ: 48%.
    • 60'
      Фламинго Райан из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Кан-Ин Ли навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 59'
      Дембеле Усман нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 59'
      Кан-Ин Ли из команды ПСЖ разыграл угловой с правого угла.
    • 59'
      Тактическая замена. Руис Фабиан уходит с поля и его заменяет Витинья II
    • 59'
      Фламинго Райан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 59'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 58'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 58'
      Бакайоко Жоан пробует нанести удар издали, но Джанлуиджи Доннарумма держит все под контролем
    • 58'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 57'
      Хорошую попытку сделал Баркола Бредли. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 57'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 57'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 57'
      Маркиньос Маркос из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Команда ПСЖ сравняла счет! Игра продолжается!
    • 56'
      Отличный гол забил Хакими Ашраф
    • 55'
      Руис Фабиан сделал результативную передачу.
    • 55'
      Г О О О О Л - Хакими Ашраф из команды ПСЖ правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 55'
      Дембеле Усман из команды ПСЖ разыграл угловой с левого угла.
    • 55'
      Контроль мяча: ПСЖ: 53%, ПСВ: 47%.
    • 55'
      Жуниор Мауро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 54'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 54'
      Жуниор Мауро не смог попасть в створ ударом издали
    • 54'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 54'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 53'
      Боскальи Оливье из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      Дембеле Усман из команды ПСЖ разыграл угловой с правого угла.
    • 53'
      Боскальи Оливье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Хакими Ашраф нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 52'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 52'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 51'
      Де Йонг Люк из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Дембеле Усман из команды ПСЖ разыграл угловой с левого угла.
    • 51'
      Дембеле Усман из команды ПСЖ разыграл угловой с правого угла.
    • 51'
      Боскальи Оливье из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Кан-Ин Ли из команды ПСЖ разыграл угловой с правого угла.
    • 51'
      Хорошую попытку сделал Дембеле Усман. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 50'
      Контроль мяча: ПСЖ: 54%, ПСВ: 46%.
    • 50'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Фламинго Райан из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 49'
      Судья сигнализирует, что Тильман Малик из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Заир-Эмери Уоррен
    • 49'
      Хорошую попытку сделал Руис Фабиан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 49'
      Баркола Бредли создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 49'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 48'
      Тильман Малик успешно блокирует удар.
    • 48'
      Мендеш Нуну нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 48'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 47'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Заир-Эмери Уоррен из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Сайбари Исмаэль
    • 46'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда ПСВ имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: ПСЖ: 51%, ПСВ: 49%.
    • 48'
      Жуниор Мауро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 48'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Жуниор Мауро из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Баркола Бредли
    • 47'
      Доннарумма Джанлуиджи взял и забрал мяч на выходе
    • 47'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 47'
      Матч возобновлен
    • 47'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 45'
      Жуниор Мауро из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: ПСЖ: 49%, ПСВ: 51%.
    • 44'
      Судья сигнализирует, что Дембеле Усман из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Боскальи Оливье
    • 44'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 43'
      Кан-Ин Ли не смог попасть в створ ударом издали
    • 43'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 43'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Ланг Ноа из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      Судья сигнализирует, что Руис Фабиан из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Тильман Малик
    • 40'
      Мендеш Нуну получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 40'
      Руис Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: ПСЖ: 50%, ПСВ: 50%.
    • 40'
      Пачо Вильян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 39'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Дамс Маттео из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Кан-Ин Ли
    • 38'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 38'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 37'
      Доннарумма Джанлуиджи из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Ланг Ноа навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      Мендеш Нуну из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Судья сигнализирует, что Хакими Ашраф из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Тильман Малик
    • 35'
      Контроль мяча: ПСЖ: 51%, ПСВ: 49%.
    • 34'
      Сайбари Исмаэль сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Ланг Ноа из команды ПСВ правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 34'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Ланг Ноа нанес удар головой, но Джанлуиджи Доннарумма спокойно отбил мяч.
    • 34'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 34'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 33'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 33'
      Шанс! Бакайоко Жоан из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 33'
      Тильман Малик из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 33'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Хакими Ашраф наказан за толчок Ланг Ноа
    • 32'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Тильман Малик из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Тильман Малик из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Руис Фабиан
    • 30'
      Контроль мяча: ПСЖ: 53%, ПСВ: 47%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 30'
      Дембеле Усман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 30'
      Невеш Жоау создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Судья сигнализирует, что Сайбари Исмаэль из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Маркиньос Маркос
    • 28'
      Дембеле Усман из команды ПСЖ опасно и грубо сыграл. Дамс Маттео пострадал.
    • 28'
      Мендеш Нуну из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 28'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 27'
      Баркола Бредли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 27'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Боскальи Оливье из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Хакими Ашраф.
    • 26'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 25'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: ПСЖ: 57%, ПСВ: 43%.
    • 25'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Тильман Малик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 24'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 24'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 23'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 23'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 23'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Боскальи Оливье нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 22'
      Пачо Вильян из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Ланг Ноа из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
    • 22'
      Заир-Эмери Уоррен из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Бенитес Вальтер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Невеш Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: ПСЖ: 71%, ПСВ: 29%.
    • 20'
      Маркиньос Маркос наказан за толчок Де Йонг Люк
    • 20'
      Невеш Жоау нанес удар головой, но Вальтер Бенитес спокойно отбил мяч.
    • 20'
      Кан-Ин Ли из команды ПСЖ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Кан-Ин Ли из команды ПСЖ разыграл угловой с правого угла.
    • 19'
      Боскальи Оливье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Оооо... вот это был удар! Дембеле Усман должен был забить с этой позиции.
    • 19'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Дембеле Усман и попал в перекладину!
    • 19'
      Мендеш Нуну из команды ПСЖ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 19'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 18'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 17'
      Тиль Гус из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Кан-Ин Ли из команды ПСЖ разыграл угловой с правого угла.
    • 17'
      Хорошую попытку сделал Кан-Ин Ли. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 16'
      Баркола Бредли создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 15'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 15'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: ПСЖ: 68%, ПСВ: 32%.
    • 14'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Бакайоко Жоан наказан за толчок Мендеш Нуну
    • 14'
      Невеш Жоау из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 13'
      Дембеле Усман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Дембеле Усман ошибается в защите.
    • 13'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 12'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 12'
      Баркола Бредли из команды ПСЖ нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
    • 12'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 10'
      Ланг Ноа из команды ПСВ в офсайде
    • 10'
      Контроль мяча: ПСЖ: 65%, ПСВ: 35%.
    • 9'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 9'
      Де Йонг Люк выиграл воздушное противоборство у Маркиньос Маркос.
    • 8'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 8'
      Судья сигнализирует, что Дамс Маттео из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Дембеле Усман
    • 8'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 7'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 6'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 6'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Ланг Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: ПСЖ: 60%, ПСВ: 40%.
    • 5'
      Жуниор Мауро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 3'
      Дамс Маттео успешно блокирует удар.
    • 3'
      Дембеле Усман нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 3'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 3'
      Пачо Вильян из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 3'
      Заир-Эмери Уоррен выиграл воздушное противоборство у Сайбари Исмаэль.
    • 2'
      Хакими Ашраф задерживает мяч рукой
    • 2'
      Мендеш Нуну из команды ПСЖ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 1'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      ПСЖ начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 93 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСЖ 1:1 ПСВ

    Исход игры
    ПСЖ
    91.2% (125)
    Ничья
    5.1% (7)
    ПСВ
    3.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.58% (93)
    Меньше
    18.42% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (95)
    Нет
    16.67% (19)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    42.3% (58)
    3:1 ПСЖ
    18.2% (25)
    2:0 ПСЖ
    9.5% (13)
    4:1 ПСЖ
    2.9% (4)
    1:0 ПСЖ
    2.9% (4)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
    3:2 ПСЖ
    1.5% (2)
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