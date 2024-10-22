Мауро Жуниор "выцарапал" игровой снаряд в центральной части поля, а затем продвинулся вперёд и с 22 метров стрельнул гораздо правее намеченной цели. На встречных курсах играют команды.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! ХАКИМИ! Сравнивают счёт парижане! Фабиан Руис покатил мяч на правый край, а там Хакими игровой снаряд получил, продвинулся к штрафной и с 19 метров пробил по центру ворот. Бенитес сыграл неуверенно и не смог парировать простой выстрел!

Продолжают атаковать парижане! Баркола слева приблизился к штрафной соперника, проигнорировал забегание Нуну Мендеша, и сам с неплохой позиции пробил точно в руки Бенитесу.

ОПАСНО! Ух, какой футбол! Бакайоко получил мяч на правом фланге, сместился немного в центр и с 25 метров пробил в дальний угол. Доннарумма в падении свою команду спас!

Дембеле на высокой скорости ворвался в штрафную гостей и мощно прострелил вдоль ворот. Игровой снаряд попал в Фламинго и пролетел немного выше перекладины.

КАКОЙ ШАНС! Тиль по центру умчался на рандеву с Доннаруммой, но сам бить не стал из предов штрафной, а покатил мяч левее на Ланга, вот только эту передачу успел перехватить Маркиньос!

Де Йонг красиво пяткой сбросил мяч на Сайбари, который от центральной линии пытался прорваться вперёд, но его в подкате сбил с ног Заир-Эмери. Рефери всё прекрасно видел и дал свисток.

Всем составом перебрались на чужую половину поля футболисты "ПСЖ". Французы ищут варианты, которые позволят им подобраться к владениям Бенитеса.

Баркола с левого фланга отдал пас в центр к радиусу штрафной на Фабиана Руиса, а тот в одно касание низом пробил в створ, но этот выстрел пришёлся точно в руки Бенитесу.

Дембеле по правому флангу на высокой скорости промчался вперёд и прострелил в центр штрафной. Никого из партнёров в нужной точке не оказалось, и Фламинго снаряд вынес.

ОПАСНО! Дембеле получил мяч от Маркиньоса в правой части штрафной, а затем сместился немного в центр и пробил под перекладину. Бенитес в прыжке своб команду выручил!

Угловой на правом фланге заработали футболисты "ПСЖ". Последовал короткий розыгрыш, после которого Дембеле навесил к ближней штанге, а там здорово на перехвате сыграл Фламинго.

Дембеле из глубины отдал пас в правую часть штрафной на Хакими, а тот пытался прорваться к лицевой, вот только уйти от Боскальи у него не получилось. Проводил снаряд за пределы поля защитник "ПСВ".

Угловой на правом фланге заработали футболисты "ПСЖ". Дембеле в очередной раз навесил в центр вратарской, а голландцы снова уверенно справились с угрозой.

Отличной получилась первая половина встречи для голландского коллектива. Футболисты "ПСВ" открыли счёт, а затем внимательно действовали при обороне своих ворот.

Тиль получил игровой снаряд в левой части штрафной соперника и отдал пас в центр, а там Де Йонгу пробить по воротам не позволил Маркиньос. Ничего не получается у парижан.

Нуну Мендеш получает жёлтую карточку в составе "ПСЖ". Активно защитник французского коллектива пытался оспорить решение арбитра. Нюберг такое поведение терпеть не стал.

Стандарт на чужой половине поля заработали голландцы. Тильман с правого края навесил в дальнюю часть штрафной, откуда Сайбари в одно касание безадресно прострелил в центр.

Дембеле с правого фланга отдал пас в центр на Ли Кан-Ина, а тот с 25 метров низом пробил по воротам, вот только игровой снаряд ушёл сильно правее намеченной цели.

Дембеле с нарушением отобрал мяч у Боскальи в штрафной "ПСВ", после чего Ли Кан-Ин с близкого расстояния не переиграл Бенитеса. Давят французы в концовке первой половины встречи.

Мауро Жуниор получает жёлтую карточку в составе "ПСВ". Баркола по левому флангу на высокой скорости рвался вперёд, а защитник гостей очевидно прихватил его за футболку.

39' Ли Кан-Ин успел избавиться от мяча на своей половине поля, после чего ему грубо сзади в ноги влетел Дамс. Странно, что Нюберг обошёлся без карточки в этом эпизоде.

37' Угловой на правом фланге заработали футболисты "ПСВ". Тильман навесил в центр вратарской, а там внимательно сыграл Доннарумма, на выходе забравший мяч в руки.

35' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ЛАНГ! Дембеле потерял мяч в центральной части поля, после чего игровой снаряд пришёл к Лангу, а тот по левому краю приблизился к штрафной, сместился немного в центр и с 17 метров низом пробил в ближний угол. Доннарумма на этот выстрел не среагировал!

34' Мауро Жуниор получил мяч у правого угла штрафной соперника и сильно навесил в центр, откуда головой пробил Бакайоко, однако получилось значительно правее цели.

32' Хакими активно прессинговал на чужой половине поля, но немного не рассчитал свои силы марокканец и нарушил правила против Ланга. Прав шведский рефери в своём решении.

31' МОМЕНТИЩЕ! Отличный заброс из глубины прошёл в штрафную голландцев, и Дембеле правее центра вырвался на оперативный простор, вот только футболист парижской команды с 12 метров пробил выше перекладины!

30' Равный футбол мы пока наблюдаем в Париже. Футболисты "ПСЖ" больше владеют мячом, однако вся острота у ворот Бенитеса приходит в результате быстрых атак.

28' Маркиньос выиграл борьбу на своей половине поля и готовился рвануть вперёд, но против него нарушил правила Сайбари. Нюберг обошёлся без карточки в этом эпизоде.

27' МОМЕНТ! Нуну Мендеш из глубины отдал пас в левую часть штрафной на Баркола, а тот под углом выскочил к воротам, но под прессингом Мауро Жуниора пробил рядом с ближней штангой!

25' Дембеле подхватил игровой снаряд на правом фланге, сместился к центру и пытался пробить по воротам, но против него шикарно сыграл Тильман, без нарушения перехвативший мяч.

23' Угловой на левом фланге заработали футболисты "ПСВ". С навесом Ланга хозяева справились и выбили мяч на Тильмана, а тот добавил с подбора, но Жоау Невеш заблокировал эту попытку.

22' Ланг на левом фланге легко ушёл от Хакими, после чего прострелил в центр штрафной, но эту передачу прервал Заир-Эмери. Продолжается атака футболистов "ПСВ".

21' Продолжают атаковать хозяева! Хакими с правого фланга навесил в центр штрафной на Жоау Невеша, а тот головой с 10 метров пробил в створ, но эта попытка пришла точно в руки Бенитесу.

19' НЕВЕРОЯТНО! Нуну Мендеш с левого края навесил в центр вратарской, а там защитники "ПСВ" потеряли Дембеле, который с близкого расстояния пробил в перекладину!

17' КАКОЙ МОМЕНТ! Баркола слева подобрался к штрафной гостей и отдал пас в центр на Ли Кан-Ина, а тот с 15 метров пробил в правый нижний угол, но Бенитес в красивом прыжке парировал этот выстрел!

16' Ланг зацепился за игровой снаряд на левом фланге и выполнил кручёную подачу в сторону ворот "ПСЖ". Де Йонг до мяча не добрался, и тот прошёл рядом с правой штангой.

14' Ланг по левому краю на высокой скорости прорвался вперёд, но прострелить в штрафную ему не позволил Маркиньос. Есть такое ощущение, что парижанам сегодня просто не будет.

13' МОМЕНТИЩЕ! Пачо со своей половины поля отдал шикарный пас вперёд на Баркола, а тот левее центра вырвался на рандеву с голкипером и пробил в дальний угол, но мяч прошёл рядом со штангой!

11' Довольно спокойно проходят первые минуты матча. Футболисты "ПСЖ" владеют территориальным преимуществом, однако острых подходов к воротам Бенитеса мы пока не наблюдали.

10' Луис Энрике активно ведёт себя у кромки поля. Прекрасно понимает испанский специалист, что его команде сегодня нужно набирать максимальное количество очков.

8' Дембеле получил игровой снаряд в центральной части поля, и против него грубо сыграл Дамс. Сзади по ногам ударил футболист "ПСВ" соперника, но рефери обошёлся без карточки.

6' Ланг по левому краю на высокой скорости пытался прорваться вперёд, однако против него великолепно сыграл Жоау Невеш, сумевший в подкате выбить снаряд за боковую.

4' Отвечают своей атакой голландцы! Тиль по правому флангу прорвался вперёд и прострелил в центр штрафной, а там никого из партнёров не оказалось, и Пачо совершил перехват.

3' Баркола с левого фланга прострелил в центр штрафной гостей на Хакими, который неудачно мяч подработал, и тот отскочил ему в руку. Активно парижане начинают этот поединок.

2' Футболисты "ПСЖ" вышли на эту встречу в тёмно-синем комплекте формы, голландцы играют в белой форме. Ворота Доннаруммы в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева.