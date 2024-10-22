Тур: 3. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Нюберг Гленн
0'
0:1
34' ГолЛанг Ноа
40' Желтая карточкаМендеш Нуну
45' Желтая карточкаЖуниор Мауро
1:1
55' ГолХакими Ашраф
Ход матча
34'
0:1
40'
45'
55'
1:1
59'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
9 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
270 Количество передач 235
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
51
Пачо
Вильян
25
Мендеш
Нуну
87
Невеш
Жоау
19
Кан-Ин
Ли
17
Жуниор
Мауро
32
Дамс
Маттео
20
Тиль
Гус
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильянЗащитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Полузащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кан-Ин ЛиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
80 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Заге ЙорамЗащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
-
24 Маюлу СенниПолузащитник
- Нападающий
-
14 Дуэ ДезиреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Дамс МаттеоЗащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Шикс НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Полузащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
-
28 Лэнд ТайгоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пепи РикардоНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хакими Ашраф
|1
|0.33
|Руис Фабиан
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайбари Исмаэль
|1
|0.33
|Схаутен Йерди
|1
|0.33
|Ланг Ноа
|1
|0.33
|Бакайоко Жоан
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Руис Фабиан
|1
|0
|Маркиньос Маркос
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуниор Мауро
|2
|0
|Ланг Ноа
|1
|0
|Тильман Малик
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
ПСЖ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
ПСЖ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ПСЖ - Страсбург 4:2 Ницца - ПСЖ 1:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Ренн 3:1
Реймс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Жирона 1:0 ПСЖ - Брест 3:1 Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4
ПСВ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 ПСВ - Спортинг Л 1:1 Виллем II - ПСВ 0:2
Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2
Результаты матчей
ПСЖ
ПСВ
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|2.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|7.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|10.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|11.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|15.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|16.
|2
|1
|0
|1
|9 - 3
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|18.
|1:2
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|6 - 8
|3
|21.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|23.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|24.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|25.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|26.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|27.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|28.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|29.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|4 - 11
|1
|31.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|32.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|33.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|35.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|7 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|13.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|16.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|18.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|19.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|20.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|22.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|26.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|27.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|30.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|32.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|35.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|1 - 7
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|27.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|2 - 9
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|31.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3 (1)
|Боруссия Д
|Адейеми Карим
|3
|Брест
|Сима Абдалла
|3
|Боруссия Д
|Байно-Гиттенс Джейми
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|2
|Реал Мадрид
|Модрич Лука
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПСЖ 1:1 ПСВ
Исход игры
ПСЖ
91.2% (125)
Ничья
5.1% (7)
ПСВ
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
81.58% (93)
Меньше
18.42% (21)
Обе команды забьют
Да
83.33% (95)
Нет
16.67% (19)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
42.3% (58)
3:1 ПСЖ
18.2% (25)
2:0 ПСЖ
9.5% (13)
4:1 ПСЖ
2.9% (4)
1:0 ПСЖ
2.9% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
3:2 ПСЖ
1.5% (2)
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